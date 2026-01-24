Mauricius bez filtrů: co se děje pod hladinou i mimo resorty

Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
Mauricius
Mauricius
Mauricius je často prezentován jako plážová destinace. Při delším pobytu ale vyjde najevo, že jeho skutečný charakter se odehrává na moři, pod hladinou a v každodenním rytmu ostrova.

Na Mauriciu je oceán všudypřítomný. Určuje počasí, pohyb lidí i to, jakým směrem se cestovatelé vydávají. Ať už člověk přijíždí v letní nebo zimní sezóně, brzy zjistí, že právě moře je hlavním pojítkem většiny zážitků na ostrově

Mauricius nemá čtyři roční období v evropském smyslu slova. Místo toho se střídají dvě sezóny, které zásadně ovlivňují způsob, jakým se ostrov využívá. V letních měsících, od prosince do dubna, se teploty běžně pohybují kolem 30 °C. Oceán je teplý a klidný, což přirozeně přitahuje potápěče a šnorchlaře. Mořský život je aktivní a viditelnost pod hladinou bývá velmi dobrá. V tomto období je ale potřeba počítat s vyšší vlhkostí a výjimečně i s cyklony, zejména kolem února.

Zimní sezóna, trvající zhruba od května do října, přináší nižší teploty a stabilnější počasí. Pasátové větry jsou znatelné především na jihu a západě ostrova, kde se soustřeďují surfaři a kitesurfaři. a právě v těchto měsících se podél pobřeží objevují migrující velryby.

Korálové útesy jako přirozená hranice

Při pohledu z pláže je snadné přehlédnout, jak zásadní roli hraje korálový pás obepínající většinu ostrova. Útesy fungují jako přirozená bariéra, která zklidňuje oceán a vytváří laguny s mělkou vodou

Právě zde se odehrává většina každodenních mořských aktivit. V lagunách se pohybují malé ryby, korýši i želvy a není nutné se vydávat daleko od břehu, aby měl člověk možnost pozorovat podmořský život.

Coin de Mire: severní vody

Sever ostrova patří mezi oblasti, kde se potápění soustřeďuje dlouhodobě. Lokalita Coin de Mire je známá především dobrou viditelností a relativně zachovalými korálovými strukturami. Pod hladinou se zde běžně objevují hejna tropických ryb, želvy a občas i větší druhy. Pro potápěče je to místo, kde se dá strávit několik ponorů bez nutnosti dlouhých přejezdů nebo náročné logistiky.

Ranní hodiny v zátoce Tamarin

Zátoka Tamarin ožívá brzy ráno. Lodě vyrážejí ještě před východem slunce a míří k místům, kde se pravidelně objevují delfíni. Setkání s nimi není výjimečné, ale zároveň nepůsobí jako inscenovaná atrakce – spíš jako krátký moment pozorování v jejich přirozeném prostředí.

  • Přímý let z Prahy trvá přibližně 10–11 hodin. Při letech s jedním přestupem je celková doba cesty obvykle 13–15 hodin
  • Pro pobyty do 90 dnů není vyžadováno vízum. Časový posun je +3 hodiny oproti středoevropskému času (v zimě +4)
  • Mauricius nabízí stabilní klima po celý rok – teplejší období (prosinec–duben) je vhodné pro mořské aktivity, chladnější měsíce (květen–říjen) pro aktivní pobyt

V období od července do října se pozornost přesouvá dál od pobřeží. Migrující keporkaci se zde objevují pravidelně a často se přiblíží natolik, že jsou viditelní i z pevniny.

Le Morne a vlna One Eye

Na jižním cípu ostrova, v oblasti Le Morne, se charakter oceánu výrazně mění. Vítr je silnější a vlny pravidelnější. Vlna One Eye patří k místům, která mají respekt i mezi zkušenými surfaři.

Není určena pro každého a vyžaduje znalost místních podmínek. I pro ty, kteří na prkno nevstoupí, je ale zajímavé sledovat, jak se zde setkává přírodní síla oceánu s lidskou dovedností.

Mezi mořem a vnitrozemím

Mauricius není jednostrannou destinací. Stačí se vzdálit od pobřeží a krajina se rychle mění. Zelené kopce, čajové plantáže a pěší trasy v národních parcích nabízejí jiný pohled na ostrov než ten z pláže.

Kulturní život se odráží v menších festivalech, trzích a každodenním provozu měst. Události jako Mauritius Kreol Festival nebo oslavy čínského nového roku dávají nahlédnout do složení místní společnosti, které je výsledkem dlouhé historie migrace.

