Blackouty budou častější, myslí si Češi. Jejich připravenost na ně je však slabá
Češi při výpadku dodávek elektřiny nejvíce postrádají internet. Po červencovém blackoutu to jako největší problém označilo 30 procent lidí. Postrádali také možnost vařit nebo informace o situaci. Většina obyvatel očekává, že se podobné situace budou opakovat. Připravenost veřejnosti na ně je ovšem nízká. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos pro společnost epet.
Průzkum, kterého se zúčastnilo 1047 respondentů, se uskutečnil v polovině srpna, tedy více než měsíc po masivním výpadku elektrického proudu v části Česka. Výpadek trval několik hodin, postihl asi milion z celkového počtu 6,3 milionu odběrných míst. Podle dřívějších zpráv provozovatele přenosové soustavy v České republice ČEPS byl rozsáhlý výpadek důsledkem souběhu několika událostí, přesné příčiny zatím stále známy nejsou.
Červencový rozsáhlý výpadek proudu v Česku podle průzkumu ovlivnil postoj Čechů k podobným situacím, 60 procent dotázaných očekává, že blackouty budou častější. Situace navíc ovlivnila i očekávání k dalšímu vývoji cen energií. Celkem 47 procent Čechů je tak přesvědčeno, že opakování podobných událostí povede ke zdražení elektřiny.
Slabá příprava
Průzkum se zaměřil také na připravenost tuzemských domácností pro případ blackoutu. Dvě třetiny z nich mají pro tyto situace připravenou bateriovou svítilnu a více než polovina spoléhá na nabitou powerbanku. Klasické svíčky využívá 43 procent lidí, na záložní zdroj energie pak spoléhá třetina domácností. Například pitnou vodu na 24 hodin pro všechny členy domácnosti mají podle průzkumu připravenou jen dvě pětiny lidí. Jídlo má pak v zásobě přes 60 procent domácností, ale pouze pětina má zásoby na týden a více, zatímco čtyři z deseti vystačí s potravinami na dva až šest dní.
Lidí, kteří stav nouze neberou na lehkou váhu, přibývá i v České republice. Své rodinné domy vybavují dieselagregáty, ve sklepích a garážích uchovávají zásoby trvanlivých potravin a mají i plné mrazáky. Trend energeticky nezávislejších domácností tak sílí.
Jak přežít blackout. Co si připravit pro krizovou situaci
Enjoy
Lidí, kteří stav nouze neberou na lehkou váhu, přibývá i v České republice. Své rodinné domy vybavují dieselagregáty, ve sklepích a garážích uchovávají zásoby trvanlivých potravin a mají i plné mrazáky. Trend energeticky nezávislejších domácností tak sílí.
„Bez ohledu na vlastní zkušenost s blackoutem v letošním roce je připravenost lidí v ČR spíše nízká. Domácnosti mají baterky nebo powerbanky, ale systematičtější připravenost často chybí. Téměř polovina navíc přiznává, že nemá dost informací, jak se správně připravit. Červencový výpadek ale pro řadu domácností znamenal impulz ke změně. Více než třetina od té doby zvažuje vlastní zdroje energie ve formě tepelných čerpadel či fotovoltaiky,“ uvedl obchodní ředitel epet Roman Šmíd.
Průzkum poukázal také na to, že lidem při výpadcích proudu nechybí jen praktické věci, ale i samotné informace. Nejčastěji je lidé hledají u svého dodavatele energií, ačkoliv výpadky řeší spíše distributoři a správci sítě. Naopak na stát či média by se v podobných případech obrátila jen třetina domácností.
V případě dlouhodobějšího výpadku by Češi podle průzkumu od svého dodavatele elektřiny nejčastěji očekávali jasné a aktuální informace, 68 procent chce znát odhadovaný čas obnovení dodávek a 61 procent průběžné zprávy o poruchách. Téměř polovina by zároveň uvítala zajištění náhradních zdrojů, zatímco přímou technickou pomoc či obecná doporučení pro domácnosti zmínila přibližně čtvrtina respondentů.
JARNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Porazit všechny a stát se jedničkou. Na českém trhu se to podařilo spoustě hráčům. Co když se ale pokusí prosadit na evropském, asijském, americkém, nebo dokonce globálním trhu? Pak začínají podnikatelé i firmy narážet na celou řadu problémů. Přesto řada z nich uspěla.
Zakladatel Lasvitu Leon Jakimič, zakladatel Unicorn Attacks Vít Šubert, majitel Mattoni 1873 Alessandro Pasquale či zakladatel a CEO globální platformy FTMO Otakar Šuffner. To je část hvězd jarního vydání magazínu Newstream CLUB, jehož hlavním tématem je GLOBÁLNÍ ÚSPĚCH. Jak ho dosáhnout z Česka? A lze se prosadit na celosvětovém kolbišti v éře, kdy druhé místo téměř vždy znamená prohru?
Magazín se dále věnuje velkým finančním skupinám, které svět dobývají investicemi. Zvláštní kapitolou pak je Německo, které pro tuzemské podnikatele i finančníky velmi často představuje první velkou zkoušku nebo příslovečnou bránu do světa. A platí to i ve chvíli, kdy se německá ekonomika potýká s celou řadou strukturálních problémů.
Podíváme se na největší investice, které čeští hráči v posledních letech učinili a které představují historicky největší akvizice českého kapitálu v zahraničí.
A hudební promotér David Gaydečka čtenáře pozve do tajemného Doupěte, které je úplně novým typem hudebního klubu, v němž vystupují hvězdy, které zná celý svět.
Sedmé vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo se můžete těšit již v červnu.