Luxus našel v Praze domov. Loni na český trh vstoupilo 40 nových značek

Luxus našel v Praze domov. Loni na český trh vstoupilo 40 nových značek

Fairmont Golden Prague
Michal Nosek
V roce 2025 na český trh vstoupilo 40 nových brandů. Největší pozornost přitáhl luxus, který zaznamenal historicky nejvyšší počet vstupů. A také gastronomie, jež dál mění podobu maloobchodních center.

Český maloobchod potvrzuje pověst stabilního a odolného trhu. Podle pravidelného průzkumu společnosti Cushman & Wakefield vstoupilo v roce 2025 do Česka celkem 40 zahraničních značek. Jde o obdobný výsledek jako v předchozích letech, kdy se počet nových vstupů dlouhodobě pohybuje kolem této hranice. Výjimkou zůstává pouze rekordní rok 2024 se 47 značkami.

Zásadní změna ale přišla jinde. Hned pět nových brandů mířilo do luxusního segmentu, což je nejvyšší číslo, jaké kdy český trh zaznamenal. Nejvíce značek dorazilo z Německa, výrazně zastoupené byly také Itálie a Spojené státy.

Jídlo jako magnet

Největší pozornost přitáhl vstup amerického řetězce Five Guys. Jeho první česká pobočka v obchodním domě Máj se už během prvního týdne provozu zařadila mezi deset nejvýkonnějších poboček značky na světě. Ve stejném objektu otevřely také koncept zdravého stravování dean&david a restaurace Koykan se středomořskou kuchyní.

Do centra Prahy zamířily i další zahraniční koncepty. Fine dining restaurace Seven North v hotelu SiR Prague, Piano Bar s živou hudbou v paláci Savarin nebo značky Cinnamood, Ciao Spritz či Sushi Circle. Stále častější je také vstup prostřednictvím hypermarketů: v síti Kaufland se objevily například Sushi Circle, Yuzu nebo francouzská Mai Sushi. Svůj minimarketový koncept představil také Wundermart v pražském hotelu Hilton.

Český trh zůstává pro nové značky atraktivní a překvapivě odolný vůči ekonomickým výkyvům. Lidé dnes vyhledávají kombinaci gastronomie, zábavy a prémiového prostředí, což mění podobu obchodních center,“ říká Jan Kotrbáček, mezinárodní partner Cushman & Wakefield.

Luxus našel nové zázemí

Mimořádně silný rok má za sebou luxusní segment. Hlavním impulzem bylo otevření hotelu Fairmont Golden Prague v Pařížské ulici, který se stal novým magnetem pro prémiové značky. V jeho okolí otevřely své prodejny šperkařské domy Pasquale Bruni, Damiani či lotyšská značka Grenardi.

Luxus se ale neomezil jen na Pařížskou. V Široké ulici vstoupila na trh parfémová značka Nicolaï a v ulici Na Příkopě otevřel Chanel svou první českou prodejnu zaměřenou výhradně na parfémy, krásu a doplňky.

Praha se dnes pevně zapisuje na mapu evropského luxusního retailu. Značky ji vnímají jako vyspělý trh s mezinárodní klientelou a přirozený vstupní bod do regionu střední a východní Evropy,“ doplnil Kotrbáček.

Móda, krása i levné řetězce

Vedle gastronomie a luxusu se dařilo také módě a kráse. Na trh vstoupily značky jako Kiko Milano, Bath & Body Works, švédský Arket nebo španělské šperkařství Miramira. Celkem přibylo 14 nových brandů v segmentu oblečení, obuvi a doplňků.

Pozornost spotřebitelů si získal i německý diskont Woolworth, který od začátku roku otevřel už 19 poboček a sází na cenově dostupné zboží do domácnosti, oblečení i potraviny. Spektrum novinek doplnily také VR aréna Another World, showroom automobilky BYD v Ostravě nebo německá značka hraček Small Foot.

Podle Cushman & Wakefield se český retail stále více posouvá od samotného prodeje k budování zážitku a vztahu se zákazníkem. Právě tento posun má být hlavním důvodem, proč zůstává český trh pro zahraniční značky dlouhodobě atraktivní.

Kde dneska ještě nakoupíte? Rohlík a Košík fungují nejdéle

Zprávy z firem

Větší nákupy na poslední chvíli bude dnes potřeba stihnout včas. Supermarkety mohou mít na Štědrý den otevřeno nejdéle do 12:00, většina řetězců ale provoz ukončí už dřív a jedinou možností, kde sehnat poslední nutnosti, budou malé večerky. Rohlík a Košík dnes rozvážejí jen do 14:00.

David Ondráčka: Venezuela není jen ropa a oranžový génius, ale národ v exilu

David Ondráčka

Dění ve Venezuele není jen geopolitickou mocenskou bitvou o ropu. Silně se dotýká životů konkrétních lidí v zemi i milionů těch, kteří museli před faktickou juntou Cháveze a později Madura uprchnout. Hraje se i o jejich možný návrat do této krásné země, která má obrovský potenciál a může se znovu stát rájem nejen pro své obyvatele, ale i pro cestovatele – a získávat příjmy také z turismu.

