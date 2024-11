Mašina na peníze Rafael Nadal skončil. Tenis mu vydělal miliardy

Skončila jedna úžasná kariéra tenisty. Rafael Nadal se definitivně rozloučil s tenisem ve čtvrtfinále Davisova poháru. Na prize money si za svou kariéru odnesl 134 milionů dolarů (v přepočtu asi 3,3 miliardy korun). Větší mašinou na peníze v tenisovém světě je už jen Novak Djokovič.

Reklama

Do tenisového důchodu odejde jako druhý nejlépe vydělávající tenista v historii. Rafael Nadal si v kariéře vydělal na prize money 134 milionů dolarů, píše web CNBC, čímž se řadí těsně před Rogera Federera se 130,5 milionu dolarů. Nadalovy kariérní výhry překonává pouze Djokovič se 185 miliony dolarů.

Osmatřicetiletý Španěl, majitel 22 grandslamových titulů je jedním z nejúspěšnějších hráčů v historii tohoto sportu. Dráhu profesionálního tenisty zahájil v roce 2001 ve 14 letech. Jeho úspěchy na kurtu mu pomohly vylepšit bankovní konto i mimo něj. Podle časopisu Forbes si čtrnáctinásobný vítěz French Open za posledních 23 let přišel na 415 milionů dolarů z podpory, vystoupení a dalších obchodních aktivit. Mezi jeho dlouhý seznam partnerů patří například společnosti Nike, Kia nebo Richard Mille.

Nadalovo místo na žebříčku nejvyšších tenisových odměn je prozatím bezpečné. Federer ukončil kariéru v roce 2022 a čtvrtý Andy Murray oznámil odchod do důchodu letos v létě.

Nejblíže k dostižení Nadala je sedmadvacetiletý Alexander Zverev. Světová dvojka ATP má ale co dělat, aby Nadala předstihla. Na prize money bude muset získat ještě kolem 90 milionů dolarů.

Reklama

Největší šanci dostihnout hráče, který byl jeho idolem, by mohl mít Španěl Carlos Alcaraz. Přestože je mu teprve 21 let, Alcaraz se s 36 miliony dolarů na prize money už nyní řadí do první desítky nejlépe vydělávajících hráčů všech dob.

TOP 10 nejlépe vydělávajících tenistů

Novak Djokovič (185 milionů dolarů) Rafael Nadal (134,9 milionu dolarů) Roger Federer (130,5 milionu dolarů) Andy Murray (64,8 milionu dolarů) Alexander Zverev (46 milionů dolarů) Pete Sampras (43,2 milionu dolarů) Daniil Medveděv (43 milionů dolarů) Stan Wawrinka (37,2 milionu dolarů) Carlos Alcaraz (36,1 milionu dolarů) Stefanos Tsitsipas (32,1 milionu dolarů)

Serena Williamsová končí s tenisem. Bude z ní startupová investorka Enjoy Třiadvacetinásobná grandslamová vítězka v textu pro magazín Vogue naznačila, že letos ukončí kariéru, během které vydělala téměř 2,3 miliardy korun. pez Přečíst článek

video Jágr otevřeně: Už nemám motivaci se vracet na led Newstream TV Jaromír Jágr se zapsal mezi největší hvězdy světového sportu. Z ledu neslezl ani v jeho padesáti letech. Hraje za Rytíře Kladno. Po posledním prohraném zápase proti Mladé Boleslavi však v rozhovoru pro iSport poprvé přiznal, že zvažuje konec kariéry. „Popravdě, nemám motivaci,“ přiznal otevřeně Jágr a přivodil tím šok nejen fanouškům klubu. Newstream s legendární 68 natáčel loni. V pořadu Victory Club se tehdy Jágr svěřil, že hokej už není jediným smyslem jeho života. Připomeňte si co legendu světového hokeje drželo dlouhá desetiletí na ledě. Stanislav Šulc Přečíst článek

Golfistka českého původu Nelly Korda je světovou jedničkou, i co se týče výdělků Enjoy Američanka Nelly Korda (22) se stala světovou golfovou jedničkou. Hráčka s českými kořeny suverénně vede i žebříček nejvýdělečnějších profesionálních hráček. Viliam Buchert Přečíst článek