Tchaj-wan vzdoruje Číně a chystá největší obrannou investici v historii

Tchaj-wan vzdoruje Číně a chystá největší obrannou investici v historii

Patriot PAC-3
ČTK
nst
nst

Napětí mezi Čínou a Tchaj-wanem roste. I proto ostrovní stát urychluje budování nové protivzdušné obrany T-Dome, která byla oznámena před několika týdny. Agentura Bloomberg uvedla, že tchajwanská vláda jedná s USA o pořízení integrovaného řídicího systému IBCS od Northrop Grumman. Ten má sloužit jako „nervový systém“ T-Dome a propojit domácí i zahraniční zbraňové platformy do jednotné sítě schopné rychle reagovat na hrozby.

Součástí plánovaných dodávek mají být také nové baterie Patriot PAC-3 a modernizace stávajících systémů Patriot, uvedla agentura Bloomberg. Žádná ze stran prozatím odmítla celou zálěžitost komentovat. Americká strana pouze uvedla, že informace o zbrojních prodejích se tradičně potvrzují až po formálním oznámení Kongresu USA.

Prezident Tchaj-wanu Laj Čching-te v říjnu prohlásil, že země musí urychlit výstavbu T-Dome, který má představovat „vícevrstvou obrannou kopuli“ schopnou odrazit útoky balistických raket, střel s plochou dráhou letu, letounů i dronů. Projekt je dlouhodobě diskutován v obranných kruzích, ale teprve nyní získává jasné politické krytí i zdroje.

Zefektivnění systému

Podle analytiků citovaných v Asian Military Review má T-Dome odstranit dosavadní roztříštěnost tchajwanské protivzdušné obrany, která kombinuje americké systémy Patriot, domácí systémy Sky Bow a různé vrstvy krátkého dosahu. Integrace prostřednictvím IBCS má umožnit efektivnější pohyb dat, rychlejší reakce a lepší koordinaci při čelení kombinovaným útokům, které by Čína mohla v případě konfliktu použít.

Americký prezident Donald Trump

Neprovokujte Čínu ohledně Tchaj-wanu, vzkázal Trump japonské premiérce

Politika

Americký prezident Donald Trump v pondělním telefonickém hovoru požádal japonskou premiérku Sanae Takaičiovou, aby neprovokovala Čínu v otázce svrchovanosti Tchaj-wanu a zmírnila svá slova ze začátku listopadu. S odvoláním na deník The Wall Street Journal to napsala agentura Kjódó. Takaičiová řekla, že Japonsko by v případě napadení Tchaj-wanu mohlo tomuto ostrovu přijít na pomoc.

ČTK

Přečíst článek

Mezi další plány patří i zvažované zapojení technologií typu C-RAM, jež by doplnily ochranu proti raketometné a dělostřelecké palbě. Inspirací je izraelský Iron Dome.

Tchajwanská vláda chce na posílení obrany vyčlenit až 40 miliard dolarů ze speciálního obranného rozpočtu. Jde o historicky největší podobnou investici, která přesahuje souhrn všech speciálních rozpočtů od 90. let. Právě z těchto peněz má být financována i modernizace a nákup systémů v rámci T-Dome.

Strnad vládne zbrojařům. Jeho CSG zaznamenala celosvětově nejvyšší růst tržeb

Michal Strnad, majitel skupiny CSG
CSG
ČTK
ČTK

Tržby 100 největších výrobců zbraní na světě v loňském roce vzrostly o 5,9 procenta na rekordních 679 miliard dolarů (14,1 bilionu korun). Poptávku podpořily války na Ukrajině a v Pásmu Gazy a růst vojenských výdajů jednotlivých zemí. Nejvyšší růst ze všech firem v žebříčku přitom zaznamenala česká společnost Czechoslovak Group, jejíž tržby vzrostly o 193 procent, částečně kvůli vládnímu projektu na dodávku dělostřeleckých granátů pro Ukrajinu, vyplývá ze zprávy, kterou zveřejnil Stockholmský mezinárodní ústav pro výzkum míru.

