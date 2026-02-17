Rozpočet 2026: jiná vláda, stejná hra s čísly
Vyšší schodek na úrovni 310 miliard korun a porušení zákona o rozpočtové odpovědnosti nikoho nepřekvapil. Je to v souladu s komunikací zástupců nové vlády v posledních týdnech a měsících. Schodek bude vyšší, i přes příznivější odhad vývoje naší ekonomiky z prognózy MFČR, která je využita pro odhad příjmů rozpočtu. Odhadované příjmy budou s vyšším růstem ekonomiky vyšší.
Rozpočet tak s nejvyšší pravděpodobností pracuje s vyššími příjmy než původní návrh předchozí vlády a přesto dosahuje vyššího deficitu. Schodek 310 miliard navíc pravděpodobně počítá s dodatečným příjmem okolo 40 miliard z rozpočtů EU, které fakticky patří do rozpočtu 2025.
Nyní je klíčové, zda bude tento schodek dodržen, nebo zda bude ještě v průběhu roku navyšován a zda bude v letech 2027 a dále patrná deklarovaná snaha o úspory a konsolidaci rozpočtu. Navyšování schodku místo jeho snižování je z dlouhodobého pohledu pro stabilitu našich veřejných financí problematické.
Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) je připravena po schválení letošního státního rozpočtu ve Sněmovně jednat o něm s prezidentem Petrem Pavlem a ráda by ho přesvědčila, aby ho podepsal. Řekla to v dnešním diskusním pořadu televize Nova Za pět minut dvanáct. Podle prezidenta se zdá, že návrh rozpočtu je v rozporu se zákonem o rozpočtové odpovědnosti. Řekl to tento týden. S tímto argumentem již dříve vystoupila Národní rozpočtová rada, ale Schillerová to odmítá.
Nižší investice do obrany
Nejsem plně přesvědčen argumentací, že vyšší schodek jde na prorůstové investice. Peníze z obrany byly přesunuty do sektoru dopravy. Vyšší investice v dopravě budou vykoupeny nižšími investicemi do obrany. Vyšší výdaje, ve srovnání s rozpočtem Fialovy vlády, pak mají jít na zlevnění energií skrze převod plateb za obnovitelné zdroje z domácností na stát. Silnější mají být mj. výdaje na sociální věci a vyšší platy státních zaměstnanců. Takové změny výdajů lze jen stěží označit za proinvestiční ve smyslu obhajoby vyššího schodku.
Ano, naše republika má dluh v % proti HDP jeden z nejnižších v rámci EU. To ale není argument pro vyšší tempo zadlužování. Naopak, měli bychom se snažit relativně nízké zadlužení ekonomiky udržet. Vyšší dluh znamená vyšší splátky dluhu. Dluhová služba už nyní přesahuje 100 miliard korun každý rok.
