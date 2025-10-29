Nový magazín právě vychází!

Spojují řemeslo s vědou, na jejich chleba z francouzské mouky se stojí fronty

Spojují řemeslo s vědou, na jejich chleba z francouzské mouky se stojí fronty

Pekárna Tisse
Tisse Bakery, užito se svolením
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Francouzské receptury, severská preciznost a česká ambice růst. Tisse Bakery během tří let vyrostla z malé řemeslné pekárny na síť podniků. Teď otevírá třetí pobočku na Smíchově a připravuje expanzi do Karlína.

Pražská pekařská scéna se v posledních letech výrazně proměňuje. Místo tradičních pekáren, kde se nakupovalo hlavně z nutnosti, přibývá podniků, které staví na kvalitě, transparentnosti a vztahu k surovinám. Jedním z nich je Tisse Bakery – značka, která během tří let vyrostla z malé provozovny na Vinohradech v síť.

Po Vinohradech a Nuslích přibyla třetí pobočka na Smíchově (Toyen 1). A už se chystá čtvrtá v Karlíně, kam by se Tisse mělo rozšířit začátkem roku 2026. Smíchovská pobočka má být víc než jen prodejní místo: zákazníci tu mohou vidět celý proces pečení od těsta až po první croissanty vytažené z pece.

Základ nabídky tvoří kváskový chléb, máslové croissanty, briošky a sezónní pečivo. 

Martin Štangl se svým týmem

Pekárny jako nový druh luxusu

Za Tisse stojí Elizaveta Timkina a Ivan Basin. „Chceme růst, ale ne za cenu kvality,“ říká spoluzakladatelka, která vystudovala potravinářskou technologii a pekařskému řemeslu se učila mimo jiné ve Francii u mistra Cyrila Brunnera. „Je pro mě důležité chápat, proč se těsto chová tak, jak se chová, nejen slepě následovat recept,“ dodává Timkina.

Mouka pochází z francouzského mlýna Viron, kvásky se pěstují s přesností laboratorního experimentu a každý krok výroby se průběžně ladí.

Malé řemeslné pekárny se v Praze stávají novým fenoménem, podobně jako kdysi kavárny. Jsou to místa, kam se chodí nejen pro chléb, ale i pro klid a kontakt s poctivostí.

Vedle Tisse se o podobnou cestu snaží i další značky jako Artic Bakehouse, Oh Deer Bakery, Mamma Coffee Bakery nebo Kabinet Chleba. Každá má svůj styl, ale Tisse mezi nimi vyniká důrazem na proces, preciznost a snahu spojit vědu s řemeslem.

Prohlídka palírny Jack Daniel’s: Whiskey, která se rodí v městě, kde se nesmí pít

Jack Daniel’s
Zdeněk Pečený/Newstream
Zdeněk Pečený
Zdeněk Pečený

V odlehlém Lynchburgu, městečku ztraceném mezi kopci a borovicemi Tennessee, se rodí jeden z největších amerických symbolů. Jack Daniel’s není jen whiskey. Je to příběh odvahy, řemesla a tradice, která přetrvala více než půldruhého století – a stále zůstává věrná svému malému městu, kde se alkohol paradoxně nesmí prodávat.

V srdci Tennessee, mezi vápencovými kopci a zelenými údolími, leží Lynchburg – město s několika stovkami obyvatel, které se stalo synonymem jedné z nejznámějších značek na světě. Právě zde, v nejstarší registrované palírně v USA, se od roku 1866 destiluje Jack Daniel’s Tennessee Whiskey. A přestože palírna přitahuje stovky tisíc návštěvníků ročně, samotný Lynchburg zůstává „suchým“ městem – alkohol se zde nesmí prodávat ani konzumovat jinde než v areálu palírny. Jack Daniel’s je tak nejen duší regionu, ale i jeho paradoxem.

Vývoj balení Jack Daniel's – od keramického džbánu po ikonickou hranatou láhev Vstupní brána do palírny v Lynchburgu – města, kde se whiskey vyrábí, ale nesmí prodávat Jack Daniel's Distillery je zapsána na seznamu národních historických památek Spojených států

Jack Daniel a Nearest Green – příběh přátelství a poctivosti

Za vznikem značky stojí Jasper Newton „Jack“ Daniel – muž malého vzrůstu, ale velkého vlivu. Řemeslu se naučil od pastora Dana Calla a jeho spolupracovníka Nearesta Greena, prvního černošského master distillera ve Spojených státech.

Legenda praví, že zemřel na otravu krve poté, co v hněvu kopl do trezoru, jehož kód zapomněl. Jeho odkaz však přežil – nejen v chuti whiskey, ale i v hodnotách, které definují značku dodnes: důslednost, poctivost a respekt k tradici.

Pivovar Clock

Alkohol na pranýři. Pivovar Clock míří k rekordnímu výstavu díky nealko pivu Krystus

Zprávy z firem

Společnost Pivovar Clock z Potštejna na Rychnovsku čeká další růst odbytu nealkoholického piva, uvedl jednatel pivovaru Jiří Andrš. V jeho portfoliu se letos stalo nejprodávanějším pivem. Minipivovar, který za rok uvaří asi 40 druhů piv, dělá i bezlepkové pivo z čiroku. Letošní výstav pivovaru by se měl zvednout k rekordním až 10 tisícům hektolitrům piva po loňských 9090 hektolitrech.

