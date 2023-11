Nejdražší Ferrari všech dob. Model ze šedesátých let se prodal za astronomickou částku

Aukce v New Yorku přinesla rekordní prodej vozu Ferrari za neuvěřitelných 51,7 milionů dolarů, tedy téměř 1,2 miliardy korun. Vzácný kus, Ferrari 330 LM/250 GTO Scaglietti z roku 1962, měl za posledních 38 let jen jednoho majitele.

Tento konkrétní model je dle Sotheby's jedním z pouhých 34 kusů, které kdy byly vyrobené. Pyšní se navíc i několika zajímavostmi. Jde o vůz, který v roce 1962 zvítězil ve své třídě v závodech na tisíc kilometrů na Nürburgringu. Ve stejném roce ho dále řídili Mike Parkes a Lorenzo Bandini pro Scuderia Ferrari v závodě 24 hodin Le Mans. Zároveň je držitelem platinového ocenění FCA.

Web Robb Report doplnil, že v roce 2018 došlo k prodeji modelu 250 GTO za 70 milionů dolarů (tedy zhruba 1,6 miliardy korun), ale šlo o soukromý prodej, nikoliv v rámci aukce.

FOTOGALERIE: Prohlédněte si vzácný model Ferrari 330 LM/250 GTO Scaglietti

