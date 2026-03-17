newstream.cz Enjoy Čokoládovna Janek má novou výrobní halu za 150 milionů bez úvěru. Poprvé vyděláváme sami na sebe, říká majitel

Čokoládovna Janek, užito se svolením
Zdeněk Pečený
Zdeněk Pečený

Z malé čokoládovny vyrostla firma s obratem stovek milionů a novou výrobou za 150 milionů korun. Václav Durďák dnes poprvé mluví o tom, že podnik začíná vydělávat sám na sebe. Jenže právě ve chvíli, kdy se splnil podnikatelský sen, přišel tvrdý test v podobě rekordně drahého kakaa a kávy.

Ještě před pár lety vyráběli čokoládu v malé výrobně a pracovali prakticky bez volného dne. Dnes Václav Durďák provází návštěvníky novou výrobní halou, která jeho čokoládovnu posunula do úplně jiné ligy. Spolu s pražírnou CoffeeSpot dnes jeho firmy generují obrat kolem 300 milionů korun.

„Teď se vlastně díváte na náš splněný sen,“ říká Durďák při prohlídce nové výroby. Nová hala o rozloze zhruba 2 200 metrů čtverečních vyšla firmu na přibližně 150 milionů korun. Samotná stavební část představovala asi 125 milionů, zbytek připadl na technologie a vybavení výroby.

Zajímavé je, že projekt nevznikl na bankovní úvěr. Firma ho financovala především z vlastních vydělaných peněz a část kapitálu doplnil investor Michal Bábíček, majitel společnosti Valve Control, který drží podíl v pražírně CoffeeSpot.

Pro Durďáka je nová výroba především symbolickým momentem. „Po deseti letech máme poprvé pocit, že vyděláváme sami na sebe. Celou dobu jsme jen investovali a měli něco před sebou,“ říká.

Zakladatelem značky Brutal Choco je podnikatel Šimon Siegel

Od mikrovlnky k milionům. Jak rodinné čokoládovny z regionů mění český gastrobyznys

Čokoládu rozpouštěli v mikrovlnce a temperování se učili z YouTube. Dnes nakupují tuny kakaa, zaměstnávají desítky lidí a plánují vlastní čokoládové muzeum. Příběh bruntálské značky Brutal Choco ukazuje, že ambiciózní gastronomický byznys už dávno nevzniká jen v Praze nebo Brně. Spolu s firmami jako Čokoládovna Janek nebo Café Budík potvrzuje nový trend. Prémiová čokoláda se v Česku stále častěji rodí v regionech.

Obrat roste, marže mizí

Čokoládovna i pražírna se podle něj loni dostaly dohromady na obrat kolem 300 milionů korun. Jenže vyšší tržby automaticky neznamenaly vyšší zisky.

„Po říjnu jsme měli obrat podobný jako rok předtím, ale spotřeba materiálu a energií byla o padesát procent vyšší,“ popisuje Durďák. Ve výsledcích tak firmě chybělo zhruba deset procent marže, se kterou původně počítala.

Hlavním problémem je kakao. Zatímco ještě před několika lety stálo kolem dvou až dvou a půl tisíce dolarů za tunu, později se dostalo až k šesti tisícům. Firma sice zdražila, ale zdaleka ne tolik, o kolik jí zdražily vstupy. U čokolády šlo asi o dvacet procent během posledních tří let, u kávy zvolila jiný přístup a promítala do cen spíše absolutní nárůst nákladů. Výsledkem bylo vědomé snížení marží.

Virální hit, který ekonomiku spíš zkomplikoval

Do toho přišel ještě jeden paradox. Dubajská čokoláda se loni stala virálním hitem a firma ji v jednu chvíli vyráběla v řádu stovek kusů denně.

Jenže právě v době největší poptávky prudce zdražovalo kakao. Produkt se tak prodával ve velkých objemech, ale s minimální marží. „Lidi nám trhali ruce, ale vyráběli jsme z materiálu, který stál dvakrát tolik než předtím,“ říká Durďák.

Dnes je dubajská čokoláda stabilní součástí nabídky a tvoří jednotky procent prodejů.

Dubajská čokoláda

Glosa Zdeňka Pečeného: Konec megatrendu. Dubajská čokoláda skončila ve slevě

Luxus má jednu slabinu: nesmí zlevňovat. Jakmile se objeví cenovka se škrtancem, je po kouzlu. Dubajská čokoláda na pražském letišti připomíná, že čím větší je „hype“, tím kratší je jeho trvání.

