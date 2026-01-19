Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Enjoy Zatímco jinde se omezuje, Jižní Tyrolsko jede i během olympiády

Zatímco jinde se omezuje, Jižní Tyrolsko jede i během olympiády

Ilustrační foto
Užito se svolením Paolo Codeluppi
nst
nst

Lyžování v Jižním Tyrolsku letošní olympiáda neomezí. Region slibuje plný provoz všech skiareálů i během zimních her. Jedinou výjimkou je Anterselva, která bude hostit biatlonové závody.

Lyžařská střediska v Jižním Tyrolsku se během zimních olympijských her, které se konají od 6. do 22. února, obejdou bez jakýchkoli restrikcí. Provincie na severu Itálie nebude hostit alpské lyžařské disciplíny, výjimkou jsou pouze biatlonové závody v Anterselvě/Antholzu, kde se mezi 8. a 21. únorem uskuteční jedenáct závodů.

„Nejsme dějištěm alpských soutěží, a proto u nás nedochází k žádným omezením. Všechna lyžařská střediska zůstávají otevřená a fungují ve standardním režimu,“ uvádějí zástupci jihotyrolské agentury IDM pro podporu cestovního ruchu.

Lyžování ve Val Gardeně

Lyžařský ráj, kde se rodí umění za miliony. Takhle vypadají Vánoce ve Val Gardeně

Enjoy

Jedna z nejlepších lyžařských oblastí Evropy má ještě jednu silnou identitu. V jihotyrolské Val Gardeně se vedle sjezdovek světového poháru rodí sochy, které míří do galerií v New Yorku či Tokiu.

nst

Přečíst článek

Jediným viditelným dopadem her má být mírně zvýšený dopravní provoz, zejména na spojení s Cortinou d’Ampezzo a na hlavním tahu údolím Pustertal/Val Pusteria. Přímo k biatlonové Südtirol Areně v Anterselvě bude během her jezdit výhradně kyvadlová doprava.

Region přitom spoléhá na silnou infrastrukturu. Údolím Pustertal prochází železniční trať se zastávkami přímo u několika významných skiareálů včetně Kronplatzu, Gitschberg-Jochtalu nebo 3 Zinnen Dolomites. Bezpečnostní opatření odpovídají rozsahu mezinárodní sportovní akce, běžný turistický provoz však neomezují.

Hotely bez výkyvů, sezona běží standardně

Zvýšený zájem o ubytování se koncentruje především v Anterselvě a na východní straně Kronplatzu, zejména v Olangu/Valdaře. V širším regionu však zůstává nabídka stabilní, včetně Brunecku, čtvrtého největšího města Jižního Tyrolska.

„Fungujeme jako každou jinou zimu. Žádné uzávěry sjezdovek ani lanovek, žádné provozní zásahy,“ říká Stefan Gruber, ředitel skiareálu Gitschberg-Jochtal. „První týden her máme dokonce nižší obsazenost než obvykle, druhý je silnější kvůli karnevalu. Volné kapacity ale stále existují.“

Olympijské skokanské můstky v Dolomitech procázejí rekonstrukcí

Dva měsíce do olympiády. Predazzo už tři roky mění dolomitskou krajinu kvůli skokanským můstkům

Enjoy

Do startu zimních olympijských her zbývají zhruba dva měsíce a dokončovací práce na sportovištích pokračují. Italské dolomity přitom již zasypal první sníh.

Michal Nosek

Přečíst článek

Dolomiti Superski bez změn

Všechny jihotyrolské skiareály zůstávají součástí systému Dolomiti Superski, největší lanovkářské sítě na světě. Jeden skipas umožňuje přístup do všech areálů a zahrnuje i vlakovou dopravu, což posiluje flexibilitu návštěvníků i efektivitu regionální infrastruktury.

Omezení se nechystají ani v oblasti Latemaru, která sousedí s olympijskými sportovišti v Teseru a Predazzu. Pouze lanovka z Predazza bude mezi 2. a 20. únorem mimo provoz, kapacitu však převezme sousední Pampeago s novou lanovkou.

