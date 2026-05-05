newstream.cz Ferrari vzdoruje válce i clům. Zisk roste, první elektromobil je za dveřmi

Ferrari vzdoruje válce i clům. Zisk roste, první elektromobil je za dveřmi

Ferrari vstoupilo do roku silnější, než čekal trh. Italský výrobce supersportů v prvním čtvrtletí překonal odhady analytiků, potvrdil celoroční výhled a připravuje se na jednu z nejdůležitějších premiér své historie: představení prvního plně elektrického modelu Luce. O výsledcích informovaly servery CNBC a agentura Bloomberg.

Tržby Ferrari v prvním čtvrtletí vzrostly na 1,85 miliardy eur. CNBC uvádí, že analytici oslovení společností LSEG čekali 1,81 miliardy eur, podle Bloombergu byl konsenzus 1,82 miliardy eur. Upravený zisk na akcii dosáhl 2,33 eura, zatímco trh očekával 2,27 eura.

Ziskovost firmy rostla i přes slabší dodávky. Ferrari dodalo 3436 vozů, meziročně o 4,4 procenta méně. Podle automobilky za tím stála plánovaná obměna modelů, kvůli níž firma zpomalila výrobu. Bloomberg zároveň upozornil, že dodávky do Evropy, na Blízký východ a do Afriky klesly o 14 procent. Naopak dodávky do Ameriky mírně vzrostly a v pevninské Číně, Hongkongu a na Tchaj-wanu se objemy zvýšily o 7,6 procenta.

Ferrari tvrdí, že dodávky nezasáhla eskalace konfliktu na Blízkém východě. Firma podle svého vyjádření využila flexibilitu v geografickém přidělování vozů a některé dodávky přesunula do jiných regionů.

Vysoká ziskovost v nejisté době

Silné výsledky ukazují, že Ferrari si i v nejistém prostředí dokáže udržet vysokou ziskovost. Pomáhají mu personalizace, dražší modely a omezená produkce. Bloomberg připomíná, že společnost podpořila tržby mimo jiné dražšími vozy včetně supersportu F80.

EBITDA Ferrari podle Bloombergu dosáhla 722 milionů eur, nad očekávanými 710 miliony eur. CNBC uvedla, že provozní zisk meziročně vzrostl o 1,1 procenta a upravený zisk o 4,2 procenta. Přesto akcie po výsledcích oslabily až o tři procenta. Podle analytiků Oddo mohly být výsledky mírným zklamáním vzhledem k tomu, že Ferrari v minulosti často překonávalo odhady výrazněji.

Automobilka potvrdila výhled pro rok 2026. Počítá s čistými tržbami 7,5 miliardy eur a upraveným provozním ziskem nejméně 2,22 miliardy eur. Upravený zisk na akcii má dosáhnout 9,45 eura a průmyslový volný peněžní tok nejméně 1,5 miliardy eur.

Důležitou výhodou Ferrari zůstává silná objednávková kniha. Podle Bloombergu se prodloužila dále ke konci příštího roku, což firmě dává výjimečnou viditelnost ve srovnání s automobilkami zaměřenými na širší trh.

Nová rizika

Nad automobilkou se ale zároveň stahují nová rizika. Stejně jako další evropské automobilky čelí tlaku amerických cel poté, co prezident Donald Trump oznámil plán zvýšit cla na auta a nákladní vozy z Evropské unie z 15 na 25 procent. Akcie Ferrari letos podle Bloombergu klesly téměř o deset procent, protože válka s Íránem zvyšuje nejistotu na trhu s luxusním zbožím.

Ferrari přesto vstupuje do klíčového období. Dne 25. května má představit svůj první plně elektrický vůz Luce. Půjde o test, zda značka dokáže propojit bateriovou technologii se svým dědictvím postaveným na spalovacích motorech.

„Do světové premiéry Ferrari Luce zbývá už jen dvacet dní a očekávání nikdy nebylo větší. Ferrari Luce spojuje mimořádné technologie a vášeň mnoha lidí. Je důkazem toho, jak se tradice a inovace mohou spojit a vytvořit něco jedinečného,“ uvedl šéf Ferrari Benedetto Vigna podle CNBC.

Černochová zvažuje žalobu na Babiše

Jana Černochová (ODS)
ČTK
ČTK
ČTK

Exministryně obrany Jana Černochová (ODS) zvažuje žalobu na premiéra Andreje Babiše (ANO) kvůli jeho opakovaným výrokům o zlodějinách v resortu či upravených výběrových řízeních. Na tiskové konferenci před jednáním Sněmovny uvedla, že ji vyjádření premiéra dohnala k tomu, že vyhledá advokáta, aby s ním postup konzultovala.

Černochová řekla, že soudy už několikrát Babiše usvědčily ze lži. „Byl by v tom byl čert, aby se to nestalo po několikáté znova a aby se to nestalo i v tomto případě. Budu vyžadovat omluvu. Omluvu i pro mé kolegy, kteří to mysleli s obranou České republiky dobře a kteří jsou teď terčem toho, že je tady neustále někdo dehonestuje a uráží,“ uvedla.

