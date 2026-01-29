Další řez v Kiwi.com. Propustí 250 lidí
Český prodejce letenek Kiwi.com oznámil masivní propouštění. Práci ztratí zhruba 250 ze 700 zaměstnanců. Firma chce zjednodušit strukturu a zrychlit rozhodování. Podle vedení jde o nutný krok k dalšímu růstu.
Internetový prodejce letenek Kiwi.com propustí zhruba 250 ze současných 700 zaměstnanců. Chystané zjednodušení struktury firmy má nastartovat další růst na vysoce konkurenčním trhu. Změny se dotknou pozic napříč týmy v několika zemích, uvedli to zástupci společnosti.
„Dotčeným osobám poskytneme zvýšené odstupné a rozšířený přístup k zaměstnaneckému asistenčnímu programu a během celého procesu jim zajistíme spravedlivý a respektující přístup. Zaměstnancům byly tyto změny oznámeny dnes,“ řekla mluvčí Daniela Chovancová.
V době covidu se prodej letenek propadl o 95 procent. Nyní se opět stává lukrativní branží. Kiwi.com si z těžké doby odnesl poučení, musí se soustředit na garance pro cestující. Když je nějaký let zrušen, Kiwi nyní garantuje náhradní řešení. „V letošním roce rosteme,“ říká Michal Šindelář, viceprezident kiwi.com. Podobný vývoj čeká i v příštím roce. Stálicemi zůstávají pro Čechy Španělsko nebo Itálie. Objevují se ovšem i nové hvězdy, nyní například poněkud nečekaně Kolumbie.
Kiwi.com ve svém podnikání podle Chovancové využívá nejmodernější technologie, včetně umělé inteligence. „Naším cílem je vytvořit pružnější organizaci, která bude schopna se rychleji rozhodovat a efektivněji inovovat. Tento krok nám umožní zahájit další fázi našeho růstu a plně využít příležitosti, které před námi stojí,“ dodala mluvčí.
Zisk stále v nedohlednu
Výsledky hospodaření za loňský rok Kiwi zveřejní v dubnu. Předloni firma po předchozím mírném zisku vykázala ztrátu okolo 9,4 milionu eur, tedy asi 236 milionů korun. Již v roce 2024 firma kvůli ztrátám propustila přes 200 zaměstnanců z tehdejších zhruba 1200.
Evropská unie chce cestujícím zaručit právo na příruční zavazadlo zdarma. Na první pohled jde o vítězství pro spotřebitele. Konec skrytých poplatků, větší férovost. Jenže realita je jiná: právě příplatky za zavazadla drží ceny letenek nízko. Odebereme-li nízkonákladovým aerolinkám klíčový zdroj příjmů, levné létání přestane být levné.
Investor z USA, unikátní algoritmus a miliardové ztráty
Společnost vznikla v roce 2012 a v roce 2019 do ní majetkově vstoupil americký investiční fond General Atlantic, který na konci roku 2024 vlastnil 66,7 procenta akcií. Generální ředitel a spoluzakladatel Oliver Dlouhý vlastní menšinový podíl. Svoje místo na globálním trhu firma získala díky unikátnímu algoritmu, který umožňoval kombinovat i lety nespolupracujících leteckých společností.
Ekonomicky se společnosti přestalo dařit už před covidem, který ovšem ekonomické problémy výrazně prohloubil. Ztrátový byl už rok 2019 a v dalších letech činila kumulovaná ztráta za roky 2019 až 2024 2,2 miliardy korun, přičemž zhruba polovina této částky připadá na první covidový rok 2020. Ziskový byl pouze rok 2023, zisk činil zhruba 13 milionů korun.
Ve výroční zprávě v roce 2022 firma předpokládala, že se do zisku dostane v roce 2025. Předloňská ztráta byla podle firmy očekávaná kvůli intenzivnímu procesu uzavírání nových smluv s leteckými společnostmi. Hospodářské výsledky má zlepšit vyšší transparentnost cen, péče o zákazníka a posilování partnerství s leteckými společnostmi.
Aktuální výsledková sezona přináší jednu poměrně znepokojivou informaci. Všude se propouští. Bez ohledu na dosavadní úspěchy, zisky, byznys model, napříč sektory i zeměmi. Propouštějí velké firmy i startupy. Co to znamená? Došly prachy.
Teprve čtyřiatřicetiletý šéf a spolumajitel Kiwi.com Oliver Dlouhý prošedivěl. Jeho rychlý způsob života na něm začíná být vidět. Firmu na vyhledávání nejlevnějšího leteckého spojení založil přesně před deseti lety. Stal se shooting star, člověkem, kterého ostatní sledují. Obrat jeho firmy se počítá v desítkách miliard korun. Koruny ale Olivera nezajímají, jeho byznys se sídlem v Brně je globální. Nejúspěšnější český start-up však dostal s covidem těžkou ránu. Lidé zaplatili, ale neletěli. Firma proto musela peníze vracet ze svého. Trvalo jí to, hledala peníze. Letecké společnosti nechtěly peníze za letenky vracet. Nyní je Kiwi zpět. A opět skvěle jede.