Olympiáda jako investice do značky

Zástupci regionu vnímají olympiádu především jako marketingový nástroj s dlouhodobým dopadem. „Jsme součástí Dolomiti Superski a olympiáda posiluje pozici celého regionu jako centra alpského lyžování. Očekáváme, že se zvýšená pozornost promítne do dalších sezon, včetně letní turistiky,“ zaznívá z regionálních institucí.

Olympijská štafeta s pochodní projede Jižním Tyrolskem 27. a 28. ledna bez omezení pro veřejnost. Stejný režim bude platit také během paralympiády od 6. do 15. března.

Lyžování v Jižním Tyrolsko

Skiareály v Jižním Tyrolsku se těší na výjimečnou zimní sezonu. Kdy zahajují provoz?

Enjoy

Ojedinělá zima čeká Jižní Tyrolsko, nejsevernější italskou provincii. Co se týká počasí, to ještě záleží na Sankt Peterovi, resp. San Pietrovi. Ale už delší čas je jisté, že v Antholzu/Anterselvě (blízko Kronplatzu) proběhnou v únoru olympijské soutěže v biatlonu. A že největší lanovkářská síť planety Dolomiti Superski (jejíž součástí je i Kronplatz) slaví padesát let. Na co se můžete těšit?

nst

Přečíst článek

závěrečný ceremoniál LOH v Paříži 2024

Olympiáda byla pro Paříž úspěchem, pro některé podniky ale pohromou

Zprávy z firem

Pařížští podnikatelé a manažeři hotelů si představovali léto, jaké ještě nezažili: v době olympijských a paralympijských her zaplaví francouzskou metropoli miliony turistů a přinesou regionu obrovské zisky. Po skončení her však mnoho z nich tvrdí, že zažili jedno z nejhorších letních období vůbec, zejména kvůli bezpečnostním omezením v okolí olympijských sportovišť v centru města. Napsala to agentura AP.

ČTK

Přečíst článek

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

Lyžování ve Val Gardeně

Lyžařský ráj, kde se rodí umění za miliony. Takhle vypadají Vánoce ve Val Gardeně

Enjoy

nst

Přečíst článek
Jarní prázdniny jsou v plném proudu.

Alpy, nebo Krkonoše? Jeden den v Rokytnici vyjde na více než čtyři tisíce korun

Enjoy

Petra Nehasilová

Přečíst článek
Ilustrační foto

Lyžování v Alpách letos už jen pro bohaté? Chudší lyžaři se vrátí do Krkonoš

Money

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Špindlerův Mlýn stojí na prahu největší proměny za desítky let. Do hry vstupují světová architektonická jména

Centrum Špindlerova Mlýna
Užito se svolením Penta Real Estate
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Kdo rozhodne o budoucí podobě centra Špindlerova Mlýna? Mezinárodní architektonicko-urbanistickou soutěž na proměnu klíčového veřejného prostoru vyhlásila developerská skupina Penta Real Estate. Z 33 týmů nyní porota vybrala osm návrhů, které budou dál rozpracovány.

Jak má vypadat centrum horského města v 21. století? Má být především dopravním uzlem, kulisou pro turistický ruch, nebo skutečným místem setkávání, kde se dá žít po celý rok? Odpověď na tuto otázku dnes ve Špindlerově Mlýně hledá společnost Penta Real Estate, jeden z největších českých developerů, prostřednictvím mezinárodní architektonicko-urbanistické soutěže na proměnu místního centra.

6 fotografií v galerii

Soutěž, která nyní vstoupila do druhé fáze, se týká přibližně dvouhektarového území v samotném srdci města. Odborná porota z celkem 33 přihlášených týmů vybrala osm návrhů z Česka i zahraničí, které nyní své ideové skici rozpracují do podrobnějších urbanistických a architektonických konceptů.

