Stát zakazuje a byznys platí daň za ticho
Segment zábavní pyrotechniky v Česku zaznamenává propad tržeb ve stovkách milionů korun kvůli přísnějším regulacím – a bude ještě hůř.
Tržby v segmentu zábavní pyrotechniky dosahovaly v Česku tradičně zhruba miliardy korun ročně. Letos však cifra bude nejspíše o výrazné stovky milionů nižší a bude se pohybovat spíše kolem půl miliardy korun.
Stánky bez petard
Od letošního 1. prosince platí přísnější legislativa, takže na tržištích či u stánků už se může prodávat pouze „dětská“ pyrotechnika nejnižší kategorie F1, jež zahrnuje třeba prskavky nebo bouchací kuličky. Přitom stánkový prodej petard, raket či velkých fontán a další pyrotechniky kategorie F2 generoval segmentu zábavní pyrotechniky tradičně tržby kolem 200 milionů korun ročně, neboť zájemci jeho prostřednictvím zhusta uskutečňovali své prosincové impulzivní nákupy.
Nákupní horečka nekončí. Češi berou útokem obchody a díky takřka pětiprocentnímu růstu reálných mezd letos v povánočních slevách utrácejí výrazně víc.
Fronty, plná parkoviště a obří slevy. Češi znovu otevřeli peněženky
Řetězce ustupují, specializované obchody to nezachrání
Dále už v podstatě od začátku 20. let stahují prodej zábavní pyrotechniky také velké obchodní řetězce, jako je Billa, Tesco či Bauhaus. To vyvolává propad tržeb daného segmentu až o stovky milionů korun ročně. Jen částečně je tento pokles tlumen přelitím tržeb do specializovaných kamenných prodejen.
Zákazy, pokuty a další pád poptávky
Nový plošný zákaz odpalování v blízkosti nemocnic, zoo či útulků (v perimetru 250 m) a hrozba vysokých pokut (až 100 tisíc korun) vedou k poklesu poptávky běžných spotřebitelů, což může snížit celkový obrat o dalších zhruba 25 procent.
Zatímco tržby klesají, veřejná kasa ČR může zaznamenat nárůst příjmů z vybraných pokut za porušení novely, které jsou v roce 2025 nastaveny poměrně přísně.
Češi utratí za Silvestra takřka 12 miliard korun, v průměru 2900 Kč. Pyrotechnika a alkohol ustupují, úspora se skrývá v domácí přípravě, například chlebíčků či punče.
Silvestr bez rachejtlí a opilosti? Češi utratí miliardy, ale chytřeji než dřív
Hubené roky pyrotechniky
Celkově lze tedy očekávat, že se tržby z volného prodeje běžným občanům v roce 2025 propadnou pod hranici 550 milionů korun, zatímco segment profesionálních ohňostrojů zůstane stabilnější – i když i profesionální střelmistři jsou přísnější legislativou dotčeni.
Velké, například obecní ohňostroje se nasmlouvávají na měsíce dopředu, přičemž kvůli přísnější legislativě nyní mnohde zjišťují, že odpálení prakticky nemusí být možné. Příslušná mapa míst, kde je odpal povolen a kde zakázán, se navíc stále proměňuje, takže tam, kde ještě nedávno mínili, že odpal provést lze, nyní mohou shledat, že tomu tak není.
K dalšímu zpřísnění legislativy týkající se zábavní pyrotechniky přitom dojde v červenci příštího roku, takže lze čekat, že pro segment zábavní pyrotechniky bude rok 2026 ještě hubenější než letošek.