Režimy padají, lidé čekají na návrat. Zkusme se zamýšlet i nad touto rovinou: dějiny možná píší vůdci, ale ve skutečnosti stojí na zádech milionů bezejmenných lidí.

Venezuela: stát v rozkladu, národ v exilu

Ve Venezuele jsem před zhruba dvaceti lety měsíc cestoval a byla to jedna z nejlepších zemí, které jsem navštívil. Příjemní lidé, nádherná země, naprosto úžasná a rozmanitá příroda – od oceánu a pralesů přes stolové hory a vodopády až po vysoké hory. A tehdy byla i poměrně bezpečná, snad s výjimkou favel v Caracasu.

Byla také potenciálně bohatá, ale Chávez a Maduro ji tragicky přivedli na buben.

Jejich vojenské junty zavedly tvrdý represivní režim. Spousta lidí skončila ve vězení, řada byla zabita a asi osm milionů obyvatel ze země uteklo. Neutekli za lepším životem, utekli, aby přežili.

Dnes žijí především v Kolumbii, Chile, Peru, Panamě a dalších sousedních zemích, část také v USA – často ve velmi složitých podmínkách. Těch osm milionů Venezuelanů ale ví, kde je jejich domov. Jen se tam zatím nemohou vrátit. Jejich návrat by navíc ulevil i zemím, které je dnes hostí.

Nejde jen o pád Madura. Jde o návrat domů z exilu

Při dalších cestách v regionu jsem potkával spoustu emigrantů z Venezuely, kteří uprchli. Buď jim přímo hrozila perzekuce, nebo chudoba a kriminalita gangů, které mezi sebou válčily, proměnily části země v téměř neobyvatelné oblasti.

Všichni ale měli jedno společné: chtěli se vrátit, jakmile to půjde. Mají k zemi obrovský vztah, milují ji. Proto dnes vidíme oslavy pádu Madura a tančící lidi v ulicích různých zemí – pro mnohé to znamená naději na návrat domů.

Došlo k obrovskému „brain drainu“. Země přišla o velkou část své inteligence a technické expertízy. Stát vyhnal vlastní budoucnost – to diktatury dělají.

Jen doufám, že celé tyto mocenské šachy nakonec dopadnou pro Venezuelany dobře. Propuštění politických vězňů a umožnění návratu lidí z exilu je nutným předpokladem dalšího rozvoje. Naděje v exilu by znamenala skutečný konec madurismu.

Složitá obnova země

Obnova státních institucí nebude jen o výměně ministrů a generálů. Půjde o návrat důvěry ve stát jako takový. Ve Venezuele se lidé naučili, že zákon nechrání, ale ohrožuje, a že úřad není služba, ale past.

Pokud dojde ke stabilizaci situace a návratu k normálnějšímu fungování, čeká zemi nesmírně složitá a dlouhodobá práce: obnova institucí, modernizace základních veřejných služeb, návrat právního státu a fungujících pravidel.

Zajištění bezpečnosti nebude znamenat jen snížení kriminality. Stát bude muset znovu získat monopol na násilí. Dnes ho sdílejí gangy, polovojenské milice, drogové struktury i části armády.

A ekonomická obnova nebude možná bez diverzifikace. Ropa bude zásadní, ale sama zemi nespasí. Zemědělství, lehký průmysl, služby a potenciálně i turismus mohou vytvořit pracovní místa a vrátit lidem důstojnost mimo státní sektor.

Nad tím vším navíc visí otázka smíření hluboce rozdělené a zraněné společnosti. Najít alespoň minimální společenský konsenzus je možná úplně nejtěžší úkol.

Jde o komplexní proces po pádu každé diktatury, vojenské junty nebo války. Má svá místní specifika, ale také mnoho společných rysů. Jednou se bude týkat i Ukrajiny, až válka skončí.

Další komentáře protikorupčního experta Davida Ondráčky

Z brownfieldu gastro centrum. Ambiente mění Holešovickou tržnici jídlem i architekturou

V Holešovická tržnice vzniká místo, které má ambici stát se novým každodenním centrem pražské gastronomie.
Užito se svolením Ambiente
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Holešovická tržnice se stává dalším klíčovým bodem pražské gastronomie. Ambiente tu rozvíjí koncept postavený na zavedených značkách a sdíleném dvorku.

V Holešovické tržnici vzniká místo, které má ambici stát se novým centrem pražské gastronomie. Skupina Ambiente tu postupně otevírá tři své podniky, restauraci Skô, cukrárnu Myšák a řeznictví Naše maso. Každý z nich funguje samostatně, dohromady ale tvoří promyšlený celek propojený společným dvorkem.

Pod architektonický návrh se podepsal Josef Pleskot a jeho AP Atelier, který dal projektu jednotný výraz, tedy současný, ale s respektem k historii někdejších jatek.

