newstream.cz Zprávy z firem České gastro v tiché krizi. Přežijí jen silné koncepty

České gastro v tiché krizi. Přežijí jen silné koncepty

Jan Knedla, šéfkuchař, Restaurant Papilio
ČTK
Zdeněk Pečený
Zdeněk Pečený

Česká gastronomie prochází nejtvrdší selekcí za posledních deset let. Přestože tržby podniků loni meziročně vzrostly, po započtení inflace se sektor už třetí rok po sobě reálně propadá. Oproti roku 2022 vydělává zhruba o desetinu méně. Rostoucí náklady, tlak na marže i proměna chování zákazníků přepisují zavedená pravidla a čím dál zřetelněji oddělují úspěšné podniky od těch, které z trhu mizí.

Na první pohled by se mohlo zdát, že se česká gastronomie po letech problémů začíná stabilizovat. Podle dat společnosti Dotykačka sice tržby v roce 2025 meziročně vzrostly o 2,2 procenta, po započtení zhruba čtyřprocentního růstu cen v gastronomii však reálně klesly přibližně o dvě procenta. Výsledkem je další pokles ziskovosti. Za poslední tři roky tak podniky přišly zhruba o desetinu svých výdělků.

„Tržby rostou, ale zisky nikoli. Inflace z gastra systematicky ukrajuje marže a podniky se tak už třetí rok po sobě pohybují v reálném poklesu,“ shrnuje situaci Vladimír Sirotek z Dotykačky.

Podobně situaci vidí i Luboš Kastner, člen představenstva Hospodářská komora ČR. „Mnoho lidí má pocit, že se gastro zvedá, čísla ale ukazují opak. Hlavním problémem je enormní růst nákladů a mizející profitabilita,“ říká. Provozovatelé dnes čelí drahým energiím, rostoucím mzdám, vysoké daňové zátěži i tlaku na ceny surovin.

Ceny poledních menu se uklidnily. Češi ale mění návyky

Oběd pod dvě stovky už je výjimka. Restaurace ztrácejí strávníky, Češi si nosí jídlo z domova

Zprávy z firem

Průměrná cena poledního menu v Česku se v prosinci 2025 vyšplhala na 199 korun. Oproti předchozím letům se tempo zdražování výrazně zpomalilo a místy se téměř zastavilo. Vyplývá to z dat společnosti Edenred. Přesto tlak na rodinné rozpočty nepolevil a oběd se stal položkou, kterou lidé sledují citlivěji než dřív.

nos

Přečíst článek

Tvrdá selekce trhu

Současně probíhá výrazné třídění trhu. Zatímco některé koncepty rostou dvouciferným tempem, jiné se dál propadají. Jasnými vítězi jsou kavárny, jejichž tržby loni vzrostly o devět procent. Dařilo se také prémiovým restauracím a hotelovým podnikům, které shodně zaznamenaly růst okolo sedmi procent.

Cuketa s hráškem a mandlemi Jehněčí s lilkem a paprikou Petit fours 28 fotografií v galerii

Na opačném konci spektra stojí bary, kluby a část tradičních hospod. Noční život se po pandemii nevrátil na původní úroveň a mladší generace utrácí výrazně méně za alkohol. Proměňuje se i celkový životní styl – lidé pečlivěji zvažují, za co své peníze utratí.

Zážitek místo běžného oběda

Data zároveň ukazují, že Češi dnes nechodí do restaurací primárně „se najíst“, ale za zážitkem. Platí za prostředí, servis, atmosféru i kvalitní kávu. Právě tento posun vysvětluje úspěch prémiových konceptů a kaváren.

Zajímavým trendem je také růst tržeb v nejmenších obcích. Rozvíjí se takzvaný gastroturismus – lidé vyrážejí na výlety, jejichž hlavním cílem není památka, ale dobrý oběd či večeře. Samotná atrakce se pak stává příjemným doplňkem.

Šampaňské

Cla na šampaňské? Evropa Trumpovi hrozí tvrdou odvetou

Money

Francouzský ministr obchodu Nicolas Forissier varoval před hrozbami Spojených států uvalit cla na dovoz šampaňského a vína a zdůraznil, že Francie je připravena reagovat odvetnými opatřeními, pokud by americký prezident Donald Trump své výhrůžky naplnil, uvádí agentura Bloomberg.

nst

Přečíst článek

Kdo se nepřizpůsobí, neuspěje

Česká gastronomie tak vstupuje do nové fáze. Už nestačí „jen dobře vařit“. Podnik musí nabídnout jasný koncept, silnou identitu a přidanou hodnotu. Kdo se nepřizpůsobí, jen obtížně odolá tlaku nákladů i změněným návykům zákazníků.

Tichá krize gastra tak nepřináší pouze útlum, ale i očistu trhu. Rok 2026 ukáže, které podniky mají dostatečně silný byznysový model, aby obstály – a které z trhu nenápadně zmizí.