Eva Jiřičná: V evropském kontextu jde o výjimečné zadání bez precedentu

Z těchto návrhů porota následně vybere čtyři finalisty. Jejich projekty budou na jaře 2026 vystaveny přímo v centru města a veřejnost k nim bude moci zasílat své komentáře online. Vítězný návrh, který určí budoucí podobu centra Špindlerova Mlýna, bude znám v červnu 2026.

„Z celkem 33 přihlášených jsme vybrali osm návrhů s největším potenciálem. Potěšila nás nejen jejich vysoká kvalita, ale i široký mezinárodní zájem týmů složených z architektů, urbanistů, krajinářů a dopravních inženýrů,“ říká David Musil, výkonný ředitel společnosti Penta Real Estate, majitele pozemku.

Správa KRNAP koupila pozemky v Černém Dole, aby zastavila výstavbu apartmánů

Žádné apartmány: KRNAP vykoupil pozemky v Černém Dole, aby zabránil výstavbě

Reality

Správa Krkonošského národního parku (KRNAP) zabránila v Černém Dole na Trutnovsku možné výstavbě apartmánového komplexu na hranici parku. Od investora odkoupila za více než šest milionů korun rozsáhlé pozemky na loukách na východním okraji obce, uvedl mluvčí Správy KRNAP Radek Drahný. Část pozemků je vedena v územním plánu obce jako zastavitelná plocha. Jejich ponechání v soukromém vlastnictví by podle Drahného znamenalo tlak na využití pro developerské projekty.

ČTK

Přečíst článek

Výraznou změnou projde náměstí a jeho okolí, celkem dvouhektarové a dnes částečně zanedbané prostranství. Plán má podle předchozích vyjádření firmy vyjít na dvě miliardy korun, začátek výstavby je plánován na rok 2027. Na pozemku má vzniknout nové náměstí, hotely, apartmány, lázně a podzemní parkoviště pro 350 aut. Investor i tentokrát šel osvědčenou cestou, autora návrhu hledá v otevřené mezinárodní soutěži.

Porota zatím hodnotí úroveň odevzdaných ideových návrhů velmi pozitivně. „V evropském kontextu pro tento typ zadání prakticky neexistuje precedent. Do soutěže přišla mimořádně rozmanitá řešení a vybrali jsme týmy s největším potenciálem své návrhy dále rozvíjet,“ uvádí Eva Jiřičná, světoznámá architektka a členka poroty.

Podle předsedy poroty Igora Marka, zakladatele ateliéru Marko & Placemakers, bude nyní klíčová další spolupráce. „Citlivý přístup k místu a porozumění potřebám obyvatel jsou pro řešení centra zásadní. Během tří soutěžních workshopů budeme mít možnost s týmy diskutovat a společně hledat nejlepší možné řešení,“ dodal Marek.

Do druhé fáze soutěže postoupilo osm týmů s různorodým přístupem k architektuře, městu i krajině. Zastoupeny jsou české i mezinárodní ateliéry, které kombinují autorskou architekturu, urbanismus, krajinářská řešení a technické know-how. Vedle zkušených projekčních kanceláří a infrastrukturních specialistů se do výběru dostaly i týmy známé experimentálním přístupem a důrazem na udržitelnost, kvalitu veřejného prostoru a reálnou proveditelnost návrhů.

  • Týmy postupující do 2. fáze soutěže (v abecedním pořadí):
  • ADR s.r.o.
  • GRAS architects + WILDING X WHY + PROGEOK s.r.o.
  • Jakub Klaska ltd + ATELIER ROUGE + Pontex spol. s.r.o.
  • Kees Christiaanse + M2AU + C+S Architects + VECTURA Pardubice + Tomáš Babka
  • Opočenský Valouch Architekti (OVA) + IN SITE + PPU Inženýrský ateliér
  • Petr Hájek ARCHITEKTI + Ing. Věra Filipová + Ing. Václav Juppa
  • Sadovsky & Architects + Laboratórium Architektúry Krajiny (LABAK) + Dopravní Stavby-Prokos, s.r.o.
  • STOPRO Architects + Raz23. s.r.o. + Living in green s.r.o. + SBM telekomunikace s.r.o.

