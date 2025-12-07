Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Enjoy REPORTÁŽ: V Hidden Wine Bistru se michelinská preciznost potkává s uvolněným bistro stylem

REPORTÁŽ: V Hidden Wine Bistru se michelinská preciznost potkává s uvolněným bistro stylem

REPORTÁŽ: V Hidden Wine Bistru se michelinská preciznost potkává s uvolněným bistro stylem
Zdeněk Pečený / Newstream
Zdeněk Pečený
Zdeněk Pečený

Hidden Wine Bistro v chorvatské Rijece je nenápadné místo s atmosférou moderního bistra, ale s ambicí fine diningu. Za konceptem stojí Deni Srdoč, šéfkuchař spojený s restaurací Nebo v hotelu Hilton Costabella nedaleko Opatije, pro níž získal Srdoč michelinskou hvězdu a zařadil se tak mezi nejvýraznější tváře současné chorvatské gastronomie.

Večer se teprve probouzel, když jsme se vydali z chorvatského letoviska Opatija do 15 kilometrů vzdálené Rijeky na místo, které gastronomičtí průvodci znají velmi dobře - do Hidden Wine Bistra.

Ještě než jsme stihli usednout ke stolu, náš večer dostal příjemný osobní rozměr. Číšník Ivan se na nás pousmál a prohodil: „Vy jste byli v Nebu, že?“ Pamatuje si nás z dřívější návštěvy michelinské restaurace šéfkuchaře Deniho Srdoče. Osobní, přitom nijak nucený detail, který okamžitě nastolil příjemnou atmosféru – jako bychom se vraceli někam, kde nás už očekávají.

Exteriér restaurace Hidden Wine Bistro v Rijece. Malvazija 2023 od Benvenuti Salát s čekankou, ořechy a parmazánem. 18 fotografií v galerii

Předkrmy, které naladí

Než se stihneme rozkoukat, personál před nás pokládá první sklenici – jemně aromatickou Malvaziji 2023. A vysvětluje nám, že místo klasického výběru z jídelního lístku dostaneme malé degustační menu na míru. Takový tichý signál: Důvěřujte nám a vychutnávejte.

Následují studené talíře, každý s vlastním charakterem. Hovězí tatarák v moderní úpravě. Bruschetta s pestem a ančovičkami. Čekankový salát s ořechy a parmazánem, který křupe pod zuby. Nic okázalého. Spíš dobře vystavěný začátek večera, kde všechno funguje ve prospěch vína i celku.

restaurace 420 na Staroměstském náměstí

RECENZE: Kašpárkův manifest na Staromáku. 420 je konečně místo, kde nejde jen o výhled

Enjoy

Staroměstské náměstí bývá symbolem Prahy – a zároveň symbolem toho nejhoršího, co turismus udělal české gastronomii. Desítky restaurací s předraženými „tradicemi“, kde je hlavní ingrediencí poloha. Právě do tohoto prostředí vstupuje restaurace 420, první projekt Radka Kašpárka mimo jeho michelinskou restauraci Field. A jako by tím říkal: i na Staromáku může vzniknout kuchyně, za kterou stojí za to vracet se kvůli chuti — ne kvůli Orloji.

Zdeněk Pečený

Přečíst článek

A pak přichází květák. Jednoduchý? Jen na papíře. V realitě jedna z hvězd večera. Opečený do tmava, krémový základ, bylinkový olej, granátové jablko. Chod, který vypadá efektně na fotce, ale hlavně chutná. Je to lehce kouřové, krémové, kyselé i nasládlé zároveň, jedno sousto a člověk pochopí, jak nenápadné suroviny mohou zvednout laťku. 

Od moře k pastvinám

Menu se vzápětí překlápí do své sytější polohy. Do skleniček se rozlévá Pošip Intrada a později červené Caldierosso od Benvenuti, které jsou skvělým doplňkem masitých chodů. 

Nejprve přichází makrela – jednoduše připravená, s křupavou kůží a šťavnatým masem. Není to žádný okázalý chod, spíš poctivě udělaná ryba, která vrací pozornost k moři a připomíná, kde vlastně jsme.

Výrobce harrisy Imed Attig

Pálivé srdce Tuniska: Gastronomie, která voní po koření a tradici

Enjoy

Tunisko je země, kde se pouštní vítr mísí s vůní koření a slaný mořský vzduch se potkává s aromatem pečeného chleba. Každé jídlo zde připravují s hrdostí a úctou k tradicím. Jednou z těch nejcennějších je výroba harrisy, tedy legendární pálivé pasty, která se stala symbolem tuniské kuchyně.  

