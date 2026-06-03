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newstream.cz Reality Další oběť Babišových úspor. Stát nedá peníze Sdružení na ochranu nájemníků

Další oběť Babišových úspor. Stát nedá peníze Sdružení na ochranu nájemníků

Další oběť Babišových úspor. Stát nedá peníze Sdružení na ochranu nájemníků
iStock
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Stát dosud Sdružení nájemníků ČR přispíval pěti miliony korun ročně. Sdružení pomáhá nájemníkům, poskytuje jim právní rady a další služby. Nyní mu hrozí zánik. Stát už peníze nechce dávat.

Sdružení se v dubnu dozvědělo, že se pro něj nenajdou peníze ve státním rozpočtu. Ani na letošní, ani na příští rok. Stojí tak na pokraji kolapsu. „Chtěli jsme o tom jednat s premiérem, ale žádné jednání se neuskutečnilo,“ uvedla Lenka Veselá, předsedkyně Sdružení nájemníků ČR.

Sdružení nájemníků víc než 35 let poskytuje poradenství v oblasti bydlení a zastupuje zájmy nájemců. Jak říká Veselá, pokud se v nejbližších týdnech nepodaří najít řešení financování, může již během léta dojít k omezení nebo ukončení jeho činnosti.

Žádné upozornění

Organizace ještě v minulém roce obdržela ujištění o pokračování podpory. V dubnu jí bylo oznámeno, že na její činnost nebudou pro rok 2026 poskytnuty finanční prostředky z Ministerstva pro místní rozvoj. Jak říká Veselá, rozhodnutí přišlo bez předchozího upozornění a organizace tak neměla možnost se na vzniklou situaci připravit.

V posledních týdnech vedlo Sdružení nájemníků ČR jednání s Ministerstvem pro místní rozvoj a hledalo možnosti, jak zachovat poskytované služby. Ministerstvo opakovaně deklarovalo, že si uvědomuje význam činnosti organizace a zájem na pokračování poskytovaných služeb. Dosud se však nepodařilo najít způsob financování pro letošní ani následující období.

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Organizace se proto obrátila také na předsedu vlády České republiky Andreje Babiše s žádostí o pomoc při hledání řešení. Ta zatím zůstala bez reakce. SON ČR působí na trhu od roku 1991, každoročně poskytuje tisíce konzultací lidem, kteří řeší problémy spojené s nájemním bydlením, vyúčtováním služeb, kaucemi, zvyšováním nájemného, ukončením nájmu nebo dalšími otázkami bydlení. Vedle individuálního poradenství se dlouhodobě věnuje vzdělávání, osvětě a odborné debatě o podobě bytové politiky a nájemního bydlení.

„Nejde pouze o zachování poradenské služby. Pokud by Sdružení nájemníků ČR zaniklo, oslabil by se prostor pro odborný dialog o nájemním bydlení. Debata o budoucnosti nájemního bydlení nemůže stát pouze na pohledu státu, investorů, developerů nebo vlastníků bytů. Stejně důležité je, aby v ní zaznívaly zkušenosti lidí, kteří v nájemním bydlení žijí. Jen tak mohou vznikat vyvážená a dlouhodobě funkční řešení,“ uvádí Veselá.

Vychází jarní Realitní CLUB

Zbourat, nebo zachovat a dát nový smysl? Právě na tuto otázku hledá odpovědi jarní vydání magazínu Realitní CLUB, které se věnuje fenoménu rekonstrukcí a adaptací stávajících budov pro současné využití. Hvězdou magazínu je Fancesco Kinský dal Borgo.

Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu.

Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia BIG (Bjarke Ingels Group), přinášejí zkušenosti z praxe i vhled do toho, jak se proměňuje uvažování investorů a developerů.

Magazín Realitní CLUB s Francescem Kinským dal Borgo na obálce vychází právě nyní. Digitální verzi magazínu si můžete objednat na stránkách newstream.cz, distribuci tištěného magazínu zajišťuje Send.

