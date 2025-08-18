Ferrari v Česku frčí. Prodejce automobilky loni ztrojnásobil zisk
Společnost Scuderia SF Praha, která je autorizovaným prodejcem vozů italské značky Ferrari, loni ztrojnásobila čistý zisk na 75,8 milionu korun. Obrat vzrostl o pětinu na 1,426 miliardy korun. V minulém roce bylo v Česku zaregistrováno 105 nových supersportů Ferrari, což je o 45 méně než v předchozím roce.
Nejprodávanějším modelem italské prémiové značky v Česku byl plug-in hybrid Ferrari 296 poháněný šestiválcem o objemu tři litry se dvěma turby. Celkem se jich prodalo 28 kusů. Následují modely Purosangue (20 vozů) a Roma (19 aut).
Rekordní aukce vozu Ferrari
Dovoz ojetých vozů značky ve stejném období klesl ze 146 na 119 aut. Z toho 85 dovezených ojetých vozů bylo starších pěti let a 42 bylo ve stáří nad 15 let.
Scuderia SF Praha vznikla na začátku roku 2023 rozdělením původní společnosti Scuderia Praha na tři nástupnické společnosti. Vedle prodejce Ferrari vznikla firma Scuderia MC Praha zabývající prodejem a servisem vozů Maserati a Scuderia Praha Racing, která se zabývá závodními aktivitami. Jako majitel Scuderie SF je uváděn stávající předseda představenstva, exmanažer Penty Zdeněk Kubát.
