Biohacking: Což takhle dát si chlorofyl

Špenát je mimo jiné zdrojem chlorofylu.
Alžběta Shejbalová

Chlorofyl je pigment, který rostlinám umožňuje zachytávat sluneční energii a přeměňovat ji na chemickou. Tento proces je naprosto základní, bez něj by nevznikl kyslík v atmosféře ani potravní řetězce, na kterých závisí veškerý živočišný život.

Chlorofyl se přirozeně vyskytuje ve všech zelených rostlinách a jeho nejvyšší koncentrace najdeme v tmavě zelené listové zelenině jako špenátu, mangoldu, kapustě, petrželi nebo řeřiše. Strukturálně je chlorofyl nápadně podobný hemu, železnaté složce hemoglobinu v lidské krvi. Obě obsahují kruhový systém s centrálním kovem, kde u chlorofylu je to hořčík, u hemu železo.

Jako doplněk stravy se používá chlorofylin, což je polosyntetická, ve vodě rozpustná derivace přírodního chlorofylu, ve které je centrální atom hořčíku nahrazen mědí. Prodávají se také produkty s přírodním chlorofylem, typicky ve formě prášku ze spiruliny, chlorelly nebo mladé pšenice.

Měď v chlorofylinu neplní biologickou funkci, slouží pouze ke stabilizaci porfyrinové struktury molekuly. Biologická aktivita vychází z porfyrinového kruhu samotného, nikoliv z centrálního kovu. Tato úprava zlepšuje vstřebatelnost, takže většina produktů na trhu pracuje právě s ní, i když jsou označeny jednoduše jako tekutý chlorofyl.

Ochrana před karcinogeny

Nejsilnější evidenční základ má chlorofylin v oblasti detoxikace a ochrany DNA. Molekula má schopnost vázat se na různé karcinogeny a mutageny, konkrétně na polycyklické aromatické uhlovodíky a aflatoxiny, a snižovat jejich biologickou dostupnost v trávicím traktu.

Aflatoxin je mykotoxin produkovaný plísněmi, který kontaminuje obilí a ořechy a jehož expozice je spojena s vyšším rizikem rakoviny jater. Čínská studie na populaci s vysokou zátěží aflatoxinu ukázala, že skupina užívající chlorofylin třikrát denně po dobu čtyř měsíců měla o 55 procent nižší hladiny markerů poškození DNA způsobeného aflatoxinem oproti skupině s placebem.

Přírodní deodorant

Chlorofylin má také prokázané antifungální a antibakteriální vlastnosti a byl historicky používán pro podporu hojení ran a jako přírodní vnitřní deodorant. Mechanismem je pravděpodobně kombinace přímého antimikrobiálního efektu a schopnosti vázat sloučeniny, které způsobují zápach. Konkrétně trimetylamin, který je zodpovědný za rybí zápach těla u lidí s poruchou metabolismu této sloučeniny.

V kontextu trávicího zdraví ukazují studie na myších modelech, že chlorofylin moduluje složení střevního mikrobiomu a snižuje zánět střevní sliznice a zlepšuje tak nealkoholické ztučnění jater, steatózu.

Když konzumujeme zelenou zeleninu, nepřijímáme chlorofyl izolovaně, ale jako součást komplexní potravinové matrice. Spolu s ním přijímáme vlákninu, polyfenoly, karotenoidy, vitaminy a další fytonutrienty, které spolu v trávicím traktu interagují a vzájemně ovlivňují svou biologickou dostupnost i účinek. Část chlorofylu se v trávicím traktu přemění na feofitin, což je forma bez centrálního hořčíku, a část projde dále do tlustého střeva, kde může působit lokálně na střevní sliznici a mikrobiom.

Přesná míra absorpce závisí na způsobu přípravy jídla: tepelná úprava zeleniny biologickou dostupnost chlorofylu zvyšuje, protože narušuje buněčné stěny a uvolňuje pigment z vazby na bílkoviny, ale zároveň urychluje jeho přeměnu na feofitin. Syrová zelenina naopak obsahuje chlorofyl ve stabilnější formě, ale jeho uvolnění z buněčné mřížky je pomalejší.

