Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Money Fronty, plná parkoviště a obří slevy. Češi znovu otevřeli peněženky

Fronty, plná parkoviště a obří slevy. Češi znovu otevřeli peněženky

Ilustrační foto
Profimedia.cz
Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

Nákupní horečka nekončí. Češi berou útokem obchody a díky takřka pětiprocentnímu růstu reálných mezd letos v povánočních slevách utrácejí výrazně víc.

Posváteční víkend se ponese ve znamení zaplněných parkovišť a front u pokladen. Po letech úspor se Češi vracejí k silnějšímu utrácení, v peněženkách jim totiž díky stabilizované inflaci a růstu reálných mezd zbylo po svátcích více peněz.

Letošní Vánoce potvrdily trend dárkových šeků. Podle odhadů obchodních asociací byl každý pátý dárek pod stromečkem ve formě poukazu. Právě první víkend po svátcích, je lidé hromadně vyrážejí proměnit za zboží. Lidé už nechtějí riskovat, že se netrefí do vkusu, proto raději darují obálku s kartou. Pro zákazníka je to ideální – v dnešních slevách si za stejný poukaz koupí až o třetinu víc věcí než před měsícem.

Marek Eben
video

Vánoce bez nánosu tradic, s vděčností a nadějí. Marek Eben hovoří o víře, práci i odpočinku

Enjoy

Hostem vánočního vydání Arci podcastu Evy Čerešňákové byl Marek Eben, který v otevřeném a osobním rozhovoru mluvil o Vánocích, víře, rodině i o tom, proč se snaží žít bez zbytečného stresu a okázalých předsevzetí.

nst

Přečíst článek

V kamenných obchodech po celém Česku , od pražského Chodova až po ostravskou Karolinu,  dominují červené cedule se slevami.

Móda a obuv: Zde jsou slevy nejagresivnější. Zimní bundy, svetry a boty se vyprodávají se slevou 40 až 60 %, protože prodejci potřebují uvolnit místo pro jarní kolekce, které dorazí už v únoru. Elektronika: Lidé doplňují „chytrou domácnost“. Velký zájem je o kávovary, robotické vysavače a televize, kde se slevy pohybují kolem 15 až 25 %. Sportovní vybavení: Navzdory začínající zimě jdou do slev i lyžařské sety.

Optimismus v obchodech má jasný ekonomický základ. Letošní celoroční průměrná inflace by měla činit 2,5 %, zatímco mzdy v roce 2025 porostou průměrně o 7,1 %. Reálná mzda by tak měla vzrůst o výrazných 4,6 %, podobně jako loni, kdy ovšem její růst především kompenzoval propad z předchozích let.

Český vánoční paradox. Jedni vyhazují přebytky, druzí hledí na prázdné talíře

Názory

České Vánoce jsou svátky hojnosti. Přitom téměř polovina domácností si na Vánoce připraví více jídla, než je schopna spotřebovat. Výsledek? Více než čtvrtina Čechů přiznává, že vánoční zbytky končí v koši.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Kromě nákupů dnes prodejny řeší i opačný proces, vracení dárků, které se „nevešly“ nebo netrefily do vkusu.

Je však třeba mít na paměti několik pravidel:

  • Kamenný obchod nemá povinnost vzít zboží zpět, pokud je bez vady. Většina řetězců to však v prosinci umožňuje dobrovolně, často výměnou za jiný kus nebo poukázku.
  • Mějte účtenku. Bez ní se v kamenné prodejně neobejdete.
  • Obal je základ. Pokud je krabice roztrhaná, obchodník může vrácení odmítnout nebo strhnout část ceny.

Pokud narazíte na nekalé praktiky, například umělé navyšování původních cen před slevou, můžete podat podnět prostřednictvím webu České obchodní inspekce.

Nákupní vlna pravděpodobně nepoleví až do Silvestra. Obchodníci očekávají, že letošní povánoční obraty budou díky sílící spotřebitelské důvěře o 8 až 10 % vyšší než v loňském roce.

