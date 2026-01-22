České gastro v tiché krizi. Přežijí jen silné koncepty
Česká gastronomie prochází nejtvrdší selekcí za posledních deset let. Přestože tržby podniků loni meziročně vzrostly, po započtení inflace se sektor už třetí rok po sobě reálně propadá. Oproti roku 2022 vydělává zhruba o desetinu méně. Rostoucí náklady, tlak na marže i proměna chování zákazníků přepisují zavedená pravidla a čím dál zřetelněji oddělují úspěšné podniky od těch, které z trhu mizí.
Na první pohled by se mohlo zdát, že se česká gastronomie po letech problémů začíná stabilizovat. Podle dat společnosti Dotykačka sice tržby v roce 2025 meziročně vzrostly o 2,2 procenta, po započtení zhruba čtyřprocentního růstu cen v gastronomii však reálně klesly přibližně o dvě procenta. Výsledkem je další pokles ziskovosti. Za poslední tři roky tak podniky přišly zhruba o desetinu svých výdělků.
„Tržby rostou, ale zisky nikoli. Inflace z gastra systematicky ukrajuje marže a podniky se tak už třetí rok po sobě pohybují v reálném poklesu,“ shrnuje situaci Vladimír Sirotek z Dotykačky.
Podobně situaci vidí i Luboš Kastner, člen představenstva Hospodářská komora ČR. „Mnoho lidí má pocit, že se gastro zvedá, čísla ale ukazují opak. Hlavním problémem je enormní růst nákladů a mizející profitabilita,“ říká. Provozovatelé dnes čelí drahým energiím, rostoucím mzdám, vysoké daňové zátěži i tlaku na ceny surovin.
Průměrná cena poledního menu v Česku se v prosinci 2025 vyšplhala na 199 korun. Oproti předchozím letům se tempo zdražování výrazně zpomalilo a místy se téměř zastavilo. Vyplývá to z dat společnosti Edenred. Přesto tlak na rodinné rozpočty nepolevil a oběd se stal položkou, kterou lidé sledují citlivěji než dřív.
Oběd pod dvě stovky už je výjimka. Restaurace ztrácejí strávníky, Češi si nosí jídlo z domova
Zprávy z firem
Průměrná cena poledního menu v Česku se v prosinci 2025 vyšplhala na 199 korun. Oproti předchozím letům se tempo zdražování výrazně zpomalilo a místy se téměř zastavilo. Vyplývá to z dat společnosti Edenred. Přesto tlak na rodinné rozpočty nepolevil a oběd se stal položkou, kterou lidé sledují citlivěji než dřív.
Tvrdá selekce trhu
Současně probíhá výrazné třídění trhu. Zatímco některé koncepty rostou dvouciferným tempem, jiné se dál propadají. Jasnými vítězi jsou kavárny, jejichž tržby loni vzrostly o devět procent. Dařilo se také prémiovým restauracím a hotelovým podnikům, které shodně zaznamenaly růst okolo sedmi procent.
Na opačném konci spektra stojí bary, kluby a část tradičních hospod. Noční život se po pandemii nevrátil na původní úroveň a mladší generace utrácí výrazně méně za alkohol. Proměňuje se i celkový životní styl – lidé pečlivěji zvažují, za co své peníze utratí.
Zážitek místo běžného oběda
Data zároveň ukazují, že Češi dnes nechodí do restaurací primárně „se najíst“, ale za zážitkem. Platí za prostředí, servis, atmosféru i kvalitní kávu. Právě tento posun vysvětluje úspěch prémiových konceptů a kaváren.
Zajímavým trendem je také růst tržeb v nejmenších obcích. Rozvíjí se takzvaný gastroturismus – lidé vyrážejí na výlety, jejichž hlavním cílem není památka, ale dobrý oběd či večeře. Samotná atrakce se pak stává příjemným doplňkem.
Francouzský ministr obchodu Nicolas Forissier varoval před hrozbami Spojených států uvalit cla na dovoz šampaňského a vína a zdůraznil, že Francie je připravena reagovat odvetnými opatřeními, pokud by americký prezident Donald Trump své výhrůžky naplnil, uvádí agentura Bloomberg.
Cla na šampaňské? Evropa Trumpovi hrozí tvrdou odvetou
Money
Francouzský ministr obchodu Nicolas Forissier varoval před hrozbami Spojených států uvalit cla na dovoz šampaňského a vína a zdůraznil, že Francie je připravena reagovat odvetnými opatřeními, pokud by americký prezident Donald Trump své výhrůžky naplnil, uvádí agentura Bloomberg.
Kdo se nepřizpůsobí, neuspěje
Česká gastronomie tak vstupuje do nové fáze. Už nestačí „jen dobře vařit“. Podnik musí nabídnout jasný koncept, silnou identitu a přidanou hodnotu. Kdo se nepřizpůsobí, jen obtížně odolá tlaku nákladů i změněným návykům zákazníků.
Tichá krize gastra tak nepřináší pouze útlum, ale i očistu trhu. Rok 2026 ukáže, které podniky mají dostatečně silný byznysový model, aby obstály – a které z trhu nenápadně zmizí.
ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.
Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka.
O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.
Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.
Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.