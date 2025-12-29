Nový magazín právě vychází!

Poučili jsme se. Vinograf má být špička, ne řetězec, říká spolumajitel podniku

Poučili jsme se. Vinograf má být špička, ne řetězec, říká spolumajitel podniku

Poučili jsme se. Vinograf má být špička, ne řetězec, říká spolumajitel podniku
Vinograf, užito se svolením
Zdeněk Pečený
Zdeněk Pečený

Vinograf má za sebou nepovedenou expanzi, uzavírání poboček i zásadní restart. Dnes se soustředí výhradně na Senovážné náměstí, kde chce nabídnout špičkové víno, plnohodnotnou kuchyni a uvolněnou atmosféru. „Nejdřív musíte zvládnout jedno místo dokonale, teprve pak se můžete bavit o růstu,“ říká spolumajitel podniku Radovan Kubáč.

Jak jste se jako advokát dostal do gastronomie a konkrétně k Vinografu?

Chodili jsme sem na obědy a líbila se nám práce uznávané someliérky Kláry Kollárové, která tehdy Vinografu vtiskla tvář. V době covidu Vinograf hledal investory, aby toto těžké období překonal. Proto jsme se domluvili na našem vstupu, v jehož rámci jsme získali třetinový podíl.

Původně byla myšlenkou expanze, ale ta nedopadla dobře. Co se tehdy stalo?

Proběhla expanze, ale ukázalo se, že nebyla ani naplánována, ani provedena správně. Nově otevřené pobočky jsme proto museli se ztrátou zavřít a rozešli jsme se s osobami, které za neúspěšnou expanzí stály.

Dnes se zaměřujeme pouze na vlajkovou loď na Senovážném náměstí. Snažíme se ji vyladit tak, aby to bylo místo, kde si host může dát skvělé víno z jedné z nejrozsáhlejších nabídek v Praze, dobře se najíst a pobavit se. Fokus je tedy na jediné provozovně, kterou neustále zlepšujeme — sáhli jsme do interiéru, rozšiřujeme vinný sortiment a s jídelním lístkem jsme udělali výrazný posun. Neusilujeme o kvantitu za každou cenu, ale klademe důraz na kvalitu.

Expanze není priorita

Do budoucna ale další expanzi nevylučujete?

Doufám, že už jsme stabilizovaní a že se budeme dál zlepšovat. Myslíme si, že už teď můžeme být pyšní na to, co máme. Expanze není na pořadu dne. Do budoucna ji zcela nevylučujeme, ale nejdřív chceme, aby se Vinograf na Senovážném náměstí stal absolutní špičkou. Pak si řekneme, co dál.

Jaká je dnes vlastnická struktura? Máte 100 procent?

Ne, 50 procent vlastním společně se svým obchodním partnerem Martinem Nedelkou a dalších 50 procent má pan Winkler, který založení Vinografu umožnil svým financováním a je s ním tedy spojený po celou dobu jeho existence (Libor Winkler z RSJ – pozn. red.).

Originální „rezervačka" na stůl Večer začíná sektem Gabriela z vinařství Pod Radobýlem, který elegantně otevírá degustační zážitek Stylová těna s lahví českých i evropských vín tvoří srdce vinárny Vinograf na Senovážném náměstí

Vy jste ale aktivnější v denním řízení?

Asi jsem byl ten, komu nejvíc vadilo, v jakém stavu se Vinograf po nepovedené expanzi ocitl. Opatření bylo potřeba provést rychle a nebyl prostor hledat nového jednatele. Proto jsem přechodně nastoupil do pozice jednatele, který dohlíží na provoz. Každodenní řízení ale nedělám — to má na starosti profesionální management, který jsme postupně přivedli a který se kvalifikovaně chopil kormidla.

Investice z radosti, ne z kalkulu

Takže vstup nebyl primárně investiční kalkul, ale spíš vztah k místu?

Od začátku jsme náš vstup brali spíš jako hobby investici a podporu oblíbeného podniku v těžkých dobách covidu než jako zásadní investici. Měl to být zdroj naší radosti z kvalitní gastronomie a vína. Tak se k tomu ostatně chováme i nadále.

Z čistě vinného baru jste se posunuli směrem k plnohodnotné restauraci. Ale pořád chcete být vinným barem?

My pořád jsme plnohodnotný vinný bar. V zahraničí je běžné, že se ve vinném baru dobře najíte. Byla by škoda, aby člověk musel jít do restaurace a pak zvlášť do vinného baru. U nás si proto může dát jen skleničku vína, ale stejně tak přijít na lehkou nebo degustační večeři, posedět s přáteli. Atmosféra je uvolněnější než v klasické restauraci. Nechceme být jen restaurace, chceme být kombinací — můžete přijít jen na víno, jen na jídlo, nebo na obojí. Této variabilitě jsme přizpůsobili i interiér. Současně posilujeme koncept obědů, které nabízíme na stále vyšší úrovni. Nabízíme jak týdenní menu, tak obchodní obědy i à la carte.

