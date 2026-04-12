Nenápadné bistro Krámek u Botiče mění Hostivař

Michal Nosek

Nově otevřené bistro ve Staré Hostivaři ukazuje, že kvalitní gastronomie nemusí stát na přehnaných ambicích. Krámek u Botiče přirozeně zapadá do místního života a dokazuje, že i nenápadný podnik může dlouhodobě zvýšit atraktivitu čtvrti i hodnotu jejího veřejného prostoru.

Pražská Hostivaři má řadu podob. Stačí sejít z rušnějších ulic směrem k údolí Botiče a městská struktura se začne výrazně měnit. Zbytky historické vesnice, panelové horizonty v dálce a mezi nimi pás zeleně. Právě v tomto meziprostoru vzniklo bistro Krámek. Ne jako cílová gastronomická destinace, ale jako přirozený doplněk lokální infrastruktury, který pracuje s existujícím pohybem chodců, cyklistů i místních obyvatel.

Z ekonomického hlediska jde o racionální model. Podnik nestaví na ambici přitahovat zákazníky z celé Prahy, ale na stabilním, přirozeném provozu. Tím snižuje náklady na marketing, minimalizuje provozní rizika a zároveň posiluje lokální ekonomický ekosystém. 

Proměna původního objektu patří k příkladům nenápadných, ale zdařilých investic. Rekonstrukce zachovává jednoduchost venkovského kontextu Staré Hostivaře a doplňuje ji o současný mobiliář, otevřenou zahrádku a minimalistické interiérové řešení. Největší přidaná hodnota zde nevzniká rozsáhlým stavebním zásahem, ale prací s kontextem, tedy s tím, co už na místě existovalo. Takový přístup nejen snižuje vstupní náklady, ale zároveň zvyšuje autenticitu, která je pro zákazníky klíčová.

Projekt zároveň navazuje na práci týmu nedaleké restaurace  Na Kačabce, jejíž historie sahá až do 19. století. Krámek tak nemusí budovat značku od nuly, ale opírá se o důvěru místních i znalost prostředí. 

Nabídka odpovídá roli podniku i jeho ekonomickému nastavení. Je kompaktní a funkční: výběrová káva, domácí limonády, naturální vína a jednoduché letní drinky doplňuje drobné občerstvení v podobě otevřených sendvičů, sýrů, oliv či dezertů. Nejde o plnohodnotné menu, ale o doprovod k pobytu na místě. Tento model snižuje provozní složitost, omezuje plýtvání a umožňuje flexibilní fungování bez velkých personálních nároků.

Klíčovou roli však hraje samotné údolí Botiče. Kombinace přírodní krajiny, pěších tras a rekreační infrastruktury vytváří stabilní proud návštěvníků bez nutnosti umělého generování poptávky. Krámek funguje jako krátkodobá zastávka, sociální uzel i místo zpomalení. Právě tento typ provozu má dlouhodobý dopad na hodnotu lokality. Zvyšuje její atraktivitu pro rezidenty, podporuje drobné podnikání v okolí a přispívá ke kvalitě veřejného prostoru.

Bistro Krámek ukazuje, že budoucnost městské gastronomie nemusí být založená na velkých konceptech a vysokém obrátu, ale na menším měřítku, nižší intenzitě a hlubším vztahu k místu. V době, kdy gastronomický sektor čelí rostoucím nákladům i proměně spotřebitelského chování, představuje tento model realistickou a udržitelnou alternativu, investici, která se neprojevuje okamžitým ziskem, ale dlouhodobou hodnotou.

Franšízant fastfoodového řetězce Popeyes chce na burzu

Hlavní franšízant značek Burger King a Popeyes ve střední Evropě, plánuje vstup na varšavskou burzu. Z IPO chce získat až 3,2 miliardy korun. Peníze využije na expanzi i možné akvizice. Firma má ambiciózní plán růstu na stovky restaurací. Pomoci má i zavádění nových značek.