Zdeněk Pečený

Firma, která už nechce růst za každou cenu

Po letech rychlé expanze dnes firma spíše stabilizuje. V obou společnostech pracuje přes osmdesát lidí na hlavní pracovní poměr a v sezoně se počet zaměstnanců včetně brigádníků může dostat až ke 150 lidem.

Durďák zároveň říká, že dnešní velikost firmy je zhruba taková, jakou ještě dokáže řídit bez složitějšího korporátního managementu. „Kdyby se obrat obou společností během pár let dostal na čtyři sta milionů korun, vnímali bychom to jako velký úspěch. Bylo by to ideální pro návratnost investic. Ale i při současném obratu to zvládneme. Je lepší, než jsme kdy čekali. Takže dnes už víceméně jsme na té cílové velikosti,“ říká.

Extrémní pracovní tempo, které podnik provázelo na začátku, už je podle něj minulostí. „Těch 380 hodin měsíčně jsme pracovali jen pár let na začátku,“ dodává.

Dnes je pro něj důležitější jiná věc. „Budeme rádi, když tady nebudeme muset ponocovat. Pokud to ale situace bude vyžadovat, tak budeme. Důležité je, aby nás ta práce bavila. S tím jsme čokoládovnu zakládali.“

Související

Restaurace Mexická v Holešovicích

RECENZE: Velká mexická hostina v Holešovicích. Ceviche, tacos al pastor a chobotnice

Enjoy

Zdeněk Pečený

Přečíst článek

Zbrojařské akcie ztrácejí dech. Investoři chtějí vidět zisky, ne jen války

Rheinmetall
ČTK
nst
nst

Rychlý růst evropských akcií obranného průmyslu se zastavil. Investoři nyní čekají na důkazy, že rostoucí vojenské výdaje se skutečně promítají do zisků firem.

Navzdory pokračujícím konfliktům na Ukrajině i na Blízkém východě a výraznému zvyšování obranných rozpočtů se ceny akcií od poloviny ledna pohybují bez výraznějšího trendu, uvádí agentura Bloomberg. Evropské výdaje na obranu přitom od roku 2020 vzrostly o 63 procent. Dříve velmi silné zbrojařské tituly, včetně německého Rheinmetallu, se obchodují pod svými maximy – jeho akcie jsou zhruba o pětinu níže než v září.

Sektor tak zpomaluje po loňském prudkém růstu, kdy se jeho hodnota téměř zdvojnásobila a na začátku roku 2026 dosáhla rekordních úrovní. Krátké oživení přineslo vypuknutí konfliktu v Íránu, následně se však trh dostal pod tlak širšího výprodeje na globálních trzích.

Strnad chce dostat HIMARS na vozy Tatra. Jedná o tom s Maďary

Miliardové kontrakty, tisíce vozidel a možný HIMARS. Česká CSG vstupuje do maďarského obranného byznysu přes podíl ve skupině 4iG. Významná část výroby má probíhat přímo v Maďarsku. Projekt má posílit nejen tamní armádu, ale i exportní potenciál regionu.

Ocenění zbrojařských firem zůstává vysoké. Akcie se obchodují za zhruba dvojnásobek očekávaných zisků oproti širšímu evropskému trhu a překonávají i technologický nebo luxusní sektor. Investoři proto stále více řeší, zda firmy dokážou tato ocenění obhájit – tedy dodat armádám potřebnou techniku a zároveň generovat odpovídající zisky.

Změna nálady je patrná i na primárním trhu. Nedávný vstup společnosti Gabler Group na burzu skončil poklesem ceny akcií už první den obchodování, což kontrastuje s předchozími úspěšnými emisemi v sektoru. Lépe si vedla firma CSG miliardáře Michala Strnada, analytici však upozorňují na rozdíly v ocenění oproti konkurenci.

Rostoucí význam dronů

Pod tlakem se ocitají i zavedení hráči. Rheinmetall oslabil poté, co zveřejnil slabší výhled tržeb, a to i přes rekordní objem zakázek. Investoři se podle analytiků stále více soustředí na schopnost firem plnit své plány, nikoli pouze na růst obranných rozpočtů.

Zaměstnanci v muničním závodě německého výrobce Rheinmetall

Vedle výsledků hraje stále větší roli i technologická proměna válčení. Konflikty na Ukrajině a v Íránu ukazují rostoucí význam dronů a raket, zatímco řada evropských firem je stále orientována na tradiční těžkou techniku, jako jsou tanky nebo dělostřelectvo.

