E.ON plošně sníží cenu stálým zákazníkům a výhodnější ceníky má pro nové klienty

Společnost E.ON po plošném snížení cen elektřiny v lednu letošního roku, znovu zlevní elektřinu pro své klienty s nefixovanými ceníky. Od září až do konce roku 2025 sníží ceny za dodávku elektrické energie i plynu. Sleva na 1 MWh dodávky elektřiny i plynu bude ve výši 10 procent a týká se zhruba 800 tisíců zákazníků s nefixovanými ceníky. Na konci června připravil i výhodnější produkty pro nové zákazníky. Novinkou je produkt s online obsluhou.

„Stav na energetických trzích se v posledních měsících vyvíjel pozitivně a dal nám možnost, abychom pozitivní trendy promítli i do koncových cen pro naše klienty. Na druhou stranu ale vidíme, že situace ve světě je složitá a poměrně nestabilní, proto je další vývoj těžko předvídatelný a trhy s energiemi na podobné situace citlivě reagují,“ vysvětluje Jan Zápotočný, místopředseda představenstva společnosti E.ON Energie, která dodává energie pro zhruba 1,5 milionu klientů.

„Mohli jsme čekat, jak se bude situace dále vyvíjet a snížit ceny například od ledna nadcházejícího roku. Chtěli jsme ale, aby naši věrní klienti mohli benefitovat z dosavadního vývoje trhu a rozhodli jsme se jít alespoň cestou dočasného snížení ceny, na které bychom chtěli v nadcházejícím roce navázat, pokud to celková situace dovolí,“ přibližuje Jan Zápotočný.

Zákazníkům se sleva započte automaticky

Slevu E.ON klientům dá na startu topné sezony, aby jejich úspora byla co nejvyšší. Klienti nemusí vůbec nic řešit. Sleva se jim započítá do jejich ceny a uvidí jí pak ve svém vyúčtování. Vzhledem k tomu, že sleva zatím platí na dobu určitou, není ani vhodné si upravovat pravidelné zálohy. „Slevy u jednotlivých ceníků zákazníkům oznámíme během léta formou, kterou s námi komunikují a na kterou jsou zvyklí. Vše proběhne automaticky, nikdo s námi nemusí uzavírat novou smlouvu,“ dodává Radek Fišer, vedoucí prodeje energií společnosti E.ON Energie.

Nový produkt s online obsluhou nabízí jedny z nejvýhodnějších podmínek na trhu

E.ON připravil od konce června výhodnější produkty také pro nové zákazníky. Ceny u akvizičních produktů v tomto roce snížil už potřetí a noví klienti mohou díky tomu ušetřit oproti dosavadní květnové nabídce na dodávce 1 MWh elektřiny u většiny produktů zhruba 100 Kč. Zájemci, kteří chtějí přejít k E.ONu si mohou vybírat ze široké nabídky produktů od jednoletých fixací po produkty s klesají cenou do konce roku 2027 v elektřině i v plynu. Aktuální nabídky od E.ONu pro nové klienty patří k nejvýhodnějším na trhu.

Novinkou je pak zcela nový online produkt v elektřině i v plynu. Produkty s názvem Elektřina online Pro a Plyn online Pro jsou plně digitální produkty. Sjednání, správa smlouvy a komunikace s klientem probíhá výhradně online. „Jsou to produkty, které jsou vhodné pro zákazníky, kteří chtějí ušetřit a preferují online komunikaci se svým dodavatelem,“ dodává Tomáš Fišer, manažer digitálního prodeje společnosti E.ON Energie.

Zákazníci, kteří přejdou k E.ONU, díky těmto produktům získají jistotu fixovaných cen na dva roky a díky úspoře nákladů na obsluhu zákazníka ze strany dodavatel, mohou mít i výhodnější ceny. Ve srovnání s klasickým dvouletým produktem mají zákazníci ceny výhodnější o téměř 100 Kč v nejběžnější distribuční sazbě D02d.