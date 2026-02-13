OBRAZEM: Ikonický Lotus Ayrtona Senny míří do dražby za stovky milionů
Jeden z nejslavnějších monopostů éry přeplňovaných motorů Formule 1 – Lotus 98T, s nímž Ayrton Senna závodil v sezoně 1986 – míří do aukce s odhadní cenou 9,5 až 12 milionů dolarů. Vůz patří mezi nejvýznamnější stroje v historii šampionátu a je považován za symbol nejdivočejšího období královny motorsportu.
Konkrétně jde o šasi 98T-3, jeden z pouhých čtyř vozů postavených pro mistrovství světa Formule 1 v roce 1986, uvádí aukční síň Sotheby's. Senna s tímto monopostem odjel osm závodů, získal dvě vítězství – ve Velké ceně Španělska a Velké ceně Spojených států – pět pole position a další tři pódiová umístění. Už ve své třetí sezoně ve Formuli 1 byl brazilský jezdec národním hrdinou a rychle se stával globální ikonou.
V Jerezu Senna předvedl jedno ze svých nejpůsobivějších kvalifikačních kol. S plnicím tlakem přes čtyři bary a motorem Renault V6 o objemu 1,5 litru tlačeným na hranici možností zajel čas 1:21,605, téměř o sekundu a půl rychlejší než nejbližší soupeř. Lotus tak získal jubilejní stou pole position. V samotném závodě pak Senna porazil Nigela Mansella o pouhých 0,014 sekundy – šlo o třetí nejtěsnější finiš v historii Formule 1.
Podobně dramatický byl i jeho triumf v Detroitu. Po defektu pneumatiky a propadu pořadím dokázal Senna postupně předjet všechny soupeře a zvítězit, čímž potvrdil svou pověst mimořádně talentovaného a odhodlaného jezdce.
Jeden z nejvýkonnějších monopostů F1
Lotus 98T, navržený Gérardem Ducarougem, patří k nejvýkonnějším monopostům, jaké kdy ve Formuli 1 závodily. V závodním režimu dosahoval výkonu kolem 900 koní, zatímco v kvalifikačním nastavení dokázal produkovat více než 1 000 koní. V éře minimálních omezení výkonu se rozdíl mezi závodní a kvalifikační specifikací pohyboval až kolem 300 koní. Turbodmychadla byla natolik namáhána, že je tým měnil po každém rychlém kole.
Model 98T byl také posledním monopostem Formule 1, který nesl ikonické černo-zlaté zbarvení John Player Special. Díky kombinaci extrémního výkonu, elegantních proporcí a spojení se jménem Ayrtona Senny se stal jedním z nejvýraznějších symbolů éry, kdy technická pravidla ponechávala konstruktérům mimořádnou volnost.
Po odchodu z týmu Lotus v roce 1988 prošel vůz rukama několika významných a respektovaných sběratelů a jeho vlastnická historie zůstává nepřerušená. V roce 2016 byl získán současným majitelem a následně podroben důkladné renovaci.
Šasi 98T-3 je dnes považováno za nejúspěšnější vůz z dvouletého Sennova působení u John Player Team Lotus. Aukční odhad 9,5 až 12 milionů dolarů odráží nejen jeho technický význam, ale především výjimečné místo v historii Formule 1 – v době, kdy se na okruzích pohybovaly stroje bez limitů a za jejich volanty seděli skuteční velikáni.
