Biohacking: Každý vitamín má svůj čas. Jak je kombinovat

I vitámíny se musí konzumovat s rozvahou
Alžběta Shejbalová
Stejně zásadní, jako které vitamíny a minerály jsou pro zdraví důležité, je i otázka, kdy je užívat a s čím je kombinovat. Vstřebávání živin totiž není samozřejmost a v těle existují jak synergie, tak i rivalita mezi jednotlivými látkami.

Nesprávné načasování či kombinace může způsobit, že doplněk projde organismem s nižším užitkem. Naopak vhodné spojení dokáže podpořit jejich vstřebání a pomůže nám maximalizovat benefity suplementování.

Načasování doplňků stravy během dne hraje zásadní roli zejména pro udržení vhodné energetické hladiny. Ráno je ideální čas pro energizující druhy vitamínů- především vitamín C a celou skupinu B. Tyto vitamíny jsou rozpustné ve vodě a jejich účinky se projeví poměrně brzy, ať už jde o povzbuzení metabolismu nebo podporu imunity. Většina lidí ocení, když B-komplex či vyšší dávku vitamínu C zařadí ke snídani nebo krátce po ní, protože nalačno mohou dráždit žaludek. Dopolední hodiny se také hodí pro adaptogeny, které pomáhají zvládat stres a dodávají vitalitu- například ženšen, ašvaganda nebo rodiola. Naopak večer by tyto byliny mohly některým lidem ztížit usínání.

Častou chybou bývá užívání vitamínu D, E, A nebo K na prázdný žaludek. Tyto vitamíny se vstřebávají pouze tehdy, pokud je v trávicím traktu zrovna přítomen tuk. Proto se doporučuje vzít je vždy s některých z hlavních jídel. Je celkem jedno, jestli je to snídaně, oběd či večeře, ale mělo by to být jídlo, které obsahuje alespoň malé množství přirozeně se vyskytujícího tuku, kvalitního oleje, ořechů nebo avokáda. Vitamín D je velmi vhodné kombinovat s vitamínem K2 a hořčíkem, protože tato trojice podporuje správné využití vápníku v kostech a zabraňuje jeho usazování v cévách.

Řada minerálů využívá podobných transportních mechanismů a mohou se navzájem blokovat. Pokud vezmeme železo a vápník najednou, vstřebávání železa se téměř zastaví. Stejně tak železo soupeří se zinkem a mědí. Proto je lepší užívat železo odděleně, ideálně ráno nalačno a s vitamínem C buď v doplňku nebo s ovocnou šťávou na něj bohatou. Vitamín C totiž významně podporuje vstřebávání železa. Hořčík je naopak vhodné rozdělit do menších dávek během dne, aby se lépe využil a v závislosti na jeho formě nezpůsoboval trávící potíže. Mnoho lidí si nechává hlavní dávku na večer, protože působí relaxačně na nervový systém a svaly.

Vyvážená strava

Na večer se hodí minerály i další doplňky, které podporují uvolnění a obnovu. Typickým příkladem je hořčík, někdy i zinek, i když tyto dva je lepší opět nekombinovat, protože spolu soupeří. Zinek se zase doplňuje s vitamínem A a s mědí jejich vstřebáváni funguje na principu páky- hodně jednoho znamená málo druhého. Mnozí ocení i probiotika- večerní užívání na lačný žaludek zvyšuje šanci, že bakterie budou mít čas projít trávicím traktem a dostatečně osídlit střeva.

Multivitamíny obsahují směs vitamínů rozpustných ve vodě a vitamínů rozpustných v tucích a většinou různorodou škálu minerálů, což trochu komplikuje načasování jejich užívání. Nejlepší je užívat je spolu s jídlem obsahujícím tuk, který napomáhá vstřebávání vitamínů rozpustných v tucích a zároveň zajišťuje účinné využití vitamínů rozpustných ve vodě. Obsah vitamínů B v tabletě předpokládá konzumaci dříve, maximálně 6-8 hodin před spaním. Výzkumy naznačují, že užívání multivitaminů ráno se snídaní zlepšuje jejich vstřebávání. Ať už se ale rozhodnete pro jakoukoliv denní dobu, klíčem je pravidelnost a konzistentnost, proto pokud je to možné, snažte se multivitamíny užívat každý den ve stejnou dobu.

Pokud konzumujeme celý „stack“ neboli soubor doplňků stravy, pro většinu lidí je praktické je rozdělit do dvou až tří bloků během dne. Ráno se hodí B-komplex, vitamín C a adaptogeny. S hlavním jídlem je vhodné vzít vitamíny rozpustné v tucích a minerály, které se navzájem neruší. Večer pak dopřát tělu hořčík, probiotika a látky na podporu regenerace. Důležité je nezahltit se příliš mnoha tabletkami najednou, tělo má své limity a vstřebávání není neomezené. Lepší je dělat během roku několikatýdenní kúry a druhy doplňků střídat. Výjimkou je multivitamín či základní vitamíny a minerály, které je vhodné brát dlouhodobě. Méně je ale často více, zejména pokud se doplňky kombinují s pestrou stravou.