Vedení města proměnu centra vítá. „Většina obyvatel se shoduje, že současný stav centra není ideální. Uvědomujeme si, že zaznívají i obavy, ale věříme, že otevřená soutěž se zapojením města v porotě je nejlepší cestou k dobrému řešení,“ říkají starosta Špindlerova Mlýna Martin Jandura a zastupitelka města Jitka Hronešová.

Soutěž probíhá ve třech kolech podle soutěžního řádu České komory architektů.

Rokytnice chce trumfnout Špindlerův Mlýn

Reality

Rokytnici nad Jizerou v Krkonoších čeká velký rozvoj. Před dvěma lety tamní skiareál koupil Marcel Soural, majitel developera Trigema. Ten již vlastní skiareál Monínec a chce tuto nohu svého byznysu dál rozvíjet. „Být součástí jednoho z největších lyžařských center v Krkonoších bylo naší obrovskou motivací,“ uvedl před dvěma lety pro newstream Soural.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Širší trend

Proměna centra Špindlerova Mlýna není ojedinělým projektem, ale součástí širšího trendu, v němž české hory v posledních letech procházejí zásadními změnami. Do tradičních horských středisek stále výrazněji vstupují silní investoři a miliardáři, kteří zde realizují rozsáhlé developerské, hotelové i infrastrukturní projekty. Ty zásadně ovlivňují podobu krajiny, ekonomiku regionů i každodenní život místních obyvatel.

Ve Špindlerově Mlýně připravuje společnost Estate Grand ze skupiny CPI Property Group podnikatele Radovana Vítka záměr výstavby nového hotelu na místě bývalého Grand hotelu u cesty na Medvědín. Projekt, který počítá s demolicí stávající budovy a vznikem hotelového komplexu se zázemím, podzemním parkováním a úpravou veřejného prostoru, je zatím podmíněn změnou územního plánu a uzavřením plánovací smlouvy s městem.

Ve Špindlerově Mlýně působí také Renáta Kellnerová, nejbohatší Češka, která se zapojuje do místních hotelových a realitních projektů prostřednictvím Nordic Investors Group. Spolu s jejím zakladatelem Tomášem Otrubou plánuje další investice do hoteliérství a developmentu, přičemž Kellnerová už spoluvlastní hotel Harmony. Špindlerův Mlýn se tak stává jedním z horských center, kde se koncentruje zájem nejvýznamnějších domácích investorů.

Chatku na břehu Vranovské přehrady navrhlo studio Prodesi/Domesi.

Kde leží investiční ráj českých chatařů a chalupářů? Na horách a na Lipně

Reality

Nabídkové ceny rekreačních nemovitostí i přes nižší poptávku stoupají. Záleží samozřejmě na tom, co a kde se prodává.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Skiareál Špindlerův Mlýn v zimní sezóně představí nové sjezdovky

Krkonoše získají miliardové investice. Známá střediska se výrazně změní

Zprávy z firem

Lyžařské areály ve Špindlerově Mlýně mohou do nastávající sezóny nabídnout dvě nové sjezdovky, a společnost Melida, spadající do impéria TMR miliardáře Igora Rattaje, hodlá v centru dál investovat. Další výrazné inovace čekají s novým majitelem i areál v Rokytnici nad Jizerou, který před měsícem koupil další miliardář, Marcel Soural, zakladatel developerské společnosti Trigema. Každá z obou plánovaných horských investic se pohybuje okolo miliardy korun. 

Michal Nosek

Přečíst článek

Brno roste. A Praha hledá směr

Je tu nové, podzimní číslo magazínu Realitní Club. Zaměřuje na současné trendy ve výstavbě, investicích a dostupnosti bydlení.
Titulní rozhovor patří Radimu Passerovi, který otevírá pohled do zákulisí developerských projektů a rozvoje pražské Brumlovky.

