OBRAZEM: Do aukce míří vzácný model Ferrari. Vzniklo jen devět kusů
Existují automobily, které nejsou jen technickými artefakty, ale skutečnými ikonami své doby. Ferrari 250 GT LWB Berlinetta s přezdívkou Tour de France patří k těm nejvzácnějším. A právě jeden konkrétní exemplář – šasi 0557 GT – je dnes považován za vůbec nejdůležitější vůz tohoto legendárního rodu. Nyní navíc míří do aukce, kde se očekává cena, která bere dech.
Příběh začíná v roce 1956, kdy Ferrari ještě nebylo globálním symbolem luxusu, ale především značkou posedlou vítězstvím. Právě tehdy usedl za volant tohoto vozu markýz Alfonso de Portago – aristokrat, olympionik, tovární jezdec Ferrari i mezinárodní playboy. Spolu se svým přítelem Edem Nelsonem s ním nastoupil do mimořádně náročného závodu Tour de France Automobile, kombinujícího okruhové závody, vrchařské zkoušky i tisíce kilometrů dlouhé přejezdy napříč Francií.
FOTOGALERIE: Prohlédněte si unikátní vůz
Výsledek byl ohromující. Ferrari vyhrálo pět ze šesti okruhových závodů a celý podnik ovládlo v celkovém pořadí. Porazilo přitom i tehdejší absolutní špičku, včetně továrního Mercedesu Stirlinga Mosse. Vítězství bylo natolik zásadní, že se od té chvíle celý model 250 GT Berlinetta začal označovat jako „Tour de France“. Jediný automobil tak navždy přepsal historii značky a dal jméno celé modelové řadě.
Tím však vítězná série neskončila. V následujících měsících vůz zvítězil ve všech závodech, do nichž byl přihlášen – což je v historii Ferrari zcela unikátní bilance. Krátce poté ale de Portago tragicky zahynul při závodě Mille Miglia a automobil se stáhl ze světa motorsportu do klidnějšího, sběratelského života.
Původní prvky
Po desetiletí se objevoval jen zřídka. Vlastnili jej významní sběratelé, byl pečlivě restaurován a pravidelně oceňován na nejprestižnějších světových přehlídkách elegance, včetně Pebble Beach Concours d’Elegance. Zároveň si zachoval mimořádnou míru originality – včetně původního motoru, převodovky i karoserie, což potvrdila i certifikace Ferrari Classiche.
Nyní se tento naprosto unikátní Ferrari 250 GT LWB Berlinetta Tour de France z roku 1956 objeví v aukci, kterou pořádá aukční síň Sotheby’s. Očekávaná cena činí astronomických 11,5 milionu liber, tedy téměř 323 milionů korun. Nejde přitom jen o stáří nebo krásu vozu – vzniklo pouhých devět kusů této rané specifikace a právě tento exemplář je tím, který modelu dal jméno.
Ferrari 0557 GT není jen automobilem. Je to artefakt doby, kdy se závodilo bez kompromisů a kdy jediný triumf dokázal vytvořit legendu, která přetrvala desítky let.
