Vyberte si z našich newsletterů

Přihlásit odběr
newstream.cz Reality Praha 9 koupí bytový dům od Finepu. Dostupné nájmy nabídne učitelům i zdravotníkům

Praha 9 koupí bytový dům od Finepu. Dostupné nájmy nabídne učitelům i zdravotníkům

Praha 9 koupí od společnosti Finep rozestavěný bytový dům v Čakovické ulici na Proseku
Finep, užito se svolením
nst
nst

Praha 9 koupí od společnosti Finep rozestavěný bytový dům v Čakovické ulici na Proseku. Za nemovitost zaplatí 356,9 milionu korun bez DPH.

Radnice chce byty nabídnout za nižší nájemné lidem v potřebných profesích, například učitelům, zdravotním sestrám nebo pracovníkům v sociálních službách, uvedl starosta městské části Tomáš Portlík z ODS. Dům je podle něj téměř hotový a zkolaudovaný by měl být v září.

Praha 9 leží na severovýchodě metropole a má téměř 70 tisíc obyvatel. Zahrnuje katastrální území Proseka a části Vysočan, Hrdlořez, Střížkova, Hloubětína, Libně a Malešic. Podle dřívějších informací má městská část přibližně 600 nájemních bytů.

Radnice na nákup domu vypsala tendr. Nabídku v něm podal pouze Finep, přestože si podle Portlíka zadávací dokumentaci vyzvedlo osm firem. Městská část musela hledat nemovitost jen na území Prahy 9, protože podle zákona o hlavním městě může vlastnit pouze majetek na svém území.

Nákup chce Praha 9 financovat z několika zdrojů. Magistrát požádala o dotaci z fondu pro rozvoj dostupného bydlení, která by měla činit 100 až 120 milionů korun. Dalších 120 milionů plánuje získat prodejem pozemků na Krejcárku. Na zbytek si chce radnice vzít úvěr, který bude splácet z výnosů z nájemného.

Mikrobyty jsou trend

Méně než 20 metrů za miliony? Takhle dnes vypadají mikrobyty, které Češi chtějí

Reality

Malé byty, velké peníze a ještě větší zájem. Mikrobyty mizí z nabídky nejrychleji ze všech dispozic. Důvodem ale není jen cena. Podívejte se na konkrétní řešení, která z pár metrů dělají překvapivě plnohodnotný prostor.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Podle dřívější analýzy vlastní magistrát zhruba 7200 bytů a dalších přibližně 22 600 spravují městské části. Po roce 1991 přešlo do majetku města asi 194 tisíc bytů, následné privatizace ale městský bytový fond zredukovaly o 85 procent.

Magistrát i většina městských částí proto chtějí počet městských bytů znovu navyšovat. Cílem je zajistit dostupné bydlení pro potřebné profese i pro sociálně slabé nebo znevýhodněné obyvatele.

Vychází jarní Realitní CLUB

Zbourat, nebo zachovat a dát nový smysl? Právě na tuto otázku hledá odpovědi jarní vydání magazínu Realitní CLUB, které se věnuje fenoménu rekonstrukcí a adaptací stávajících budov pro současné využití. Hvězdou magazínu je Fancesco Kinský dal Borgo.

Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu.

Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia BIG (Bjarke Ingels Group), přinášejí zkušenosti z praxe i vhled do toho, jak se proměňuje uvažování investorů a developerů.

Magazín Realitní CLUB s Francescem Kinským dal Borgo na obálce vychází právě nyní. Digitální verzi magazínu si můžete objednat na stránkách newstream.cz, distribuci tištěného magazínu zajišťuje Send.

Související

Generální ředitel developerské společnosti Finep Tomáš Pardubický odchází z dozorčí rady Moneta Money bank.

Družstevní bydlení jako svatý grál. Pro nás to bude silná noha, říká šéf Finepu Pardubický

Reality

Dalibor Martínek, Petra Nehasilová

Přečíst článek
Nové byty v Rezidenci u Šárky

Nové byty v Rezidenci u Šárky nabízí komorní bydlení v přírodě. A přímé tramvajové spojení do centra

Reality

nst

Přečíst článek
Projekt na Smíchově

Další kus Smíchova zmizí pod jeřáby. U řeky vznikne čtvrť za šest miliard

Reality

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Mohlo by vás zajímat

Hantavirus a virus ebola, které se vynořily v posledních týdnech, neohrožují (aspoň zatím) mnoho obyvatel bohatého světa.

Hantavirus, ebola... Smrtící infekce hrozí, ale vakcíny proti nim se nevyplácejí

Enjoy

Josef Tuček

Přečíst článek
Penta a PSN zahájily výstavbu na Vinohradech.

Nejkomplikovanější stavba Penty. Dospiva ukázal projekt, který vzniká těsně nad tunely

Reality

Petra Nehasilová

Přečíst článek
Doporučujeme