Tenis jen pro elitu. Wimbledonská sedadla se obchodují za cenu pražského bytu
Nejlepší místa ve Wimbledonu už nejsou jen vstupenkou na tenis. Stala se z nich investice pro bohaté. Speciální wimbledonské debentury, tedy cenné papíry spojené s právem na prémiová sedadla, se podle agentury Bloomberg prodávají až za 380 tisíc liber, tedy zhruba 10,7 milionu korun.
VIP místa ve Wimbledonu prudce zdražují. Ještě v dubnu 2024 stály Wimbledon debentury (speciální pětileté dluhopisy vydávané All England Lawn Tennis Clubem) na hlavní kurt 116 tisíc liber, tedy asi 3,3 milionu korun. Dnes je to více než trojnásobek.
Tenis jako luxusní byznys
Cenu žene nahoru prestiž Wimbledonu i víra investorů, že vrcholový sport bude stále víc fungovat jako luxusní zábava. Zájem podle Bloombergu podpořila také rivalita mezi Jannikem Sinnerem a Carlosem Alcarazem.
„Za posledních osmnáct měsíců vidíme nepřetržitý zájem kupujících z celého světa, kteří chtějí získat wimbledonské debentury,“ uvedl pro Bloomberg Tim Webb, šéf obchodování v Dowgate Capital, oficiálním brokerovi Wimbledonu. Největší poptávka podle něj dál přichází ze Spojených států, přibývá ale i kupců z Indie a Blízkého východu.
Lístek, který se dá přeprodat
Pro pořadatele Wimbledonu jsou debentury důležitým zdrojem peněz. All England Lawn Tennis Club je prodává už déle než sto let a výnosy používá na údržbu i rozvoj areálu. Nyní mají pomoci financovat plán na rozšíření o 39 kurtů a nový stadion pro osm tisíc diváků.
Organizátor slavného tenisového turnaje chce na místě oblíbeného parku postavit desítky nových kurtů. Wimbledon prý tak má držet krok s konkurenci. Místní se ale parku vzdát nechtějí a varují před „korporátní genocidou“.
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Zprávy z firem
Organizátor slavného tenisového turnaje chce na místě oblíbeného parku postavit desítky nových kurtů. Wimbledon prý tak má držet krok s konkurenci. Místní se ale parku vzdát nechtějí a varují před „korporátní genocidou“.
Pro investory jsou atraktivní hlavně proto, že jde o jediné oficiálně obchodovatelné vstupenky na Wimbledon. Majitel může prodat jednotlivé hrací dny, nebo celou debenturu. Při ceně 380 tisíc liber vychází jeden hrací den na více než 5400 liber, tedy asi 151 tisíc korun.
Běžní fanoušci čekají, bohatí kupují
Většina fanoušků se k lístkům dostává přes veřejnou loterii nebo slavnou wimbledonskou frontu. Kdo chce mít jistotu a má dost peněz, může nakupovat na sekundárním trhu.
Dvě debenturová místa na mužské finále na hlavním dvorci Wimbledonu se podle Bloombergu prodávají téměř za 23 tisíc liber, tedy asi 645 tisíc korun. Nejlevnější denní nabídka na kurt číslo jedna pak vychází na 2390 liber za dvě místa, tedy zhruba 67 tisíc korun.
Debentur je ale málo. Na centrální dvorec jich připadá 2520, na kurt číslo jedna 1250. A přednost při nových emisích mají stávající držitelé. Řada debentur přitom zůstává v rodinách po generace.
Kouzlo Wimbledonu drží cenu vysoko
Trh s přeprodávanými vstupenkami sice podle Bloombergu mírně ochladl po odstoupení Carlose Alcaraze kvůli zranění zápěstí, Wimbledon si ale drží výjimečné postavení. Neprodává jen tenis, ale i tradici: travnaté kurty, bílé oblečení hráčů, jahody se smetanou a blízkost královské lóže. Právě místa u Royal Boxu, kde sedávají členové britské královské rodiny i celebrity, patří k nejžádanějším.
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Názory
Fotbalové mistrovství světa má být oslavou sportu, kterému propadla celá planeta. Jenže šampionát pořádaný ve Spojených státech v éře Donalda Trumpa zatím provází spíš atmosféra strachu, skandály a obavy z prázdných tribun. Namísto inkluzivní akce se rýsuje turnaj poznamenaný tvrdou imigrační politikou, chaosem a politickým napětím. A tratit na tom mohou nejen fanoušci, ale i pořadatelská města a americký byznys.
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Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.