ČTK

Přečíst článek

Zrození vůně a chuti legendy

Soukromá prohlídka palírny, kterou jsem absolvoval jen s jedním průvodcem, ukázala proces výroby v plné syrovosti. Tam, kde hučí měděné destilační kotle a prostor je nasycen vůní dřeva a kvasu, se ukazuje, jak náročné a přesné řemeslo výroba whiskey je. V místnostech s otevřenými fermentačními káděmi, kam se nesmí fotit, se člověk dostane opravdu blízko k samotnému procesu. Individuální přístup dává prostor všímat si detailů – teploty, rytmu práce i lidí, kteří tu často působí po generace.

Voda, dřevo a čas

Každá kapka Jack Daniel’s pochází z jeskynního pramene Cave Spring Hollow – zdroje s vodou bez železa a stálou teplotou 13 °C. Po destilaci whiskey prochází filtrací přes dřevěné uhlí z javoru cukrodárného a zraje v sudech z amerického bílého dubu, které si palírna vyrábí sama. Na závěr prohlídky stojí za to zastavit se v restauraci Miss Mary Bobo’s, kde se podává tradiční kuchyně. Teprve tam člověk pochopí, jak silně je značka propojená s místem, lidmi i historií Lynchburgu.

Chatičku na skále nahradil dům. Přístavbu, z níž roste strom, si manželé postavili sami

Rodinný dům u Sázavy vznikl na místě původní chatičky.
Užito se svolením Radka Úlehly
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Manželé z Posázaví se rozhodli rozšířit svůj dům a pustili se do stavby svépomocí. Na hraně skály nad řekou Sázavou tak vznikla přístavba, která propojuje poctivou práci, současnou architekturu a jedinečné místo obklopené lesem.

Krajina Posázaví má své nezaměnitelné kouzlo. Řeka se zde hluboko zařezává do skal, nad nimiž se střídají lesy, louky a enklávy prvorepublikových chatových osad. Ty začaly vznikat na počátku 20. století jako útočiště obyvatel Prahy, kteří hledali klid, přírodu a prostor pro víkendový oddech. Dodnes si zachovávají svou přirozenost i měřítko.

V tomto prostředí, na hraně skalnatého svahu s výhledem na řeku Sázavu a vrchol Medníku, stojí dům ze stejného období. Původně skromný rekreační objekt si majitelé postupně přetvořili k trvalému bydlení. Jeho poloha mezi zahradou a lesem vytváří jedinečný kontext – dům je součástí osady, ale zároveň se od ní odpojuje směrem do otevřené krajiny.

Dům si postavili sami

Když se ukázalo, že původní dům již přestává vyhovovat potřebám majitelů, vznikla myšlenka přístavby. „Představou klienta bylo vytvořit otevřený prostor ateliérového typu pro tvůrčí činnost s dostatkem denního světla, doplněný o oddělenou spací část s koupelnou a toaletou,“ popisují architekti ze studia päivä architekti.

Architekti při návrhu respektovali tvar pozemku, konfiguraci terénu i polohu vzrostlých stromů. Důležité bylo zachovat výhledy z domu i zahrady směrem do údolí Sázavy a zároveň nenarušit rovnováhu s okolní zástavbou chatových domů.

Chalupa Hajan

Místo kadibudky, vířivka s výhledem. Chataření mají Češi v krvi, jen jsou náročnější

Enjoy

České chataření a chalupaření prochází proměnou. Chatky i chaloupky se dnes stávají svébytnou architektonickou disciplínou. Útěk z města však zůstává nedílnou součástí české národní identity, říká Petr Kotík, zakladatel platformy Kouzelné Chaloupky.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Přístavba proto vznikla jako samostatně stojící objekt na pomezí lesa a zahrady. Se stávajícím domem ji propojuje krytá terasa, do níž byl začleněn mohutný dub, který zde rostl dávno před začátkem stavby. Směrem do zahrady přibyl krytý ochoz.

Projekt byl koncipován tak, aby část stavby mohla vzniknout svépomocí. Celkové náklady dosáhly 11,5 milionu korun. Založení objektu na mikropilotách zajistila specializovaná firma, nosný ocelový rám a dřevěnou konstrukci však realizoval sám investor.

Fasádu tvoří opalovaný modřín, jehož temný povrch přirozeně splývá s okolními stromy. Interiér z kartáčovaných smrkových biodesek doplňuje integrovaný nábytek a úložné prostory. Podlahu pokrývá cementová stěrka, která kontrastuje s teplým tónem dřeva.

Lesklý titanzinkový plech na šikmé střeše odráží světlo oblohy a podtrhuje atmosféru stavby, která působí klidně, neokázale a přirozeně zakořeněně v místě.

Architekt Ladislav Lábus

Architekt Lábus: Těžší je stavět za hodně peněž než za málo

Reality

Jeden z nejuznávanějších českých architektů, Ladislav Lábus, získal Národní cenu za architekturu, Grand Prix, za bytový dům s galerií na Malé Straně. Stavět v centru Prahy podle něj znamená pracovat pod tlakem omezení, památkářů i veřejnosti. Právě v tom nachází výzvu. V rozhovoru mluví o tom, jak se česká architektura proměnila, proč se obyčejnost z domů vytrácí a proč dnešní trh s bydlením ztrácí smysl.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Projekt Nový Rohan by mohl vyvrcholit stavbou národního centra čtenářské kultury s knihovnou

Třicet miliard, čtyři věže a hvězda architektury. Sekyra pozval do Prahy Libeskinda, na Rohanu navrhne náměstí

Reality

Praha získá první projekt Daniela Libeskinda. Jeden z nejuznávanějších světových architektů navrhl čtveřici rezidenčních domů Sekyra Flowers, které se stanou architektonickým centrem vznikající čtvrti Rohan City.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