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofa Tomáše Sedláčka. 

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

Čechům se vrací chuť nakupovat

Lukáš Kovanda: Češi opět s chutí nakupují. V lednu utratili nejvíc peněz za poslední roky

Názory

Lukáš Kovanda

Přečíst článek
Ilustrační foto

Silvestr bez rachejtlí a opilosti? Češi utratí miliardy, ale chytřeji než dřív

Money

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Vánoce bez nánosu tradic, s vděčností a nadějí. Marek Eben hovoří o víře, práci i odpočinku

nst
nst

Hostem vánočního vydání Arci podcastu Evy Čerešňákové byl Marek Eben, který v otevřeném a osobním rozhovoru mluvil o Vánocích, víře, rodině i o tom, proč se snaží žít bez zbytečného stresu a okázalých předsevzetí.

Eben Eben v rozhovoru říká, že Vánoce pro něj nejsou především o tradicích, ale o podstatě. „Velmi často člověk vidí, že to množství tradic úplně zadusí tu podstatu Vánoc. Ta první rodina v Betlémě neměla vůbec nic, a stačilo to.“ Podle něj se svátky klidně obejdou bez vnějších symbolů, pokud zůstane zachována jejich hlubší zpráva – naděje.

V rozhovoru se dotkl i své víry a pohledu na smrt a věčnost. „Člověk se zmítá mezi konečností, která ho děsí, a životem věčným, který je nekonečný. Věřím ale, že to bude udělané tak, že to bude stát za to.“ Vánoce tak pro něj nejsou sentimentální událostí, ale připomínkou, že život nekončí jen tím, co je viditelné.

VIP Eva Talks s Janem Tunou
video

Jan Tuna: Kauza KFC? Nebojím se, žádný soud jsem nikdy neprohrál

Newstream TV

Třicet dva let se Jan Tuna, publicista a influencer, věnuje rozkrývání kauz, které se týkají mnoha lidí. Naposledy veřejné mínění nadzvedla kauza KFC, kdy franšízový řetězec zpracovával prošlé maso. Jan Tuna má řadu nepřátel, ale jak řekl moderátorce Evě Čerešňákové v pořadu Eva Talks, většinou mají problém protistrany.

nst

Přečíst článek

Velkým tématem byla také práce. Moderování přímých přenosů StarDance popsal bez příkras: „Přímý přenos je vysoká míra stresu. Vysoká.“ Přesto svou práci považuje za dar a uvědomuje si, že ne každý rok je samozřejmostí. „Když se ohlédnu zpátky, mám vždycky za co děkovat. Už jen to, že se spousta věcí nestala, je dar.“

Eben se s nadhledem vyjádřil i k vánočnímu konzumu. S manželkou se rozhodli vzdát dárků i pečení. „Jsme dost staří na to, abychom se překvapovali. A žijeme v době, kdy si většinu věcí můžeme pořídit kdykoli.“ Přesto o ně není nouze – cukroví jim nosí příbuzní, „aby se postarali o nepečící pár“.

Předsevzetí potichu

Vzpomínky na dětství pak přinesly silný obraz rodiny plné hudby, víry a ticha. Vánoční stromek stával na klavíru a koledy hrával otec v pianissimu, aby nerušil sousedy. „Nikdo neuměl hrát tišeji než můj táta. Hezky se u toho usínalo.“ Na otázku novoročních předsevzetí odpověděl jednoznačně: „Hlasitá předsevzetí nemám rád. Ty nejlepší si člověk dává potichu, sám v sobě.“ Do roku 2026 hledí s pokorou. Těší se na drobné radosti i na mimořádný milník – tisící díl pořadu Na plovárně. „Bylo mi dopřáno natočit rozhovory s tisíci lidmi. A za to jsem vděčný.“

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

Marco Iannaccone, náměstek generálního ředitele a člen představenstva UniCredit Bank

Marco Iannaccone z UniCredit Bank: Druhá půlka roku bude těžší. Chystáme se na to

