Bydlet na pár metrech se společnou kuchyní? Není to ubytovna, ale "coliving" a jde to do Česka

Sociální bydlení ani ubytovna to není. Naopak - bydlení v hotelových pokojích má být dokonce dražší než běžný pronájem.

Do Česka míří trend takzvaného colivingového bydlení. Jedná se o uskupení plně vybavených malých bytů se sdílenými prostory, jako jsou například kuchyně, televizní místnosti, posilovny, knihovny nebo komunitní zahrádky. Podle zakladatelky a ředitelky poradenské společnosti pro nájemní bydlení BTR Consulting Zuzany Chudoby by se spíše než o sociálně dostupné bydlení mělo jednat o bydlení komerční. Nájem by měl být dražší o deset až 15 procent než v tradičním pronájmu.

"Nájemné v takových typech ubytování je samozřejmě vyšší, protože se nejedná o standardní nájemní vztah, ale ubytování. V částce, kterou klient platí je tak již zahrnuta spotřeba energie, vody, tepla a ostatní služby, které volně v domě využívá. Jako nadstandard pak platí například parkování, domácí zvířata a půjčení malých domácích spotřebičů," řekla Chudoba. Bydlení v tzv. colivingu může podle ní trvat od týdne do jednoho roku, a nabízí tak určitou flexibilitu.

"Je nutné se z pohledu trendu podívat i na změnu názoru na bydlení a preference generace Z, která už nechce vlastnit," dodala Chudoba.

Čeští investoři jsou podle Chudoby k této alternativě bydlení ještě stále spíše skeptičtí, a většinou tak v České republice budou colivingové domy chtít stavět investoři ze zahraničí.

Sdílená knihovna

"Myslím si, že zmíněný trend se bude pod tlakem zahraničních vlivů a zájmu zahraničních investorů postupně dostávat i k nám, ale nebude zde tak rozšířen. Češi jsou spíše individualisté, než aby ve velké míře projevovali zájem navazovat kontakty s lidmi, které neznají," řekla Chudoba. BTR Consulting nyní zastupuje šest zahraničních investorů, kteří plánují v České republice vystavět nové colivingové domy. Chudoba zároveň dodala, že tento typ domů se hojně staví například v USA, Velké Británii nebo Skandinávii. Další colivingové domy lze najít ve Vídni nebo v Bruselu.

Jeden z colivingových projektů v Česku připravuje litevská investiční společnost Baltic Asset Managment. Chce přestavět hotel Vítkov na pražském Žižkově na 100 bytů ve spolubydlení o velikosti mezi 15 až 48 metry čtverečními. Takzvaný projekt Youston bude mít řadu společných prostor včetně jídelny, kina, sauny nebo prádelny. Bydlení by mělo být dostupné od začátku příštího roku. Projekt vyjde na 14 milionů eur (asi 330 milionů korun) a podle tiskové zprávy společnosti půjde o první colivingový projekt Baltic Asset Managment ve střední Evropě.

„Naše tržní analýzy ukazují, že je v České republice a v celém středoevropském regionu nedostatek nabídky kvalitních prostor pro coliving,“ řekl Ugnius Latvys, generální ředitel společnosti Baltic Asset Management. Zároveň dodal, že společnost plánuje investovat v České republice, Polsku a Lotyšsku více než 112 milionů eur (2,6 miliardy korun) a rozšířit své portfolio o více než 1200 colivingových i tradičních nájemních jednotek.

Colivingové bydlení připravuje také developerská skupina Trigema v Nových Butovicích. V mrakodrapu Top Tower, o který bude opřený kovový vrak lodi od výtvarníka Davida Černého, by mělo vzniknout 270 jednotek o velikosti 18 nebo 19 metrů čtverečních s kuchyňkou a šatnou. Ve větším veřejném prostoru bude například sdílená knihovna, obývací pokoje nebo posilovna. Mrakodrap Top Tower by měl být dostavěný v roce 2029 a celkově by v něm mělo být umístěno mezi 800 až 1000 bytů. Investice společnosti na výstavbu zatím vychází na 13 miliard korun.

