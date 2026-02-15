Náměstí proti Macinkovi: Tisíce lidí vyšly do ulic na podporu prezidenta Pavla
Ve městech mimo Prahu i menších obcích se dnes odpoledne sešli lidé podporující prezidenta Petra Pavla v jeho sporu s vládní stranou Motoristů. Na jednotlivých náměstích se shromáždily stovky nebo i tisíce lidí. Podle pořadatelů ze spolku Milion chvilek se shromáždění odehrávají ve více než 400 městech a obcích v Česku. Navazují na demonstraci z 1. února na pražském Staroměstském a Václavském náměstí, kde se tehdy podle organizátorů sešlo až 90 tisíc lidí. Na některé akce dorazili také Pavlovi odpůrci.
Shromáždění jsou reakcí na spor hlavy státu a předsedy Motoristů Petra Macinky kvůli tomu, že prezident odmítl jmenovat poslance strany Filipa Turka ministrem životního prostředí. Macinka v sobotu uvedl, že protestovat je svaté právo občanů a že protesty vnímá jako opoziční. "Vláda tvořená hnutími ANO a SPD a Motoristy bude plnit svoje programové prohlášení a tlak opozice na tom nic nezmění," řekl Macinka novinářům v sobotu na Mnichovské bezpečnostní konferenci. Turek dnes České televizi (ČT) řekl, že důležité jsou výsledky voleb a z protestů si nebude nic vyvozovat.
Kdykoli jede ministr zahraničí Macinka do ciziny, Čech trne, co tam provede. Obavy se potvrdily při mnichovské bezpečnostní konferenci. Kromě gesta tvrdohlavého dítěte, kdy dopředu ohlásil, že tam bude ignorovat prezidenta naší země, se na místě pustil do demokratky a bývalé ministryně zahraničí USA Hillary Clintonové.
Macinka školil americké demokraty, Schillerová má názor
Tisíce lidí dorazily na shromáždění na podporu prezidenta na brněnské náměstí Svobody, další Pavlovi podporovatelé se sešli na Masarykově náměstí v centru Ostravy. Tam vedle příznivců s vlajkami či transparenty přišli také Pavlovi odpůrci, náměstím se tak nesly potlesk i pískání. V centru Olomouce zhruba dva tisíce lidí zaplnily značnou část náměstí před budovou radnice, mnozí s sebou přinesli české vlajky a transparenty. Podobné akce se konají také například v Krnově, Opavě, Novém Jičíně, Českém Těšíně, Karviné či Frýdku-Místku, Jeseníku, Šumperku, ve Šternberku, v Mohelnici nebo v Prostějově.
V Plzni se podle informací ČTK na náměstí Republiky sešla asi tisícovka lidí. "Zatím nedošlo k žádnému incidentu ani narušení veřejného pořádku," sdělila ČTK krajská mluvčí policistů Dagmar Mifková.
Ministr zahraničí Petr Macinka ocenil dnešní projev šéfa americké diplomacie Marka Rubia na Mnichovské bezpečnostní konferenci. Označil ho za civilizační a řekl, že by podepsal každé jeho slovo. Dodal, že Evropa by měla být více soběstačná.
Macinka ocenil projev Rubia: Podepsal bych každé slovo
Na Mírové náměstí v Ústí nad Labem přišlo Pavla podpořit několik stovek lidí. Někteří se vybavili transparenty nebo vlajkami či napnutou flanelovou červenou kostkovanou košilí, která byla Pavlovým symbolem v prezidentské kampani. Přišli také odpůrci hlavy státu. Na pódiu se vystřídala studentka gymnázia s místními aktivisty či hercem. Vyzývali k obraně demokracie a aktivnímu postoji občanů. Podobné akce se konají v dalších osmnácti městech napříč Ústeckým krajem, například v Teplicích, Litoměřicích, Děčíně nebo Mostě.