Tisícovka vín

Jak byste to tedy nazval?

Říkáme, že jsme vinný bar a restaurace.

Daří se najít rovnováhu mezi jídlem a vínem?

Když se dívám na čísla, už je to vyrovnané padesát na padesát. Tak si to ideálně představujeme.

Kolik vín teď máte?

Aktuálně jsme asi na 900 etiketách. Cíl je 1 200 etiket a pokrytí všech zajímavých vinařských oblastí.

Chcete nabízet i anglická vína a méně obvyklé regiony?

Ano, zrovna anglické sekty aktuálně zavádíme do portfolia, protože je považujeme za velmi kvalitní.

A česká vína?

Spolupracujeme s mnoha moravskými i českými vinaři. Tuzemská vinařská produkce se hodně posunula a v kontextu světové nabídky obstojí velmi dobře.

Vinograf

Jedna, do detailu vyladěná adresa

Jaká je vaše role dnes?

Jsem jednatel, starám se o finance a konzultuji s managementem směr a strategické věci. Provoz ale rád přenechávám našim profesionálům.

Jste s tím komfortní?

V tuhle chvíli ano. Do budoucna uvidíme, jestli budu jednatel, nebo spíš pasivnější společník. Profesionální management by se o to měl starat, a proto mu dáváme prostor.

Často pořádáte večeře za účasti vinařů. Osvědčil se vám tento koncept?

Naše vinná historie je silná a představuje základ, na kterém chceme dál stavět. K tomu přirozeně patří i akce se zajímavými tuzemskými i zahraničními vinaři. Vinař na nich představí svá vína, ke kterým my připravíme tematické menu. Takové večery mají velký úspěch a potvrzují, že spojení kvalitní kuchyně a vína je přesně to, co k Vinografu patří.

Vaše kuchyň vyrábí i vlastní produkty, využíváte je jako dárky. Co jste si z toho všeho odnesl?

Trpělivost.

V advokacii jste ji nepotřeboval?

V advokacii jsou výsledky vidět mnohem rychleji. Tady bylo potřeba postupně budovat důvěru hostů. Kdybychom si nepočkali a dali příliš velký důraz na některé dočasné jevy, k cíli bychom se nikdy nedostali.

Letos jste měnili interiér.

V první řadě jsme interiér ještě více přizpůsobili tomu, že jsme vinný bar a restaurace. Hosté, kteří přijdou jen ochutnat víno, si velmi oblíbili posezení na našem velkém baru nebo v boxech — jsme jedním z mála podniků, které takové boxy mají. Zároveň jsme chtěli zlepšit prostředí pro hosty, kteří k nám přijdou na oběd nebo večeři. Dřívější interiér byl hodně strohý, což mimo jiné způsobovalo problém s akustikou. Prostor jsme zútulnili, přidali textilie, pohovky a tapety, a zvuk se teď nese úplně jinak. Úpravy jsme provedli i v zadní části podniku, která je oblíbená pro firemní i rodinné akce a dá se oddělit od běžného provozu. Podle reakcí hostů se změny podařily. V letošním roce nás ještě čekají úpravy zahrádky ve vnitrobloku — klidných zahrádek v samotném centru Prahy moc není.

Kde vidíte další potenciál?

Chceme dál zvyšovat kvalitu a díky tomu plně využít kapacity baru i restaurace. Prostory jsou poměrně velké a potenciál tu stále je. Rádi bychom hosty naučili chodit do všech částí podniku, aby se prostor rovnoměrněji zaplnil. Celkem máme 122 míst, včetně těch na baru.

Kolik stála rekonstrukce?

Dělali jsme ji rozumně, abychom nepálili peníze. Stavěli jsme na tom, co tu už bylo, interiér jsme hlavně zútulnili a zlepšili jeho funkčnost.

Od turka k filtrům a matcha latté. Jak se z Čechů během čtvrtstoletí stala kávová elita

Od turka k filtrům a matcha latté. Jak se z Čechů během čtvrtstoletí stala kávová elita
iStock
Zdeněk Pečený
Zdeněk Pečený

Ještě na začátku tisíciletí byla káva v Česku především rutinou. Doma i v kanceláři vládl turek, v restauracích rychlé presso z automatu. Chuť se neřešila. Důležité bylo dát si kávu. Rychle. Pravidelně. Dnes je situace jiná. Ptáme se, odkud káva pochází, kdy byla pražená a jak byla připravená. Řešíme mlýnek, vodu i recept. A vedle espressa nebo filtru se v menu stále častěji objevuje matcha. Česká kávová kultura mezi lety 2000 a 2025 prošla zásadní proměnou,  chuťovou, ekonomickou i kulturní.

