Olívia Lacenová: Matcha na vrcholu. Čajový prášek hýbe globálním trhem
Zatímco na Wall Street se diskutuje o umělé inteligenci a polovodičích, na druhé straně světa vzkvétá byznys s matchou – jemně mletým zeleným čajem z japonských polí. Popularitu si získala díky trendům na TikToku a označení superpotravina, což poslalo její cenu na historická maxima. A právě s fenomény, jako je matcha, tradičně přicházejí i investiční příležitosti. Které společnosti však tuto vlnu dokázaly nejefektivněji využít?
Mezi hlavní důvody prudkého růstu ceny matchy patří rekordní vlny veder v Japonsku. Produkce tenchy, listů nevyhnutelných pro výrobu matchy, je už sama o sobě velmi náročná, a současné podmínky pěstování jsou proto velmi omezené. Farmáři musí čajovníky zastínit před sluncem, ihned po sklizni je zpracovat a zároveň čelit nedostatku pracovní síly. Není proto překvapením, že cena tenchy podle Global Japanese Tea Association na jaře 2025 meziročně vzrostla o 170 procent na 8 235 jenů za kilogram. Tím byl překonán předchozí rekord z roku 2016, který činil 4 862 jenů za kilogram.
Neutuchající poptávka
Zatímco nabídka bojuje s přírodou a nedostatkem pracovní síly, na druhé straně cenové rovnice – poptávka – roste exponenciálně. Japonské ministerstvo financí uvedlo, že Spojené státy se loni staly největším dovozcem matchy, a to s 44procentním podílem. K tomu turisté v Japonsku vykupují zásoby jako suvenýry a obchody napříč regionem zavádějí limity nákupů. V dnešní době sociálních sítí poptávku živí také TikTok – soutěže o nejhezčí matcha latté, smoothie či dezert. Nakonec v roce 2024 Japonsko vyvezlo zelený čaj v hodnotě 36,4 miliardy jenů, což je čtyřnásobek oproti roku 2014.
Podnikatelské prostředí
Klíčoví hráči v potravinářském segmentu si tuto příležitost pochopitelně nenechají ujít. ITO EN, největší prodejce lahvového zeleného čaje na světě, od září zvýší ceny vybraných produktů o 50 až 100 procent, a zároveň spustí novou divizi věnovanou výhradně matchi, jejímž cílem je posílit dodávky tenchy a rozšířit kapacitu zpracování. Na základě těchto kroků společnost očekává v roce 2025 růst zahraničních tržeb o 11 procent. Další veřejně obchodované společnosti, prostřednictvím kterých by investoři mohli potenciálně z tohoto trendu profitovat, zahrnují Nestlé, Unilever a Starbucks se svým legendárním matcha latté.
Perspektivní byznys
Příběh matchy je dokonalým příkladem toho, jak se tradiční produkt může díky kombinaci kultury, globálních trendů a sociálních sítí proměnit v perspektivní byznys, z něhož mohou těžit i investoři. A i kdyby se v dlouhodobém horizontu nepodařilo udržet současné tempo, stabilní společnosti mohou vždy optimalizovat a přizpůsobit své strategie aktuálním tržním podmínkám.