Macron jako neplacený influencer přihrál výrobci brýlí stamiliony
Francouzský prezident Emmanuel Macron si v Davosu nechtíc střihl roli módního influencera. Sluneční brýle ve stylu amerického snímku Top Gun, které měly zakrýt jeho zdravotní indispozici, se rychle vyprodaly. A akcie jejich výrobce vystřelily o desítky procent.
Macronova „prasklá žilka“ je nevýdělečnější v dějinách, má „cenu“ 210 milionů korun. O tolik stoupla hodnota výrobce slunečních brýlí, které si nasadil, aby ji skryl.
Brýle z Davosu pohnuly burzou
Francouzský prezident Emmanuel Macron se na ekonomickém fóru v Davosu ukázal v reflexních leteckých slunečních brýlích, aby zakryl důsledky prasklé oční žilky. Akcie italské mateřské společnosti jejich francouzského výrobce se od té doby dodnes zhodnotily o více než 71 procent (viz graf Bloomberg níže). Akcionáři iVision Tech se tak radují – prasklá žilka zvýšila za necelé tři obchodní dny hodnotu italské firmy z přibližně 12 na necelých 21 milionů eur, tedy v přepočtu o 210 milionů korun.
Top Gun efekt a vyprodaný „Macronův model“
Těžko v celých dějinách hledat podobně výdělečnou prasklou žilku. Brýle ve stylu amerického snímku Top Gun, jimiž ji Macron maskoval, se okamžitě staly hitem a výrobce zavalila vlna zájmu a hlavně objednávek. Musel proto dokonce vytvořit speciální dočasnou webovou stránku věnovanou pouze a jen právě „Macronovu modelu“. Cena brýlí činí 659 eur.
Trumpův posměch jako katalyzátor
Vlnu zájmu o brýle, které podpoří ziskovost jejich výrobce, pročež tedy výrazně rostou i akcie jeho matky, zřejmě podpořil také americký prezident Donald Trump. Ten si Macrona kvůli brýlím v Davosu dobíral. Takže se o nich pak mluvilo ještě o to více. Nad rámec už předtím kolujících komentářů, internetových memů, dohadů, spekulací a fám stran toho, proč je francouzský prezident vůbec nasadil.
Brýle jako politický symbol
Část zájemců o brýle tak v nich patrně vidí nejen stylový módní doplněk, ale i způsob, jak dát symbolicky najevo souznění s Macronem, jenž amerického prezidenta v Davosu kritizoval, a jak současně vyjádřit naopak nesouhlas s Trumpem a jeho drsnými kroky, například v rámci snahy získat pro USA Grónsko.