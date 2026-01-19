Zatímco jinde se omezuje, Jižní Tyrolsko jede i během olympiády
Lyžování v Jižním Tyrolsku letošní olympiáda neomezí. Region slibuje plný provoz všech skiareálů i během zimních her. Jedinou výjimkou je Anterselva, která bude hostit biatlonové závody.
Lyžařská střediska v Jižním Tyrolsku se během zimních olympijských her, které se konají od 6. do 22. února, obejdou bez jakýchkoli restrikcí. Provincie na severu Itálie nebude hostit alpské lyžařské disciplíny, výjimkou jsou pouze biatlonové závody v Anterselvě/Antholzu, kde se mezi 8. a 21. únorem uskuteční jedenáct závodů.
„Nejsme dějištěm alpských soutěží, a proto u nás nedochází k žádným omezením. Všechna lyžařská střediska zůstávají otevřená a fungují ve standardním režimu,“ uvádějí zástupci jihotyrolské agentury IDM pro podporu cestovního ruchu.
Jedna z nejlepších lyžařských oblastí Evropy má ještě jednu silnou identitu. V jihotyrolské Val Gardeně se vedle sjezdovek světového poháru rodí sochy, které míří do galerií v New Yorku či Tokiu.
Lyžařský ráj, kde se rodí umění za miliony. Takhle vypadají Vánoce ve Val Gardeně
Enjoy
Jedna z nejlepších lyžařských oblastí Evropy má ještě jednu silnou identitu. V jihotyrolské Val Gardeně se vedle sjezdovek světového poháru rodí sochy, které míří do galerií v New Yorku či Tokiu.
Jediným viditelným dopadem her má být mírně zvýšený dopravní provoz, zejména na spojení s Cortinou d’Ampezzo a na hlavním tahu údolím Pustertal/Val Pusteria. Přímo k biatlonové Südtirol Areně v Anterselvě bude během her jezdit výhradně kyvadlová doprava.
Region přitom spoléhá na silnou infrastrukturu. Údolím Pustertal prochází železniční trať se zastávkami přímo u několika významných skiareálů včetně Kronplatzu, Gitschberg-Jochtalu nebo 3 Zinnen Dolomites. Bezpečnostní opatření odpovídají rozsahu mezinárodní sportovní akce, běžný turistický provoz však neomezují.
Hotely bez výkyvů, sezona běží standardně
Zvýšený zájem o ubytování se koncentruje především v Anterselvě a na východní straně Kronplatzu, zejména v Olangu/Valdaře. V širším regionu však zůstává nabídka stabilní, včetně Brunecku, čtvrtého největšího města Jižního Tyrolska.
„Fungujeme jako každou jinou zimu. Žádné uzávěry sjezdovek ani lanovek, žádné provozní zásahy,“ říká Stefan Gruber, ředitel skiareálu Gitschberg-Jochtal. „První týden her máme dokonce nižší obsazenost než obvykle, druhý je silnější kvůli karnevalu. Volné kapacity ale stále existují.“
Do startu zimních olympijských her zbývají zhruba dva měsíce a dokončovací práce na sportovištích pokračují. Italské dolomity přitom již zasypal první sníh.
Dva měsíce do olympiády. Predazzo už tři roky mění dolomitskou krajinu kvůli skokanským můstkům
Enjoy
Do startu zimních olympijských her zbývají zhruba dva měsíce a dokončovací práce na sportovištích pokračují. Italské dolomity přitom již zasypal první sníh.
Dolomiti Superski bez změn
Všechny jihotyrolské skiareály zůstávají součástí systému Dolomiti Superski, největší lanovkářské sítě na světě. Jeden skipas umožňuje přístup do všech areálů a zahrnuje i vlakovou dopravu, což posiluje flexibilitu návštěvníků i efektivitu regionální infrastruktury.
Omezení se nechystají ani v oblasti Latemaru, která sousedí s olympijskými sportovišti v Teseru a Predazzu. Pouze lanovka z Predazza bude mezi 2. a 20. únorem mimo provoz, kapacitu však převezme sousední Pampeago s novou lanovkou.
Olympiáda jako investice do značky
Zástupci regionu vnímají olympiádu především jako marketingový nástroj s dlouhodobým dopadem. „Jsme součástí Dolomiti Superski a olympiáda posiluje pozici celého regionu jako centra alpského lyžování. Očekáváme, že se zvýšená pozornost promítne do dalších sezon, včetně letní turistiky,“ zaznívá z regionálních institucí.
Olympijská štafeta s pochodní projede Jižním Tyrolskem 27. a 28. ledna bez omezení pro veřejnost. Stejný režim bude platit také během paralympiády od 6. do 15. března.
Ojedinělá zima čeká Jižní Tyrolsko, nejsevernější italskou provincii. Co se týká počasí, to ještě záleží na Sankt Peterovi, resp. San Pietrovi. Ale už delší čas je jisté, že v Antholzu/Anterselvě (blízko Kronplatzu) proběhnou v únoru olympijské soutěže v biatlonu. A že největší lanovkářská síť planety Dolomiti Superski (jejíž součástí je i Kronplatz) slaví padesát let. Na co se můžete těšit?
Skiareály v Jižním Tyrolsku se těší na výjimečnou zimní sezonu. Kdy zahajují provoz?
Enjoy
Ojedinělá zima čeká Jižní Tyrolsko, nejsevernější italskou provincii. Co se týká počasí, to ještě záleží na Sankt Peterovi, resp. San Pietrovi. Ale už delší čas je jisté, že v Antholzu/Anterselvě (blízko Kronplatzu) proběhnou v únoru olympijské soutěže v biatlonu. A že největší lanovkářská síť planety Dolomiti Superski (jejíž součástí je i Kronplatz) slaví padesát let. Na co se můžete těšit?
Pařížští podnikatelé a manažeři hotelů si představovali léto, jaké ještě nezažili: v době olympijských a paralympijských her zaplaví francouzskou metropoli miliony turistů a přinesou regionu obrovské zisky. Po skončení her však mnoho z nich tvrdí, že zažili jedno z nejhorších letních období vůbec, zejména kvůli bezpečnostním omezením v okolí olympijských sportovišť v centru města. Napsala to agentura AP.
Olympiáda byla pro Paříž úspěchem, pro některé podniky ale pohromou
Zprávy z firem
Pařížští podnikatelé a manažeři hotelů si představovali léto, jaké ještě nezažili: v době olympijských a paralympijských her zaplaví francouzskou metropoli miliony turistů a přinesou regionu obrovské zisky. Po skončení her však mnoho z nich tvrdí, že zažili jedno z nejhorších letních období vůbec, zejména kvůli bezpečnostním omezením v okolí olympijských sportovišť v centru města. Napsala to agentura AP.
ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.
Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka.
O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.
Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.
Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.