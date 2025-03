Jsou jídla na tácu jen levná? Není to tak, jídelny konkurují i kvalitou

Rychle, levně a hlavně chutně se najíst jsme tentokrát vyrazili do táckárny nedaleko Výtoně. Za oběd včetně nápoje jsme zaplatili každý něco kolem 160 korun.

Uprostřed cesty mezi Palackého náměstím a Výtoní stojí ohromná škola, známá hlavně všem chemikům. Studuje se tam totiž všechno od výroby piva a vín až po zpracování mouky a masa. My jsme ale do sousední Ladovy ulice zavítali z jiného důvodu. Objevit méně známou táckárnu a hlavně ochutnat denní menu Jídelny na Výtoni. A byla to dobrá volba.

Proč? České fast foody jsou jednoznačně fenoménem. Nejenom cenou. Ve většině z nich totiž navíc vaří dobře. Podskalská jídelna není výjimkou.

„Úžasná obsluha, dobrá jídla. Vždy odcházím dobře najeden i s úsměvem,“ konstatuje jeden ze strávníků. A podobnou zkušenost máme i my. Půl hodiny po poledni je v podniku poměrně klid. Nečekáme ani pět minut a sedíme u stolu s jídlem a pitím.

Výběr hotových jídel je tu velký. Polévka a pět až šest jídel. Nabídku obměňují každý den a vždy je na menu jedna bezmasá varianta.

„Mezi naše stálice patří bezpochyby např. španělský ptáček, rajská, kuře na paprice, pečené kuře nebo třeba naše vyhlášená žemlovka,“ popisuje provozovatel. Otevřeno mají každý všední den od devíti do tří hodin.

Obědy začínají vydávat od 11 hodin. Zaběhnout si tam ale lze i na snídani, nabízí třeba chleba s řízkem, chlebíčky nebo saláty. „Chlebíčky připravujeme převážně na objednávku. Všechno ale tady na místě v naší kuchyni,“ vysvětluje obsluha.

Nakonec k těm cenám. Za hlavní jídlo a pití jsme zaplatili cca 160 korun.