Michal Nosek

Přečíst článek

Po ní následuje vepřový krk se zeleninovým relišem a liškami. Tady už je všechno hutnější a podzimnější: šťavnaté maso, výrazná omáčka, sladkokyselá zelenina. V kombinaci s červeným vínem začíná jídlo působit spíš jako komorní bistro variace na „comfort food“, než jako michelinská galerie na talíři – ale v dobrém slova smyslu.

Gastronomickým vrcholem je hovězí steak se zeleninovými „fries“. Maso je propečené přesně tak, jak si řeknete, a místo klasických brambor tu dostanete zeleninu v podobě hranolků. Není to show na Instagram, spíš poctivý hlavní chod, který menu uzemní a potvrdí, že Hidden Wine Bistro není jen o malých degustacích, ale i o sytějším závěru.

Sladká tečka a bistro s michelinskou pamětí

Na závěr přichází rožata – klasický dalmatský dezert připomínající crème caramel. Vajíčkový pudink s karamelem, lehce třesoucí se textura, jednoduché servírování. Dezert, který nesází na překvapení, ale na známou, uklidňující chuť.

Hidden Wine Bistro v Rijece tak působí jako mladší, civilnější sourozenec restaurace Nebo. Je to místo, kde se potkávají víno, sezónní suroviny a Srdočův rukopis, ale bez velkého divadla kolem. Degustační večeře pro čtyřčlennou rodinu nás vyšla asi na 250 eur. 

A na závěr dobrá zpráva. Pobočku Hidden Wine Bistra najdete i v Praze nebo třeba ve Frankfurtu.

Restaurant Papilio

OBRAZEM: Gastronomický zážitek bez kompromisů. Papilio potvrdila pověst nejlepší restaurace v Česku

Enjoy

Navštívit Papilio znamená projít pečlivě sestavenou cestu chutí, kde každý chod má jasnou myšlenku a je dotažený do detailu. U většiny degustačních menu, a to i v michelinských podnicích, se často najde slabší moment – talíř, který nepřekvapí nebo zůstane v pozadí. V Papiliu se nic takového nenastalo. Každý chod byl nabitý chutí, zajímavý a promyšlený.

Zdeněk Pečený

Přečíst článek

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Související

Martin Štangl se svým týmem

Vaří podle přírody, ne podle receptu. Karlínský Štangl může být dalším českým Michelinem

Enjoy

Petra Nehasilová

Přečíst článek
Asador Etxebarri – Axpe, Španělsko: Grilování povýšené na umění. Skrytý na baskickém venkově patří Etxebarri k nejlepším restauracím světa (v současnosti 2. v seznamu World’s 50 Best). Servíruje příběh ohně, dřeva a dokonalé jednoduchosti na každém talíři.

Michelinky, ale i venkovské hospůdky. Které restaurace vyhledávají nejbohatší Češi?

Enjoy

Petra Nehasilová

Přečíst článek

REPORTÁŽ: Nepotřebuje trendy, má vizi. Michelinská šéfkuchařka ví, jak chutná opravdové jídlo

Enjoy

Zdeněk Pečený

Přečíst článek

Biohacking: Jak přežít zimu bez nafouklého břicha

Biohacking: Jak přežít zimu bez nafouklého břicha
iStock
Alžběta Shejbalová
Alžběta Shejbalová

Zimní měsíce dávají trávicímu systému zabrat. Chlad, stres a těžká jídla vytvářejí kombinaci, která snadno vyvolá nadýmání i tlak v břiše. Co dělat, aby žaludek a střeva fungovaly normálně? V dalším díle seriálu Biohacking přinášíme tipy na zlepšení trávení. A některé fungují už během několika minut.

Trávicí obtíže, zejména nadýmání, pocit tlaku v břiše a zpomalené vyprazdňování, se v zimních měsících objevují častěji než v jiných obdobích roku. Prosinec je typický kombinací těžších jídel s vyšším podílem tuků a cukrů, vliv má i střídání teplot a celkově zvýšený stres spojený s koncem roku. Tyto faktory se vzájemně posilují a mohou narušovat optimální funkci trávicího traktu. Chladnější počasí snižuje periferní prokrvení, což může způsobit zpomalenou funkci střev, zatímco větší množství typicky slavnostního jídla představuje pro organismus větší zátěž.

