Biohacking: Každý vitamín má svůj čas. Jak je kombinovat
Stejně zásadní, jako které vitamíny a minerály jsou pro zdraví důležité, je i otázka, kdy je užívat a s čím je kombinovat. Vstřebávání živin totiž není samozřejmost a v těle existují jak synergie, tak i rivalita mezi jednotlivými látkami.
Nesprávné načasování či kombinace může způsobit, že doplněk projde organismem s nižším užitkem. Naopak vhodné spojení dokáže podpořit jejich vstřebání a pomůže nám maximalizovat benefity suplementování.
Načasování doplňků stravy během dne hraje zásadní roli zejména pro udržení vhodné energetické hladiny. Ráno je ideální čas pro energizující druhy vitamínů- především vitamín C a celou skupinu B. Tyto vitamíny jsou rozpustné ve vodě a jejich účinky se projeví poměrně brzy, ať už jde o povzbuzení metabolismu nebo podporu imunity. Většina lidí ocení, když B-komplex či vyšší dávku vitamínu C zařadí ke snídani nebo krátce po ní, protože nalačno mohou dráždit žaludek. Dopolední hodiny se také hodí pro adaptogeny, které pomáhají zvládat stres a dodávají vitalitu- například ženšen, ašvaganda nebo rodiola. Naopak večer by tyto byliny mohly některým lidem ztížit usínání.
Nová rozsáhlá studie publikovaná v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences přináší možná překvapivý pohled na příčiny nárůstu obezity v souvislosti s ekonomickým rozvojem světa. Vědci zkoumali více než čtyři tisíce dospělých osob ze čtyřiatřiceti populací na šesti kontinentech a systematicky tak porovnali celkový denní energetický výdej, bazální metabolismus, výdej spojený s pohybem, ukazatele obezity a úroveň ekonomického rozvoje. Do výzkumu byly zahrnuty jak lovecko-sběračské a pastevecké komunity, tak ty nejbohatší národy. Výsledky ukázaly, že to není nedostatek pohybu či pouze množství stravy, které způsobují nárůst hmotnosti ve vyspělých populacích, ale že kvalita stravy hraje daleko větší roli, než se předpokládalo.
Biohacking: Rozhodujícím faktorem u obezity není nedostatek pohybu, ale strava, ukázala nová studie
Enjoy
Nová rozsáhlá studie publikovaná v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences přináší možná překvapivý pohled na příčiny nárůstu obezity v souvislosti s ekonomickým rozvojem světa. Vědci zkoumali více než čtyři tisíce dospělých osob ze čtyřiatřiceti populací na šesti kontinentech a systematicky tak porovnali celkový denní energetický výdej, bazální metabolismus, výdej spojený s pohybem, ukazatele obezity a úroveň ekonomického rozvoje. Do výzkumu byly zahrnuty jak lovecko-sběračské a pastevecké komunity, tak ty nejbohatší národy. Výsledky ukázaly, že to není nedostatek pohybu či pouze množství stravy, které způsobují nárůst hmotnosti ve vyspělých populacích, ale že kvalita stravy hraje daleko větší roli, než se předpokládalo.
Častou chybou bývá užívání vitamínu D, E, A nebo K na prázdný žaludek. Tyto vitamíny se vstřebávají pouze tehdy, pokud je v trávicím traktu zrovna přítomen tuk. Proto se doporučuje vzít je vždy s některých z hlavních jídel. Je celkem jedno, jestli je to snídaně, oběd či večeře, ale mělo by to být jídlo, které obsahuje alespoň malé množství přirozeně se vyskytujícího tuku, kvalitního oleje, ořechů nebo avokáda. Vitamín D je velmi vhodné kombinovat s vitamínem K2 a hořčíkem, protože tato trojice podporuje správné využití vápníku v kostech a zabraňuje jeho usazování v cévách.