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EU chce podpořit mladé firmy. České startupy mohou mít problém

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Stanislav Šulc
sta

Evropská unie tento týden spustí nový investiční fond zaměřený na podporu technologických startupů. Chce tak alespoň částečně dohánět náskok USA. V první fázi investoři přislíbili 1,5 miliardy eur, cílová částka je stanovena na pět miliard eur. Český kapitál nicméně v tuto chvíli ve fondu není, to může dále českým startupům omezit přístup k financování.

Evropská unie tento týden oficiálně spouští nový investiční nástroj Scaleup Europe Fund, jehož hlavním cílem je odstranit dlouhodobý problém evropských technologických startupů, tedy nedostatek kapitálu a omezený přístup k financování. Cílem je udělat z Evropy místo, kde firmy nejen vznikají, ale také zůstávají a mají vhodné podmínky pro růst. Právě nedostatečná kapitálová podpora pro růst v současnosti nutí evropské firmy hledat podporu v USA.

„Evropa dlouhodobě v podpoře technologií zaostává nejen za USA, ale i Čínou. Hlavním důvodem je právě nedostatek financí, roztříštěnost a přeregulovanost. Evropské startupy jsou nyní ve většině případů nuceny hledat financování právě v USA, kde je trh vyspělejší a technologickým startupům daleko víc nakloněn. Evropa pak o tyto projekty přichází. Nový investiční nástroj je prvním krokem, který by měl technologické zaostávání Evropy zastavit,“ domnívá se David Kotris, CEO enovation, vedoucí firmy v oblasti dotačního poradenství.

Investice z Česka zatím chybějí

Nový fond je jen jedním z prvních kroků, který má konkurenceschopnost Evropy zvýšit. Dalším by mohl být například vznik takzvaného 28. režimu, který sjednotí právní, daňové i další podmínky pro všechny členské státy. Díky EU Inc. by tak mělo být možné vytvořit firmu do 48 hodin kdekoli v EU a fungovat za stejných podmínek v jakékoli zemi unie.

V první fázi, která bude spuštěna tento týden, má fond přislíbeny investice v celkové hodnotě 1,5 miliardy eur, cílová úroveň je stanovena na pět miliard eur. Mezi investory zapojenými od počátku přitom chybí kapitál z České republiky.

„To je pro českou startupovou scénu další rána. I když se o peníze z nového fondu budou moci ucházet firmy z celé Evropy, investoři se logicky budou dívat na to, jaké země se na financování podílejí. A startupy z těchto zemí tak budou v očích investorů více viditelné,“ dodává Kotris. „I při financování tohoto nástroje je vidět, že technologická scéna má velkou podporu v severských zemích, například z Dánska je řada soukromých investorů, ale i finance mířící přímo ze strany státu,“ doplnil.

Zakladatel vyhledávače Kiwi.com Oliver Dlouhý

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Cílem jsou evropští lídři

Nový fond má pomoci evropským startupům vyrůst v globální technologické lídry, aniž by byly nuceny přesouvat sídlo, duševní vlastnictví nebo hlavní investiční aktivity do Spojených států. Scaleup Europe Fund tedy představuje zásadní změnu v evropské inovační politice.

Evropské startupy totiž historicky dobře zvládají rané fáze financování, avšak při potřebě investic v řádu stovek milionů eur často nenacházejí dostatek evropského kapitálu. To vede k akvizicím americkými investory nebo k relokaci firem mimo Evropu. Nový fond má tento strukturální problém řešit prostřednictvím velkých růstových investic, typicky bude investovat kolem 100 milionů eur do jedné společnosti a zároveň fungovat jako katalyzátor pro další evropské investory.

„Nebude se přitom jednat jen o finanční nástroj, ale také o součást širší strategie evropské technologické suverenity. EU chce zajistit, aby klíčové technologie, know-how a duševní vlastnictví zůstávaly v Evropě. Mělo by to být i prioritou České republiky, ale dlouhodobě se tak neděje,“ připomíná David Kotris.

Podpora fondu bude mířit především to hi-tech technologií, rozvoje kvantových počítačů, vesmírných technologií, biotechnologií či polovodičů. Záběr bude ale širší a prostor pro financování nově získají i takzvané dual-use technologie, tedy řešení využitelná jak v civilním, tak i obranném průmyslu.