Středoevropský provozovatel restaurací rychlého občerstvení Rex Concepts plánuje primární veřejnou nabídku akcií (IPO) na burze ve Varšavě. Hlavní franšízant značek Burger King a Popeyes v Polsku, České republice a Rumunsku očekává z emise akcií výnos až 560 milionů zlotých (3,2 miliardy korun). S odvoláním na oznámení společnosti o tom informovala agentura Reuters.

Plány na expanzi i nové značky

Rex Concepts uvedl, že plánuje použít získané prostředky na financování svého obchodního plánu a na urychlení růstu. Mohl by také usilovat o konsolidaci trhu ve střední a východní Evropě nebo zavést nové značky.

Firmu v roce 2022 založili bývalí manažeři společnosti AmRest. Ke konci loňského roku měl podnik 159 provozoven. Jejím vlastníkem je lucemburská společnost Rex Invest CEE, kterou nepřímo ovládá společnost McWin Capital Partners.

Tu v roce 2021 založili podnikatelé v oblasti stravovacích služeb, včetně zakladatele AmRestu Henryho McGoverna. McWin spravuje majetek v odvětví restaurací a potravinářských technologií v hodnotě jedné miliardy eur (24,4 miliardy korun).

Ambice: 850 restaurací

Společnost Rex Concepts plánuje v letošním roce otevřít 70 nových restaurací. Jejím cílem je do roku 2032 rozšířit síť ve třech zemích přibližně na 850 provozoven. Firma loni zvýšila tržby o 66 procent na 594,6 milionu zlotých. Hrubý provozní zisk (EBITDA) pak vzrostl na 43,4 milionu zlotých ze 6000 zlotých o rok dříve.

Artemis II překonala rekord Apolla 13: lidé se dostali nejdál od Země v historii

Posádka mise Artemis II překonala dosavadní rekord v největší vzdálenosti lidí od Země, když čtyři astronauti na palubě kosmické lodi Orion překročili hranici 400 171 kilometrů. Tím překonali maximum, kterého dosáhla posádka Apolla 13 v roce 1970. Potvrdil to americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA).

Mise Artemis zároveň znamená první průlet lidské posádky kolem Měsíce od roku 1972. Američtí astronauti Christina Kochová, Victor Glover a Reid Wiseman spolu s Kanaďanem Jeremym Hansenem se více než čtyři dny po startu dostali do oblasti, kde má větší gravitační vliv Měsíc než Země. Podle propočtů NASA by se měli vzdálit až na 406 773 kilometrů od Země.

Krátce po překonání rekordu požádali astronauti o povolení pojmenovat dva měsíční krátery. Navrhli názvy Integrity, podle návratové kabiny, a Carroll na počest manželky velitele Reida Wisemana, která zemřela na rakovinu v roce 2020. Wiseman byl při této žádosti dojatý a rozplakal se, zatímco ostatní členové posádky ho objali.

Výjimečné výhledy

Během průletu kolem odvrácené strany Měsíce astronauti pozorovali výjimečné výhledy. Wiseman je označil za majestátní a začal je fotografovat. Posádce se podařilo zachytit Měsíc a Zemi na jednom snímku a průběžně o svých pozorováních informovala řídicí středisko v Houstonu. Hansen uvedl, že ho ohromilo, co všechno je z Měsíce vidět pouhým okem, a vyzval současnou i budoucí generaci, aby zajistila, že tento rekord nebude platit dlouho.

Posádku během mise pozdravil také hlas velitele Apolla 13 Jima Lovella, který krátce před svou smrtí nahrál vzkaz. Připomněl historický význam mise a vyzval astronauty, aby si nezapomněli užít výhled.

Mise Artemis II odstartovala minulý čtvrtek po půlnoci středoevropského letního času a návrat na Zemi je plánován na sobotu. Let využívá takzvanou lunární trajektorii s volným návratem, tedy stejný manévr, jaký použilo Apollo 13 po explozi kyslíkové nádrže. Tato trajektorie využívá gravitaci Země a Měsíce, snižuje spotřebu paliva a po obletu Měsíce automaticky nasměruje posádku zpět k Zemi.

Astronauti během mise ověřují technologie potřebné pro budoucí přistání lidské posádky na Měsíci, které je nyní plánováno na rok 2028.

Posádka vesmírného programu Artemis II