Řada minerálů využívá podobných transportních mechanismů a mohou se navzájem blokovat. Pokud vezmeme železo a vápník najednou, vstřebávání železa se téměř zastaví. Stejně tak železo soupeří se zinkem a mědí. Proto je lepší užívat železo odděleně, ideálně ráno nalačno a s vitamínem C buď v doplňku nebo s ovocnou šťávou na něj bohatou. Vitamín C totiž významně podporuje vstřebávání železa. Hořčík je naopak vhodné rozdělit do menších dávek během dne, aby se lépe využil a v závislosti na jeho formě nezpůsoboval trávící potíže. Mnoho lidí si nechává hlavní dávku na večer, protože působí relaxačně na nervový systém a svaly.
Málokdo o jeho existenci vůbec ví, ale v našem těle hraje růstový hormon IGF-1 zásadní roli. Vysoké hladiny znamenají rychlejší buněčné dělení, méně času na opravy a vyšší metabolické nároky. Zjednodušeně to znamená zrychlené stárnutí, opotřebení tkání a vyšší riziko, že se z chyby při dělení buňky stane nádor. Tělo, které neustále přijímá kalorie, nikdy nedostane prostor k přepnutí do režimu opravy a úklidu. Receptem na omlazení je tak přerušovaný půst.
Biohacking: Jak omladit a ozdravit tělo? Přerušovaným půstem
Enjoy
Málokdo o jeho existenci vůbec ví, ale v našem těle hraje růstový hormon IGF-1 zásadní roli. Vysoké hladiny znamenají rychlejší buněčné dělení, méně času na opravy a vyšší metabolické nároky. Zjednodušeně to znamená zrychlené stárnutí, opotřebení tkání a vyšší riziko, že se z chyby při dělení buňky stane nádor. Tělo, které neustále přijímá kalorie, nikdy nedostane prostor k přepnutí do režimu opravy a úklidu. Receptem na omlazení je tak přerušovaný půst.
Na večer se hodí minerály i další doplňky, které podporují uvolnění a obnovu. Typickým příkladem je hořčík, někdy i zinek, i když tyto dva je lepší opět nekombinovat, protože spolu soupeří. Zinek se zase doplňuje s vitamínem A a s mědí jejich vstřebáváni funguje na principu páky- hodně jednoho znamená málo druhého. Mnozí ocení i probiotika- večerní užívání na lačný žaludek zvyšuje šanci, že bakterie budou mít čas projít trávicím traktem a dostatečně osídlit střeva.
Multivitamíny obsahují směs vitamínů rozpustných ve vodě a vitamínů rozpustných v tucích a většinou různorodou škálu minerálů, což trochu komplikuje načasování jejich užívání. Nejlepší je užívat je spolu s jídlem obsahujícím tuk, který napomáhá vstřebávání vitamínů rozpustných v tucích a zároveň zajišťuje účinné využití vitamínů rozpustných ve vodě. Obsah vitamínů B v tabletě předpokládá konzumaci dříve, maximálně 6-8 hodin před spaním. Výzkumy naznačují, že užívání multivitaminů ráno se snídaní zlepšuje jejich vstřebávání. Ať už se ale rozhodnete pro jakoukoliv denní dobu, klíčem je pravidelnost a konzistentnost, proto pokud je to možné, snažte se multivitamíny užívat každý den ve stejnou dobu.
Když se řekne detox, mnoho lidí si představí drastické kúry nebo specifické produkty slibující zázraky přes noc. Detoxikace je ale přirozený proces, který v těle probíhá neustále, díky játrům, ledvinám, střevům, pokožce, plicím i lymfatickému systému. Náš organismus se potřebuje průběžně čistit nejen kvůli vlivům z vnějšího prostředí, ale i jako důsledek samotného fungování - dýchání, trávení, pohybu a přirozeného metabolismu. Naším úkolem tedy není proces detoxikace „nastartovat“, ale odlehčit tělu, aby mohlo pracovat efektivněji. Detox se většinou doporučuje na jaře, ale i nyní je vhodné období a to hned z několika důvodů.