„Luxus ještě není vkus.“ Pavel Králíček učí Čechy, že elegance nezačíná cenovkou

Zprávy z firem

Před patnácti lety založil Pavel Králíček blog Pravý gentleman. Jeho cílem bylo dokumentovat svou vlastní cestu k lepšímu oblékání a také radit českým mužům, jak a proč o sebe dbát i jak se oblékat. Z malého blogu tehdy vysokoškolského studenta se stal perfektně fungující obchod, který v současnosti prodává do devíti evropských zemí, má v Praze dvě kamenné prodejny a jeho roční tržby se pohybují okolo dvou set milionů korun. Svému původnímu záměru Králíček neuhnul: dál chce kultivovat české prostředí pánské módy, vozit do Česka světové značky, které tu chybí, a ukazovat mužům, v čem mohou vypadat lépe a hlavně se cítit dobře.

Dalibor Martínek

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VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

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Rohlík chce víc české úrody. Hledá další farmáře s ovocem a zeleninou

Rohlík chce víc české úrody. Hledá další farmáře s ovocem a zeleninou
ČTK
Ivana Pečinková
Ivana Pečinková

Rodinné farmy čelí kromě obvyklých problémů, jako jsou výkyvy počasí, zahraniční konkurence či zdražující pohonné hmoty, také zvyklostem českého spotřebitele. Ten totiž chce mít své jahody či rajčata k dispozici, i když venku mrzne. Nicméně stále více lidí dbá na sezonu a hledá kvalitu.

„Zákazník není překážkou podpory českých farmářů. Naopak. Když má jasnou informaci o původu, kvalitě a čerstvosti, českou produkci aktivně vyhledává. Naší rolí je tuto volbu zákazníkům co nejvíce usnadnit,“ říká Miroslava Vopatová, generální ředitelka on-line supermarketu Rohlik.cz.

Dalším článkem soukolí, které Rohlík pohání, jsou výrobci. „Největším rizikem pro farmáře dnes nemusí být jen špatná úroda, ale někdy i ta mimořádně dobrá. Když se urodí více, než trh očekává, nebo když českou produkci začne vytlačovat levnější dovoz, potřebují mít jistotu, že jejich práce nepřijde vniveč. Právě proto s našimi partnery plánujeme sezonu dopředu a jsme připraveni odebrat i produkci, pro kterou by jinak složitě hledali odbyt,“ vysvětluje Vopatová důvody, proč se farmářům vyplatí s Rohlíkem spolupracovat.

Ječmen před sklizní

Drahé vstupy mohou snížit úrodu a zdražit potraviny. Zemědělci jsou pod tlakem blokády Hormuzu

Zprávy z firem

Válka v oblasti Hormuzského průlivu se rychle přelévá i na česká pole. Přes tuto klíčovou námořní trasu před konfliktem proudila významná část světového obchodu s hnojivy, ropou i LNG, tedy surovinami, které určují cenu dusíkatých hnojiv i pohonných hmot. Prudké zdražení vstupů proto podle Zemědělského svazu ČR a Agrární komory ČR ohrožuje konkurenceschopnost českých i evropských farmářů. Evropské řešení podle nich musí být společné, nikoli závislé na tom, která vláda má silnější státní rozpočet.

nos

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Farmáři: výhodou je dohoda o dodávkách

Tohle vidí i farmáři, kteří samozřejmě dodávají i do supermarketů, ale zmíněné výkyvy jim doslova házejí klacky pod nohy. Rodinné firmy na spolupráci s Rohlíkem oceňují řadu věcí. Především plánování dodávek, které je dlouhodobé, ale akceptuje i změny vyvolané třeba neočekávanými výkyvy počasí. Další výhodou je pomoc v logistice a také při zviditelnění konkrétního farmáře na pultech obchodů.

„Velkou výhodou Rohlíku je, že dokáže propojit poptávku zákazníků, data, technologii a logistiku. Farmář tak nepěstuje anonymně do systému, ale ví, že jeho produkce má konkrétní cestu ke konkrétním zákazníkům,“ říká Tomáš Novák, senior category manažer Rohlik.cz zodpovědný za ovoce a zeleninu.