Hlavní podíl na růstu zaznamenaly společnosti se sídly v Evropě a ve Spojených státech. Růst však byl zaznamenán v celém světě s výjimku Asie a Oceánie, kde problémy v čínském zbrojním průmyslu způsobily mírný pokles prodeje zbraní a vojenských služeb za loňský rok.

CSG loni skončila v žebříčku na 46. místě a je jedinou českou firmou v žebříčku. Její tržby činily 3,6 miliardy dolarů. Více než polovina tržeb firmy z prodeje zbraní byla loni nějakým způsobem spojena s Ukrajinou, upozornil SIPRI.

FOTOGALERIE: Radary Eldis Pardubice ze Strnadova impéria CSG

Český výrobce radarů Eldis Pardubice koncem února podepsal smlouvu na dodávku a instalaci pěti radarů do Vietnamu. Český výrobce radarů Eldis Pardubice koncem února podepsal smlouvu na dodávku a instalaci pěti radarů do Vietnamu. 6 fotografií v galerii

Tržby amerických zbrojních společností v žebříčku stouply o 3,8 procenta na 334 miliardy dolarů. Mezi 100 největšími společnostmi je 39 z USA, z toho 30 jich tržby zvýšilo, v čele s Lockheed Martin, Northrop Grumman a General Dynamics. SIPRI ale také poznamenal, že vývoj a výrobu v hlavních programech vedených USA trápí nadále rozsáhlá zpoždění a překročení plánovaných rozpočtů.

Evropským společnostem, s výjimkou Ruska, tržby stouply o 13 procent na 151 miliardy dolarů, hlavně kvůli poptávce způsobené válkou na Ukrajině a vnímanou hrozbou Ruska. V žebříčku je 26 společností z Evropy, tržby zvýšilo 23 firem.

Nová éra CSG. Strnadův holding chce vyrábět vlastní bezpilotní systémy

Zprávy z firem

Průmyslově-technologický holding Czechoslovak Group podnikatele Michala Strnada uskutečnil první akvizici v rámci expanze do oblasti bezpilotních leteckých systémů (UAS). Prostřednictvím své nové společnosti AviaNera Technologies získal 51procentní podíl ve firmě MUST Solutions, srbském vývojáři a výrobci pokročilých pohonných jednotek pro bezpilotní prostředky. Cena transakce nebyla zveřejněna.

nst

Přečíst článek

Daří se i Rusům

V seznamu jsou také dvě ruské společnosti, Rostec a United Shipbuilding Corporation. Jejich tržby stouply o 23 procent na 31,2 miliardy dolarů, a to i přes sankce, které způsobily nedostatek komponent. Podle SIPRI byla domácí poptávka více než dostatečná k vyrovnání klesajícího vývozu zbraní, i když potíže působí nedostatek kvalifikované pracovní síly.

FOTOGALERIE: CSG uvedla do provozu novou linku na plnění munice

Slovenská firma VOP Nováky ze skupiny CSG uvedla do provozu novou linku na plnění munice Slovenská firma VOP Nováky ze skupiny CSG uvedla do provozu novou linku na plnění munice Slovenská firma VOP Nováky ze skupiny CSG uvedla do provozu novou linku na plnění munice 7 fotografií v galerii

Tržby rostly také na Blízkém východě. Poprvé se do žebříčku dostalo až devět firem z Blízkého východu a jejich tržby stouply o 14 procent na 31 miliard dolarů. Z toho tři izraelské společnosti zaznamenaly růst o 16 procent na 16,2 miliardy dolarů. Negativní reakce na izraelské akce v Gaze měly podle SIPRI jen malý dopad na zájem o izraelské zbraně, nové objednávky získaly tyto firmy z řady zemí.

