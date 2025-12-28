Fronty, plná parkoviště a obří slevy. Češi znovu otevřeli peněženky
Nákupní horečka nekončí. Češi berou útokem obchody a díky takřka pětiprocentnímu růstu reálných mezd letos v povánočních slevách utrácejí výrazně víc.
Posváteční víkend se ponese ve znamení zaplněných parkovišť a front u pokladen. Po letech úspor se Češi vracejí k silnějšímu utrácení, v peněženkách jim totiž díky stabilizované inflaci a růstu reálných mezd zbylo po svátcích více peněz.
Letošní Vánoce potvrdily trend dárkových šeků. Podle odhadů obchodních asociací byl každý pátý dárek pod stromečkem ve formě poukazu. Právě první víkend po svátcích, je lidé hromadně vyrážejí proměnit za zboží. Lidé už nechtějí riskovat, že se netrefí do vkusu, proto raději darují obálku s kartou. Pro zákazníka je to ideální – v dnešních slevách si za stejný poukaz koupí až o třetinu víc věcí než před měsícem.
V kamenných obchodech po celém Česku , od pražského Chodova až po ostravskou Karolinu, dominují červené cedule se slevami.
Móda a obuv: Zde jsou slevy nejagresivnější. Zimní bundy, svetry a boty se vyprodávají se slevou 40 až 60 %, protože prodejci potřebují uvolnit místo pro jarní kolekce, které dorazí už v únoru. Elektronika: Lidé doplňují „chytrou domácnost“. Velký zájem je o kávovary, robotické vysavače a televize, kde se slevy pohybují kolem 15 až 25 %. Sportovní vybavení: Navzdory začínající zimě jdou do slev i lyžařské sety.
Optimismus v obchodech má jasný ekonomický základ. Letošní celoroční průměrná inflace by měla činit 2,5 %, zatímco mzdy v roce 2025 porostou průměrně o 7,1 %. Reálná mzda by tak měla vzrůst o výrazných 4,6 %, podobně jako loni, kdy ovšem její růst především kompenzoval propad z předchozích let.
Kromě nákupů dnes prodejny řeší i opačný proces, vracení dárků, které se „nevešly“ nebo netrefily do vkusu.
Je však třeba mít na paměti několik pravidel:
- Kamenný obchod nemá povinnost vzít zboží zpět, pokud je bez vady. Většina řetězců to však v prosinci umožňuje dobrovolně, často výměnou za jiný kus nebo poukázku.
- Mějte účtenku. Bez ní se v kamenné prodejně neobejdete.
- Obal je základ. Pokud je krabice roztrhaná, obchodník může vrácení odmítnout nebo strhnout část ceny.
Pokud narazíte na nekalé praktiky, například umělé navyšování původních cen před slevou, můžete podat podnět prostřednictvím webu České obchodní inspekce.
Nákupní vlna pravděpodobně nepoleví až do Silvestra. Obchodníci očekávají, že letošní povánoční obraty budou díky sílící spotřebitelské důvěře o 8 až 10 % vyšší než v loňském roce.