Konzumace tmavě zelené zeleniny přináší nižší riziko kolorektálního karcinomu, podporuje mikrobiom a působí protizánětlivě. Tyto efekty vznikají synergií různých látek, které jsou v zelenině přítomny současně.

Praktická otázka tak u suplementace je vždy ta, zda doplněk přináší něco navíc oproti stravě bohaté na zdroje dané látky. V případě chlorofylu platí, že porce tmavě zelené zeleniny denně pokryje jeho příjem v množstvích srovnatelných s typickou suplementační dávkou.

Tekutý chlorofylin má smysl především pro lidi, kteří zeleninu konzumují v minimálním množství, nebo v kontextech, kde je žádoucí specifický efekt. Jako doplněk je chlorofylin považován za bezpečný, vedlejší efekty jsou vzácné a zahrnují především přechodné zabarvení stolice a mírné gastrointestinální potíže při nadměrných dávkách.

Vnímání luxusu se mění. A dobrý interiér může vydělat až desítky procent navíc

Byt v Pařížské ulici
Vimislicki, užito se svolebím
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Dobře navržený interiér už není jen otázkou estetiky. Stává se klíčovým faktorem, který ovlivňuje hodnotu bytu, jeho prodejnost i vnímání kupujících. Rozhodující přitom nejsou materiály, ale celková logika prostoru.

Na realitním trhu se tradičně řeší metry čtvereční, lokalita a cena za metr. Jenže v posledních letech začíná stále častěji rozhodovat i něco jiného, a to jak prostor působí jako celek. A právě tady vstupuje do hry interiér, který už dávno není jen estetickým doplňkem, ale zásadním faktorem ovlivňujícím hodnotu nemovitosti.

Podle Jakuba Vymyslického, majitele studia Vimislicki interior design, může kvalitně navržený a dotažený interiér zvýšit cenu bytu o jednotky až desítky procent. V prémiovém segmentu přitom nejde jen o samotnou částku.

Stejně důležitou roli hraje i rychlost prodeje. „Kupující dnes nehledají jen metr čtvereční. Hledají hotové, srozumitelné řešení,“ říká Vymyslický.

Proč „hezký byt“ nestačí

Představa, že vyšší cenu automaticky zajistí drahé materiály nebo designový nábytek, je dnes čím dál méně přesná. Kupující jsou citlivější na to, jak prostor funguje jako celek, a to nejen vizuálně, ale i prakticky.

Klíčovou roli hraje dispozice, práce se světlem, proporce jednotlivých místností a kvalita detailu. Právě tyto faktory určují, jestli byt působí harmonicky a přirozeně, nebo naopak roztříštěně a nečitelně. „Rozhodující není extravagance, ale čitelnost prostoru,“ vysvětluje Vymyslický.

Rozdíl se pak rychle projeví i na trhu. Některé byty zůstávají v nabídce měsíce bez výraznějšího zájmu, zatímco jiné se prodají během několika týdnů. Ne kvůli lokalitě, ale kvůli tomu, jak působí.

Když design změní všechno

V praxi není výjimkou, že právě interiér rozhodne o úspěchu nebo neúspěchu prodeje. Typickým příkladem je byt, který dlouhodobě nenachází kupce. Často jde o prostor bez jasné koncepce, s nesourodými materiály a nahodilými úpravami.

Ve chvíli, kdy takový byt projde kompletním redesignem, kdy se sjednotí materiály, nastaví jasná logika prostoru a dotáhnou detaily, může se jeho pozice na trhu zásadně změnit. „Řešili jsme byt, který byl dlouhodobě bez zájmu. Po rekonstrukci byl prodaný během několika týdnů za výrazně vyšší cenu,“ popisuje Vymyslický.

Důležité je, že nejde o efekt „wow“ na první pohled. Mnohem častěji funguje subtilnější princip. Pocit, že prostor je správně navržený a nevyžaduje další zásahy.

