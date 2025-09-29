Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Trhy Olívia Lacenová: Matcha na vrcholu. Čajový prášek hýbe globálním trhem

Olívia Lacenová: Matcha na vrcholu. Čajový prášek hýbe globálním trhem

Matcha
iStock
Olívia Lacenová
Olívia Lacenová

Zatímco na Wall Street se diskutuje o umělé inteligenci a polovodičích, na druhé straně světa vzkvétá byznys s matchou – jemně mletým zeleným čajem z japonských polí. Popularitu si získala díky trendům na TikToku a označení superpotravina, což poslalo její cenu na historická maxima. A právě s fenomény, jako je matcha, tradičně přicházejí i investiční příležitosti. Které společnosti však tuto vlnu dokázaly nejefektivněji využít?

Mezi hlavní důvody prudkého růstu ceny matchy patří rekordní vlny veder v Japonsku. Produkce tenchy, listů nevyhnutelných pro výrobu matchy, je už sama o sobě velmi náročná, a současné podmínky pěstování jsou proto velmi omezené. Farmáři musí čajovníky zastínit před sluncem, ihned po sklizni je zpracovat a zároveň čelit nedostatku pracovní síly. Není proto překvapením, že cena tenchy podle Global Japanese Tea Association na jaře 2025 meziročně vzrostla o 170 procent na 8 235 jenů za kilogram. Tím byl překonán předchozí rekord z roku 2016, který činil 4 862 jenů za kilogram.

Neutuchající poptávka

Zatímco nabídka bojuje s přírodou a nedostatkem pracovní síly, na druhé straně cenové rovnice – poptávka – roste exponenciálně. Japonské ministerstvo financí uvedlo, že Spojené státy se loni staly největším dovozcem matchy, a to s 44procentním podílem. K tomu turisté v Japonsku vykupují zásoby jako suvenýry a obchody napříč regionem zavádějí limity nákupů. V dnešní době sociálních sítí poptávku živí také TikTok – soutěže o nejhezčí matcha latté, smoothie či dezert. Nakonec v roce 2024 Japonsko vyvezlo zelený čaj v hodnotě 36,4 miliardy jenů, což je čtyřnásobek oproti roku 2014.

Galeristka Olga Trčková

Olga Trčková: Čeští sběratelé jsou dnes vášnivější než mnohde na světě

Leaders

Vybudovala DSC Gallery, která se zařadila mezi nejvýraznější komerční galerie u nás. Vystavuje největší jména tuzemské scény, ale také mladé talenty, a hlavně do Prahy vozí významná jména berlínské, londýnské i newyorské scény. Olga Trčková je vášnivou sběratelkou, pomáhá umělcům, ale také jiným sběratelům. „Jednou vás pozvu do DSC Gallery London,“ slibuje v rozhovoru pro magazín Newstream CLUB, z něhož nabízíme ochutnávku.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Podnikatelské prostředí

Klíčoví hráči v potravinářském segmentu si tuto příležitost pochopitelně nenechají ujít. ITO EN, největší prodejce lahvového zeleného čaje na světě, od září zvýší ceny vybraných produktů o 50 až 100 procent, a zároveň spustí novou divizi věnovanou výhradně matchi, jejímž cílem je posílit dodávky tenchy a rozšířit kapacitu zpracování. Na základě těchto kroků společnost očekává v roce 2025 růst zahraničních tržeb o 11 procent. Další veřejně obchodované společnosti, prostřednictvím kterých by investoři mohli potenciálně z tohoto trendu profitovat, zahrnují Nestlé, Unilever a Starbucks se svým legendárním matcha latté.

Perspektivní byznys

Příběh matchy je dokonalým příkladem toho, jak se tradiční produkt může díky kombinaci kultury, globálních trendů a sociálních sítí proměnit v perspektivní byznys, z něhož mohou těžit i investoři. A i kdyby se v dlouhodobém horizontu nepodařilo udržet současné tempo, stabilní společnosti mohou vždy optimalizovat a přizpůsobit své strategie aktuálním tržním podmínkám. 

