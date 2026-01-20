ČEZ táhne pražskou burzu dolů. Akcie se propadly o více než 11 procent
Pražská burza výrazně zrychlila pokles a index PX se propadl o 2,95 procenta na 2650,35 bodu. Hlavním tahounem poklesu byly akcie energetické společnosti ČEZ, které ztratily více než 11 procent. Z hlavních titulů si polepšil pouze výrobce nápojů Kofola. Česká koruna mírně oslabila vůči euru, naopak výrazně posílila k dolaru.
„Obchodování na pražské burze dnes odpovídalo vývoji v zahraničí, kde klesaly hlavní světové trhy,“ uvedl Martin Singer z Fio banky. Podle makléře Wood & Company Tomáše Hazuchy se index PX letos poprvé dostal pod hranici 2700 bodů. Upozornil také na vysoký objem obchodů, který přesáhl 2,25 miliardy korun.
ČEZ padá
Akcie ČEZ odepsaly 11,33 procenta a uzavřely na 1135 korunách. Podle Singera i Hazuchy mohl k výprodeji přispět víkendový výrok ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (ANO), který potvrdil vládní plán na zestátnění společnosti. Investory může znervózňovat zejména to, že celý proces by měl trvat 18 až 24 měsíců. Část investorů si podle Hazuchy zároveň mohla uvolňovat kapitál pro nákup akcií zbrojařské Czechoslovak Group, s nimiž se má v pátek začít obchodovat na burze v Amsterdamu.
Z finančních titulů dnes oslabily akcie pojišťovny VIG o 2,21 procenta na 1592 korun, Moneta Money Bank o 1,22 procenta na 194,40 koruny, Erste Bank o 0,63 procenta na 2508 korun a Komerční banka o 0,41 procenta na 1215 korun. Zbrojařská Colt CZ ztratila 2,19 procenta na 758 korun, výrobce bezpilotních letounů Primoco odepsal 2,61 procenta na 1120 korun a akcie Doosan Škoda Power klesly o 1,66 procenta na 415 korun.
Jediným výraznějším růstovým titulem na hlavním trhu byla Kofola, jejíž akcie posílily o 0,31 procenta na 480 korun. Firma dnes oznámila akvizici výrobce přírodní kosmetiky Nobilis Tilia. Mimo hlavní trh si polepšily například akcie tabákové společnosti Philip Morris, které vzrostly o 0,52 procenta na 19 360 korun.