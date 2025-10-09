Hnutí STAN má zájem o post místopředsedy Sněmovny, uvedl Rakušan
Hnutí STAN bude mít jako třetí největší poslanecký klub zájem o post místopředsedy Sněmovny, uvedl předseda STAN Vít Rakušan. Vedení strany se poprvé po volbách sejde k hodnocení výsledků. Starostové získali 11,23 procenta hlasů a ztratili třetinu mandátů. Rakušan v sobotu uvedl, že volební výsledek strany není brilantní. Hnutí ale skončilo nad dříve vytyčenou hranicí neúspěchu, kterou bylo deset procent. Proto se Rakušan nechystá rezignovat na předsednickou funkci.
V pátek by se měl také poprvé sejít poslanecký klub STAN, od kterého chce Rakušan získat mandát pro usilování o post místopředsedy Sněmovny. Strana letos získala 22 mandátů, o 11 méně než v roce 2021. Poslanci STAN si v pátek jako poslední z osmi ve volbách úspěšných uskupení budou vybírat šéfa klubu. „Budeme vybírat ze zkušených poslanců. Ze začátečníků podle mých informací nikdo nemá ambici se stát předsedou našeho poslaneckého klubu,“ řekl Rakušan. Zároveň chce, aby měli mladí a nově příchozí do Sněmovny v klubu důstojné postavení.
Rakušan dnes opět odmítl možnost spolupráce STAN s vítězným hnutím ANO. Všichni poslanci, kteří za hnutí kandidovali, podle něj věděli, že strana nebude ANO podporovat ani s ním spolupracovat na vládní úrovni. „Ručím za každou naši poslankyni a každého našeho poslance, že i kdyby na ně nějaké tlaky byly vyvíjeny, tak těm tlakům odolají,“ řekl.
Evropská komise a její šéfka Ursula von der Leyenová ustály obě hlasování o vyslovení nedůvěry v Evropském parlamentu. Návrh na odvolání komise podaný frakcí Patrioti pro Evropu podpořilo 179 europoslanců, 378 hlasovalo proti a 37 se hlasování zdrželo. Pro druhý návrh, který předložila frakce Levice v Evropském parlamentu (GUE/NGL), zvedlo ruku 133 evropských zákonodárců, 383 hlasovalo proti a 78 se zdrželo hlasování.
