Ferrari vzdoruje válce i clům. Zisk roste, první elektromobil je za dveřmi
Ferrari vstoupilo do roku silnější, než čekal trh. Italský výrobce supersportů v prvním čtvrtletí překonal odhady analytiků, potvrdil celoroční výhled a připravuje se na jednu z nejdůležitějších premiér své historie: představení prvního plně elektrického modelu Luce. O výsledcích informovaly servery CNBC a agentura Bloomberg.
Tržby Ferrari v prvním čtvrtletí vzrostly na 1,85 miliardy eur. CNBC uvádí, že analytici oslovení společností LSEG čekali 1,81 miliardy eur, podle Bloombergu byl konsenzus 1,82 miliardy eur. Upravený zisk na akcii dosáhl 2,33 eura, zatímco trh očekával 2,27 eura.
Ziskovost firmy rostla i přes slabší dodávky. Ferrari dodalo 3436 vozů, meziročně o 4,4 procenta méně. Podle automobilky za tím stála plánovaná obměna modelů, kvůli níž firma zpomalila výrobu. Bloomberg zároveň upozornil, že dodávky do Evropy, na Blízký východ a do Afriky klesly o 14 procent. Naopak dodávky do Ameriky mírně vzrostly a v pevninské Číně, Hongkongu a na Tchaj-wanu se objemy zvýšily o 7,6 procenta.
Realitní CLUB duben 2026
Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu. Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia…
Ferrari tvrdí, že dodávky nezasáhla eskalace konfliktu na Blízkém východě. Firma podle svého vyjádření využila flexibilitu v geografickém přidělování vozů a některé dodávky přesunula do jiných regionů.
Vysoká ziskovost v nejisté době
Silné výsledky ukazují, že Ferrari si i v nejistém prostředí dokáže udržet vysokou ziskovost. Pomáhají mu personalizace, dražší modely a omezená produkce. Bloomberg připomíná, že společnost podpořila tržby mimo jiné dražšími vozy včetně supersportu F80.
EBITDA Ferrari podle Bloombergu dosáhla 722 milionů eur, nad očekávanými 710 miliony eur. CNBC uvedla, že provozní zisk meziročně vzrostl o 1,1 procenta a upravený zisk o 4,2 procenta. Přesto akcie po výsledcích oslabily až o tři procenta. Podle analytiků Oddo mohly být výsledky mírným zklamáním vzhledem k tomu, že Ferrari v minulosti často překonávalo odhady výrazněji.
Automobilka potvrdila výhled pro rok 2026. Počítá s čistými tržbami 7,5 miliardy eur a upraveným provozním ziskem nejméně 2,22 miliardy eur. Upravený zisk na akcii má dosáhnout 9,45 eura a průmyslový volný peněžní tok nejméně 1,5 miliardy eur.
Důležitou výhodou Ferrari zůstává silná objednávková kniha. Podle Bloombergu se prodloužila dále ke konci příštího roku, což firmě dává výjimečnou viditelnost ve srovnání s automobilkami zaměřenými na širší trh.
Luxusní auta už dávno nejsou jen o výkonu nebo rychlosti. Rolls-Royce to posouvá ještě dál. S projektem Nightingale nabízí zákazníkům něco mnohem osobnějšího, auto, které vzniká přímo s nimi a pro ně. Vznikne jen 100 kusů a každý bude originál.
Rolls-Royce ukázal Project Nightingale. Auto za sedmdesát milionů, které si navrhnete sami
Enjoy
Luxusní auta už dávno nejsou jen o výkonu nebo rychlosti. Rolls-Royce to posouvá ještě dál. S projektem Nightingale nabízí zákazníkům něco mnohem osobnějšího, auto, které vzniká přímo s nimi a pro ně. Vznikne jen 100 kusů a každý bude originál.
Nová rizika
Nad automobilkou se ale zároveň stahují nová rizika. Stejně jako další evropské automobilky čelí tlaku amerických cel poté, co prezident Donald Trump oznámil plán zvýšit cla na auta a nákladní vozy z Evropské unie z 15 na 25 procent. Akcie Ferrari letos podle Bloombergu klesly téměř o deset procent, protože válka s Íránem zvyšuje nejistotu na trhu s luxusním zbožím.
Ferrari přesto vstupuje do klíčového období. Dne 25. května má představit svůj první plně elektrický vůz Luce. Půjde o test, zda značka dokáže propojit bateriovou technologii se svým dědictvím postaveným na spalovacích motorech.
„Do světové premiéry Ferrari Luce zbývá už jen dvacet dní a očekávání nikdy nebylo větší. Ferrari Luce spojuje mimořádné technologie a vášeň mnoha lidí. Je důkazem toho, jak se tradice a inovace mohou spojit a vytvořit něco jedinečného,“ uvedl šéf Ferrari Benedetto Vigna podle CNBC.
VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB
Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.
Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.
V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.
Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.