Otevírá Skô – restaurace, jejíž kuchyni vede dosavadní kreativní šéfkuchař Ambiente Tomáš Valkovič. Jeho koncept je postavený na vzpomínkách a chutích z dětství, které tento slovenský rodák přetváří do současné podoby Restaurace nabízí přibližně 30 míst k sezení a prozatím večerní menu. V blízké době se plánuje rozšířit nabídku i na obědy a bufet nabízející jídla a nápoje s sebou či na stojáka. Na kuchyni navazuje vinný sklep a pestrá vinná karta se zaměřením na menší vinaře ze Slovenska a Česka, doplněná o výběr vín z Itálie, Rakouska, Slovinska či Francie. Vedle lahvových vín hosté mohou ochutnat také čepované víno, kterému Skô věnuje stejnou péči. 12 fotografií v galerii

Ambiente otevírá restauraci Skô

Srdcem celého prostoru je restaurace Skô, osobní projekt šéfkuchaře Tomáše Valkoviče. Jeho kuchyně vychází ze vzpomínek na dětství na Slovensku. Na menu se objevují langoše, halušky, lokše, pagáče, privarok nebo treska v majonéze.

Část surovin vzniká přímo v restauraci. „Na ohništi pečeme maso, sami si pěstujeme bylinky, nakládáme zelí, vaříme marmelády a zavařujeme kompoty. Spolu s Amasem vyrábíme vlastní klobásy a uzenou šunku a spolupracujeme s českými a slovenskými farmáři, vinaři i řemeslníky,“ vyjmenovává Tomáš Valkovič, rodák ze Slovenska, který v posledních letech působil jako kreativní šéfkuchař Ambiente.

Skô má zhruba třicet míst k sezení a zatím servíruje večeře, do budoucna se chystají i obědy a bufet. Na kuchyni navazuje vinný sklep a promyšlená vinná karta zaměřená především na menší vinaře ze Slovenska a Česka.

Interiéru dominuje velká pec na dřevo, v barevném a živém prostoru je nejvýraznějším prvkem modrobílá kredenc. „Často přemýšlím nad tím, že prostor musí slušet osobnosti, která mu bude kralovat. Pokud se nám to s Tomášem povedlo, budu to považovat za ten nejlepší výsledek, jakého může architekt dosáhnout. Není totiž nic tak intimního jako navrhovat interiér restaurace,“ říká autor návrhu Josef Pleskot.

Architekt Josef Pleskot

Josef Pleskot: Pražský hrad je prázdnou nádobou, měl by se do ní konečné vlít ambiciózní obsah

Reality

Jméno architekta Josefa Pleskota přitahuje zájem odborníků i široké veřejnosti. Na jeho výstavu Města v Muzeu Kampa přišlo nebývalé množství lidí. Ještě výrazněji se do povědomí české veřejnosti vepsal, když ho nově zvolený prezident Petr Pavel označil jako možného budoucího architekta areálu Pražského hradu.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Větrníky, kremrole a výběrová káva na druhém břehu Vltavy: V Holešovické tržnici

V Hale 27 otevřela svou druhou pražskou pobočku cukrárna Myšák. Nabízí vše, na co jsou hosté zvyklí z Vodičkovy ulice: tradiční české zákusky podle prvorepublikových receptur, větrníky, kremrole, dorty, snídaně i výběrovou kávu z liberecké pražírny Nordbeans.

Prostor je navržen především pro rychlý servis a prodej s sebou. Zákusky si ale lze vychutnat i venku na dvorku, který Myšák sdílí se Skô a Naším masem. Interiér od architektky Terezy Froňkové pracuje s mahagonovým dřevem a atypickým lustrem inspirovaným marcipánovými figurkami, které jsou s Myšákem historicky spojené. Oproti provozovně ve Vodičkově ulici, kde převládá vanilkový odstín, se v Holešovicích objevuje jemná šalvějová barva.

V Holešovické tržnici otevře pobočku řeznictví Naše maso

Třetím dílem skládačky je nové Naše maso, které se v Hale 27 otevře na začátku roku 2026. Stejně jako v Dlouhé ulici nabídne maso z českých chovů, uzeniny podle prvorepublikových receptur i hotová jídla – burgery, tatarák nebo sekanou v housce.

Interiér opět navrhl AP Atelier Josefa Pleskota. Dominantou prostoru je masivní výdejní pult ze zeleného řeckého mramoru, který architekti přirovnávají ke zkamenělé trávě. „Zelená symbolizuje vitalitu a zdraví, ale pro někoho může evokovat i něco znepokojivého. Potěšilo nás, že se řezníci pro tento kontrastní nápad nadchli,“ vysvětluje Pleskot.

Prostor doplňuje kruhový lustr evokující slunce a soška svatého Bartoloměje, patrona řezníků. Díky proskleným stěnám mohou zákazníci sledovat řezníky přímo při práci. Součástí provozu jsou také dvě výdejní okénka a samoobslužná vitrína s maloobchodním prodejem.

