ČEZ táhne pražskou burzu dolů. Akcie se propadly o více než 11 procent

Pražská burza výrazně zrychlila pokles a index PX se propadl o 2,95 procenta na 2650,35 bodu. Hlavním tahounem poklesu byly akcie energetické společnosti ČEZ, které ztratily více než 11 procent. Z hlavních titulů si polepšil pouze výrobce nápojů Kofola. Česká koruna mírně oslabila vůči euru, naopak výrazně posílila k dolaru.

„Obchodování na pražské burze dnes odpovídalo vývoji v zahraničí, kde klesaly hlavní světové trhy,“ uvedl Martin Singer z Fio banky. Podle makléře Wood & Company Tomáše Hazuchy se index PX letos poprvé dostal pod hranici 2700 bodů. Upozornil také na vysoký objem obchodů, který přesáhl 2,25 miliardy korun.

ČEZ padá

Akcie ČEZ odepsaly 11,33 procenta a uzavřely na 1135 korunách. Podle Singera i Hazuchy mohl k výprodeji přispět víkendový výrok ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (ANO), který potvrdil vládní plán na zestátnění společnosti. Investory může znervózňovat zejména to, že celý proces by měl trvat 18 až 24 měsíců. Část investorů si podle Hazuchy zároveň mohla uvolňovat kapitál pro nákup akcií zbrojařské Czechoslovak Group, s nimiž se má v pátek začít obchodovat na burze v Amsterdamu.

Z finančních titulů dnes oslabily akcie pojišťovny VIG o 2,21 procenta na 1592 korun, Moneta Money Bank o 1,22 procenta na 194,40 koruny, Erste Bank o 0,63 procenta na 2508 korun a Komerční banka o 0,41 procenta na 1215 korun. Zbrojařská Colt CZ ztratila 2,19 procenta na 758 korun, výrobce bezpilotních letounů Primoco odepsal 2,61 procenta na 1120 korun a akcie Doosan Škoda Power klesly o 1,66 procenta na 415 korun.

Jediným výraznějším růstovým titulem na hlavním trhu byla Kofola, jejíž akcie posílily o 0,31 procenta na 480 korun. Firma dnes oznámila akvizici výrobce přírodní kosmetiky Nobilis Tilia. Mimo hlavní trh si polepšily například akcie tabákové společnosti Philip Morris, které vzrostly o 0,52 procenta na 19 360 korun.

Francouzský prezident Emmanuel Macron kritizoval imperiální ambice některých vůdců a odsoudil kroky současné americké vlády, které vnímá jako snahu oslabit a podřídit si Evropu. Macron to prohlásil ve švýcarském Davosu na výročním zasedání Světového ekonomického fóra (WEF), kde hovořil také o tom, že svět se přesouvá do éry roztříštěnosti bez pravidel. S americkým prezidentem Donaldem Trumpem, s nímž má zásadně odlišný názor na ambici Washingtonu ovládnout Grónsko, se v Davosu Macron nechystá sejít.

„Vůbec neztrácejme čas bláznivými nápady,“ citovala agentura DPA Macrona, který podle ní v projevu ani jednou nezmínil Trumpovo jméno, i když bylo jasné, koho má na mysli. „Není doba na nový imperialismus nebo nový kolonialismus,“ prohlásil také francouzský prezident.

„Multilateralismus je oslabován mocnostmi, které ho blokují a snaží se od něj odvrátit,“ řekl Macron. V kritickém projevu k dění ve světě uvedl, že pravidla jsou pošlapávána a že se zdá, že jediným zákonem se stává právo silnějšího. Za nepřijatelnou pak označil snahu Spojených států, které podle něj požadují co největší ústupky a otevřeně se snaží Evropu oslabit a podřídit.

Americký prezident Trump v posledních dnech vystupňoval nátlak na Dánsko, od kterého chce získat Grónsko, poloautonomní součást Dánského království. Trump se také rozhodl uvalit dodatečná desetiprocentní cla na Dánsko a dalších sedm evropských zemí, které se postavily za Kodaň odmítající americký požadavek.

„Vyhrožovat spojencům nedává smysl“

Podle Macrona nedává smysl vyhrožovat spojencům cly, zvláště když mají sloužit jako prostředek nátlaku proti teritoriální suverenitě. Evropská unie by v dnešním tvrdém prostředí neměla váhat použít takzvaný nástroj proti ekonomickému nátlaku, uvedl dále.