Nehltejte 

Trávicí trakt reaguje na způsob a rychlost konzumace jídla. Nyní v prosinci je to relevantní, protože jíme často ve spěchu nebo v mírně stresovém emočním rozpoložení. Rychlá konzumace vede k vyššímu objemu polknutého vzduchu, opožděné aktivaci signálů sytosti a větší fermentační zátěži ve střevech. Výzkum dlouhodobě ukazuje, že již samotné zpomalení při jídle snižuje plynatost i tlak v břiše, protože umožňuje efektivnější mechanické i chemické zpracování potravy a stabilnější motilitu žaludku.

Biohacking: Prokrastinace není lenost. Mozek reaguje na stres, hrozby a emoční napětí

Enjoy

Prokrastinace není otázkou lenosti ani nedostatku disciplíny, ale složitým fenoménem, který vzniká na pomezí emocí, myšlení a fyziologických mozkových procesů. Časté odkládání úkolů je většinou výsledkem aktivní strategie zvládání nepříjemných emocí - rozhodujeme se podle okamžité potřeby snížit stres a zmírnit vnitřní napětí.

Alžběta Shejbalová

Přečíst článek

Omezte těžká jídla

Skladba jídla je druhým klíčovým faktorem. V zimních měsících mají lidé přirozenou tendenci kombinovat těžší tuky, sladší potraviny a také rychle fermentovatelné sacharidy (FODMAPs), což představuje pro enzymatické procesy zvýšenou zátěž. Taková jídla se tráví pomaleji, což zvyšuje sklon k fermentaci v tenkém i tlustém střevě.

Jednodušší skladba jídel nebo dočasné zařazení jednodušších pokrmů může výrazně snížit objem vznikajících plynů. Řada lidí je citlivá na FODMAPs, přičemž problémy rostou se zkonzumovaným množstvím těchto potravin. Mezi běžné FODMAPs patří hlavně jablka, hrušky, mango, meloun, třešně, cibule, česnek, květák, luštěniny, pšeničné pečivo, mléčné výrobky s laktózou a sladidla typu sorbitol či xylitol.

ilustrační foto

Biohacking: Pozdní snídaně? Vědci ji spojují s vyšším rizikem nemocí i smrti

Enjoy

Nová studie publikovaná v září 2025 přináší dosud nejkomplexnější pohled na to, jak se časování jídel u starších dospělých mění v průběhu let a jak souvisí s morbiditou, genetickými predispozicemi a dlouhodobou mortalitou. Výzkum, který probíhal více než třicet let na rozsáhlém vzorku starších dospělých, ukazuje, že denní rozvržení příjmu potravy úzce odráží fyzické i psychické zdraví a jeho změny mohou sloužit jako hodnotný ukazatel biologického stavu organismu.

Alžběta Shejbalová

Přečíst článek

Zařaďte pauzy mezi jídly

Zásadní roli hraje také délka pauz mezi jídly. K aktivaci migrujícího motorického komplexu, který je zodpovědný za tzv. úklidové peristaltické vlny, dochází přibližně tři až pět hodin po jídle. Tyto vlny zabraňují stagnaci potravy ve střevech a omezují nadměrnou fermentaci. V období Vánoc, kdy je časté nepravidelné nebo příliš časté jedení, se tento mechanismus oslabuje, což přispívá ke zpomalenému trávení a zvýšené plynatosti. Naopak pokud vědomě zařadíme delší pauzy mezi jídly pouze i jednou → alespoň jednou či dvakrát týdně, pomůže to obnovit rytmus střevní motility poměrně rychle.

Biohacking: Jak přežít podzim bez kašle a rýmy

Enjoy

Podzim je pro lidský organismus zátěžovým obdobím. Tělo se musí přizpůsobit nižším teplotám, kratším dnům a menšímu množství slunečního světla, což ovlivňuje spánek, náladu i obranyschopnost. Bez snížení zátěže organismu se imunitní systém snadno vyčerpá a zvyšuje se riziko virových infekcí. Základem prevence jsou dostatek spánku, vyvážená strava, pohyb, vitamín D a omezení stresu.