Biohacking: Jak na očistu těla a jednoduchý sezónní detox
Enjoy
Když se řekne detox, mnoho lidí si představí drastické kúry nebo specifické produkty slibující zázraky přes noc. Detoxikace je ale přirozený proces, který v těle probíhá neustále, díky játrům, ledvinám, střevům, pokožce, plicím i lymfatickému systému. Náš organismus se potřebuje průběžně čistit nejen kvůli vlivům z vnějšího prostředí, ale i jako důsledek samotného fungování - dýchání, trávení, pohybu a přirozeného metabolismu. Naším úkolem tedy není proces detoxikace „nastartovat“, ale odlehčit tělu, aby mohlo pracovat efektivněji. Detox se většinou doporučuje na jaře, ale i nyní je vhodné období a to hned z několika důvodů.
Pokud konzumujeme celý „stack“ neboli soubor doplňků stravy, pro většinu lidí je praktické je rozdělit do dvou až tří bloků během dne. Ráno se hodí B-komplex, vitamín C a adaptogeny. S hlavním jídlem je vhodné vzít vitamíny rozpustné v tucích a minerály, které se navzájem neruší. Večer pak dopřát tělu hořčík, probiotika a látky na podporu regenerace. Důležité je nezahltit se příliš mnoha tabletkami najednou, tělo má své limity a vstřebávání není neomezené. Lepší je dělat během roku několikatýdenní kúry a druhy doplňků střídat. Výjimkou je multivitamín či základní vitamíny a minerály, které je vhodné brát dlouhodobě. Méně je ale často více, zejména pokud se doplňky kombinují s pestrou stravou.
Hormony jako estrogen, progesteron a testosteron jsou pohlavními hormony, ale ovlivňují řadu dalších procesů v těle. Naší energii, náladu, metabolismus, imunitní systém, kvalitu pokožky i schopnost zvládat stres. Pokud náš životní styl není optimální, pocítíme dopady i na nevyváženosti sexuálních hormonů a to pak zase vychýlí celý náš systém z rovnováhy.
Biohacking: Jak vyrovnat sexuální hormony? Pomohou i obyčejné věci
Enjoy
Hormony jako estrogen, progesteron a testosteron jsou pohlavními hormony, ale ovlivňují řadu dalších procesů v těle. Naší energii, náladu, metabolismus, imunitní systém, kvalitu pokožky i schopnost zvládat stres. Pokud náš životní styl není optimální, pocítíme dopady i na nevyváženosti sexuálních hormonů a to pak zase vychýlí celý náš systém z rovnováhy.
JARNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Porazit všechny a stát se jedničkou. Na českém trhu se to podařilo spoustě hráčům. Co když se ale pokusí prosadit na evropském, asijském, americkém, nebo dokonce globálním trhu? Pak začínají podnikatelé i firmy narážet na celou řadu problémů. Přesto řada z nich uspěla.
Zakladatel Lasvitu Leon Jakimič, zakladatel Unicorn Attacks Vít Šubert, majitel Mattoni 1873 Alessandro Pasquale či zakladatel a CEO globální platformy FTMO Otakar Šuffner. To je část hvězd jarního vydání magazínu Newstream CLUB, jehož hlavním tématem je GLOBÁLNÍ ÚSPĚCH. Jak ho dosáhnout z Česka? A lze se prosadit na celosvětovém kolbišti v éře, kdy druhé místo téměř vždy znamená prohru?
Magazín se dále věnuje velkým finančním skupinám, které svět dobývají investicemi. Zvláštní kapitolou pak je Německo, které pro tuzemské podnikatele i finančníky velmi často představuje první velkou zkoušku nebo příslovečnou bránu do světa. A platí to i ve chvíli, kdy se německá ekonomika potýká s celou řadou strukturálních problémů.
Podíváme se na největší investice, které čeští hráči v posledních letech učinili a které představují historicky největší akvizice českého kapitálu v zahraničí.
A hudební promotér David Gaydečka čtenáře pozve do tajemného Doupěte, které je úplně novým typem hudebního klubu, v němž vystupují hvězdy, které zná celý svět.
Sedmé vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo se můžete těšit již v červnu.