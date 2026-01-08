Luxus našel v Praze domov. Loni na český trh vstoupilo 40 nových značek
V roce 2025 na český trh vstoupilo 40 nových brandů. Největší pozornost přitáhl luxus, který zaznamenal historicky nejvyšší počet vstupů. A také gastronomie, jež dál mění podobu maloobchodních center.
Český maloobchod potvrzuje pověst stabilního a odolného trhu. Podle pravidelného průzkumu společnosti Cushman & Wakefield vstoupilo v roce 2025 do Česka celkem 40 zahraničních značek. Jde o obdobný výsledek jako v předchozích letech, kdy se počet nových vstupů dlouhodobě pohybuje kolem této hranice. Výjimkou zůstává pouze rekordní rok 2024 se 47 značkami.
Zásadní změna ale přišla jinde. Hned pět nových brandů mířilo do luxusního segmentu, což je nejvyšší číslo, jaké kdy český trh zaznamenal. Nejvíce značek dorazilo z Německa, výrazně zastoupené byly také Itálie a Spojené státy.
Jídlo jako magnet
Největší pozornost přitáhl vstup amerického řetězce Five Guys. Jeho první česká pobočka v obchodním domě Máj se už během prvního týdne provozu zařadila mezi deset nejvýkonnějších poboček značky na světě. Ve stejném objektu otevřely také koncept zdravého stravování dean&david a restaurace Koykan se středomořskou kuchyní.
Nový ředitel Ikey, Polák Jakub Jankowski, bude bojovat s poklesem zisku i tržeb. Půjde s menšími obchody do menších měst.
Nábytek z Temu? Ikeu drtí levná konkurence, bude asi zlevňovat
Zprávy z firem
Nový ředitel Ikey, Polák Jakub Jankowski, bude bojovat s poklesem zisku i tržeb. Půjde s menšími obchody do menších měst.
Do centra Prahy zamířily i další zahraniční koncepty. Fine dining restaurace Seven North v hotelu SiR Prague, Piano Bar s živou hudbou v paláci Savarin nebo značky Cinnamood, Ciao Spritz či Sushi Circle. Stále častější je také vstup prostřednictvím hypermarketů: v síti Kaufland se objevily například Sushi Circle, Yuzu nebo francouzská Mai Sushi. Svůj minimarketový koncept představil také Wundermart v pražském hotelu Hilton.
„Český trh zůstává pro nové značky atraktivní a překvapivě odolný vůči ekonomickým výkyvům. Lidé dnes vyhledávají kombinaci gastronomie, zábavy a prémiového prostředí, což mění podobu obchodních center,“ říká Jan Kotrbáček, mezinárodní partner Cushman & Wakefield.
Luxus našel nové zázemí
Mimořádně silný rok má za sebou luxusní segment. Hlavním impulzem bylo otevření hotelu Fairmont Golden Prague v Pařížské ulici, který se stal novým magnetem pro prémiové značky. V jeho okolí otevřely své prodejny šperkařské domy Pasquale Bruni, Damiani či lotyšská značka Grenardi.
Luxus se ale neomezil jen na Pařížskou. V Široké ulici vstoupila na trh parfémová značka Nicolaï a v ulici Na Příkopě otevřel Chanel svou první českou prodejnu zaměřenou výhradně na parfémy, krásu a doplňky.
„Praha se dnes pevně zapisuje na mapu evropského luxusního retailu. Značky ji vnímají jako vyspělý trh s mezinárodní klientelou a přirozený vstupní bod do regionu střední a východní Evropy,“ doplnil Kotrbáček.
Móda, krása i levné řetězce
Vedle gastronomie a luxusu se dařilo také módě a kráse. Na trh vstoupily značky jako Kiko Milano, Bath & Body Works, švédský Arket nebo španělské šperkařství Miramira. Celkem přibylo 14 nových brandů v segmentu oblečení, obuvi a doplňků.
Pozornost spotřebitelů si získal i německý diskont Woolworth, který od začátku roku otevřel už 19 poboček a sází na cenově dostupné zboží do domácnosti, oblečení i potraviny. Spektrum novinek doplnily také VR aréna Another World, showroom automobilky BYD v Ostravě nebo německá značka hraček Small Foot.
Podle Cushman & Wakefield se český retail stále více posouvá od samotného prodeje k budování zážitku a vztahu se zákazníkem. Právě tento posun má být hlavním důvodem, proč zůstává český trh pro zahraniční značky dlouhodobě atraktivní.
Větší nákupy na poslední chvíli bude dnes potřeba stihnout včas. Supermarkety mohou mít na Štědrý den otevřeno nejdéle do 12:00, většina řetězců ale provoz ukončí už dřív a jedinou možností, kde sehnat poslední nutnosti, budou malé večerky. Rohlík a Košík dnes rozvážejí jen do 14:00.
Kde dneska ještě nakoupíte? Rohlík a Košík fungují nejdéle
Zprávy z firem
Větší nákupy na poslední chvíli bude dnes potřeba stihnout včas. Supermarkety mohou mít na Štědrý den otevřeno nejdéle do 12:00, většina řetězců ale provoz ukončí už dřív a jedinou možností, kde sehnat poslední nutnosti, budou malé večerky. Rohlík a Košík dnes rozvážejí jen do 14:00.
ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.
Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka.
O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.
Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.
Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.