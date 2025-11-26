Tykač do roka zavře tři uhelky, o práci přijdou tisíce lidí
Konec uhlí v Česku přichází rychleji, než stát plánoval. Tykačova Sev.en vypne Počerady, Chvaletice i Kladno nejpozději do jara 2027. Výkon 2,4 GW mizí ze sítě a o práci přijde
Energetická skupina Sev.en miliardáře Pavla Tykače ukončí provoz uhelných elektráren Počerady a Chvaletice a elektrárny s teplárnou v Kladně v prosinci 2026, nejpozději v březnu 2027, uvedla ve středu firma na svém webu. Zdůvodnila to hrozbou trvalých ztrát kvůli výhledu tržních cen elektřiny a cen emisních povolenek. Elektrárny, jejichž provoz skončí, mají podle webu skupiny Sev.en instalovaný výkon téměř 2400 megawattů (MW), kladenský zdroj navíc tepelný výkon více než 950 MW.
Nejistota cen i povolenek
Ekonomická situace je pro výrobce energie využívající hnědé uhlí velmi nepříznivá, uvedla firma. Energetiku podle ní ovlivňuje řada faktorů, jejichž vývoj není jasný. Jde například o vývoj cen emisních povolenek od ledna 2026, vývoj ceny plynu v tomto zimním období nebo tempo nástupu dalších obnovitelných zdrojů. „Všechny tyto skutečnosti nás donutily ukončit provoz našich uhelných zdrojů – Elektrárny Počerady, Elektrárny Chvaletice a Teplárny Kladno v nejbližším možném zákonném termínu, tedy v prosinci 2026, nejpozději v březnu 2027,“ napsala firma ve stručném sdělení.
Až tisíce nezaměstnaných
Mluvčí skupiny Eva Maříková sdělila, že ve dvou elektrárnách a teplárně dohromady aktuálně pracuje 800 lidí a zhruba dvojnásobek až 2,5násobek v dodavatelských firmách. Celá skupina zaměstnává 2600 lidí.
Uzavírání uhlí přichází dřív, než stát plánoval
Možnost brzkého ukončení produkce v uhelných elektrárnách skupina Sev.en avizovala dříve. Současná vláda v demisi v minulosti uvedla, že uhelná energetika v Česku skončí do roku 2033. Dřívější uzavírání uhelných zdrojů ale připustili také další výrobci. Skupina ČEZ ve svých aktuálních plánech uvádí rok 2030, v případě rychlé ztráty konkurenceschopnosti uhelných elektráren je možný i dřívější termín.
Ze sítě zmizí přes 2,3 GW výkonu
Elektrárna Počerady na Mostecku má podle webu skupiny Sev.en instalovaný výkon 1050 MW, elektrárna v Chvaleticích na Pardubicku 820 MW a v Kladně má elektrárna výkon 524 MW a teplárna 966 MW. Sev.en provozuje ještě teplárnu ve Zlíně s instalovaným elektrickým výkonem 64 MW a tepelným 373 MW, která je vybavená fluidními kotly schopnými vedle uhlí spalovat i biomasu a bioplyn. Firma také těží hnědé uhlí v lomu Vršany na Mostecku a pracuje na rekultivacích území po dřívější těžbě uhlí.
Společnost Sev.en Česká energie z Tykačovy skupiny Sev.en, pod kterou uhelné elektrárny a těžba uhlí patří, loni skončila v čisté ztrátě 2,1 miliardy korun. O rok dříve byla její ztráta skoro třikrát vyšší. Tržby skupiny v meziročním srovnání klesly o 26 procent na 1,06 miliardy eur (asi 26,8 miliardy korun).
Energetická skupina Sev.en miliardáře Pavla Tykače uzavře své uhelné elektrárny Počerady, Chvaletice a na Kladně. Ukončit výrobu elektřiny by měly v lednu 2027. Důvodem je růst ceny emisních povolenek a ztráta ziskovosti elektráren. Uvedly to Hospodářské noviny s odvoláním na tři zdroje z energetického trhu. Společnost to zatím nepotvrdila. Podle serveru iROZHLAS.cz zatím skupina možné uzavření elektráren zvažuje a propočítává efektivitu jejich dalšího provozu.
