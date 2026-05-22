newstream.cz Názory Michal Nosek: Prodat Explosii? Babišův granát do české bezpečnosti

Michal Nosek: Prodat Explosii? Babišův granát do české bezpečnosti

Explosia
Profimedia
Michal Nosek
Evropa po ruské agresi na Ukrajinu zjišťuje, že bez vlastních výbušnin, prachů a munice je strategická autonomie jen fráze. Český premiér Andrej Babiš přesto připouští prodej pardubické Explosie. Tedy přesně té firmy, kterou by si stát měl v této době hlídat jako strategický poklad.

Andrej Babiš má zřejmě nový recept na obranyschopnost státu. Zvažuje prodat strategickou zbrojní firmu a výnos započítat do obranné rovnice, jako by jednorázový příjem mohl nahradit dlouhodobou výrobní kapacitu. V době, kdy Evropa po ruské agresi na Ukrajině horečně zjišťuje, že bez vlastních prachů, výbušnin a munice je její suverenita jen naivní prezentace, český premiér nadhazuje prodej pardubické Explosie.

Tedy přesně té firmy, kterou by si stát měl v takové chvíli velice pečlivě hlídat. Jde v podstatě o zlaté vejce současné zbrojní výroby.

A komu že by se strategický výrobce výbušnin mohl líbit? Podle Babiše dala najevo zájem Francie prostřednictvím prezidenta Emmanuela Macrona. To samo o sobě není skandál. Skandální je, že český premiér o podobné věci vůbec uvažuje s logikou bazarového hokynáře. Když bude dobrá cena, proč ne. Stát však není autobazar. A Explosia není ojetá fabka z holdingu.

Francouzská stopa

Obzvlášť pikantní je francouzská stopa. Babiš je ve Francii spojován s vyšetřováním kolem nákupu nemovitostí přes offshore struktury; média psala o prověřování podezření z praní peněz a daňových deliktů, Babiš jakékoli pochybení odmítá. A právě politik s takovým francouzským problémem nyní hrdě, vlastenecky oznamuje, že Francie má zájem o českou strategickou firmu.

Vypadá to přinejmenším nevkusně. V horším případě jako politická scéna, v níž se státní majetek začíná tvářit jako diplomatická pozornost.

Nejabsurdnější je ale argument, že výnos z případného prodeje by mohl pomoci plnit obranné závazky vůči NATO. To je účetní kouzlo z kategorie, jako že prodáme hasičskou zbrojnici, abychom si mohli koupit nové hadice. Obranné výdaje nejsou jednorázová kasička. Jsou to investice, kapacity, výroba, suroviny, lidé, technologie a kontrola.

Rozpočtová pyromanie

Explosia je zisková, strategická a působí v odvětví, které rozhoduje o bezpečnosti Evropy. Prodat ji proto, že se zrovna hodí vylepšit rozpočtové počty, není státnictví. Je to rozpočtová pyromanie.

Babiš rád mluví jazykem efektivity. Tak tedy efektivně. Pokud stát prodá prosperující podnik vyrábějící výbušniny v době, kdy celý kontinent shání výbušniny, nejedná jako dobrý hospodář. Jedná jako někdo, kdo vůbec nepochopil dobu.

A pokud má být jediným kritériem cena, pak už se nebavíme o strategii. Bavíme se o výprodeji Česka

Stát zvažuje prodej Explosie. Výnos by podle Babiše mohl být mimořádně vysoký

Explosia Pardubice
ČTK
nst
nst

Stát uvažuje o prodeji pardubické Explosie, výrobce výbušnin a střelivin. Po návštěvě podniku to řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Podle něj se firmě mimořádně daří a případný prodej by musel být výhodný pro stát i bezpečnostní zájmy České republiky.

O Explosii je podle Babiše zájem v zahraničí. Zmínil Francii, která podle něj projevila zájem prostřednictvím prezidenta Emmanuela Macrona, i další evropské společnosti.

„Pokud by došlo k tomu, že bychom Explosii prodali, tak to musí být za extrémně dobrých podmínek pro stát a se zachováním pozice i z titulu vztahu Explosie a české armády,“ řekl Babiš novinářům.

Firma podle premiéra výrazně roste

Premiér uvedl, že Explosii se v poslední době mimořádně daří. Podle něj firma zpětinásobila výnosy, což zvyšuje její hodnotu a případný výnos z prodeje by mohl být velmi vysoký.

