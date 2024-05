Moderní elektroenergetické sítě vyjdou téměř na půl bilionu.  Financování není úplně jasné

S nástupem zelené energetiky vyžaduje zásadní změnu přenosové soustavy a distribučních sítí. Dochází totiž k decentralizaci výroby a modernizace je nutná k připojení solárů, tepelných čerpadel a růstu elektromobility. Jedná se o další revoluci, tentokrát energetickou. Shodli se experti.

Náklady na modernizaci rozvodných sítí budou obrovské ale rozložené do deseti let. Do roku 2035 si totiž vyžádá zhruba 475,7 miliardy korun. Provozovatelé od letošního roku budou muset navýšit investice o 38 procent na více než 40 miliard korun ročně. Ze studie společnosti Deloitte a výpočtu Českého sdružení regulovaných elektroenergetických společností (ČSRES) vyplývá, že by investice mohly vést ke zvýšení příjmů veřejných financí, k růstu hrubé přidané hodnoty a tisíců nových pracovních míst.

Podobný růst investic čeká celou Evropskou unii. Evropská komise spočítala, že do roku 2030 bude potřeba na modernizaci energetických sítí v Evropě investovat v přepočtu 14,5 bilionu korun. Náklady na české investice do modernizace elektroenergetických sítí by podle ČSRES mohly částečně pokrýt dotace z EU. Nyní jsou ale podmínky dotačních titulů podle sdružení poměrně omezující, a proto je jejich čerpání ze strany provozovatelů soustav relativně nízké. O zajištění dodatečných financí v současnosti jedná s ministerstvem průmyslu a obchodu a ministerstvem životního prostředí.

Zaplatí klienti

"Hlavním přínosem nezbytných investic do elektrizačních soustav je zajištění stabilních dodávek elektřiny. Prioritou je pro nás všechny spolehlivé a bezpečné fungování elektroenergetického systému, nicméně významné jsou také ekonomické benefity uskutečněných investic," uvedl předseda Rady ČSRES Marian Rusko.

Energetici jsou v situaci, kdy se nahrazují centrální zdroje, jako jsou třeba uhelné elektrárny, velkým množstvím malých zdrojů, a to v řádech desítek až stovek tisíců. Už v současnosti nelze přehlédnout solární elektrárny na střechách mnoha rodinných domů a jejich počet dále poroste. "Elektřina se bude přenášet obousměrně, to znamená, že někdy ji bude konečný zákazník odebírat, ale jindy ji naopak dodávat. Tato změna si vyžádá vysokou míru digitalizace. Je třeba si uvědomit, že dekarbonizace, elektrifikace sektoru dopravy a vytápění, připojování nových obnovitelných zdrojů energie nebo sdílená energetika kladou značné nároky na elektroenergetickou soustavu. Všechny tyto náklady se budou muset postupně promítnout do regulované složky ceny elektřiny," doplnil k tématu budoucího růstu cen.

Ekonomické výhody

„Z každé koruny vložené provozovateli elektroenergetických soustav do investic získá stát dvě koruny jiné. Díky investicím do distribučních a přenosových soustav vznikne v průměru téměř dvacet jedna tisíc nových pracovních míst zejména ve stavebnictví, zpracovatelském průmyslu a v tržních službách. Ze zvýšené ekonomické aktivity a vzniku pracovních míst by měly pozitivní ekonomické dopady pocítit také domácnosti. Jejich celkové disponibilní příjmy by se měly za uvedené časové období zvýšit o 130,9 miliard korun,“ vysvětlil David Marek, hlavní

ekonom Deloitte ČR.

