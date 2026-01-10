Nový magazín právě vychází!

OBRAZEM: Do aukce míří vzácný model Ferrari. Vzniklo jen devět kusů

Legendární Ferrari jde do dražby. Cena? 11,5 milionu liber
Existují automobily, které nejsou jen technickými artefakty, ale skutečnými ikonami své doby. Ferrari 250 GT LWB Berlinetta s přezdívkou Tour de France patří k těm nejvzácnějším. A právě jeden konkrétní exemplář – šasi 0557 GT – je dnes považován za vůbec nejdůležitější vůz tohoto legendárního rodu. Nyní navíc míří do aukce, kde se očekává cena, která bere dech.

Příběh začíná v roce 1956, kdy Ferrari ještě nebylo globálním symbolem luxusu, ale především značkou posedlou vítězstvím. Právě tehdy usedl za volant tohoto vozu markýz Alfonso de Portago – aristokrat, olympionik, tovární jezdec Ferrari i mezinárodní playboy. Spolu se svým přítelem Edem Nelsonem s ním nastoupil do mimořádně náročného závodu Tour de France Automobile, kombinujícího okruhové závody, vrchařské zkoušky i tisíce kilometrů dlouhé přejezdy napříč Francií.

Výsledek byl ohromující. Ferrari vyhrálo pět ze šesti okruhových závodů a celý podnik ovládlo v celkovém pořadí. Porazilo přitom i tehdejší absolutní špičku, včetně továrního Mercedesu Stirlinga Mosse. Vítězství bylo natolik zásadní, že se od té chvíle celý model 250 GT Berlinetta začal označovat jako „Tour de France“. Jediný automobil tak navždy přepsal historii značky a dal jméno celé modelové řadě.

Historický snímek vozu Ferrari 250 GT LWB Berlinetta Sotheby's

Tím však vítězná série neskončila. V následujících měsících vůz zvítězil ve všech závodech, do nichž byl přihlášen – což je v historii Ferrari zcela unikátní bilance. Krátce poté ale de Portago tragicky zahynul při závodě Mille Miglia a automobil se stáhl ze světa motorsportu do klidnějšího, sběratelského života.

Původní prvky

Po desetiletí se objevoval jen zřídka. Vlastnili jej významní sběratelé, byl pečlivě restaurován a pravidelně oceňován na nejprestižnějších světových přehlídkách elegance, včetně Pebble Beach Concours d’Elegance. Zároveň si zachoval mimořádnou míru originality – včetně původního motoru, převodovky i karoserie, což potvrdila i certifikace Ferrari Classiche.

Nyní se tento naprosto unikátní Ferrari 250 GT LWB Berlinetta Tour de France z roku 1956 objeví v aukci, kterou pořádá aukční síň Sotheby’s. Očekávaná cena činí astronomických 11,5 milionu liber, tedy téměř 323 milionů korun. Nejde přitom jen o stáří nebo krásu vozu – vzniklo pouhých devět kusů této rané specifikace a právě tento exemplář je tím, který modelu dal jméno

Ferrari 0557 GT není jen automobilem. Je to artefakt doby, kdy se závodilo bez kompromisů a kdy jediný triumf dokázal vytvořit legendu, která přetrvala desítky let.

Lukáš Kovanda: Který deficit platí? Spor o čísla může odhalit tři roky rozpočtového selhání

Zbyněk Stanjura
ČTK
Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

V uplynulých takřka deseti letech se ve vyčíslení schodku státního rozpočtu běžně prioritizoval údaj neočištěný, zahrnující pozici vůči EU. Dokládá to třeba i výroční zpráva Národní rozpočtové rady z března 2024, shrnující kromě jiného hospodaření státního rozpočtu předešlého roku.