Babiš zároveň řekl, že osobně by se prodeji nebránil. Zdůraznil však, že stát by si musel pohlídat strategické zájmy, zejména vazbu firmy na českou armádu.

Peníze by mohly jít na obranu

Výnos z případného prodeje by podle Babiše mohl stát využít například na investice do obrany a plnění závazků vůči NATO.

Výnos může být extrémně vysoký a mimochodem ty peníze možná – pokud armáda bude připravena – by se daly použít na investice v rámci procent plnění do NATO,“ dodal premiér.

Dalibor Martínek: Brno vypálilo Praze rybník. Stalo se hlavním městem diplomacie

V Brně na akci SPD asi 500 lidí protestuje proti konání sjezdu sudetských Němců
ČTK
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Brněnské uskupení Meeting Brno poslední týdny určuje hlavní téma české zahraniční politiky. Není to ani Pavlova Ankara, ani Macinkův Trump, ani Okamurova Ukrajina. Je to Německo, tentokrát tak trochu po brněnsku jinak.

Existence Brna si v Německu všiml prezident Frank-Walter Steinmeier. Slušný úspěch moravské metropole. Ve společném prohlášení s prezidentem Pavlem ocenil snahu o usmíření národů. Setkání sudetských Němců v Brně sice není tématem, kolem kterého by se točila německá veřejná debata. Němci mají problémy se stagnující ekonomikou, mají rekordně nepopulárního kancléře Merze. Tématem tam není Česko, ale globální záležitosti jako Trump či Putin.

Nicméně, veškeré dění kolem brněnského setkání dokázalo jako jedno z mála českých témat překročit západní hranici. Zasloužila se o to především vládní koalice. Ta kvůli přátelskému setkání dvou sousedů vytvořila neuvěřitelný konstrukt. Dokonce v reakci na setkání pár německých nostalgiků zorganizovala zasedání sněmovny. Motoristé a SPD chtějí na reminiscencích kolem sudetských Němců vytřískat pozornost, což se jim daří.

Brněnské jednání provázely protesty

Michal Nosek: Brno se hádá o minulost. Téma Sudet zůstává stále žhavé

Názory

Brněnští zastupitelé při jednání o akci, kterou ani nepořádají, ukázali, že když přijde řeč na historii, nejbezpečnější je nedohodnout se vůbec. Sjezd sudetských Němců tak nezískal ani podporu, ani odsouzení. Zato znovu připomněl, jak moc se v Česku bojíme vlastního příběhu.

Michal Nosek

Přečíst článek

Povedlo se jim přesně to, co zamýšleli. Vytvořili v Česku dojem, že se v Brně děje něco převratného. Svým způsobem to tak je, ale z jiného úhlu, než se snaží veřejnosti vnutit. Němci nepřišli znovu obsazovat Česko. Přijeli si dát pivko. Sudetští Němci se poprvé nebáli uspořádat své vzpomínkové setkání na území naší země. Už to je dobré znamení v sousedských vztazích.

Jde o ekonomiku

Reprezentanti vlády na ně poštvaly své zapšklé příznivce, kteří v Brně nyní staví hranice z papírových krabic. Ano, přesně tuto váhu mají protesty lidí, kteří zapomněli, že s Německem máme od pádu komunistů skvělé vztahy. A zasloužili se o to zejména Němci. Jejich majetkové nároky za poválečné vysídlení neexistují. Jde jim o budoucnost, založenou na sdílení vnímání minulosti. A samozřejmě o ekonomiku.

Němci jsou, jak známo, našimi největšími obchodními partnery. Vlastní téměř celý český automotive. Jejich manažeři, kteří do Česka dojíždějí, ale i němečtí politici, kolem Čechů našlapují po špičkách. Dobře vědí, že vztahy jsou historicky citlivé. Podobně jako my ve vztazích se Slováky, ani oni nechtějí kvůli své technologické vyspělosti, velikosti a historii vyvolávat v Češích pocit méněcennosti.

Meeting Brno dělá v mazaní předsudků skvělou práci. Na rozdíl od Petra Macinky. Petr Kalousek, který za setkáním v Brně stojí, se postavil přání sněmovny, aby se akce nekonala. S vedením sudetských Němců, ale také s bavorským premiérem Markusem Söderem, posouvá vztahy obou zemí o míle dopředu. Zatímco vládní hysterici marně šlapou na brzdu. Sportovní terminologií, Kalousek, ten brněnský, ne jmenovec, bývalý politik, zaslouží cenu za diplomatický počin roku.