Na přelomu tisíciletí nebyla káva gastronomickým tématem. Byla součástí každodenního rytmu. Zlom přišel ve chvíli, kdy se začala prodávat jako zážitek. Přinesly ho kavárenské řetězce, které do Česka přivezly nový způsob trávení času. Nešlo už jen o nápoj, ale o prostor, atmosféru a identitu.

Příchod Starbucks v roce 2008 a expanze dalších značek naučily Česko pít cappuccino, latté a kávu s sebou. Chuť se posunula, ale pořád šlo hlavně o mléčné nápoje a konzistentní produkt. O původu zrn nebo stylu pražení se zatím příliš nemluvilo.

Zlom jménem třetí vlna

Skutečná změna přišla s nástupem takzvané třetí vlny kávy. Ta obrátila pozornost zpět k samotnému základu – ke kávovníku. Káva přestala být anonymní surovinou a začala se vnímat jako zemědělský produkt s charakterem, původem a příběhem.

Do popředí se dostaly konkrétní farmy, odrůdy a způsoby zpracování. Pražírny začaly pracovat se světlejším pražením, které nechává vyniknout přirozené chutě. Baristé se soustředili na přesnost a konzistenci. Espresso i filtr se připravovaly s důrazem na detail. Zákazník už nekupoval jen kávu. Kupoval informaci.

Pražírny a kavárny, které změnily mapu

První roky třetí vlny byly o nadšení a edukaci. Vznikaly pražírny a kavárny, které učily hosty, že káva může chutnat ovocně, sladce nebo lehce kysele. Že to není chyba, ale styl. Praha se stala přirozeným centrem, postupně se ale výběrová káva začala prosazovat i v regionech.

Prezentace surovin v restauraci Field

Tahle změna by nebyla možná bez konkrétních adres a jmen. V Praze sehrály klíčovou roli podniky jako Doubleshot, La Boheme Café nebo EMA Espresso Bar, které nastavily standard práce s výběrovou kávou i baristickým řemeslem. Postupně se přidávaly další kavárny, které dokázaly spojit kvalitu s přístupností, například Dos Mundos nebo Candycane Coffee. Mimo Prahu se silná scéna vytvořila v Brně kolem Rebelbean a Industra Coffee, sever Čech zviditelnila pražírna Nordbeans.

Výběrová káva tak přestala být záležitostí jedné čtvrti a stala se celostátním fenoménem. Turek nezmizel. Jen ztratil výsadní postavení. Káva se poprvé začala pít vědomě a část zákazníků byla ochotná připlatit si za kvalitu, původ i práci baristy.

Když se výběrová káva stala normou

Po roce 2016 se výběrová káva posunula z okraje do hlavního proudu. Lepší technologie zlevnily a domácí příprava se zjednodušila. Filtr přestal být exotikou. Espresso z kvalitních zrn se stalo standardem i mimo úzký okruh specializovaných kaváren.

Změnily se i samotné podniky. Už nešlo jen o chuť v šálku, ale o celek. Design, udržitelnost, práci s komunitou i vlastní pražení. Káva se stala plnohodnotnou součástí městského životního stylu.

Typickým příkladem této vyzrálé fáze trhu je pražírna Coffeespot. Z regionální značky vyrostla v etablovaný podnik s celostátním dosahem. V roce 2025 navíc otevřela nové prostory v Hradčovicích u Uherského Brodu, kde propojuje pražírnu, kavárnu, prodejnu i výrobu čokolády. Výběrová káva tu už není nadšenecký projekt. Je to stabilní byznys.

Matcha jako nový hráč na scéně

Zatímco káva v posledních letech spíš dozrává, matcha rychle roste. Zelený čaj v prášku si našel cestu do kaváren jako alternativa ke kávě. Nabízí kofein bez prudkého nástupu, je spojovaný se zdravým životním stylem a vizuálně dobře funguje na sociálních sítích.

Pro kavárny má i praktickou výhodu. Matcha není sezónní, funguje teplá i studená a v některých podnicích už tvoří významnou část nápojových prodejů. Nejde o náhradu kávy, ale o rozšíření nabídky. Přesná čísla se liší, trend je ale zřejmý: matcha přestává být doplňkem a stává se plnohodnotnou součástí kavárenských menu.

Matcha

