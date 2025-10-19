RECENZE: Setkání divadla, umění a chutí. Bar Forbína je důkazem, že pražská barová scéna dospěla
Z foyer legendární kavárny Slavia se vstupuje za sametovou oponu, kde Praha ztrácí hlasitost a svět se mění v tichou scénu vůní, světel a chutí. Bar Forbína, který navazuje na Národní divadlo nejen polohou, ale i duchem, je poctou scénám, příběhům a dokonalé režii večera.
Za oponou se mění rytmus. Město zůstává venku; uvnitř se mísí tóny citrusů, jasmínu a tmavého dřeva. Za barem se pohybuje barman jako režisér – jistě, přesně, s gestem, které určuje tempo celého večera. Forbína, místo před oponou, se tu stává metaforou: každý doušek má svou premiéru.
FOTOGALERIE: Nahlédněte do baru Forbína
Architektura jako scénografie
Pod mramorovým obloukem Paláce Lažanských, naproti Národnímu divadlu, vznikl prostor, který by obstál i jako kulisa baletu. Architekti ze studií Olgoj Chorchoj a Zeitgeist Limited vytvořili interiér, kde se art deco potkává s moderním divadelním minimalismem. Lustry z českobrodského skla, intarzie ve tvaru zahrady, světla měnící barvu podle denní doby – všechno tu hraje svou roli. Dokonce i rozvržení stolů připomíná hlediště, odkud hosté sledují hlavní scénu: bar.
Čtyři dějství
Menu má čtyři dějství – činohru, balet, operu a Laternu magiku. Každý koktejl nese jméno ze světa divadla a přináší krátký sen ve skle.
Začal jsem Kouzelným cirkusem – hravým koktejlem, který okamžitě vtáhne do děje, a to nejen díky neotřelé cirkusové prezentaci. Sněhová královna byla ledově křehká, Rusalka přinesla svěžest ginu a citrusové Becherovky, zatímco Sluha dvou pánů překvapil lanýžovou hloubkou. Madame Butterfly s nádechem yuzu a zeleného čaje zanechala exotický akord, který dozněl v Phoenixu – temnějším, mezcalově kouřovém závěru večera. Na úplný konec přišla osobní variace na Negroni, jemně doladěná podle nálady.
Malá kuchyně, velká radost
Forbína není jen o koktejlech. V kuchyni vznikají malé, ale nápadité talíře: sendvič s roastbeefem, salát s burratou a verze fish & chips s lanýžovou bramborovou kaší. Jídlo i drinky se tu doplňují jako orchestr pod taktovkou režiséra. Servis je přirozený, s lehkostí, kterou v podobných podnicích často marně hledáte. Žádné přehrávání, jen přesně načasované vstupy.
Verdikt
Forbína není jen bar. Je to setkání divadla, umění a chutí – místo, kde host hraje hlavní roli a každý večer se mění ve scénu s novým příběhem. Forbína patří mezi podniky, které dokázaly propojit vizuální dokonalost s poctivým barmanstvím. Interiér má jasný rukopis, koncept dává smysl a menu je dotažené do detailu – od nápaditého rozdělení do čtyř dějství po vyvážené chutě koktejlů. Servis působí profesionálně, ale přirozeně, jídlo drží vysoký standard a dohromady vytváří kompaktní zážitek, který obstojí i v mezinárodním srovnání. Forbína je důkazem, že pražská barová scéna dospěla – a že může konkurovat nejen nápady, ale i provedením.
