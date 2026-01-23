Prezident Pavel brzdí vstup Česka do Trumpovy Rady míru. Neznáme cíle ani pravidla, říká
Pozvánka do nové Rady míru, kterou ustavil americký prezident Donald Trump, zůstává otevřená. Prezident Petr Pavel i vláda upozorňují, že bez jasného mandátu, pravomocí a vztahu k OSN nelze o členství rozhodnout. Ministerstvo zahraničí chystá analýzu pro pondělní jednání koalice.
Česká republika zatím nerozhodla, zda přijme pozvánku ke členství v Radě míru, kterou ve čtvrtek formálně ustavil americký prezident Donald Trump. Prezident Petr Pavel při návštěvě Olomouckého kraje uvedl, že bez znalosti cílů, mandátu a právního rámce nové instituce je rozhodování velmi obtížné.
Podle Pavla není klíčové, jak prestižně rada působí nebo kdo stojí v jejím čele, ale především to, jaké bude mít pravomoci, jaký vztah k OSN a Radě bezpečnosti a v jakém právním rámci bude fungovat. Zatím podle něj tyto informace chybějí.
Ministerstvo zahraničí připravuje k pozvánce analytické podklady, které mají být v pondělí k dispozici pro jednání koaliční rady ANO, SPD a Motoristů. Ministr zahraničí Petr Macinka uvedl, že materiály budou připraveny pro případ, že se koalice rozhodne téma projednat. Premiér Andrej Babiš doplnil, že na věc existují různé názory a bude záležet na závěrech analýzy.
Česká republika dostala pozvánku ke členství v Radě míru, kterou ustavil americký prezident Donald Trump, uvedla mluvčí vlády Karla Mráčková. Stanovisko pro vládu nyní podle ní připravuje ministerstvo zahraničí. Trump spolu s pozvanými státníky radu formálně ustavil na okraj Světového ekonomického fóra (WEF) v Davosu.
Trump zve Česko do Rady míru. Cena za vstup je pro nás nemyslitelná, uvedl Macinka
Radu míru Trump ustavil na okraj Světového ekonomického fóra v Davosu. Mezi zakládajícími signatáři byli například maďarský premiér Viktor Orbán, argentinský prezident Javier Milei nebo ázerbájdžánský prezident Ilham Alijev. Trump tvrdí, že dokument podepsali zástupci 59 států, podle agentury AP se však ceremonie osobně zúčastnilo pouze 19 činitelů.
Podle informací agentury Reuters se má Trump stát doživotním předsedou rady s právem veta a rozhodovat o přijetí nových členů. Návrh charty rovněž počítá s poplatkem jedné miliardy dolarů za stálé členství, zatímco tříleté členství má být bezplatné. Macinka už dříve uvedl, že taková částka je pro český státní rozpočet prakticky nereálná.
K nové iniciativě se zatím nepřipojí například Francie, Švédsko ani Norsko. Rada se má podle Trumpa nejprve zaměřit na prosazení míru v Pásmu Gazy a dohlížet na jeho demilitarizaci a obnovu. Otázka české účasti má být jedním z témat i na pondělním jednání ústavních činitelů o zahraniční politice.