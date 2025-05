Dezinformace a porno vydělávají. Sociální síť Telegram se poprvé dostala do zisku

Oproti Facebooku, TikToku a Instagramu patří k těm méně viditelným sociálním sítím. Přesto Telegram vzbuzuje přinejmenším stejné kontroverze jako velké sítě. Nicméně až do loňska na šíření uživatelského obsahu neuměl Telegram dostatečně vydělávat. To se vloni zlomilo a oficiálně dubajská společnost poprvé vykázala celoroční zisk.

Co do kontroverzí se Telegram s TikTokem i Facebookem může směle poměřovat. Síť založená bratry Nikolajem a Pavlem Durovovými, kteří dříve založili ruskou sociální síť VKontakte, je terčem stejné kritiky jako velké sítě. Kontroverze vzbuzuje zejména absence moderování obsahu, které vede k šíření dezinformací i vyloženě nelegálního obsahu včetně extrémní pornografie. I kvůli tomu je Pavel Durov stíhán ve Francii, jejímž občanem mimo jiné oficiálně je.

Nicméně na rozdíl od velkých sociálních médií „dubajský“ Telegram dlouho nedokázal generovat dostatečně velké tržby, aby se síť založená v roce 2013 dostala do zisku. To se podle informací společnosti vloni změnilo.

„Telegram se v roce 2024 poprvé dostal do zisku, konkrétně 540 milionů dolarů. V roce 2023 přitom reportoval ztrátu 173 milionů,“ citoval oficiální zdroje server FT.com. „Tržby vloni dosáhly částky 1,4 miliardy dolarů, zatímco o rok dříve to bylo 343 milionů,“ dodává list The Financial Times.

Miliarda uživatelů i právní spory

Za růstem tržeb i zisku podle listu stojí částečně nárůst uživatelů předplácejících si placené služby, ale také z úspěchu vedlejších projektů Telegramu navázaných na svět kryptoaktiv. Celkem má Telegram více než miliardu měsíčních uživatelů po celém světě, přesto firma má jen zhruba šedesát zaměstnanců. Velkou část služeb outsourcuje.

Podle insiderů prohlášení přichází částečně proto, že vedení Telegramu chystá emisi dluhopisů ve výši až 1,5 miliardy dolarů.

Krásný příběh úspěchu kazí aktuální právní bitva, kterou s Pavlem Durovem vede Francie. Francouzští žalobci viní vedení Telegramu z toho, že se mu nedaří bojovat proti šíření kriminálního obsahu včetně zneužívání dětí. Durov proti nařčení vystoupil začátkem tohoto týdne, že jde ze strany Francie jen o záminku, ve skutečnosti prý jde o geopolitickou hru.