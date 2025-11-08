Svatomartinská sezóna startuje. Letos vedle vína boduje i pivo
Listopad v Česku tradičně patří huse, zelí a mladému vínu. Svatomartinské menu se po roce vrací na stoly restaurací po celé zemi – od pátečního 7. listopadu se kuchyně rozvoněly pečenými husami a karamelizovanou cibulkou. Klasické pokrmy letos doplňují i méně očekávané kombinace – třeba párování s pivem.
Zatímco k svatomartinské huse neodmyslitelně patří mladé víno, čím dál víc restaurací se vydává jinou cestou. Pivo totiž dokáže tuk a syté chutě vyvážit, osvěžit patro a přinést do celého zážitku lehkost. Bublinky mechanicky čistí chuťové pohárky, chlad splachuje slanost i kořeněnost a správně načepovaný ležák tak může být překvapivě vhodným společníkem tradičního pokrmu.
Belgický twist z centra Prahy
Na tento přístup letos sází i restaurace Hybernská v centru Prahy. Její pivní someliér Robert se specializuje na belgická a řemeslná piva a tvrdí, že husa je ideálním testem pro každého, kdo to s pivem myslí vážně.
„Pivo pomáhá vyvážit plnost masa a zároveň osvěžuje. Když je správně načepované, dodá jídlu harmonii a lehkost,“ popisuje chutě. Z čepovaných piv doporučuje světlý La Chouffe s jemným chmelovo-kořeněným dozvukem, Saison Dupont Dry Hop s citrusovými tóny nebo polotmavý Gulden Draak Brewmaster s karamelovou vůní.
Tradice, která se nebojí změn
Svatomartinská husa zůstává symbolem listopadové gastronomie, ale její podoba se pozvolna proměňuje. Restaurace experimentují s moderní úpravou, netradičními přílohami i novými způsoby párování. Vedle mladých vín tak stále častěji stojí pohár piva – důkaz, že i hluboce zakořeněné tradice mohou mít svěží pokračování.