V Asii a Oceánii tržby klesly o 1,2 procenta na 130 miliard dolarů. Osmi čínským společnostem v indexu tržby klesly o 10 procent, protože loňské obvinění z korupce při nákupu čínských zbraní vyvolalo odložení nebo zrušení významných kontraktů.

AfD rozdělila Asociaci rodinných podniků. Odchází řetězec Rossmann či nápojář Fritz-Kola

Rossmann
ČTK
ČTK
ČTK

Německá asociace rodinných podniků změnila po ostré kritice přístup ke straně Alternativa pro Německo (AfD). Minulý týden asociace oznámila, že se otevírá spolupráci s politiky AfD. Několik členů včetně drogistického řetězce Rossmann či výrobce nápojů Fritz-Kola následně sdružení opustilo. Předsedkyně asociace Marie-Christine Ostermannová nyní uvedla, že udělala chybu.

Asociace rodinných podniků (Die Familienunternehmer) minulý týden oznámila, že zrušila zákaz kontaktů se členy AfD. V květnu stranu německá civilní kontrarozvědka označila za prokazatelně pravicově extremistickou. AfD se proti tomu brání u soudu.

Předsedkyně Ostermannová listu Handelsblatt minulý týden řekla, že na říjnovou akci v Berlíně pozvala i poslance AfD. „Naděje, že je možné čtvrtinu německých voličů přimět k obratu morálním vyloučením, se nenaplnila,“ uvedla. AfD má v současnosti v průzkumech podporu mezi 24 až 27 procenty. „Teď už pomůže jen obsahový střet s AfD, zbavený jakékoli kategorizace na dobré a špatné,“ dodala Ostermannová. Zároveň zdůraznila, že si její asociace nepřeje, aby se AfD podílela na vládě.

FOTOGALERIE: Němci protestovali proti založení mládežnické organizace AfD

9 fotografií v galerii

Za rozhodnutí otevřít se kontaktům s politiky AfD si asociace vysloužila kritiku ostatních německých politických stran i řady svých členů. Sdružení opustil například drogistický řetězec Rossmann, výrobce nápojů Fritz-Kola či společnost Vorwerk, která vyrábí domácí spotřebiče. Bankovní společnost Deutsche Bank uvedla, že nebude nadále asociaci rodinných podniků pronajímat své prostory u Braniborské brány v Berlíně. Právě v nich se v říjnu odehrál „parlamentní večer“, kterého se zúčastnili i zástupci AfD.

„Stal se pravý opak toho, co jsme chtěli,“ uvedla nyní šéfka svazu Ostermannová. „Pozvali jsme poslance AfD na parlamentní večer, aby i od nás slyšeli, že jejich program je pro hospodářství škodlivý,“ uvedla. Podle ní ovšem vznikl u veřejnosti mylný dojem, že chce asociace AfD podpořit. „My se ale od extremistů distancujeme,“ dodala Ostermannová. Rozhodnutí pozvat poslance AfD na setkání označila za chybu.

Alternativa pro Německo je od únorových předčasných parlamentních voleb nejsilnější opoziční stranou v Spolkovém sněmu. Dostala 20,8 procenta hlasů. Průzkumy veřejného mínění jí předpovídají, že výrazně uspěje i v několika zemských volbách v příštím roce. Například v Sasku-Anhaltsku či Meklenbursku-Předním Pomořansku by mohla dostat až 40 procent hlasů.

Tino Chrupalla, Alice Weidelová

AfD je u Němců na vzestupu. Odpor vůči extremistům spadl na rekordní minimum

Politika

Počet Němců, kteří kategoricky vylučují, že by mohli volit Alternativu pro Německo (AfD), klesl pod padesát procent, vyplynulo z průzkumu agentury INSA, o kterém informoval bulvární deník Bild. V Německu se mezitím znovu rozhořela debata o spolupráci se stranou, kterou v květnu tajná služba označila za prokazatelně pravicově extremistickou. Impulzem bylo rozhodnutí svazu rodinných podniků zákaz kontaktu s politiky AfD zrušit.

ČTK

Přečíst článek

