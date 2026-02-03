Nový magazín právě vychází!

Trump opět zvyšuje tlak na Harvard: chce miliardu dolarů odškodného

Americký prezident Donald Trump
ČTK
ČTK
ČTK

Americký prezident Donald Trump na své sociální síti pohrozil Harvardově univerzitě, že od ní bude požadovat miliardu dolarů (20,6 miliardy korun) odškodného. Reagoval tím na článek deníku The New York Times, podle kterého Trumpova administrativa upustila od vymáhání nižší částky od univerzity, již obviňuje z antisemitismu a zaujatosti. Píší o tom agentury.

„Nyní požadujeme náhradu škody ve výši jedné miliardy dolarů a v budoucnu nechceme mít s Harvardovou univerzitou co do činění,“ napsal Trump na Truth Social.

Nejstarší americká univerzita se stala hlavním terčem kampaně Trumpovy administrativy, jejímž cílem je vynutit si změny na univerzitách, kde podle šéfa Bílého domu vládne antisemitismus a radikálně levicové ideologie.

The New York Times v pondělí napsal, že Trump upustil od snahy získat od Harvardu 200 milionů dolarů (4,1 miliardy korun) v rámci vzájemné dohody, zatímco univerzita finančnímu urovnání vzdorovala. „Silně antisemitská Harvardská univerzita krmí upadající deník The New York Times spoustou nesmyslů,“ reagoval v příspěvku šéf Bílého domu.

Friedrich Merz

„Staré jistoty již neplatí.“ Merz vyzval Evropu k větší nezávislosti na USA

Politika

Německý kancléř Friedrich Merz prohlásil, že si Evropa nemůže dovolit být ve vztazích se stále nepřátelštějšími Spojenými státy sentimentální. Podle agentury AFP kancléř vyzval Evropu k větší nezávislosti na svém stávajícím klíčovém spojenci a uvedl, že staré jistoty již neplatí.

ČTK

Přečíst článek

Trump na zasedání své vlády loni v srpnu požadoval, aby součástí dohody s Harvardovou univerzitou byla platba nejméně 500 milionů dolarů (10,3 miliardy korun) z její strany.

Federální soudkyně v Bostonu v září rozhodla, že Trumpova administrativa postupovala nezákonně, když Harvardově univerzitě ukončila granty v hodnotě 2,2 miliardy dolarů (45,3 miliardy korun). Vláda se proti rozhodnutí v prosinci odvolala.

Naréndra Módí
Aktualizováno

Potíže pro Putina? Trump tvrdí, že Indie přestane odebírat ruskou ropu

Politika

Indický premiér Naréndra Módí souhlasil, že jeho země přestane odebírat ruskou ropu, což pomůže k ukončení války na Ukrajině. Po telefonátu s indickým lídrem to uvedl americký prezident Donald Trump. Spojené státy podle něho s okamžitou platností sníží cla na dovoz z Indie z 25 na 18 procent. Indie jako součást uzavřené obchodní dohody omezí cla a další bariéry pro dovoz z USA postupně až na nulu, dodal Trump. Módí následně uvedl, že je snížením amerických cel potěšen a chce pokračovat v blízké spolupráci.

ČTK

Přečíst článek

Trumpova pomsta

Alan Garber, rektor univerzity, která je o 140 let starší než Spojené státy, Trumpovy kroky už dříve označil za pomstu za to, že se Harvardova univerzita „odmítá vzdát akademické nezávislosti a podřídit se nezákonnému prosazování kontroly federální vlády nad našimi studijními programy, zaměstnanci a studenty“.

Trump tlačí i na další univerzity, aby se přizpůsobily jeho agendě, některé z nich už s administrativou uzavřely dohody. Například Kolumbijská univerzita se loni v červenci dohodla na tom, že zaplatí 220 milionů dolarů (4,5 miliardy korun), aby měla znovu přístup k federálním penězům na výzkum.

Silný rok Monety. Zisk banky vzrostl téměř o 12 procent

Moneta Money Bank
ČTK
ČTK
ČTK

Čistý zisk Monety Money Bank za loňský rok meziročně stoupl o 11,9 procenta na 6,5 miliardy korun, o 500 milionů korun překonal tržní výhled zveřejněný loni na konci ledna. Představenstvo navrhuje výplatu dividendy 11,5 koruny na akcii, což představuje 90 procent konsolidovaného čistého zisku za loňský rok. O výplatě navržené dividendy budou akcionáři hlasovat na valné hromadě naplánované na 21. dubna.

„K tomuto výsledku přispěly jednak provozní výnosy, které vzrostly o 7,8 procenta na 13,9 miliardy korun, dále provozní náklady ve výši 5,8 miliardy korun a také nízké náklady na riziko ve výši 444 milionů korun,“ uvedla banka.