Související

Evropské akcie letos ukazují Wall Street záda. A pražská burza je mezi šampiony

Trhy

Zdeněk Pečený

Přečíst článek
Sam Altman, SEO OpenAI

Týden tradera: Na trzích začínají panovat obavy, že umělá inteligence je jen bublina

Trhy

Kryštof Míšek

Přečíst článek
Wall Street

Týden tradera: Americké dluhopisy si udržují status „bezpečného přístavu“

Trhy

Kryštof Míšek

Přečíst článek

Kryptoměnový masakr: během týdne zmizelo čtvrt bilionu dolarů

Bitcoin
iStock
Zdeněk Pečený
Zdeněk Pečený

Bitcoin, Ethereum i další altcoiny se minulý týden propadly do hlubokého poklesu. Kryptoměnový trh ztratil více než 250 miliard dolarů, nucené likvidace dosáhly rekordních hodnot a investoři se ptají, zda nejde o začátek výraznější korekce.

Podle dat CoinMarketCap klesla během týdne tržní kapitalizace kryptoměn zhruba ze 4,003 bilionu na 3,780 bilionu dolarů. Náhlý výprodej vedl k nuceným likvidacím v rozsahu přibližně 1,5 až 1,7 miliardy dolarů během jediného dne.

Podle Petra Lajska z Purple Trading byl propad vyvolán kombinací paniky a automatických prodejních příkazů: „Kryptotrh se opět ukazuje jako vysoce volatilní prostředí, kde euforie může být velmi rychle vystřídána panikou.“ George Mandres z XBTO Trading dodává, že „trh potřeboval pauzu“ — firmy investující do Bitcoinu podle něj vyčerpaly krátkodobý potenciál a další příliv kapitálu zatím není na obzoru.

Bloomberg: Tether chce od investorů získat až 20 miliard dolarů

Trhy

Kryptoměnová společnost Tether, která spravuje největší světový stablecoin USDT, jedná s vybranými investory o kapitálové injekci v objemu až 20 miliard dolarů (zhruba 411 miliard korun). Podle informací agentury Bloomberg by transakce mohla ohodnotit firmu sídlící v Salvadoru na zhruba 500 miliard dolarů, čímž by se zařadila mezi největší soukromé podniky světa – vedle firem jako SpaceX či OpenAI.

ČTK

Přečíst článek

Ethereum se propadlo o devět procent

Ethereum během týdne oslabilo o zhruba devět procent a z trhu zmizelo více než 500 milionů dolarů v likvidacích. Celková kapitalizace kryptoměn se tak znovu propadla pod hranici čtyř bilionů dolarů. Altcoiny jako Solana či Avalanche zaznamenaly ještě prudší poklesy, v některých dnech přesahující deset procent.

Analytici mluví spíše o korekci než o kolapsu. Podle týdenní analýzy MEXC Blog je šance na stabilizaci, pokud Bitcoin udrží hranici 100 tisíc dolarů. Pokud by se však dlouhodobí držitelé rozhodli více prodávat, hrozí další vlna výprodejů. Ethereum má podle expertů z Messari navzdory krátkodobému oslabení silné dlouhodobé vyhlídky díky adopci a technologickým inovacím, zejména levnějším transakcím na druhé vrstvě. Naopak současný útlum zájmu o využívání sítě a nízké poplatky mohou negativní trend ještě prohloubit.

Makro a politika drží trh v napětí

Investoři zároveň sledují makroekonomické zprávy, zejména vývoj amerických úrokových sazeb. Nejistotu posiluje i politika: prezident Donald Trump znovu naznačil ochotu zasahovat do legislativy kolem kryptoměn. Podle analytiků může taková rétorika trh na jednu stranu uklidnit, na druhou ale i rozkolísat – zejména pokud by se proměnila v konkrétní kroky.

