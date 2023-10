Sázka na umělou inteligenci. Tyto společnosti jsou připraveny ovládnout ekonomiku poháněnou AI

Investování do AI akcií představuje příležitost podílet se na růstu transformační technologie, která mění podobu průmyslových odvětví. Nvidia, Alphabet a Microsoft jsou přitom tři společnosti stojící v čele této revoluce – nabízejí investorům expozici vůči různým aspektům ekonomiky poháněné umělou inteligencí.

Umělá inteligence (AI) už není jen módní slovo, ale transformační síla, která mění odvětví po celém světě. Od zdravotnictví a finančnictví až po výrobu a zábavu se umělá inteligence stává nedílnou součástí zvyšování efektivity, inovací a růstu.

Hledáte příležitosti v tomto v tomto rozvíjejícím se oboru? Zde jsou tři AI akcie, které jsou připraveny ovládnout ekonomiku poháněnou umělou inteligencí.

Nvidia

Společnost Nvidia se stala globálním lídrem v oblasti počítačů s umělou inteligencí. Grafické procesorové jednotky (GPU) této společnosti jsou srdcem AI aplikací – pohánějí vše od autonomních vozidel až po datová centra. Díky svému odhodlání v oblasti výzkumu a vývoje společnost nadále posouvá hranice možností umělé inteligence.

Grafické procesory Nvidia jsou považovány za zlatý standard pro trénování umělé inteligence. Jsou široce rozšířené mezi předními technologickými giganty, což z této polovodičové společnosti činí klíčového hráče v ekosystému hardwaru pro AI.

Portfolio Nvidia v oblasti AI však přesahuje rámec hardwaru – zahrnuje softwarové platformy jako Nvidia CUDA a knihovny jako cuDNN, které jsou pro vývoj AI nezbytné. Lídr v oblasti počítačů s umělou inteligencí trvale dosahuje dobrých finančních výsledků, přičemž růst tržeb a zisků odráží rostoucí poptávku po technologiích souvisejících s umělou inteligencí.

Investoři, kteří hledají expozici vůči AI akciím prostřednictvím hardwarových a softwarových řešení, by měli zvážit zařazení akcií Nvidia do svých portfolií.

Alphabet

Alphabet, mateřská společnost Google, je synonymem pro umělou inteligenci a strojové učení. Výzkumná divize umělé inteligence společnosti Google, DeepMind, dosáhla převratných úspěchů, včetně vývoje AlphaGo – umělé inteligence, která porazila hráče hry Go světové úrovně. Kromě toho vyhledávací algoritmy a služby poháněné umělou inteligencí, jako jsou Google Photos, ukazují, že se společnost neustále věnuje inovacím v oblasti umělé inteligence.

Google disponuje obrovským množstvím dat, která jsou zlatým dolem pro trénování AI modelů. Tato datová výhoda tak dává společnosti náskok v různých aplikacích umělé inteligence.

Služba Google Cloud pak nabízí služby poháněné AI, které jsou určeny podnikům usilujícím o integraci AI do svých činností, což z ní činí klíčového hráče v oblasti cloudových řešení umělé inteligence.

Protože hrají stále důležitější roli regulace a etika umělé inteligence, závazek Alphabetu k etickému vývoji a výzkumu AI ho předurčuje k dlouhodobému úspěchu. Kromě AI má společnost rozmanité zdroje příjmů, včetně reklamy, což investorům zajišťuje stabilitu. Oddanost Alphabetu výzkumu AI, jeho rozsáhlé datové zdroje a jeho závazek k vývoji etické AI z něj bezpochyby činí silného hráče v oblasti umělé inteligence.

Microsoft

Microsoft se úspěšně etabloval jako významný hráč v ekonomice založené na umělé inteligenci. Cloudová platforma Azure společnosti nabízí řadu AI služeb, včetně Azure Machine Learning, a je tak vhodnou volbou pro podniky hledající škálovatelná řešení AI. Cenný rozměr ekosystému AI dodává softwarovému gigantu také akvizice společnosti LinkedIn a v neposlední řadě také významný podíl ve společnosti OpenAI.

Cloudová platforma Microsoftu je lídrem v poskytování infrastruktury a služeb umělé inteligence a přitahuje podniky, které touží plně využívat možnosti AI. Technologický gigant nabízí komplexní řešení umělé inteligence, od infrastruktury a nástrojů až po aplikace AI, což z něj činí atraktivní volbu pro firmy, které hledají komplexní integraci AI.

Microsoft také investuje velké prostředky do výzkumu a vývoje AI a jeho partnerství s univerzitami a výzkumnými institucemi přispívají k pokroku v této oblasti. Finanční stabilita společnosti a konzistentní růst příjmů z něj činí atraktivní volbu pro dlouhodobé investory.

Vzhledem k tomu, že umělá inteligence je i nadále hnacím motorem digitální transformace, komplexní přístup společnosti Microsoft a její závazek k inovacím ji staví do pozice silného soupeře na trhu s umělou inteligencí.

Slovo závěrem

Investování do akcií společností Nvidia, Alphabet a Microsoft, nabízí investorům unikátní příležitost těžit z růstu a inovací v oblasti umělé inteligence. Tyto společnosti jsou lídry v oblasti AI, každá s unikátními přínosy a silnými pozicemi v různých segmentech trhu.

Nvidia je klíčovým hráčem v ekosystému hardwaru pro AI, Alphabet využívá své rozsáhlé datové zdroje k vývoji převratných AI technologií a Microsoft nabízí komplexní řešení umělé inteligence prostřednictvím své cloudové platformy Azure.

Všechny tři společnosti mají silné finanční zázemí a jsou dobře situovány k dlouhodobému růstu, což je činí atraktivními pro investory. Jejich závazek k inovacím, výzkumu a etickému vývoji AI také naznačuje, že budou hrát klíčovou roli v budoucím vývoji tohoto odvětví.

Autor: Finex.cz