Čistý úrokový výnos vzrostl o 8,8 procenta na 9,7 miliardy korun díky postupnému snižování úrokových sazeb klientských vkladů a vysoké poptávce po úvěrových produktech v průběhu loňského roku. Náklady na financování klientských vkladů klesly loni v prosinci na 1,97 procenta ve srovnání s 2,16 procenta v prosinci 2024. Čistý výnos z poplatků a provizí vzrostl o 11,1 procenta na 3,4 miliardy korun. K tomu podle banky přispěly především nižší náklady na poplatky, růst provizí z distribuce produktů třetích stran i vyšší poplatky za penále.

Kevin Warsh

Proč padá zlato, stříbro i bitcoin? Warsh zjevně Trumpovi slíbil „zázraky na počkání“

Názory

Za propadem cen zlata, stříbra i bitcoinu stojí především fundamentální změna očekávání kolem americké měnové politiky. Kevin Warsh, kterého prezident USA Donald Trump vybral do čela americké centrální banky, plánuje posílit dolar tak, aby byl dlouhodobě udržitelný a potenciálně se stal dokonce deflační měnou. Tím by z velké části odpadla potřeba investovat do jiných deflačních aktiv, jako jsou zlato, stříbro či bitcoin.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Provozní náklady vzrostly o dvě procenta. „Takový výsledek odpovídá očekávání a je i mírně pod tržním výhledem,“ podotkla banka. Náklady na zaměstnance kvůli zvyšování mezd meziročně stouply o 3,9 procenta na 2,8 miliardy korun. Správní náklady se zvýšily o 5,9 procenta na 1,6 miliardy korun. Naopak náklady na odpisy majetku klesly o 5,1 procenta na 1,2 miliardy korun a regulatorní poplatky se meziročně snížily o 9,7 procenta na 195 milionů korun.

Celková bilanční suma se zvýšila o 1,9 procenta na 505 miliard korun, k tomu podle banky přispěl jak růst klientských vkladů, tak i úvěrového portfolia. Celkové portfolio úvěrů, zahrnující jak retailový, tak i komerční segment, vzrostlo o 5,8 procenta na 292 miliard korun. Vklady klientů stouply o 2,5 procenta na 440 miliard korun. Vklady retailových klientů se zvýšily o 2,2 procenta na 331 miliard korun a vklady komerčních klientů vzrostly o 3,3 procenta na 109 miliard korun.

Jan Novotný: Geopolitika mění investiční svět. GIS ukáže nové cesty k úspěchu

Trhy

Letošní Global Investment Summit se koná v době geopolitických a ekonomických změn a patří k nejsledovanějším investičním událostem v regionu. Program propojuje investory, developery a lídry byznysu, kteří bez marketingových zkratek pojmenovávají, kde dnes vzniká skutečná hodnota i rizika – od realitního trhu přes private equity až po nové investiční segmenty. „Ze zahraničních hostů bych upozornil na Winyho Maase, zakladatele architektonického studia MVRDV, nebo zakladatele animačního festivalu Animayo Damiana Pereu, z domácích speakerů pak Miroslava Singera, Petra Borkovce nebo Jaroslava Havla,“ říká zakladatel Global Investment Summitu Jan Novotný. Summit se uskuteční 4. března v Martinickém paláci na Pražském hradě.

nst

Přečíst článek

Výhled do budoucna

Vedení skupiny Moneta dnes také zveřejnilo nový střednědobý výhled na období 2026 až 2030, ve kterém očekává dosažení kumulovaného čistého zisku minimálně 37,1 miliardy korun. Pro letošní rok očekává čistý zisk 6,6 miliardy korun, pro příští rok sedm miliard a pro rok 2030 8,3 miliardy korun. „Nový tržní výhled představuje zvýšení ziskovosti o 39,1 procenta v porovnání s částkou kumulovaného čistého zisku v období předchozích pěti let 2021 až 2025. Zároveň vedení skupiny Moneta i nadále usiluje o zachování dividendového výplatního poměru na úrovni 90 procent,“ uvedla banka.

Počet klientů zůstal ke konci loňského roku stabilní na úrovni 1,6 milionu.

„Celkové výsledky za rok 2025 lze hodnotit velmi pozitivně,“ řekl analytik XTB Tomáš Cverna. Monetě vzrostl zisk meziročně dvouciferným tempem hlavně díky výnosům z úvěrového portfolia a nižším nákladům na klientská depozita. Vlivem pomalejšího růstu retailových úvěrů ve čtvrtém čtvrtletí byl podle něj i celkový růst úvěrového portfolia pod tempem růstu trhu. Bance se dařilo snížit podíl úvěrů v selhání za celý rok na jedno procento, dodal. Akcie Monety na pražské burze po 09:30 rostly o procento na 208,50 korun na akcii.

Moneta Money Bank je jednou z největších firem obchodovaných na pražské burze. Jejím největším akcionářem je finanční skupina PPF. Dříve usilovala o spojení Monety se svou skupinou Air Bank, plán ale padl.

