Spojují řemeslo s vědou, na jejich chleba z francouzské mouky se stojí fronty
Francouzské receptury, severská preciznost a česká ambice růst. Tisse Bakery během tří let vyrostla z malé řemeslné pekárny na síť podniků. Teď otevírá třetí pobočku na Smíchově a připravuje expanzi do Karlína.
Pražská pekařská scéna se v posledních letech výrazně proměňuje. Místo tradičních pekáren, kde se nakupovalo hlavně z nutnosti, přibývá podniků, které staví na kvalitě, transparentnosti a vztahu k surovinám. Jedním z nich je Tisse Bakery – značka, která během tří let vyrostla z malé provozovny na Vinohradech v síť.
Po Vinohradech a Nuslích přibyla třetí pobočka na Smíchově (Toyen 1). A už se chystá čtvrtá v Karlíně, kam by se Tisse mělo rozšířit začátkem roku 2026. Smíchovská pobočka má být víc než jen prodejní místo: zákazníci tu mohou vidět celý proces pečení od těsta až po první croissanty vytažené z pece.
Základ nabídky tvoří kváskový chléb, máslové croissanty, briošky a sezónní pečivo.
Pekárny jako nový druh luxusu
Za Tisse stojí Elizaveta Timkina a Ivan Basin. „Chceme růst, ale ne za cenu kvality,“ říká spoluzakladatelka, která vystudovala potravinářskou technologii a pekařskému řemeslu se učila mimo jiné ve Francii u mistra Cyrila Brunnera. „Je pro mě důležité chápat, proč se těsto chová tak, jak se chová, nejen slepě následovat recept,“ dodává Timkina.
Mouka pochází z francouzského mlýna Viron, kvásky se pěstují s přesností laboratorního experimentu a každý krok výroby se průběžně ladí.
Malé řemeslné pekárny se v Praze stávají novým fenoménem, podobně jako kdysi kavárny. Jsou to místa, kam se chodí nejen pro chléb, ale i pro klid a kontakt s poctivostí.
Vedle Tisse se o podobnou cestu snaží i další značky jako Artic Bakehouse, Oh Deer Bakery, Mamma Coffee Bakery nebo Kabinet Chleba. Každá má svůj styl, ale Tisse mezi nimi vyniká důrazem na proces, preciznost a snahu spojit vědu s řemeslem.
