Praha 9 koupí bytový dům od Finepu. Dostupné nájmy nabídne učitelům i zdravotníkům
Praha 9 koupí od společnosti Finep rozestavěný bytový dům v Čakovické ulici na Proseku. Za nemovitost zaplatí 356,9 milionu korun bez DPH.
Radnice chce byty nabídnout za nižší nájemné lidem v potřebných profesích, například učitelům, zdravotním sestrám nebo pracovníkům v sociálních službách, uvedl starosta městské části Tomáš Portlík z ODS. Dům je podle něj téměř hotový a zkolaudovaný by měl být v září.
Praha 9 leží na severovýchodě metropole a má téměř 70 tisíc obyvatel. Zahrnuje katastrální území Proseka a části Vysočan, Hrdlořez, Střížkova, Hloubětína, Libně a Malešic. Podle dřívějších informací má městská část přibližně 600 nájemních bytů.
Radnice na nákup domu vypsala tendr. Nabídku v něm podal pouze Finep, přestože si podle Portlíka zadávací dokumentaci vyzvedlo osm firem. Městská část musela hledat nemovitost jen na území Prahy 9, protože podle zákona o hlavním městě může vlastnit pouze majetek na svém území.
Nákup chce Praha 9 financovat z několika zdrojů. Magistrát požádala o dotaci z fondu pro rozvoj dostupného bydlení, která by měla činit 100 až 120 milionů korun. Dalších 120 milionů plánuje získat prodejem pozemků na Krejcárku. Na zbytek si chce radnice vzít úvěr, který bude splácet z výnosů z nájemného.
Podle dřívější analýzy vlastní magistrát zhruba 7200 bytů a dalších přibližně 22 600 spravují městské části. Po roce 1991 přešlo do majetku města asi 194 tisíc bytů, následné privatizace ale městský bytový fond zredukovaly o 85 procent.
Magistrát i většina městských částí proto chtějí počet městských bytů znovu navyšovat. Cílem je zajistit dostupné bydlení pro potřebné profese i pro sociálně slabé nebo znevýhodněné obyvatele.
