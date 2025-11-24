Další země zakáže sociální sítě mladším 16 let
Malajsie plánuje od příštího roku zakázat sociální sítě pro osoby mladší 16 let. Připojí se tak k Austrálii a dalším zemím, které prosazují přísnější věkové limity pro děti, napsala dnes agentura AP.
Malajsijský ministr komunikací Fahmi Fadzil v neděli oznámil, že vláda tento krok schválila jako součást širšího úsilí chránit mladé lidi před újmami v on-line prostoru, jako je kyberšikana, podvody a sexuální vykořisťování. Kabinet také zkoumá přístupy Austrálie i dalších zemí a možnost využití elektronických kontrol pomocí občanských průkazů nebo pasů k ověření věku uživatelů, dodal. Neřekl však, kdy přesně bude zákaz zaveden.
„Věřím, že pokud vláda, regulační orgány a rodiče budou plnit své role, můžeme zajistit, že internet v Malajsii bude nejen rychlý, rozšířený a cenově dostupný, ale především bezpečný, zejména pro děti a rodiny,“ řekl Fadzil.
V bezmála 36milionové Malajsii musí velké sociální sítě a komunikační platformy s alespoň osmi miliony uživateli od ledna získat licenci v rámci širšího zpřísnění státního dohledu nad digitálními platformami. Licencované platformy musí zavést ověřování věku, opatření pro bezpečnost obsahu a pravidla transparentnosti, což podle AP odráží snahu vlády o bezpečnější digitální prostor.
Australský parlament jako první na světě přijal zákaz sociálních sítí pro děti, který začne platit 10. prosince a který stanovuje minimální věk na 16 let. Platformy jako Facebook, Instagram, Snapchat, Threads, TikTok, X, Reddit, Kick nebo YouTube čelí pokutám až do výše 50 milionů australských dolarů (přes 676 milionů korun), pokud u nich dojde k takzvanému systémovému selhání při zabránění dětem mladším 16 let si založit účet.
Krok Austrálie pozorně sledují další země, které sdílejí obavy o dopady sociálních médií na malé děti. Dánsko na začátku listopadu oznámilo plány na zákaz přístupu k sítím pro všechny osoby mladší 15 let, ačkoliv podrobnosti o prosazování tohoto opatření zůstávají nejasná. S návrhem zákona postupuje také Norsko, které chce stanovit minimální věkovou hranici rovněž na 15 let.