Francouzský prezident také řekl, že Evropa dává přednost vládě práva před brutalitou, vědě před spikleneckými teoriemi a respektu před šikanováním. Neměla by se podřídit právu silnějšího a nechat se rozdělit, míní Macron. Řešení současných problémů vidí ve větší spolupráci a vybudování evropské ekonomické suverenity. Evropa je možná pomalá, ale předvídatelná a vládne v ní právní řád, poznamenal francouzský prezident.

Washington mluví o tom, že by největší světový ostrov, který je bohatý na nerostné suroviny, od Dánska rád koupil, zároveň ale nevylučuje nasazení armády k jeho získání.

Lavrov uvedl, že Evropa je zdrojem všech hlavních pohrom lidstva. A pochválil Babišovu vládu

Sergej Lavrov
ČTK
ČTK
ČTK

Evropa je zdrojem všech hlavních pohrom lidstva, prohlásil ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov, jehož citovala ruská státní tisková agentura RIA Novosti. Podle státní tiskové agentury TASS šéf ruské diplomacie zároveň jmenoval Česko mezi evropskými zeměmi, kde se podle něj probudily zdravé síly orientované na vlastní národní zájmy a nikoli na imperiální ambice.

Šéf ruské diplomacie na tiskové konferenci zároveň podle agentury Interfax tvrdil, že Moskva je odhodlána najít diplomatické řešení války, kterou vede už čtvrtým rokem proti Ukrajině, a obvinil Evropu z maření iniciativ. Kyjev naopak v nedávné minulosti opakovaně vinil Moskvu z podkopávání mírového procesu.

Za vše může Evropa

„Evropa je ve skutečnosti zdrojem všech největších pohrom lidstva, počínaje otroctvím, kolonialismem a rozpoutáním dvou světových válek s kolosálním počtem obětí,“ prohlásil Lavrov na dnešní tiskové konferenci shrnující diplomatické aktivity Ruska v roce 2025. Ruský vrcholný diplomat dále podle RIA Novosti tvrdil, že evropské země tuto mentalitu nijak nemohou změnit.

Podle TASS dnes zároveň řekl, že v některých evropských zemích se objevily zdravé síly. „Zdravé síly v Evropě se konečně probudily, jejich hlasy jsou slyšet,“ prohlásil šéf ruské diplomacie. „A to nejen v Maďarsku, na Slovensku a v České republice, ale i v Německu a Francii,“ dodal s tím, že se jedná o „síly, které se především zajímají o vlastní národní zájmy, spíše než o imperiální ambice.“

Rusko 24. února 2022 vpadlo na Ukrajinu a rozpoutalo tím největší pozemní konflikt v Evropě od druhé světové války. Moskva invazi odůvodňovala například záměrem Kyjeva vstoupit do NATO a ruský prezident Vladimir Putin mluvil o potřebě „demilitarizace“ a „denacifikace“ Ukrajiny. Většina západních zemí včetně Spojených států ještě pod vedením prezidenta Joea Bidena se postavila na stranu napadené země. Kyjev a jeho spojenci ruskou agresi nazvali pokusem o uloupení cizího území v imperiálním stylu.

Současný americký prezident Donald Trump po svém loňském návratu do Bílého domu začal vyjednávat s oběma stranami o ukončení války, zatím neúspěšně. Většina lídrů evropských zemí překážku na cestě k míru vidí v neochotě Moskvy. Rusko například jako podmínku ukončení bojů požaduje, aby mu Ukrajina vydala celý Donbas včetně území, které ruští vojáci stále nedokázali dobýt. Kyjev viní Moskvu z podkopávání mírového procesu.

Lavrov dnes tvrdil, že Rusko je odhodláno k diplomatickému řešení války. A obvinil Evropu z maření mírových dohod a iniciativ už od roku 2014. Rusko tehdy, po svržení proruského prezidenta Viktora Janukovyče prozápadními demonstranty v Kyjevě, v rozporu s mezinárodním právem anektovalo ukrajinský poloostrov Krym a podpořilo povstání separatistů v Donbasu na východě Ukrajiny. V únoru 2022 pak zahájilo rozsáhlou vojenskou invazi do sousední země.

„Pokaždé naši západní, především evropští, sousedé dělali vše, aby ty dohody zmařili. Stejně postupují i pokud jde o iniciativy předložené administrativou Donalda Trumpa a snaží se všemožně odradit americkou administrativu od dosažení dohod s Ruskou federací,“ prohlásil Lavrov.

Média loni na podzim informovala o americkém 28bodovém plánu ukončení ruské agrese na Ukrajině, který údajně připravily USA po konzultacích s ruskými činiteli a který počítal s významnými ústupky ze strany Kyjeva. Ten se snaží, i s pomocí některých evropských lídrů, vyjednat pro Ukrajinu lepší podmínky ukončení války.