Alžběta Shejbalová

Přečíst článek

Pijte teplé nápoje 

Rychlou úlevu dokážou poskytnout i čaje, jejichž účinky se v chladném období ještě zvýrazní, protože teplé nápoje zároveň podporují prokrvení trávicího traktu. Zázvor zvyšuje střevní motilitu a urychluje vyprazdňování žaludku, fenykl s kmínem působí pozitivně proti kumulaci plynů a uvolňují hladké svalstvo, zatímco máta peprná vykazuje spasmolytické účinky již několik minut po požití. Tyto teplé nálevy navíc pomáhají kompenzovat typické zimní ochlazení těla, které je často spojeno s méně efektivním trávením.

Dýchejte zhluboka 

Stres, který je koncem roku obvykle vyšší, má na trávení zásadní vliv. Je jeho skrytým sabotérem. Zpomaluje toitž sekreci trávicích šťáv, oslabuje peristaltiku a prodlužuje dobu trávení. Krátká relaxační intervence před jídlem, jako je několik hlubokých nádechů nebo krátká vědomá pauza, může posílit parasympatickou aktivitu a zároveň snížit riziko nadměrné plynatosti či křečí. K rychlé úlevě přispívá i lehká fyzická aktivita po jídle, například 10–15 minut chůze, která podporuje motilitu střev. Také teplo aplikované na oblast břicha napomáhá uvolnění hladkého svalstva a zmírňuje bolestivý tlak.

Hostem Sary Polak v podcastu Dobré společnosti byl Petr Mára
video

Technologie budou už za pár let schopné prodloužit život, říká Petr Mára

Newstream TV

Moderátorka Sara Polak si do podcastu Dobré společnosti pozvala Petra Máru. Ten už přes dvacet let přibližuje české veřejnosti svět technologií, a upozorňuje na jejich praktický dopad a význam pro osobní rozvoj. Jako influencer, školitel a podcaster se stal průvodcem pro ty, kteří chtějí porozumět digitální budoucnosti. Petr Mára bude na říjnové konferenci Good Company Circle hovořit o tom, jaký dopad má na lidstvo dlouhověkost a technologická propojenost.

Michal Nosek

Přečíst článek

Hýbejte se

Z dlouhodobého hlediska podporuje zdravé trávení zejména stabilní rytmus stravování, dostatek rozpustné vlákniny, adekvátní hydratace, pravidelný pohyb a dostatečný příjem mikroživin. V zimě se vyplatí dbát na vyšší podíl teplých jídel, omezit kombinace fermentovatelných sacharidů a zařazovat potraviny s přirozeně zahřívacím efektem, jako jsou kořenová zelenina (mrkev, řepa, pastinák, celer), dýně, sladké brambory, pórek, česnek, zázvor a koření typu skořice, kardamom, hřebíček, chilli, kurkuma či pepř. Trávicí systém reaguje rychle a konzistentně, pokud mu poskytneme podmínky odpovídající fyziologii a sezónnímu rytmu.

30. léta minulého století

Před sto lety byli všichni hubení. Nebyl ani Ozempic, ani Herbalife

Trhy

Léky na hubnutí jsou dobrá sázka pro investory. Naopak tyto "skorozázračné" léky ubližují firmám, které na obezitě populace dlouho vydělávaly. Jako Herbalife nebo kluby na hubnutí Weight Watchers.  

Tereza Zavadilová

Přečíst článek

Související

Biohacking: Prokrastinace není lenost. Mozek reaguje na stres, hrozby a emoční napětí

Enjoy

Alžběta Shejbalová

Přečíst článek
ilustrační foto

Biohacking: Pozdní snídaně? Vědci ji spojují s vyšším rizikem nemocí i smrti

Enjoy

Alžběta Shejbalová

Přečíst článek

Farmaceutický jackpot. Všichni teď chtějí akcie firmy, která „léčí pleš“

Farmaceutický jackpot. Všichni teď chtějí akcie firmy, která „léčí pleš“
iStock
Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

Největší průlom v boji s mužským plešatěním za desítky let hlásí farmaceutická firma Cosmo Pharmaceuticals. Její akcie na švýcarské burze vylétly v týdnu o skoro 50 procent. Strachují se (nejen) turecké transplantační kliniky.

Akcie společnosti Cosmo Pharmaceuticals v tomto týdnu na švýcarské burze poskočily o zhruba 47 procent. Jedná se o největší nárůst v historii firmy, s jejíž akciemi se ve Švýcarsku obchoduje od března 2007. Tento pátek uzavřela akcie firmy na ceně 91,40 švýcarského franku, zatímco o týden dříve na úrovni 62,20 franku.

