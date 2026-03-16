Zuckerberg vsadil na AI. Až pětina lidí v Metě může skončit

Meta zvažuje rozsáhlé propouštění. Podle informací agentury Reuters by mohlo jít až o pětinu zaměstnanců. Firma zprávu nepopřela, označila ji ale za spekulativní, píše CNBC.

Akcie společnosti Meta v pondělí před otevřením amerických trhů rostly zhruba o tři procenta. Investoři reagovali na víkendovou zprávu agentury Reuters, podle níž vedení firmy připravuje scénáře výrazného snížení počtu zaměstnanců.

Podle zdrojů agentury by se propouštění mohlo týkat více než 20 procent pracovníků. Meta měla na konci roku 2025 téměř 79 tisíc zaměstnanců, takže by šlo o více než 15 tisíc lidí.

Společnost ale informace oficiálně nepotvrdila. „Jde o spekulativní zprávu o teoretických přístupech,“ uvedl mluvčí firmy pro televizi CNBC.

Umělá inteligence potřebuje datová centra, ale lidé je nechtějí. Naštěstí se dají postavit ve vesmíru

Z důvodů objektivních i velmi subjektivních se lidé bouří proti stavbám velkých datových center. Investoři do umělé inteligence se tedy budou muset s jejich odporem vypořádat. Případně datová centra přestěhovat do severských končin nebo až do vesmíru, což podle nových propočtů nemusí být tak obtížné, jak by se zdálo.

AI stojí stovky miliard

Diskuse o propouštění přichází v době, kdy Meta výrazně zvyšuje investice do umělé inteligence. Firma letos plánuje vydat na infrastrukturu a vývoj AI přibližně 115 až 135 miliard dolarů. To je zhruba dvojnásobek loňské částky.

Celý technologický sektor přitom plánuje ještě větší investiční vlnu. Největší technologické firmy – včetně Amazonu, Alphabetu nebo Microsoftu – chtějí letos do AI investovat dohromady až kolem 700 miliard dolarů.

Právě rychle rostoucí výdaje ale začínají zneklidňovat investory. Někteří upozorňují, že příjmy generované umělou inteligencí zatím tak rychle nerostou.

Generální ředitel Meta Mark Zuckerberg přesto označil rok 2026 za klíčový pro rozvoj AI. Firma podle něj směřuje k ambicióznímu cíli vybudovat takzvanou „osobní superinteligenci“.

AI mění trh práce

Meta není jedinou technologickou firmou, která kvůli AI mění strukturu zaměstnanců. Řada společností už letos oznámila propouštění právě s odkazem na využití umělé inteligence. 

Například fintechová firma Block podnikatele Jacka Dorseyho v únoru uvedla, že zruší asi čtyři tisíce pracovních míst, aby mohla fungovat s menšími týmy a více práce automatizovat pomocí AI. Amazon zase letos v lednu zrušil zhruba 16 tisíc pracovních míst. Firma přitom zároveň plánuje výrazně investovat do infrastruktury pro umělou inteligenci. Podobný krok oznámila i softwarová společnost Atlassian, která plánuje propustit deset procent zaměstnanců.

Podle analytiků investiční banky Jefferies může případné propouštění v Metě signalizovat širší změnu v technologickém sektoru. Pokud firma skutečně sníží počet zaměstnanců a zároveň výrazně zvýší investice do AI, může to podle nich ukazovat, že technologie začíná nahrazovat část práce lidí.

„Naznačuje to, že AI stále více zvyšuje produktivitu. Investoři tak mohou začít jinak hodnotit vztah mezi počtem zaměstnanců, růstem firmy a její ziskovostí,“ uvedli analytici v komentáři.

Vláda sice chystá novelu stavebního zákona, která má v Česku zrychlit žalostně pomalou výstavbu bytů. Překážek k vysněnému cíli je však víc, než si myslí. Nově se například ukázalo, že úředníci stavebních úřadů nechtějí pod státní správu. Raději půjdou do důchodu.

Dvě třetiny zaměstnanců stavebních úřadů nechtějí přejít pod připravovaný Úřad rozvoje území, vyplývá z průzkumu, který si vypracovali odboráři státních orgánů a organizací. Čtyřicet procent úředníků uvedlo, že v případě reorganizace odejde ze systému jinam či do důchodu.

To je varovná zpráva pro vznikající novelu stavebního zákona. Jedním z klíčových principů, kromě konce ping-pongu, má být právě přechod úředníků pod stát a snížení počtu úřadů. Tak, aby se do rozhodování vnesl řád.

U úředníků stavebních úřadů zatím nenašla novela pochopení. Není se co divit, mají své děsivé zkušenosti s nedávnou digitalizací. Už v té době řada úředníků odešla a některé úřady kolabovaly. Teď hrozí ještě horší situace – zastavení práce stavebních úřadů. Moc velké naděje nevkládají úředníci ani do zřízení krajských koordinátorů, kteří mají úřadům a samosprávám pomáhat s přechodem na nový systém.

To vše se děje v době, kdy Karel Havlíček tlačí „buldozerem“ novelu stavebního řízení Sněmovnou. V polovině dubna má projít připomínkovým řízením. Jak uvádí Havlíček, připomínek je na šedesát stran. Vládní koalice sice má sílu normu protlačit legislativním procesem podle vlastních představ, nechuť úředníků je však novým aspektem. Novela, až bude platná, může narazit na realitu.