Související

Na kryptoměny nelze roubovat 10 let staré zákony. Regulace rozváže ruce velkým investorům, kteří už si na nové aktivum brousí zuby

Roman Valihrach: Na kryptoměny nelze roubovat deset let staré zákony. Regulace rozváže ruce velkým investorům

Názory

Roman Valihrach

Přečíst článek

Air Bank rozšiřuje možnosti pro investory. Nově mohou koupit dluhopisy TV Nova

Air Bank rozšiřuje možnosti pro investory. Nově mohou koupit dluhopisy TV Nova
Profimedia
ČTK
ČTK

Air Bank nabídne svým klientům investice do firem ze skupiny PPF. Jako první nabídne dluhopisy TV Nova, jejich upisovací období startuje dnes. Předpokládaná doba trvání této nabídky je tři týdny.

Dluhopisy s nominální hodnotou 10 tisíc korun nabídne s pevnou úrokovou sazbou 5,40 procenta ročně a splatností čtyř let. Nákup je možné provést přímo v aplikaci My Air nebo v internetovém bankovnictví Air Bank.

„Fakt, že jsme součástí skupiny PPF, nám umožňuje přinášet klientům Air Bank investiční příležitosti, které byly dosud dostupné jen určitému okruhu investorů, zpravidla v privátním bankovnictví,“ uvedl generální ředitel Air Bank Michal Strcula. „Dluhopisy jsou pro mnoho investorů známým a srozumitelným investičním nástrojem. Proto je vnímáme jako ideální doplnění naší investiční nabídky,“ doplnil šéf investičních produktů v Air Bank Petr Žabža.

Pro umístění emise těchto dluhopisů mezi investory udělila TV Nova mandát Air Bank a PPF bance, která je zároveň aranžér a administrátor tohoto dluhopisového programu. Dluhopisy TV Nova tak mohou získat zájemci z řad klientů Air Bank i privátního bankovnictví PPF banky. Poplatek při nákupu v Air Bank činí 0,3 procenta jmenovité hodnoty dluhopisu.

ilustrační foto

Koruna má za sebou třicet let významného posilování, které odstartoval devizový zákon

Money

Česká koruna za posledních 30 let významně posílila proti hlavním světovým měnám a stala se silnou měnou odolnou i v dobách globální nejistoty. Posilování koruny ale nebylo hladké a pro dosažení současného postavení musela česká měna překonat několik krizí, shodují se oslovení analytici. Cestu k posilování koruny otevřel devizový zákon, který začal platit před 30 lety a na jehož základě se stala volně směnitelnou měnou.

ČTK

Přečíst článek

„Zájem o podobné emise bývá zpravidla vysoký,“ řekl investiční specialista FinGO Jiří Fajt. Parametry, tedy čtyřletá splatnost a pevný výnos 5,4 procenta ročně, jsou podle něj pro investory atraktivní. Zároveň ale platí, že korporátní dluhopis vždy nese určitá rizika, a proto by měl být jen doplňkem diverzifikovaného portfolia, nikoli jeho základem, dodal.

„I když jde jen o 5,4 procenta na čtyři roky, tedy podle mě za přijaté riziko málo atraktivní, bude to mít obchodní úspěch. Zvláště pokud tomu pomůže PR nebo reklama na TV Nova,“ míní analytik Capitalinked.com Radim Dohnal. V zahraniční podle něj existuje množství dluhopisů zvučnějších jmen s vyšší likviditou s výnosem nad šest procent ročně. „To, že finanční instituce vydává dluhopisy pro financování či zadlužení spřízněné společnosti, je běžné. V ČR se takto řešil Dr. Max přes banky ze skupiny Penta či podniky ze skupiny J&T Banky. Je to logické a efektivní. Spíše bychom se mohli divit, že takové dluhopisy skupina PPF vydává až nyní,“ podotkl.

Air Bank je součásti společnosti PPF Financial Holdings, patřící do skupiny PPF. Ta investuje do mnoha odvětví, od finančních služeb přes telekomunikace, média, biotechnologie, nemovitosti po strojírenství. PPF působí v Evropě, Asii a Severní Americe, svoji korporátní vlastnickou a řídicí strukturu má v Nizozemsku.

Televizní Skupina TV Nova loni zvýšila čistý zisk o 3,5 procenta na 1,191 miliardy korun. Tržby skupiny stouply o 16 procent na 9,1 miliardy korun. Vlastníkem Novy je společnost CME Media Enterprises z investiční skupiny PPF.

Související

Doporučujeme