Hlavní tematický blok sedmého vydání magazínu přináší detailní pohled na Brno, které se mění v jedno z nejdynamičtějších měst střední Evropy.

Exkluzivní data z Flat Zone potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský. Magazín doplňují rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

V rozsáhlé reportáži i rozhovorech například s Tomášem Vavříkem, šéfem brněnské developerské společnosti Domoplan, a Janem Tesárkem, ředitelem Kanceláře architekta města Brna, magazín mapuje největší proměnu Brna od meziválečného období.

Exkluzivní data z Flat Zone zase potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský.

A magazín doplňují další rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

Realitní Club vychází dvakrát ročně a je součástí multiplatformního projektu Newstreamu: zahrnuje rubriky na newstream.cz, tematické eventy a diskusní setkání pod hlavičkou klubu i úspěšný podcast moderovaný Petrou Nehasilovou a Daliborem Martínkem.

Aktuální číslo je k dostání u dobrých prodejců tisku, online a v předplatném na SENDu. Digitální verze magazínu je dostupná na newstream.cz.

Související

Horská chalupa na Kukačkách

Za pár týdnů k hotové chalupě: Moderní technologie mění krkonošskou architekturu

Reality

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Poušť, moře i futuristické město za jeden den? V Kataru realita

Muzeum islámské kultury
Užito se svolením Katar Tourism
nst
nst

Katar je malý, přehledný a překvapivě rozmanitý. Nabízí město, poušť i moře bez dlouhých přesunů a složité logistiky.

Katar je destinace, kterou lze poznat během několika málo dní bez nutnosti dlouhých přesunů. Moderní město Dauhá, poušť začínající za jeho hranicemi i pobřeží Arabského zálivu jsou dostupné v rámci jednoho dne. Právě tato koncentrace zážitků dělá z Kataru zajímavou volbu pro kratší cesty z Evropy.

19 fotografií v galerii

Z centra Dauhá se do otevřené pouště dostanete zhruba za 45–60 minut. Stejně rychle se lze přesunout k plážím nebo do historických částí města. Díky kompaktní velikosti země není cestování logisticky náročné a většina hlavních míst je snadno dostupná.

Architektura jako součást identity

Architektura hraje v Kataru důležitou roli při budování identity země. Museum of Islamic Art, navržené architektem I. M. Peiem, patří mezi nejvýznamnější muzea svého druhu na světě. Jeho sbírky mapují vývoj islámského umění napříč regiony i staletími.

National Museum of Qatar, navržené Jeanem Nouvelem, se zaměřuje na historii a proměnu země – od beduínského způsobu života až po současnost. Budova inspirovaná pouštní růží není jen architektonickou dominantou, ale i srozumitelným úvodem do katarského kontextu pro návštěvníky.

Michal Šindelář, kiwi.com

Letošní hvězdou je Kolumbie, říká Michal Šindelář z kiwi.com

Zprávy z firem

V době covidu se prodej letenek propadl o 95 procent. Nyní se opět stává lukrativní branží. Kiwi.com si z těžké doby odnesl poučení, musí se soustředit na garance pro cestující. Když je nějaký let zrušen, Kiwi nyní garantuje náhradní řešení. „V letošním roce rosteme,“ říká Michal Šindelář, viceprezident kiwi.com. Podobný vývoj čeká i v příštím roce. Stálicemi zůstávají pro Čechy Španělsko nebo Itálie. Objevují se ovšem i nové hvězdy, nyní například poněkud nečekaně Kolumbie.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Dauhá jako živé město

Dauhá nepůsobí jako město vytvořené pouze pro turisty. Katara Cultural Village funguje jako aktivní kulturní čtvrť s galeriemi, koncertními sály, kavárnami a veřejným prostorem, který využívají místní i návštěvníci.

Výrazným místem každodenního života je Souq Waqif. Tradiční trh, citlivě rekonstruovaný podle historických postupů, zůstává centrem setkávání. Nabízí lokální restaurace, obchody s kořením, textilem i řemeslnými výrobky a večer se stává jedním z hlavních společenských bodů města.