Část investorů proto přesouvá pozornost k firmám zaměřeným na moderní technologie. Skeptici upozorňují, že drahé zbraňové systémy, jako jsou stíhačky nebo tanky, nemusí být v budoucích konfliktech tak klíčové.

Špičkový vědecký časopis Nature vyzval tento týden, aby využívání umělé inteligence v ozbrojených konfliktech bylo pozastaveno až do sjednání mezinárodní normy pro takovéto počínání. Zatím prý vzniká nebezpečné vakuum, které může vést ke ztrátám na životech civilistů. Je to postoj lidsky pochopitelný, ale v tuto chvíli neuskutečnitelný.

Josef Tuček

Na změnu trendu reagují i samotné firmy. Rheinmetall zdůrazňuje svou roli v obraně proti dronům a italská Leonardo plánuje posílit aktivity v oblasti kyberbezpečnosti, umělé inteligence a datových technologií.

Podobná situace panuje i ve Spojených státech, kde jsou akcie leteckého a obranného sektoru výrazně dražší než širší trh. Podle analytiků tak může v krátkodobém horizontu dojít k vybírání zisků.

Podle Michaela O’Rourkea ze společnosti Jonestrading Institutional Services investory ovlivňuje i samotná povaha současných konfliktů. „Jde o první konflikt Spojených států, v němž protivník ve velké míře využívá drony a rakety,“ uvedl. Tento vývoj podle něj vede k přehodnocení toho, které firmy budou v budoucnu v sektoru dominovat. „K tomu přehodnocení dojde během příštích šesti měsíců,“ dodal.

Související

CSG zahájila licenční výrobu velkorážové munice na Ukrajině

Akcie zbrojařů krvácí, nejvíc CSG. Na Ukrajině totiž plánují prezidentské volby

Trhy

Lukáš Kovanda

Přečíst článek
ExxonMobil
Aktualizováno

Akciové trhy těží ze zajetí Madura. Daří se ropným gigantům a zbrojařům

Trhy

ČTK

Přečíst článek

Velká obchodní dohoda na dosah. EU míří k podpisu s Austrálií

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová
ČTK
nst
nst

Evropská unie je po letech vyjednávání blízko podpisu dohody o volném obchodu s Austrálií. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová to podle agentury Bloomberg uvedla v dopise lídrům členských států. Podle zdrojů obeznámených se situací by mohla šéfka Komise odcestovat do Austrálie a dohodu podepsat už během víkendu.

Jednání jsou podle von der Leyenové v závěrečné fázi. Dohoda by měla posílit schopnost Evropské unie prosazovat globální standardy a zároveň zajistit odolnější dodavatelské řetězce.

Sporné body

Vyjednávání mezi EU a Austrálií se blíží ke konci už několik týdnů, stále je však brzdí některé sporné body, především otázky spojené s dovozem masa, uvádí Bloomberg.

K dalšímu posunu došlo i na politické úrovni. Eurokomisař pro obchod Maroš Šefčovič v pondělí jednal s australským ministrem obchodu Donem Farrellem a následně na síti X uvedl, že obě strany „postupují správným směrem“.

David Havlíček

Šéf EGAP David Havlíček: My nabízíme lokomotivu, Korejci lokomotivu i s železnicí

Money

Ukrajina je válečnou zónou, přesto tam české firmy obchodují více než před ruskou invazí. Exportní a garanční pojišťovna (EGAP) tam už pojistila obchody za 1,7 miliardy korun – a zatím bez jediné škody. Skutečný boj ale podle jejího šéfa Davida Havlíčka přijde až při poválečné obnově, kdy evropské firmy narazí na konkurenci států, které financují nejen export, ale i infrastrukturu.

Ivana Pečinková

Přečíst článek

Evropská unie i Austrálie se zároveň snaží co nejrychleji posílit obchodní vztahy s partnery, kteří sdílejí jejich ekonomické a politické postoje. Reagují tak mimo jiné na rostoucí obchodní napětí – zejména na nová cla zavedená americkým prezidentem Donaldem Trumpem a na omezení Číny v dodávkách klíčových nerostných surovin.

EU v poslední době urychlila obchodní diplomacii i jinde. Po letech vyjednávání například uzavřela dohody s Indií a také s blokem jihoamerických zemí.

Související

Doporučujeme