Ta je taková, že úředníkům je v komunálu vlastně dobře. Lidé, kteří nikdy nic nepostavili, mají v ruce výklad zákonů a v podstatě neomezenou moc nad výstavbou. Neuvěřitelné korupční prostředí. Vítr tam nefouká. Nemají důvod stát se součástí nějaké více organizované, státní struktury.

Do toho sedí na ministerstvu pro místní rozvoj, které má mít novelu de facto na starost, ministryně, která nemá ponětí, co se na stavebních úřadech děje. Zuzana Mrázová, patrně ve snaze úředníky uklidnit, prohlašuje, že stát neplánuje se zavedením centrální stavební správy propouštět úředníky na stavebních úřadech.

Realita, která jí uniká, je však opačná. Úředníci se nebojí propouštění, chtějí sami odcházet. Stát zatím moc neřeší, že nové úředníky bude nutné hledat. A také je pořádně zaplatit – tabulkové platy netáhnou. Vedlejším produktem legislativních změn může být nikoli zrychlení výstavby v Česku, ale naopak totální rozklad stavebního řízení.

Václav Moravec není nejlepší novinář v Česku. Není to žádný filozof, nový Ferdinand Peroutka. Je to prostě jen šikovný moderátor, klobouk dolů, který získal v České televizi vlastní pořad a ve společnosti renomé. Teď televizi opustil. Nic víc, nic méně. Televize látá, co po Moravcovi. První pořad se moc nevyvedl.

Česká televize v rámci konkurenčního boje mezi televizemi o sledovanost vytvořila jakousi ikonu politické debaty. Václava Moravce. Nyní se musí vypořádat s jeho odchodem, zatím se jí to nedaří. První nedělní pořad bez Moravce byl spíchnut horkou jehlou, nepovedl se. Natáčelo se na chodbě budovy televize, kde bylo při odrazech zvuku od skel slyšet echo mluvčích. Moravec, pokud sledoval, by se musel smát.

Je to ukázka faktu, že se Česká televize bez Václava Moravce neobejde? Že bez jeho jedinečného vlivu není schopná uspořádat kvalitní politickou debatu? Nebo se jen Česká televize otřepává z bezprecedentní zrady svého vlastního výtvoru.

Václavu Moravcovi Česká televize umožnila, aby se stal komerčním produktem, zbožím. Dobře se nám bude s touto značkou obchodovat, tak asi vypadala úvaha manažerů ČT. Nedotknutelný Moravec, jeho značku využijeme, zvýšíme sledovanost. Tento svět se zhroutil. Moravec se vydal vlastní cestou.

Ano, v posledních týdnech se stal terčem útoků nové vládní garnitury. Moravec, nepřítel státu. Neustál to. Podstata je ale někde jinde.

Podíl na trhu

Slavný moderátor dlouhá léta využíval platformu České televize, aby si budoval vlastní značku. Česká televize mu to umožňovala, potřebovala výraznou tvář v boji s komerčními televizemi v segmentu politických debat. Je jasné, že o žádnou veřejnoprávnost vůbec nejde, jde jenom o podíl na trhu. Nejde o politické debaty, jde o podíl na sledovanosti.

V tom má Česká televize jasnou neférovou konkurenční výhodu. Koncesionářské poplatky. ČT může díky garantovaným sedmi miliardám korun ročně z poplatků, o které nemusí nikterak bojovat kvalitou obsahu na mediálním trhu, vytvářet pořady jasně komerčního obsahu, jako je například StarDance. A vedle toho ještě drze mluví o veřejné službě. 

Moravec se stal osinou v zádi politiků. A vlastně i manažerů České televize. Ne proto, že by byl nějakou pevnou ideologickou zdí v boji proti destrukci demokracie. Prostě jenom provokoval, nedržel se vnitřního řádu ČT. Za Moravce není potřeba brečet. Neoplýval žádnými výjimečnými schopnostmi. Je spousta mladých, kteří se na jeho pozici mohou dostat.  

Politické tlaky v televizi vždy byly, každý ze zaměstnanců této státní instituce to ví. Telefony z centrál partají zvonily neustále ve zpravodajství i na velkých Kavkách. Bylo to a bude. Členové televizní rady jsou vybírání politicky. Pro politiky bude ČT vždy kolbištěm, které chtějí mít pod kontrolou. A manažeři zpravodajství to hrají na obě strany, aby si udrželi posty, ale aby zároveň ještě udrželi punc veřejnoprávnosti.

Situace se nyní vyostřila. Vládní koalice chce sebrat televizi koncesionářské poplatky. Zvláště Okamura tlačil na svou účast v diskusních pořadech. Je pochopitelné, že pro řadu lidí z televize se dění stává neúnosným. Moravec s těmito tlaky dokázal dvacet let dobře žít. Nyní mu ruply nervy. Odchod z České televize, který hvězda Moravec úmyslně zdramatizoval, poškodil politické zpravodajství ČT.

Pokud by televize chtěla být veřejnoprávní, nebude honit sledovanost prostřednictvím nějakého Moravcova nástupce, ale bude se soustředit na obsah. Kvalitní. Chlapci na Kavčích horách na zlepšení jistě pracují. Diváci by měli zapomenout na pohádku o výjimečném Moravcovi a jeho nezastupitelnosti ve veřejnoprávním médiu.