Národní rozpočtová rada v dané zprávě konstatuje (str. 11), že „státní rozpočet nakonec skončil v hotovostním vyjádření v deficitu 288,5 miliardy korun, respektive 299,4 miliardy korun po očištění vlivu prostředků z Evropské unie a finančních mechanismů.“ Rada zde tedy používá oba údaje, byť jako první uvádí údaj nižší, neočištěný. Postupuje tedy stejně jako běžně samo ministerstvo financí už od roku 2018, ať už za působení Aleny Schillerové v jeho čele nebo Zbyňka Stanjury. Národní rozpočtová rada dále tamtéž pokračuje: „Plánovaný deficit 295 miliardy korun, který předpokládal nulovou bilanci příjmů a výdajů souvisejících s projekty EU, se tak ve své podstatě podařilo splnit.“

Poslední citovaná věta je zásadní. Rada totiž konstatuje splnění plánovaného deficitu, které ale striktně vzato platí za daný rok pouze při uplatnění vyčíslení schodku se zahrnutím pozice vůči EU a finančním mechanismům. Při tomto zahrnutí, v neočištěné podobě, totiž za rok 2023 vzniká schodek 288,5 miliardy korun, který je tedy nižší než údaj 295 miliard korun. Zatímco v očištěné podobě vzniká deficit 299,4 miliardy korun, který je vyšší než údaj 295 miliard korun, takže schodek splněn není.

Částka odpovídající překročení schodku o 4,4 miliardy korun při užití očištěného výdaje je z hlediska celkového objemu rozpočtu poměrně nízká, avšak přesto svým rozsahem jen nepatrně zaostává například za sumou 4,7 miliardy korun, která byla v roce 2023 vyplacena na slevy na jízdném dětí, studentů a seniorů v autobusech a na železnici. Takže už jde o částku, která se stala politickým tématem, která budila zájem veřejnosti i médií. Její bagatelizace tedy nepřipadá v úvahu.

Premiér ČR po jednání vlády

Stanislav Šulc: Český daňový zázrak aneb Zvládne Babiš to, co se nepovedlo Fialovi?

Názory

Když člověk plánuje, Bůh se směje, říká jedna varianta slavného pořekadla. A to se právě nyní možná někde odehrává poté, co premiér Andrej Babiš představil ambiciózní plán nové vlády. V něm se dočteme, že vláda zároveň opět sníží věk pro odchod do důchodu a také nebude zvyšovat daně. Povede se to té „lepší vládě“, jak se před volbami Babišova vláda označila?

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Národní rozpočtová rada i přes nenaplnění rozpočtu v rozsahu 4,4 miliardy korun v očištěné podobě konstatuje jeho splnění, při prioritizaci vyčíslení v neočištěné podobě. Evidentně tedy sama prioritizuje údaj nižší, 288,5 miliardy korun, tedy údaj neočištěný, jehož uplatněním jedině lze za rok 2023 konstatovat splnění deficitu, jak tak Národní rozpočtová rada činí. Přitom totožný postup, který Národní rozpočtová rada uplatňuje v uvedené výroční zprávě, tedy prioritizace neočištěného údaje, ovšem za loňský rok vede k vyčíslení schodku ve výši 290,7 miliardy korun, a nikoli 249,9 miliardy korun.

Navíc, pokud by se měl jako prioritní nově používat postup, který za rok 2025 vede k deficitu 249,9 miliardy korun, jak po tom nyní například část politické reprezentace volá, bude to skutečně pro Fialovu vládu celkově příznivější? Vždyť pokud by se tentýž postup následně použil jako prioritní i u výsledků rozpočtu za léta 2023 a 2024, vyšlo by najevo, že Fialova vláda se do schváleného limitu schodku nevešla nejen v roce 2025, ale ani v letech 2023 a 2024. Pokud se naopak setrvá při postupu běžně používaném v posledních skoro deseti letech, který vede k vyčíslení schodku za rok 2025 ve výši 290,7 miliardy korun, Fialova vláda se tak do schváleného schodku nevešla pouze v roce loňském, zatímco v letech 2023 a 2024 ano – jak za rok 2023 ve zmíněné výroční zprávě, jak je uvedeno výše, ostatně tedy konstatuje i sama Národní rozpočtová rada.

Spořicí účty v lednu 2026: Čtyřprocentní úrok nezmizel, ale přibylo podmínek

Money

Čtyřprocentní úrok se na nejlepších spořicích účtech drží i po Novém roce, i když pro mnohé střádaly už jen pro oko. Kdo chce dnes ze spoření vytěžit maximum, musí hlídat nejen číslo v ceníku banky, ale i limity, bonusy a další drobně psané podmínky. Víme, kde vám za vaše peníze dají nejvíc.

