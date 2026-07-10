Lukáš Kovanda: Volkswagen musí řezat hlouběji. Dotknou se škrty i Škody?
Volkswagen se pokouší uklidnit investory zeštíhlením nabídky, jeho plán je však příliš vágní. Koncern dál ztrácí konkurenceschopnost v Číně, bojuje s drahou pracovní silou i problémy elektromobilů. Otázkou zůstává, zda se ozdravný řez dotkne také Škody Auto.
Akcie Volkswagenu zatím nereagují nijak výrazně na ve čtvrtek večer oznámený plán největší evropské automobilky dramaticky omezit svoji rozsáhlou modelovou řadu. Po dnešním otevření frankfurtské burzy stouply o 1,5 procenta, za letošek však i tak stále odepisují zhruba 30 procent, když přitom index DAX čtyřiceti největších německých firem za stejnou dobu stoupl, o přibližně 2,5 procenta.
Vývoj na burze tak potvrzuje slova analytiků, že trh čekal více. Zejména pak navýšení plánované redukce v počtu pracovních míst na 100 tisíc a uzavření některých závodů přímo v Německu. Volkswagen ve své dosavadní historii, píšící se od 30. let minulého století, nikdy žádný svůj závod v domovském Německu neuzavřel.
Volkswagen jde na kost. Škrtne až polovinu modelů, tři čtvrtiny výbav a výrazně omezí výrobu. Ve hře je podle médií také zánik až 100 tisíc pracovních míst, k němuž se vedení zatím nevyjádřilo.
Volkswagen drasticky oseká výrobu, k propouštění mlčí
Zprávy z firem
Volkswagen jde na kost. Škrtne až polovinu modelů, tři čtvrtiny výbav a výrazně omezí výrobu. Ve hře je podle médií také zánik až 100 tisíc pracovních míst, k němuž se vedení zatím nevyjádřilo.
Investory se zatím automobilka tedy snaží upokojit drastickým zeštíhlením své modelové řady, která čítá na 150 modelů, tak, aby se mohla zaměřit jen na výrobu v těch nejvýnosnějších segmentech. Plán zeštíhlení však nekonkretizuje, do kdy by k němu mělo dojít a jakých modelů a značek se má týkat.
Není zatím jasné, zda se zeštíhlení dotkne také vozů značky Škoda, která spadá pod křídla koncernu Volkswagen podobně jako automobilky SEAT, Porsche, Audi, Lamborghini a další. Modely značky Škoda, jako je Octavia, Kodiaq nebo Superb, ovšem patří mezi nejvýnosnější velkosériové modely celého koncernu, takže zrovna mladoboleslavské automobilky by se škrty tolik týkat nemusely. Daleko problematičtější je výnosnost výroby vozů značky SEAT, užitkových automobilů VW nebo softwarové divize Volkswagenu, CARIAD. Nejvyšší marže vykazuje v rámci koncernu automobilka Lamborghini, která ale pochopitelně není zaměřena velkosériově. VW se jí může v rámci ozdravných kroků chtít zbavit – a nakonec zřejmě bude muset. Mezi značně problémové modely, některé dokonce ztrátové, patří například elektromobily, zejména modely VW ID.3, ID.4 a ID.5.
Vedle nedostatečně rázných ozdravných řezů je to právě i přílišná obecnost, ba vágnost plánovaných kroků Volkswagenu, která investory udržuje i dnes v poměrně skeptické náladě stran dalších vyhlídek automobilky. Ta se již delší dobu potýká s vysokými náklady na pracovní sílu, silnou rolí odborů, roztříštěností ve svém zaměření, fatální ztrátou konkurenceschopnosti zejména na klíčovém čínském trhu, nedostatečnou inovativností v oblasti elektromobily a příslušného softwaru a s dalšími problémy.
Pokud má Volkswagen získat zpět důvěru investorů, bude muset přistoupit k razantnějším krokům. Nakonec se zřejmě nevyhne snížení stavu zaměstnanců v rozsahu nejméně vyšších desítek tisíc a zavření některých německých závodů, které už nyní nejsou dostatečně vytíženy, kvůli – v porovnání s minulým desetiletím – stále oslabené poptávce.
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Jednání dozorčí rady ve Wolfsburgu provázejí protestní akce na mnoha místech v Německu. Na stole je snížení výrobních kapacit. Podle zatím nepotvrzených informací chce koncern zrušit dvakrát tolik pracovních míst, než původně plánoval, a uzavřít čtyři závody.
Dozorčí rada Volkswagenu jedná o propouštění a zavírání závodů. S protesty v zádech
Zprávy z firem
Jednání dozorčí rady ve Wolfsburgu provázejí protestní akce na mnoha místech v Německu. Na stole je snížení výrobních kapacit. Podle zatím nepotvrzených informací chce koncern zrušit dvakrát tolik pracovních míst, než původně plánoval, a uzavřít čtyři závody.