Money

Tereza Zavadilová

Přečíst článek
Ilustrační foto

Fronty, plná parkoviště a obří slevy. Češi znovu otevřeli peněženky

Money

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Který vynález změnil v tomto století svět k nepoznání? (Ne)obyčejný iPhone

Steve Jobs představuje nový iPhone
ČTK
Stanislav Šulc
Stanislav Šulc

Uvedení prvního iPhonu v roce 2007 provází celá řada historek. Například ta, že tehdejší CEO Applu Steve Jobs sliboval uvedení hned tří nových zařízení. A nakonec to byla nikoli tři, ale nekonečně mnoho zařízeních v jednom. Právě iPhony se staly symbolem, ale také motivátorem a nejúspěšnějším produktem technologické revoluce spuštěné již na konci minulého století, ale jejíž plody, pozitivní i negativní, sklízíme až dnes.

Technologický pokrok se v dosavadním běhu 21. století stal téměř mýtickým lékem na jakýkoli problém. Od nových technologií očekáváme v podstatě řešení veškerých problémů od těch zdravotních přes ekonomické po společenské.

A toto povědomí značně přikrmují úspěšné příběhy zakladatelů firem, které jsou dnes větší a bohatší než leckteré státy. A jak vidíme například na vládě Donalda Trumpa nebo na kritice Evropské unie, která technologicky zaostává, což je podle kritiků důkaz nezvratného úpadku.

Nikdo se pak raději nepozastavuje nad nezáměrnými dopady moderní (a překotné) technologizace, kterými jsou například rapidní nárůst nerovnosti na světě nebo třeba epidemie (a možné již spíše pandemie) problémů s duševním zdravím, jimž propadají zejména děti a dospívající a které s moderními technologiemi souvisejí zcela kauzálně.

Dalibor Martínek: Čtvrt století s Klausem a Zemanem. A také s Babišem

Názory

Na počátku století panovalo období opoziční smlouvy. Byla to smlouva o „vytvoření stabilního prostředí v Česku“ mezi Václavem Klausem a Milošem Zemanem. Tito dva političtí matadoři byli v té době na vrcholu. Klaus za sebou měl několik let jako premiér, Zeman právě premiérem byl.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Permanentní přístup k síti

Technologický pokrok v 21. století dosáhl skutečné rychlosti. Futurologové dokonce připouštějí, že jsme se dostali do fáze exponenciálního růstu, který se z růstu výpočetního výkonu přelil i do dalších oblastí. K nevídaným změnám tak za posledních 25 let došlo mimo jiné v medicíně, vesmírném výzkumu, mobilitě, retailu, komunikaci, vzdělávání i v investicích.

Ačkoli jde o zcela nesouvisející oblasti, můžeme najít logický spojovník mezi všemi – přístup k internetu v každém okamžiku našeho života. A tuto novinku přinesl právě Steve Jobs a iPhone. Řada videí, která jsou dnes dohledatelná na YouTube či sociálních sítích, ukazují, že si legendární zakladatel Applu byl vědom toho, co všechno iPhone s připojením k internetu způsobí. Přesto by nejspíš i on byl dnes překvapen, s jakou rychlostí a důsledností k proměně došlo.

2000-2025 OpenAI / Stanislav Šulc

Nokia vs. iPhony

To, jakou změnu iPhony přinesly, krásně vystihují dva údaje. Prvním je srovnání kvartálních výsledků z prvního čtvrtletí roku 2008 společností Apple a Nokie. Tehdejší naprostý hegemon mobilní komunikace si držel podíl na trhu nad 40 procenty, zatímco iPhonů se prodalo 2,3 milionu. (Mimochodem pokud byste si tenkrát první generaci iPhonu pořídili, nechali jej v krabičce a dneska dali na e-Bay, můžete si říct i o milion korun.)

Druhá podstatná informace pak je, že zatímco mobilní část Nokie v podstatě zkrachovala a následně byla prodána Microsoftu v roce 2014, iPhony jsou nejúspěšnější technologický produkt od roku 2010 do současnosti. A každý rok se na nový telefon stojí fronty. Celkem se prodalo již více než 2 miliardy telefonů značky Apple.