Veronika Kudrnová

Přečíst článek

Konec zavedené praxe

Pokud se ustoupí od zavedené praxe posledních takřka deseti let a začnou se jako prioritní prezentovat schodky státního rozpočtu v očištěné podobě, tj. bez zahrnutí pozice vůči EU, pak to znamená:

Schodky Fialovy vlády za roky 2023 a 2024 se zhorší natolik, že nebude již možné deklarovat splnění schváleného schodku, který tak Fialova vláda překročí tři roky po sobě – 2023, 2024 a 2025.

Například schodek Sobotkovy vlády za rok 2017 a Babišových vlád za roky 2018 a 2020 budou naopak o něco nižší, než za dané roky tehdy vlády veřejnosti prezentovaly.

Sečteno, podtrženo, dosud se ve vyčíslení schodku rozpočtu běžně prioritizoval údaj neočištěný, a to i tehdy, když tato prioritizace vedla k vyzdvižení údaje pro vládu méně příznivého, jako například za výše uvedené roky působení Sobotkova či Babišových kabinetů. Proč nyní tuto zavedenou praxi měnit jenom proto, že v jednom konkrétním roce (za rok to zase může být opačně) by taková změna vedla k vyčíslení výše schodku, která je z hlediska části politiků v očích veřejnosti jaksi stravitelnější?

Glosa Zdeňka Pečeného: Konec megatrendu. Dubajská čokoláda skončila ve slevě

Dubajská čokoláda
ČTK
Zdeněk Pečený
Zdeněk Pečený

Luxus má jednu slabinu: nesmí zlevňovat. Jakmile se objeví cenovka se škrtancem, je po kouzlu. Dubajská čokoláda na pražském letišti připomíná, že čím větší je „hype“, tím kratší je jeho trvání.

Včera jsem ji viděl na pražském letišti. Dubajskou čokoládu. Ve slevě. Za polovinu. A v tu chvíli bylo jasno: luxus oficiálně skončil.

Ještě nedávno symbol přepychu a častý obsah instagramových reels. Čokoláda, která měla chutnat jako ropný emirát a vypadat jako šperkovnice z Mall of the Emirates. A teď? Regál u východu z duty free obchodu, cedulka -50 procent a tichá prosba, ať si ji někdo vezme domů.

Fairmont Golden Prague

Luxus našel v Praze domov. Loni na český trh vstoupilo 40 nových značek

Zprávy z firem

V roce 2025 na český trh vstoupilo 40 nových brandů. Největší pozornost přitáhl luxus, který zaznamenal historicky nejvyšší počet vstupů. A také gastronomie, jež dál mění podobu maloobchodních center.

nos

Přečíst článek

Jakmile se „dubajská čokoláda“ dostane do duty free slevového koše, je hotovo. To je poslední fáze každého trendu. Po hype fázi, virálních videích a pistáciové náplni přichází nevyhnutelný moment reality: místo v kufru mezi krémem po holení a magnetkou s Karlovým mostem.

Život na letištích se hýbe rychle. Je to krutý lakmus luxusu. Všechno, co tam skončí ve slevě, právě přišlo o příběh. Zlato na obalu už není symbolem výjimečnosti, ale snahou zaujmout cestujícího, který má patnáct minut do boardingu a pocit, že by „něco mohl přivézt“. Ne sobě. Někomu jinému.

Maso s chřestem

Biohacking: Největší fígl longevity? Přestat jíst věci z továrny

Enjoy

Strava je jedním z hlavních signálů, kterým má organismus možnost vyhodnocovat své prostředí. Sděluje totiž informace o dostupnosti zdrojů, bezpečí prostředí, celkové stabilitě a dlouhodobé udržitelnosti. A z hlediska longevity se sčítá, jaký signál tělo dostává opakovaně, den za dnem, v průběhu let.

Alžběta Shejbalová

Přečíst článek

Trend doběhl sám sebe

Dubajská čokoláda chtěla být gastronomickým šperkem. Jenže šperky se nezlevňují. Ty buď zůstávají nedostupné, nebo zmizí. Jakmile na luxusu přijde výprodej, přestává být luxusem a stává se jen dalším produktem.

Neznamená to, že je špatná. Znamená to jen, že trend doběhl sám sebe. Instagram si našel nové téma, zlato ztratilo lesk a Dubaj zůstala… na regálu.

Tímto tedy vyhlašuji: Dubajská čokoláda skončila. Ne tragicky. Ne hořce. Ale přesně tak, jak si moderní luxus zaslouží – ve slevě, na letišti, za polovinu.