Tradice v současném životě

Řada tradičních prvků v Kataru není prezentována pouze jako atrakce. Sokolnictví má stále aktivní společenskou roli a sokolí trh v Dauhá ukazuje, jak hluboce je tato tradice zakořeněná. Sokolnictví je zároveň zapsáno na seznamu nehmotného kulturního dědictví UNESCO.

Qantas ukázala letadlo, které zvládne nejdelší let na světě

Qantas ukázala letadlo, které zvládne nejdelší let na světě

Enjoy

Australská letecká společnost Qantas Airways zveřejnila první oficiální fotografie svého nového letadla Airbus A350-1000ULR (Ultra-Long Range). Právě tento stroj má v rámci projektu Project Sunrise zajišťovat nejdelší přímé lety na světě – ze Sydney do New Yorku a Londýna bez mezipřistání. Informaci přinesl server CNBC.

nst

Přečíst článek

Podobně tradiční lodě dhow nejsou jen historickou připomínkou. Po setmění se objevují v přístavu i podél pobřeží a jsou běžnou součástí městské atmosféry.

Poušť a moře na jednom místě

Jedním z nejzajímavějších přírodních míst Kataru je Khor Al Adaid, známý také jako Inland Sea. Jde o chráněnou oblast, kde se moře přímo dotýká pouštních dun – jeden z mála takových jevů na světě. Oblast je přístupná terénními vozy a nabízí aktivity jako dune bashing, sandboarding nebo koupání v moři.

Výhodou je, že návštěva této oblasti nevyžaduje složité plánování a lze ji absolvovat během půldenního výletu z Dauhá.

Komfort bez přehnané okázalosti

Katar sází spíše na kvalitu než na demonstraci luxusu. Hotely a resorty často pracují s místní architekturou a krajinou a nejsou oddělené od okolního prostředí. Ubytování je vnímáno jako součást celkového zážitku, nikoli izolovaný prvek.

Přímé spojení z Prahy

Pro české cestovatele je významnou výhodou přímé letecké spojení společnosti Qatar Airways z Prahy do Dauhá. Let trvá přibližně šest hodin a končí na Hamad International Airport, který patří dlouhodobě mezi nejlépe hodnocená letiště na světě.

Bezpečná a přehledná destinace

Katar patří mezi nejbezpečnější země světa. Čistota, kvalitní infrastruktura a vysoká úroveň služeb z něj činí vhodnou destinaci i pro ty, kteří se na Blízký východ vydávají poprvé. Díky přehlednosti země je cestování jednoduché a bez zbytečných komplikací.

Ilustrační foto

Z Berlína do Kodaně za čtyři hodiny. EU chystá železniční revoluci, která může proměnit i Česko

Politika

Evropská komise představila největší dopravní plán v dějinách. Do roku 2040 chce propojit hlavní města EU vysokorychlostními tratěmi a zkrátit cestovní časy o více než polovinu. Vlaky mají jezdit rychlostí přes 250 km/h a proměnit to, jak Evropané cestují, podnikají i žijí.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Spolumajitel cestovky Elite Voyage Petr Udavský

Petr Udavský z Elite Voyage: Jednotkou luxusu jsou emoce

Enjoy

V cestovním ruchu pracuje Petr Udavský už 15 let, od dob studií. Před šesti lety spoluzaložil cestovku Elite Voyage, která se specializuje na ty nejbohatší. Ti za dovolenou v průměru zaplatí 700 tisíc korun.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Související

Miodrag Mlačić, ředitel Chorvatského turistického sdružení

Miodrag Mlačić: Češi dávno nejsou paštikáři. Patří k těm nejbohatším turistům v Chorvatsku

Enjoy

Petra Nehasilová

Přečíst článek
Lyžování ve Val Gardeně

Lyžařský ráj, kde se rodí umění za miliony. Takhle vypadají Vánoce ve Val Gardeně

Enjoy

nst

Přečíst článek
Doporučujeme