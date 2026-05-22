Michal Nosek: Prodat Explosii? Babišův granát do české bezpečnosti
Evropa po ruské agresi na Ukrajinu zjišťuje, že bez vlastních výbušnin, prachů a munice je strategická autonomie jen fráze. Český premiér Andrej Babiš přesto připouští prodej pardubické Explosie. Tedy přesně té firmy, kterou by si stát měl v této době hlídat jako strategický poklad.
Andrej Babiš má zřejmě nový recept na obranyschopnost státu. Zvažuje prodat strategickou zbrojní firmu a výnos započítat do obranné rovnice, jako by jednorázový příjem mohl nahradit dlouhodobou výrobní kapacitu. V době, kdy Evropa po ruské agresi na Ukrajině horečně zjišťuje, že bez vlastních prachů, výbušnin a munice je její suverenita jen naivní prezentace, český premiér nadhazuje prodej pardubické Explosie.
Tedy přesně té firmy, kterou by si stát měl v takové chvíli velice pečlivě hlídat. Jde v podstatě o zlaté vejce současné zbrojní výroby.
A komu že by se strategický výrobce výbušnin mohl líbit? Podle Babiše dala najevo zájem Francie prostřednictvím prezidenta Emmanuela Macrona. To samo o sobě není skandál. Skandální je, že český premiér o podobné věci vůbec uvažuje s logikou bazarového hokynáře. Když bude dobrá cena, proč ne. Stát však není autobazar. A Explosia není ojetá fabka z holdingu.
Francouzská stopa
Obzvlášť pikantní je francouzská stopa. Babiš je ve Francii spojován s vyšetřováním kolem nákupu nemovitostí přes offshore struktury; média psala o prověřování podezření z praní peněz a daňových deliktů, Babiš jakékoli pochybení odmítá. A právě politik s takovým francouzským problémem nyní hrdě, vlastenecky oznamuje, že Francie má zájem o českou strategickou firmu.
Vypadá to přinejmenším nevkusně. V horším případě jako politická scéna, v níž se státní majetek začíná tvářit jako diplomatická pozornost.
Nejabsurdnější je ale argument, že výnos z případného prodeje by mohl pomoci plnit obranné závazky vůči NATO. To je účetní kouzlo z kategorie, jako že prodáme hasičskou zbrojnici, abychom si mohli koupit nové hadice. Obranné výdaje nejsou jednorázová kasička. Jsou to investice, kapacity, výroba, suroviny, lidé, technologie a kontrola.
Česko nebude spolehlivým spojencem, pokud nesplní závazky, které přijalo v rámci NATO. Na bezpečnostní konferenci Globsec Forum 2026 to řekl náčelník generálního štábu Karel Řehka.
Rozpočtová pyromanie
Explosia je zisková, strategická a působí v odvětví, které rozhoduje o bezpečnosti Evropy. Prodat ji proto, že se zrovna hodí vylepšit rozpočtové počty, není státnictví. Je to rozpočtová pyromanie.
Babiš rád mluví jazykem efektivity. Tak tedy efektivně. Pokud stát prodá prosperující podnik vyrábějící výbušniny v době, kdy celý kontinent shání výbušniny, nejedná jako dobrý hospodář. Jedná jako někdo, kdo vůbec nepochopil dobu.
A pokud má být jediným kritériem cena, pak už se nebavíme o strategii. Bavíme se o výprodeji Česka.