Startuje seriál newstream.cz 2000-2025

Jak jsme se naučili mít internet v kapse nebo pít víno. Končí čtvrtstoletí radikálních změn

Názory

S koncem roku 2025 skončí také první čtvrtina 21. století. Na konci toho předchozího se od něho očekávala řada změn. A to se naplnilo více než vrchovatě. Světy let 1999 a 2025 jsou natolik odlišné, že bychom mohli mluvit i o příslovečném evolučním skoku. K lepšímu? V některých ohledech jistě ano, v některých nejspíš zatím ne. Zpravodajský portál newstream.cz připravil seriál zachycující proměny v nejrůznějších oblastech našich životů. Co se dozvíte?

Stanislav Šulc

Přečíst článek

App Store vyrobil víc miliardářů než ropa

Podstatnější ale je, že až úspěch iPhonů otevřel dveře zcela novému segmentu a také novým ekonomickým oblastem. Ačkoli již před rokem 2007 existovala podobná zařízení, žádné nebylo tak zajímavé, aby je kdokoli následoval a aby pro ně vznikl například nový ekosystém vývoje aplikací. To až iPhone a App Store, který pravděpodobně dokázal vyrobit víc miliardářů než veškerá ropa na světě.

Ale znovu se vraťme k dopadům. Tím klíčovým se stala digitalizace doslova všeho, co označujeme za projevy života. Mobilním telefonem si dnes vyřídíme většinu agendy od nákupu přes vzdělávání, komunikaci až po konzultaci s lékařem. První mobil je zásadní okamžik v životě každého dítěte. Postupem času se do mobilních telefonů přesouvá také agenda mezi občany a státy.

Leonardo DiCaprio ve snímku Jedna bitva za druhou

PŘEHLEDNĚ: Nezajímají vás pohádky? Streamovací služby už nabízejí nejlepší filmy roku

Enjoy

Konec roku tradičně přináší nejrůznější žebříčky. Relativní novinkou je, že velká část filmů, které patří do letošních výběrů, je již nyní legálně dostupných i českým divákům. Kde najdete případnou náhradu za pohádky, které dávají klasické televize? Zde je tip na pět plus jeden film, které si můžete pustit během svátků.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Paradox sociálních sítí

Ale asi největším dopadem je start takzvané „always-on“ éry. S iPhonem (a dalšími mobilními telefony) přestáváme být vládci svého času, postupně jsme se stali entitami, které jsou neustále dostupné. Ať už prostřednictvím mailů, nejrůznějších komunikátorů, sociálních sítí.

Dalším dopadem pak je výrazné prohloubení mentální globalizace, kdy prožíváme doslova jakékoli trauma světa. Napřímo, bez prostředníků.

To všechno pak vede k paradoxu sociálních sítí – ačkoli nás měly původně více propojit, začali jsme je používat k mnohem důslednějšímu vyčleňování se a uzavírání se do sociálních bublin. Výčet dopadů uvedení iPhonu tak ještě zdaleka nekončí. Stejně jako nekončí 21. století, v jehož první čtvrtině se zadělalo na celou řadu výrazných situací.

vánoční dárky (ilustrační foto)

Rozbalené Vánoce: co se nadělovalo pod stromeček, proč lidé reklamují a kdy začínají povánoční slevy

Zprávy z firem

Elektronika, hračky a zážitky patřily i letos k nejčastějším vánočním dárkům. Hned po svátcích ale startuje druhá fáze sezony. Přichází doba reklamací, vracení nevhodných dárků a lov na povánoční slevy.

Michal Nosek

Přečíst článek

Související

Apple iPad první generace podepsaný Stevem Jobsem míří do aukce

Jak Steve Jobs obdaroval zubaře. Unikátní a podepsaný iPad první generace míří do aukce

Enjoy

fry

Přečíst článek
Doporučujeme