Bloomberg

Důvodem rekordního nárůstu je středeční oznámení společnosti, že její přípravek pro boj s plešatěním mužů, který by znamenal největší průlom v dané oblasti léčby za více než třicet let, dosáhl v pokročilé fázi klinického testování mimořádně dobrých výsledků.

V prvním ze dvou klinických testů zevně aplikovaného přípravku clascoteron 5 procent došlo u pacientů s mužskou androgenetickou alopecií k relativnímu zlepšení hustoty vlasového porostu v cílové oblasti o 539 procent v porovnání s podáním placeba. U druhé skupiny, v druhém testu, pak o 168 procent. Druhá skupina měla v době zahájení testu hustší vlasový porost než skupina první, což podle společnosti Cosmo Pharmaceuticals kompletně vysvětluje procentuální rozdíl.

Kosmetika? Ne. Potenciální revoluce

V případě řidšího vlasového porostu je tedy procentuální zlepšení zahuštění násobně markantnější než v případě méně řidšího → řídkého vlasového porostu, neboť výchozí situací je právě citelně řidší porost, takže je „více co zlepšovat“.

Obou testů, uskutečněných v USA a v Evropě, se dohromady zúčastnilo bezmála 1500 pacientů.

Akcie společnosti Cosmo tolik poskočily, neboť výsledky testů dávají značnou naději na významný pokrok v léčbě onemocnění, které celosvětově postihuje 1,2 až 2 miliardy mužů na celém světě a má v řadě případů také emocionální či společenský dopad. Pokud bude přípravek schválen příslušnými úřady a puštěn do prodeje, může být podobně revoluční jako přípravky Ozempic nebo Wegovy z dílny dánské společnosti Novo Nordisk.

Jak přípravek funguje

Studie naznačují, že zevně aplikovaný roztok clascoteronu 5 procent může přinést zcela nový terapeutický přístup k léčbě androgenní alopecie. Díky tomu, že přímo v místě vlasového folikulu blokuje dihydrotestosteron na úrovni androgenních receptorů a přitom se prakticky nevstřebává do systémového oběhu, představuje pětiprocentní topický roztok clascoteronu vůbec první lokální inhibitor androgenních receptorů, který cílí na biologickou příčinu mužského typu plešatosti – a to bez potenciálních rizik spojených s tabletovými léky.

Transplantační kliniky, nejvíce ohrožený byznys

Růst akcií společnosti Cosmo, založené roku 1997 v Itálii a k vývoji přípravků nově využívající i AI, je bezpochyby dobrou zprávou pro její investory, potenciálně i pro miliardy můžů. Naopak zlou novinu představuje z hlediska (nejen) tureckých klinik zaměřujících se na vlasovou transplantaci.

Turecké kliniky se v posledních letech staly útočištěm zákazníků z celého světa. Léčba je tam výrazně levnější: až čtyřikrát levnější než třeba v Kalifornii, kde může stát v přepočtu i bezmála 300 tisíc korun.

Loni zdravotní turistika přivedla do Turecka zhruba dva miliony návštěvníků z celého světa, kteří tamní ekonomice zajistili dodatečný příjem přes 60 miliard korun, plyne z dat tureckého ministerstva zdravotnictví. Ve valné většině šlo o muže, kteří do země zavítali kvůli transplantaci vlasů.

Pokud úspěch clascoteronu zopakuje triumf léků typu Novo Nordisku, bude s tureckým transplantačním byznysem dost možná konec – alespoň v současném rozsahu.

Další komentáře ekonoma Lukáše Kovandy

Související

Farmaceutická společnost Novo Nordisk postaví v Dánsku nový závod

Akcie dánského Novo Nordisku jsou vskutku úkaz. Proč jim investoři ani po masivním propadu nevěří?

Názory

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Akcie výrobce vakcíny proti opičím neštovicím letí vzhůru. Radovat se z toho můžou i norští důchodci

Trhy

Lukáš Kovanda

Přečíst článek
Lukáš Kovanda: Turecké akcie i měna prudce padají. Trhy děsí Erdoganův nečekaný úspěch i nejistota před druhým kolem prezidentské volby

Turecké akcie i měna prudce padají. Trhy děsí Erdoganův úspěch, zemi hrozí krize a rozvrat „erdoganomiky“

Trhy

Lukáš Kovanda

Přečíst článek
Doporučujeme