Menší byty, větší dopad

Zajímavé je, že největší efekt kvalitního interiéru se často projevuje u menších bytů. Zatímco u velkých nemovitostí může část nedostatků „zmizet“ v ploše, u menších dispozic je každý detail viditelný. Každý metr musí fungovat a každá chyba se násobí.

Právě proto má u menších bytů komplexní návrh ještě větší význam. „U menší plochy je každý metr cenný a každá chyba je vidět,“ říká Vymyslický. Dobře promyšlené řešení tak dokáže výrazně zvýšit nejen komfort bydlení, ale i celkovou hodnotu nemovitosti.

Proměnila se i samotná definice luxusu. Zatímco dříve byl spojovaný především s viditelnými prvky, jako jsou materiály, značky nebo velikost prostoru, dnes je mnohem méně okázalý. „Luxus je dnes klid. Absence rušivých prvků, absence improvizací, absence stresu,“ uzavírá Vymyslický.

Více než 50 let s vínem: Jak Josef Valihrach dostal české vinařství na mapu světa

Josef Valihrach
ČTK
nst
nst

Když bylo Josefu Valihrachovi čtrnáct let, vyrobil své první víno. Nešlo o dětský pokus ani krátkodobé nadšení – byl to začátek celoživotní cesty, která ho dovedla od malého vinohradu až na prestižní světové soutěže.

Dnes, krátce před sedmdesátinami, zůstává jednou z výrazných postav českého vinařství. Vlastní vinařství založil hned po pádu komunismu v roce 1990 a od té doby nepolevil. Lásku k oboru navíc předal i svým dětem, které dnes pracují v rodinné firmě. Za desítky let práce posbíral řadu ocenění a jeho vína se objevila i na stolech královských rodin a hlav států.

„Vinaři udělali veliký kus práce,“ říká. Podle něj dnes kombinují moderní technologie s návratem k původním postupům a dokázali se prosadit i v zahraničí. „Těší mě, když přijedeme na soutěž do Francie a o Česku se tam ví a mluví dobře.“

K vínu ho přivedl otec. Už v mládí hospodařil na malém vinohradu, který měl tehdy limit 300 hlav. Držel se ho i s výhledem do budoucna – pro případ, že by jednou mohl vinařství dělat naplno. A ten moment přišel hned po revoluci.

„Rodiče mě od toho zrazovali, ale rodina mě podpořila. A dosud to naštěstí funguje,“ vzpomíná.

Josef Valihrach vinařství zasvětil celý svůj život, svou lásku k tomuto oboru předal i svým dětem, které pracují v rodinné firmě

Nové odrůdy

Vedle práce ve vlastních vinohradech v Krumvíři začal jezdit do zahraničí. Sbíral zkušenosti a hledal nové odrůdy. Jako jeden z prvních se kolem roku 2000 pustil do pěstování Chardonnay a Merlotu – dnes běžných odrůd, tehdy ale v Česku spíš výjimečných.

Že šlo o správný krok, ukázaly výsledky. Jeho Chardonnay získalo čtyřikrát první místo v prestižní francouzské soutěži Chardonnay du Monde – v letech 2014, 2020, 2022 a 2024. Takový úspěch se jednomu vinařství podaří jen výjimečně.

K tomu přidal i domácí ocenění Vinař roku za roky 2009, 2010 a 2013.

Ani dnes ale nezůstává stát na místě. Ve vinohradech má 32 odrůd a stále zkouší nové. Tou poslední je Cabernet Blanc, který si přivezl ze Švýcarska.

Chov skotu

Rozšiřování vinic ale podle něj není jednoduché. „Spotřeba vína klesá,“ říká. Vinaři se tak budou muset novým podmínkám přizpůsobit. I proto rodina rozšířila své aktivity o chov skotu – maso dnes nabízí spolu s červeným vínem.

Když mluví o úspěchu, zůstává skromný. „Musí být daný shůry a musíte mít kolem sebe dobré lidi. Začali jsme brzy a věřili jsme tomu, co děláme,“ shrnuje. A i když slaví sedmdesátku, na odpočinek to zatím nevypadá.

