Zuckerberg vsadil na AI. Až pětina lidí v Metě může skončit
Meta zvažuje rozsáhlé propouštění. Podle informací agentury Reuters by mohlo jít až o pětinu zaměstnanců. Firma zprávu nepopřela, označila ji ale za spekulativní, píše CNBC.
Akcie společnosti Meta v pondělí před otevřením amerických trhů rostly zhruba o tři procenta. Investoři reagovali na víkendovou zprávu agentury Reuters, podle níž vedení firmy připravuje scénáře výrazného snížení počtu zaměstnanců.
Podle zdrojů agentury by se propouštění mohlo týkat více než 20 procent pracovníků. Meta měla na konci roku 2025 téměř 79 tisíc zaměstnanců, takže by šlo o více než 15 tisíc lidí.
Společnost ale informace oficiálně nepotvrdila. „Jde o spekulativní zprávu o teoretických přístupech,“ uvedl mluvčí firmy pro televizi CNBC.
Z důvodů objektivních i velmi subjektivních se lidé bouří proti stavbám velkých datových center. Investoři do umělé inteligence se tedy budou muset s jejich odporem vypořádat. Případně datová centra přestěhovat do severských končin nebo až do vesmíru, což podle nových propočtů nemusí být tak obtížné, jak by se zdálo.
Umělá inteligence potřebuje datová centra, ale lidé je nechtějí. Naštěstí se dají postavit ve vesmíru
Názory
Z důvodů objektivních i velmi subjektivních se lidé bouří proti stavbám velkých datových center. Investoři do umělé inteligence se tedy budou muset s jejich odporem vypořádat. Případně datová centra přestěhovat do severských končin nebo až do vesmíru, což podle nových propočtů nemusí být tak obtížné, jak by se zdálo.
AI stojí stovky miliard
Diskuse o propouštění přichází v době, kdy Meta výrazně zvyšuje investice do umělé inteligence. Firma letos plánuje vydat na infrastrukturu a vývoj AI přibližně 115 až 135 miliard dolarů. To je zhruba dvojnásobek loňské částky.
Celý technologický sektor přitom plánuje ještě větší investiční vlnu. Největší technologické firmy – včetně Amazonu, Alphabetu nebo Microsoftu – chtějí letos do AI investovat dohromady až kolem 700 miliard dolarů.
Právě rychle rostoucí výdaje ale začínají zneklidňovat investory. Někteří upozorňují, že příjmy generované umělou inteligencí zatím tak rychle nerostou.
Generální ředitel Meta Mark Zuckerberg přesto označil rok 2026 za klíčový pro rozvoj AI. Firma podle něj směřuje k ambicióznímu cíli vybudovat takzvanou „osobní superinteligenci“.
Nikdo letos nebohatne tak rychle jako zakladatel sociální sítě Facebook. Jmění Marka Zuckerberga už nabobtnalo o více než 70 miliard, poprvé se hodnota jeho majetku přehoupla přes hranici 200 miliard dolarů a nadále stoupá. A to vše díky růstu ceně akcií Meta Platforms, které jsou na rekordu. Důvod? Paradoxně i to, co před dvěma lety Zuckerbergovu firmu poslalo do pekla.
Zuckerberg se vydrápal mezi nejbohatší muže světa. Akcie Facebooku jsou na rekordu díky AI a chytrým brýlím
Trhy
Nikdo letos nebohatne tak rychle jako zakladatel sociální sítě Facebook. Jmění Marka Zuckerberga už nabobtnalo o více než 70 miliard, poprvé se hodnota jeho majetku přehoupla přes hranici 200 miliard dolarů a nadále stoupá. A to vše díky růstu ceně akcií Meta Platforms, které jsou na rekordu. Důvod? Paradoxně i to, co před dvěma lety Zuckerbergovu firmu poslalo do pekla.
AI mění trh práce
Meta není jedinou technologickou firmou, která kvůli AI mění strukturu zaměstnanců. Řada společností už letos oznámila propouštění právě s odkazem na využití umělé inteligence.
Například fintechová firma Block podnikatele Jacka Dorseyho v únoru uvedla, že zruší asi čtyři tisíce pracovních míst, aby mohla fungovat s menšími týmy a více práce automatizovat pomocí AI. Amazon zase letos v lednu zrušil zhruba 16 tisíc pracovních míst. Firma přitom zároveň plánuje výrazně investovat do infrastruktury pro umělou inteligenci. Podobný krok oznámila i softwarová společnost Atlassian, která plánuje propustit deset procent zaměstnanců.
Podle analytiků investiční banky Jefferies může případné propouštění v Metě signalizovat širší změnu v technologickém sektoru. Pokud firma skutečně sníží počet zaměstnanců a zároveň výrazně zvýší investice do AI, může to podle nich ukazovat, že technologie začíná nahrazovat část práce lidí.
„Naznačuje to, že AI stále více zvyšuje produktivitu. Investoři tak mohou začít jinak hodnotit vztah mezi počtem zaměstnanců, růstem firmy a její ziskovostí,“ uvedli analytici v komentáři.
Ve stopách Twitteru Elona Muska kráčí i další z amerických miliardářů, Mark Zuckerberg. Ve společnosti Meta Platforms chystá obří propouštění. Matku Facebooku musí opustit 11 tisíc lidí, což představuje asi 13 procent její pracovní síly.
Spletl jsem se, napsal Zuckerberg a propustil tisíce lidí
Zprávy z firem
Ve stopách Twitteru Elona Muska kráčí i další z amerických miliardářů, Mark Zuckerberg. Ve společnosti Meta Platforms chystá obří propouštění. Matku Facebooku musí opustit 11 tisíc lidí, což představuje asi 13 procent její pracovní síly.
