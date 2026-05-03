Biohacking: Což takhle dát si chlorofyl
Chlorofyl je pigment, který rostlinám umožňuje zachytávat sluneční energii a přeměňovat ji na chemickou. Tento proces je naprosto základní, bez něj by nevznikl kyslík v atmosféře ani potravní řetězce, na kterých závisí veškerý živočišný život.
Chlorofyl se přirozeně vyskytuje ve všech zelených rostlinách a jeho nejvyšší koncentrace najdeme v tmavě zelené listové zelenině jako špenátu, mangoldu, kapustě, petrželi nebo řeřiše. Strukturálně je chlorofyl nápadně podobný hemu, železnaté složce hemoglobinu v lidské krvi. Obě obsahují kruhový systém s centrálním kovem, kde u chlorofylu je to hořčík, u hemu železo.
Jako doplněk stravy se používá chlorofylin, což je polosyntetická, ve vodě rozpustná derivace přírodního chlorofylu, ve které je centrální atom hořčíku nahrazen mědí. Prodávají se také produkty s přírodním chlorofylem, typicky ve formě prášku ze spiruliny, chlorelly nebo mladé pšenice.
Měď v chlorofylinu neplní biologickou funkci, slouží pouze ke stabilizaci porfyrinové struktury molekuly. Biologická aktivita vychází z porfyrinového kruhu samotného, nikoliv z centrálního kovu. Tato úprava zlepšuje vstřebatelnost, takže většina produktů na trhu pracuje právě s ní, i když jsou označeny jednoduše jako tekutý chlorofyl.
Ochrana před karcinogeny
Nejsilnější evidenční základ má chlorofylin v oblasti detoxikace a ochrany DNA. Molekula má schopnost vázat se na různé karcinogeny a mutageny, konkrétně na polycyklické aromatické uhlovodíky a aflatoxiny, a snižovat jejich biologickou dostupnost v trávicím traktu.
Aflatoxin je mykotoxin produkovaný plísněmi, který kontaminuje obilí a ořechy a jehož expozice je spojena s vyšším rizikem rakoviny jater. Čínská studie na populaci s vysokou zátěží aflatoxinu ukázala, že skupina užívající chlorofylin třikrát denně po dobu čtyř měsíců měla o 55 procent nižší hladiny markerů poškození DNA způsobeného aflatoxinem oproti skupině s placebem.
Přírodní deodorant
Chlorofylin má také prokázané antifungální a antibakteriální vlastnosti a byl historicky používán pro podporu hojení ran a jako přírodní vnitřní deodorant. Mechanismem je pravděpodobně kombinace přímého antimikrobiálního efektu a schopnosti vázat sloučeniny, které způsobují zápach. Konkrétně trimetylamin, který je zodpovědný za rybí zápach těla u lidí s poruchou metabolismu této sloučeniny.
V kontextu trávicího zdraví ukazují studie na myších modelech, že chlorofylin moduluje složení střevního mikrobiomu a snižuje zánět střevní sliznice a zlepšuje tak nealkoholické ztučnění jater, steatózu.
Když konzumujeme zelenou zeleninu, nepřijímáme chlorofyl izolovaně, ale jako součást komplexní potravinové matrice. Spolu s ním přijímáme vlákninu, polyfenoly, karotenoidy, vitaminy a další fytonutrienty, které spolu v trávicím traktu interagují a vzájemně ovlivňují svou biologickou dostupnost i účinek. Část chlorofylu se v trávicím traktu přemění na feofitin, což je forma bez centrálního hořčíku, a část projde dále do tlustého střeva, kde může působit lokálně na střevní sliznici a mikrobiom.
Přesná míra absorpce závisí na způsobu přípravy jídla: tepelná úprava zeleniny biologickou dostupnost chlorofylu zvyšuje, protože narušuje buněčné stěny a uvolňuje pigment z vazby na bílkoviny, ale zároveň urychluje jeho přeměnu na feofitin. Syrová zelenina naopak obsahuje chlorofyl ve stabilnější formě, ale jeho uvolnění z buněčné mřížky je pomalejší.
Konzumace tmavě zelené zeleniny přináší nižší riziko kolorektálního karcinomu, podporuje mikrobiom a působí protizánětlivě. Tyto efekty vznikají synergií různých látek, které jsou v zelenině přítomny současně.
Praktická otázka tak u suplementace je vždy ta, zda doplněk přináší něco navíc oproti stravě bohaté na zdroje dané látky. V případě chlorofylu platí, že porce tmavě zelené zeleniny denně pokryje jeho příjem v množstvích srovnatelných s typickou suplementační dávkou.
Tekutý chlorofylin má smysl především pro lidi, kteří zeleninu konzumují v minimálním množství, nebo v kontextech, kde je žádoucí specifický efekt. Jako doplněk je chlorofylin považován za bezpečný, vedlejší efekty jsou vzácné a zahrnují především přechodné zabarvení stolice a mírné gastrointestinální potíže při nadměrných dávkách.