„Velký a stabilní odběratel je pro nás jednodušší než desítky malých odběrů. Pro menší farmu je důležité vědět, že pro významnou část produkce má spolehlivého partnera,“ připojuje se Jan Procházka z farmy Procházka Semice.

Druhou stranou téže mince ovšem je, jak s humorem podotýká třeba Marek Jedlička z rodinné farmy Agro Haná, že se i Rohlík, stejně jako všichni ostatní odběratelé, snaží dosáhnout co nejnižší výkupní ceny. „Naším cílem není nakoupit jednorázově co nejlevněji. Chceme s pěstiteli plánovat a vytvářet prostředí, ve kterém dává smysl pěstovat pro český trh dlouhodobě,“ podotýká Tomáš Novák.

Máslo za pultem, čipy na sýrech. Obchody bojují s novou vlnou krádeží a nasazují AI

Zprávy z firem

Krádeže v českých obchodech se po covidu a vlně zdražování proměnily. Z regálů nemizí jen drahý alkohol nebo kosmetika, ale stále častěji i běžné potraviny. Máslo, sýry, čokolády nebo uzeniny. Supermarkety proto přidávají bezpečnostní čipy, kamery, namátkové kontroly i samoobslužné pokladny s umělou inteligencí. Obchodníci přitom upozorňují, že část případů je záměrná, část ale vzniká i omylem.

Michal Nosek

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Stovka dodavatelů

Rohlík v současnosti odebírá ovoce a zeleninu od rovné stovky rodinných farem. A kvůli vysoké poptávce spotřebitelů po zboží vypěstovaném v Česku chce nabírat další. V současnosti by uvítal hlavně pěstitele jahod, malin, rybízu, angreštu, peckovin, hrušek, cuket, lilků, květáku či hrachových lusků.

Čeští spotřebitelé totiž začínají vyhledávat kvalitu a vidí, jaký rozdíl je mezi čerstvým zbožím a zbožím dovezeným z velké vzdálenosti. „V některých kategoriích vidíme velmi silnou poptávku po české produkci. Týká se to například jahod, malin, borůvek nebo rybízu i většiny zeleniny. Právě tady jsou zákazníci ochotni si za domácí původ, vyšší kvalitu a čerstvost připlatit výrazně více než u běžných komodit, kde stále rozhoduje především cena. Pro české farmáře je to velká příležitost, protože se mohou odlišit něčím, co dovoz nabídnout nedokáže,“ říká Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR.

Příkladem jsou třeba jahody. „Když víme, že se zboží dostane k zákazníkovi rychle, můžeme vybírat odrůdy podle chuti a čerstvosti, nejen podle toho, jak dlouho vydrží v logistice,“ říká Matěj Sklenář z Farmy Ráječek, která se zaměřuje právě na jahody. Jinak řečeno – ty nejchutnější odrůdy jahod mohou být dodávány kvůli vyšší kazivosti jen velmi rychle, tedy lokálně.

Podobně to platí o rajčatech. Ta vypěstovaná nedaleko od spotřebitele, jako například odrůdy Rozálka, Strabena nebo Nelinka, mají lepší vůni, chuť i texturu než rajčata z dovozu a farmáři vědí, které druhy chutnají především dětem. Letos ovšem mají čeští pěstitelé rajčat problém: je nadúroda, a to tlačí jejich výkupní ceny dolů. „Rajčata v současnosti prodáváme o dvacet procent pod cenou, kterou bychom chtěli,“ řekl Newstream.cz Marek Jedlička, který je zároveň šéfem odbytového družstva farmářů pod značkou Čerstvě utrženo a také předsedou představenstva ECO Finance Group.

Rohlík ročně prodá ovoce a zeleninu za 2,6 miliardy

Rohlík v současnosti odebírá ovoce a zeleninu od stovky dodavatelů, od dalších 150 nakupuje maso a další komodity. Ovoce a zeleninu u něj nakupuje více než 300 tisíc zákazníků měsíčně a ročně se na této platformě prodá přes 30 tisíc tun ovoce a zeleniny, v sezoně tvoří polovinu z toho česká produkce. Loni dosáhl obrat Rohlíku v kategorii ovoce a zelenina 2,6 miliardy korun.

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

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