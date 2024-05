Čokoláda levnější nebude. Cena kakaa po chvilkovém propadu zase stoupá

Ceny za tunu kakaových bobů na chvíli sestoupily za svých maxim, ale tento týden už zase rostou. A analytici připomínají, že jsou stále násobně vyšší než před rokem. Čokoláda tak rozhodně levnější nebude.

Za poslední týden kakao zlevnilo o 30 procent. Dokonce na nejnižší úrovně od poloviny března. V pátek newyorské futures klesly až na 6 990 dolarů za tunu. Včera už se ale tuna kakaových bodů zase obchodovala za 8,6 tisíc dolarů, uvádí index Nasdaq.

„Cena se v uplynulých letech pohybovala v rozmezí 2200-2500 dolarů za tunu. Osobně jsem přesvědčen, že největší vliv na takto velký růst ceny má panika a spekulace,“ říká Václav Durďák, ředitel Čokoládovny Janek. „Vnímáme na trhu i fundamentální důvody, ale nárůst ve stovkách procent nedává smysl,“ dodává.

Špatná úroda

Růst cen kakaa – který 19. dubna dosáhl historického maxima ve výši 11,7 tisíce dolaru za tunu – byl způsoben obavami z nedostatku dodávek. V západní Africe – kde se produkuje asi 70 procenta celosvětové produkce kakaa – se velmoci Pobřeží slonoviny a Ghana totiž potýkají se špatnou úrodou kvůli nepřízni počasí. „V dlouhodobějším horizontu jsou ceny stále násobně vysoké. I na začátku roku stalo kakao méně než teď. A loni třeba polovinu,“ připomíná Durďák.

Rychlý propad z minulého týdne odráží sníženou likviditu na trhu s kakaem. To znamená, že i malé objemy obchodů mohou velmi ovlivnit ceny. „Nedávné deště v západní Africe zlepšily výhled produkce a při nízké likviditě na trzích jsme v situaci, že jakákoli zpráva – dobrá nebo špatná – vyvolá obrovskou reakci,“ říká Ole Hansen, hlavní komoditní stratég Saxo Bank.

Bude někdy levněji?

Nedostatek likvidity pochází z historicky vysokých cen kakaa, které odrazují obchodníky od nákupu bobů, podotýkají analytici.

Poptávka je přitom stále silná. Podle nejnovější zprávy Evropské asociace kakaa klesl objem mletí nebo zrn zpracovaných pro výrobu čokolády v Evropě v prvním čtvrtletí pouze o 2,2 procenta. Statistiky mletí se používají jako proxy pro poptávku po kakau, přičemž Evropa je jedním z největších světových trhů s kakaem. A vrátí se někdy cena na loňské hodnoty? „Možné to je, osobně se dívám spíše na hranici čtyř tisíc dolarů, kterou bych už vnímal jako pozitivní a realistickou,“ uzavírá Durďák.