Jako příklad zmínila exministryně nedělní Babišův příspěvek na sociálních sítích. Předseda vlády v něm jako o zmanipulovaném hovořil o výběrovém řízení na ředitele Ústřední vojenské nemocnice v Praze, které se uskutečnilo za řízení ministerstva obrany Černochovou.

Související

AI, podcasty a kreativita. Zlatý středník ukáže, kdo letos kraluje komunikaci

Zlatý středník
Ascopa/užito se svolením
nst
nst

V projektech je letos jasně patrný nástup umělé inteligence, kterou týmy integrovaly do procesů i kreativní vrstvy kampaní, říkají pořadatelé oborové soutěže Zlatý středník.

Oborová soutěž Zlatý středník, která hodnotí komunikační projekty a firemní média v Česku a na Slovensku, uzavřela přihlašování do svého 24. ročníku. Odborná porota bude v příštích týdnech posuzovat celkem 650 přihlášek, které do soutěže zaslalo 221 subjektů. Nejsilnější konkurence bude letos v kategoriích Integrovaná kampaň, Kreativní idea, Eventy a Společenská odpovědnost, udržitelnost a ESG. Zvýšený zájem byl o Podcasty a také o novou kategorii Využití umělé inteligence. Shortlisty s finalisty budou zveřejněny 25. června a vítězové budou vyhlášeni na slavnostním galavečeru 10. září v pražské Empire Hall ve Slovanském domě, informovala ASCOPA, která soutěž pořádá. Newstream.cz je mediálním partnerem akce

Největší počet projektů, celkem 46, shodně evidují kategorie Integrovaná kampaň a Kreativní idea. Tento trend odráží potřebu značek propojovat obsah a kanály do jednoho smysluplného celku s důrazem na originální exekuci a celý kontext. Skokanem roku jsou Podcasty, což potvrzuje vzestupnou tendenci konzumace audia v marketingovém mixu, a výrazný zájem zaznamenala také oborová kategorie Sport, zábava, umění, média, cestovní ruch a gastronomie.  

„Počet přihlášek potvrzuje roli soutěže jako barometru kvality na trhu. V projektech je letos jasně patrný nástup umělé inteligence, kterou týmy integrovaly do procesů i kreativní vrstvy kampaní. Na druhou stranu je velmi zajímavé sledovat, že vedle technologických inovací stále existuje velké množství projektů, které nespoléhají na AI, ale na svou vlastní nápaditost a kreativitu. Právě tento balanc mezi technologiemi a nápady bude pro poroty letos klíčový,“ uvádí k aktuálním trendům Petra Adámková, předsedkyně Výkonného výboru ASCOPA. 

Vysokou úroveň obsazenosti si udržují také kategorie Společenská odpovědnost, udržitelnost a ESG se 44 přihláškami a Eventy, do kterých dorazilo 42 projektů. Stabilní zájem o tyto disciplíny doplňuje pozornost věnovaná nové hlavní kategorii Využití umělé inteligence, což potvrzuje, že strategické budování reputace i autentický prožitek firmy doplňují o moderní technologické nástroje. Souběžně s tím roste důraz na prokazatelný dopad komunikace, což se letos odrazilo i v upravené struktuře přihlášek. 

Jde i o efektivitu

„Nároky na měření výsledků se posunuly, už nejde jen o reportování mediálních zásahů, ale o prokazování reálného dopadu na byznys nebo změnu postojů. Proto jsme v přihláškách posílili důraz na analytickou část a moderní metriky. Chceme, aby Zlatý středník ocenil ty, kteří umí data nejen sbírat, ale hlavně s nimi kontextuálně pracovat a obhájit efektivitu svých investic,“ doplňuje k letošním novinkám Lucie Dosedělová, výkonná ředitelka ASCOPA.  

Slovenské firmy a agentury do soutěže vyslaly 125 projektů, čímž potvrzují roli Zlatého středníku jako platformy pro srovnání obou trhů. Kvalitu všech přihlášek bude v několika kolech posuzovat téměř 160 porotců složených z českých a slovenských profesionálů v oblasti PR, marketingu a komunikace. 

„Slovenské projekty tvoří stabilní a velmi silnou součást soutěže. Pravidelně do celkového hodnocení vnášejí odlišnou kreativní perspektivu i inspirativní přístup k lokálním specifikům. Právě tato vzájemná konfrontace české a slovenské špičky posouvá kvalitu komunikace v obou zemích,“ dodává Petra Adámková. 

Všichni přihlašovatelé bez ohledu na finální umístění obdrží po skončení ročníku písemnou zpětnou vazbu od poroty. Právě toto detailní hodnocení odborníků je unikátním specifikem Zlatého středníku a slouží jako klíčový podklad pro další profesní rozvoj týmů

