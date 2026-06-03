Další oběť Babišových úspor. Stát nedá peníze Sdružení na ochranu nájemníků
Stát dosud Sdružení nájemníků ČR přispíval pěti miliony korun ročně. Sdružení pomáhá nájemníkům, poskytuje jim právní rady a další služby. Nyní mu hrozí zánik. Stát už peníze nechce dávat.
Sdružení se v dubnu dozvědělo, že se pro něj nenajdou peníze ve státním rozpočtu. Ani na letošní, ani na příští rok. Stojí tak na pokraji kolapsu. „Chtěli jsme o tom jednat s premiérem, ale žádné jednání se neuskutečnilo,“ uvedla Lenka Veselá, předsedkyně Sdružení nájemníků ČR.
Sdružení nájemníků víc než 35 let poskytuje poradenství v oblasti bydlení a zastupuje zájmy nájemců. Jak říká Veselá, pokud se v nejbližších týdnech nepodaří najít řešení financování, může již během léta dojít k omezení nebo ukončení jeho činnosti.
Realitní CLUB duben 2026
Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu. Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia…
Žádné upozornění
Organizace ještě v minulém roce obdržela ujištění o pokračování podpory. V dubnu jí bylo oznámeno, že na její činnost nebudou pro rok 2026 poskytnuty finanční prostředky z Ministerstva pro místní rozvoj. Jak říká Veselá, rozhodnutí přišlo bez předchozího upozornění a organizace tak neměla možnost se na vzniklou situaci připravit.
V posledních týdnech vedlo Sdružení nájemníků ČR jednání s Ministerstvem pro místní rozvoj a hledalo možnosti, jak zachovat poskytované služby. Ministerstvo opakovaně deklarovalo, že si uvědomuje význam činnosti organizace a zájem na pokračování poskytovaných služeb. Dosud se však nepodařilo najít způsob financování pro letošní ani následující období.
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Organizace se proto obrátila také na předsedu vlády České republiky Andreje Babiše s žádostí o pomoc při hledání řešení. Ta zatím zůstala bez reakce. SON ČR působí na trhu od roku 1991, každoročně poskytuje tisíce konzultací lidem, kteří řeší problémy spojené s nájemním bydlením, vyúčtováním služeb, kaucemi, zvyšováním nájemného, ukončením nájmu nebo dalšími otázkami bydlení. Vedle individuálního poradenství se dlouhodobě věnuje vzdělávání, osvětě a odborné debatě o podobě bytové politiky a nájemního bydlení.
„Nejde pouze o zachování poradenské služby. Pokud by Sdružení nájemníků ČR zaniklo, oslabil by se prostor pro odborný dialog o nájemním bydlení. Debata o budoucnosti nájemního bydlení nemůže stát pouze na pohledu státu, investorů, developerů nebo vlastníků bytů. Stejně důležité je, aby v ní zaznívaly zkušenosti lidí, kteří v nájemním bydlení žijí. Jen tak mohou vznikat vyvážená a dlouhodobě funkční řešení,“ uvádí Veselá.
Vychází jarní Realitní CLUB
Zbourat, nebo zachovat a dát nový smysl? Právě na tuto otázku hledá odpovědi jarní vydání magazínu Realitní CLUB, které se věnuje fenoménu rekonstrukcí a adaptací stávajících budov pro současné využití. Hvězdou magazínu je Fancesco Kinský dal Borgo.
Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu.
Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia BIG (Bjarke Ingels Group), přinášejí zkušenosti z praxe i vhled do toho, jak se proměňuje uvažování investorů a developerů.
Magazín Realitní CLUB s Francescem Kinským dal Borgo na obálce vychází právě nyní. Digitální verzi magazínu si můžete objednat na stránkách newstream.cz, distribuci tištěného magazínu zajišťuje Send.