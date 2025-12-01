Tchaj-wan vzdoruje Číně a chystá největší obrannou investici v historii
Napětí mezi Čínou a Tchaj-wanem roste. I proto ostrovní stát urychluje budování nové protivzdušné obrany T-Dome, která byla oznámena před několika týdny. Agentura Bloomberg uvedla, že tchajwanská vláda jedná s USA o pořízení integrovaného řídicího systému IBCS od Northrop Grumman. Ten má sloužit jako „nervový systém“ T-Dome a propojit domácí i zahraniční zbraňové platformy do jednotné sítě schopné rychle reagovat na hrozby.
Součástí plánovaných dodávek mají být také nové baterie Patriot PAC-3 a modernizace stávajících systémů Patriot, uvedla agentura Bloomberg. Žádná ze stran prozatím odmítla celou zálěžitost komentovat. Americká strana pouze uvedla, že informace o zbrojních prodejích se tradičně potvrzují až po formálním oznámení Kongresu USA.
Prezident Tchaj-wanu Laj Čching-te v říjnu prohlásil, že země musí urychlit výstavbu T-Dome, který má představovat „vícevrstvou obrannou kopuli“ schopnou odrazit útoky balistických raket, střel s plochou dráhou letu, letounů i dronů. Projekt je dlouhodobě diskutován v obranných kruzích, ale teprve nyní získává jasné politické krytí i zdroje.
Zefektivnění systému
Podle analytiků citovaných v Asian Military Review má T-Dome odstranit dosavadní roztříštěnost tchajwanské protivzdušné obrany, která kombinuje americké systémy Patriot, domácí systémy Sky Bow a různé vrstvy krátkého dosahu. Integrace prostřednictvím IBCS má umožnit efektivnější pohyb dat, rychlejší reakce a lepší koordinaci při čelení kombinovaným útokům, které by Čína mohla v případě konfliktu použít.
Mezi další plány patří i zvažované zapojení technologií typu C-RAM, jež by doplnily ochranu proti raketometné a dělostřelecké palbě. Inspirací je izraelský Iron Dome.
Tchajwanská vláda chce na posílení obrany vyčlenit až 40 miliard dolarů ze speciálního obranného rozpočtu. Jde o historicky největší podobnou investici, která přesahuje souhrn všech speciálních rozpočtů od 90. let. Právě z těchto peněz má být financována i modernizace a nákup systémů v rámci T-Dome.