V Liberci se v mrazivém počasí shromáždily stovky lidí na náměstí Dr. E. Beneše. V rukách měli hesla s nápisy "Stojíme za prezidentem" nebo také "Babiš, Okamura, Macinka - ten sendvič už nejde skousnout". Obdobné akce se konaly také například v Jablonci nad Nisou, České Lípě, Turnově, Novém Boru či Semilech.
Ve Středočeském kraji se shromáždění uskutečnilo v několika desítkách měst, ale také v menších obcích. Lidé se sešli například v Kolíně, Příbrami, Mladé Boleslavi a také v největším městě kraje, v Kladně, kam přišlo více než 100 lidí a další ještě přicházeli. Podle středočeského policejního mluvčího Pavla Truxy jsou akce bez komplikací a konfliktů.
V Karlových Varech se před hlavní poštou sešlo víc než 500 lidí, zastavovali se také kolemjdoucí. Někteří manifestující měli transparenty na podporu prezidenta nebo s hesly třeba "Nejsme vládní kořist ani rukojmí lůzy" nebo "Končíme Mací". V davu byli vidět i regionální politici jako bývalý ministr, hejtman a primátor Petr Kulhánek (KOA, za STAN) nebo krajská předsedkyně KDU-ČSL Olga Haláková.
Ve Zlíně se na Gahurově prospektu v centu města shromáždily zhruba tři stovky lidí s vlajkami ČR, EU nebo Ukrajiny. Mezi transparenty byl například jeden s nápisem "Není Petr jako Petr. Macinka jen sobě, Pavel všem i Tobě".
Spojené státy musejí zvýšit politický tlak na Rusko a donutit ho usednout k jednacímu stolu, jinak nebude možné míru na Ukrajině dosáhnout. Na takzvaném ukrajinském obědě, který na okraj Mnichovské bezpečnostní konference uspořádala Nadace Viktora Pinčuka to řekl český prezident Petr Pavel. V současné době podle něj Moskva k jednání ale není mentálně připravena.
Pavel: Rusko je slabá země s mnoha jadernými zbraněmi
Stovky lidí přišly také do jihlavského parku Jana Masaryka, někteří s českými vlajkami a transparenty s hesly jako "Stojíme za naším prezidentem", "Vládo odstup" nebo "Chci žít v zemi, kde vládne soucit, láska a tolerance". Stejné shromáždění připravili pořadatelé na Vysočině také v Pelhřimově, Třebíči, Telči, Velkém Meziříčí nebo v Polné.
V Pardubicích se před budovu Východočeského divadla sešly stovky lidí. V davu, který téměř zaplnil dlážděné prostranství, byly vidět české vlajky a transparent s nápisem "Stojím za prezidentem". Podle organizátorů byla cílem shromáždění obrana demokratických hodnot země, nikoliv zpochybnění výsledku voleb. Zdůraznili, že si přejí směřování Česka k západní Evropě a podporu Ukrajiny ve válce s Ruskem.
Senátorka Miluše Horská z klubu KDU-ČSL v Pardubicích apelovala na zachování nezávislosti veřejnoprávních médií a vyzvala přítomné, aby se dál scházeli na náměstích a dali najevo svůj názor. V Pardubickém kraji se obdobné demonstrace konaly mimo jiné v Chrudimi, Chocni, Vysokém Mýtě, Ústí nad Orlicí, České Třebové, Svitavách, Poličce nebo Litomyšli.
"Tady už nejde jen o prezidenta. Jde o to, jakou cestou se vydá Česká republika," uvedl ke shromážděním na síti X předseda Milionu chvilek Mikuláš Minář. Další demonstrace v Praze bude podle něj 21. února na podporu Ukrajiny, bezpečí ČR a silné Evropy. Milion chvilek také sbírá podpisy pod výzvu Stojíme za prezidentem, kterou zatím podepsalo zhruba 770 tisíc lidí.