Vyberte si z našich newsletterů

Přihlásit odběr
newstream.cz Zprávy z firem Blackouty budou častější, myslí si Češi. Jejich připravenost na ně je však slabá

Blackouty budou častější, myslí si Češi. Jejich připravenost na ně je však slabá

Čechům kvůli obnovitelným zdrojům hrozí častější blackouty
ČTK
ČTK
ČTK

Češi při výpadku dodávek elektřiny nejvíce postrádají internet. Po červencovém blackoutu to jako největší problém označilo 30 procent lidí. Postrádali také možnost vařit nebo informace o situaci. Většina obyvatel očekává, že se podobné situace budou opakovat. Připravenost veřejnosti na ně je ovšem nízká. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos pro společnost epet.

Průzkum, kterého se zúčastnilo 1047 respondentů, se uskutečnil v polovině srpna, tedy více než měsíc po masivním výpadku elektrického proudu v části Česka. Výpadek trval několik hodin, postihl asi milion z celkového počtu 6,3 milionu odběrných míst. Podle dřívějších zpráv provozovatele přenosové soustavy v České republice ČEPS byl rozsáhlý výpadek důsledkem souběhu několika událostí, přesné příčiny zatím stále známy nejsou.

Červencový rozsáhlý výpadek proudu v Česku podle průzkumu ovlivnil postoj Čechů k podobným situacím, 60 procent dotázaných očekává, že blackouty budou častější. Situace navíc ovlivnila i očekávání k dalšímu vývoji cen energií. Celkem 47 procent Čechů je tak přesvědčeno, že opakování podobných událostí povede ke zdražení elektřiny.

Slabá příprava

Průzkum se zaměřil také na připravenost tuzemských domácností pro případ blackoutu. Dvě třetiny z nich mají pro tyto situace připravenou bateriovou svítilnu a více než polovina spoléhá na nabitou powerbanku. Klasické svíčky využívá 43 procent lidí, na záložní zdroj energie pak spoléhá třetina domácností. Například pitnou vodu na 24 hodin pro všechny členy domácnosti mají podle průzkumu připravenou jen dvě pětiny lidí. Jídlo má pak v zásobě přes 60 procent domácností, ale pouze pětina má zásoby na týden a více, zatímco čtyři z deseti vystačí s potravinami na dva až šest dní.

Co dělat, když vypnou proud

Jak přežít blackout. Co si připravit pro krizovou situaci

Enjoy

Lidí, kteří stav nouze neberou na lehkou váhu, přibývá i v České republice. Své rodinné domy vybavují dieselagregáty, ve sklepích a garážích uchovávají zásoby trvanlivých potravin a mají i plné mrazáky. Trend energeticky nezávislejších domácností tak sílí.

nos

Přečíst článek

„Bez ohledu na vlastní zkušenost s blackoutem v letošním roce je připravenost lidí v ČR spíše nízká. Domácnosti mají baterky nebo powerbanky, ale systematičtější připravenost často chybí. Téměř polovina navíc přiznává, že nemá dost informací, jak se správně připravit. Červencový výpadek ale pro řadu domácností znamenal impulz ke změně. Více než třetina od té doby zvažuje vlastní zdroje energie ve formě tepelných čerpadel či fotovoltaiky,“ uvedl obchodní ředitel epet Roman Šmíd.

Průzkum poukázal také na to, že lidem při výpadcích proudu nechybí jen praktické věci, ale i samotné informace. Nejčastěji je lidé hledají u svého dodavatele energií, ačkoliv výpadky řeší spíše distributoři a správci sítě. Naopak na stát či média by se v podobných případech obrátila jen třetina domácností.

V případě dlouhodobějšího výpadku by Češi podle průzkumu od svého dodavatele elektřiny nejčastěji očekávali jasné a aktuální informace, 68 procent chce znát odhadovaný čas obnovení dodávek a 61 procent průběžné zprávy o poruchách. Téměř polovina by zároveň uvítala zajištění náhradních zdrojů, zatímco přímou technickou pomoc či obecná doporučení pro domácnosti zmínila přibližně čtvrtina respondentů.

JARNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Porazit všechny a stát se jedničkou. Na českém trhu se to podařilo spoustě hráčům. Co když se ale pokusí prosadit na evropském, asijském, americkém, nebo dokonce globálním trhu? Pak začínají podnikatelé i firmy narážet na celou řadu problémů. Přesto řada z nich uspěla.

Zakladatel Lasvitu Leon Jakimič, zakladatel Unicorn Attacks Vít Šubert, majitel Mattoni 1873 Alessandro Pasquale či zakladatel a CEO globální platformy FTMO Otakar Šuffner. To je část hvězd jarního vydání magazínu Newstream CLUB, jehož hlavním tématem je GLOBÁLNÍ ÚSPĚCH. Jak ho dosáhnout z Česka? A lze se prosadit na celosvětovém kolbišti v éře, kdy druhé místo téměř vždy znamená prohru?

Magazín se dále věnuje velkým finančním skupinám, které svět dobývají investicemi. Zvláštní kapitolou pak je Německo, které pro tuzemské podnikatele i finančníky velmi často představuje první velkou zkoušku nebo příslovečnou bránu do světa. A platí to i ve chvíli, kdy se německá ekonomika potýká s celou řadou strukturálních problémů.

Podíváme se na největší investice, které čeští hráči v posledních letech učinili a které představují historicky největší akvizice českého kapitálu v zahraničí.

A hudební promotér David Gaydečka čtenáře pozve do tajemného Doupěte, které je úplně novým typem hudebního klubu, v němž vystupují hvězdy, které zná celý svět.

Sedmé vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v červnu.

Související

Česko postihl velký výpadek proudu

Glosa Dalibora Martínka: Česko zažilo nebývalý výpadek proudu. Už se nebudeme smát Španělům

Názory

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Čtvrt milionu pracovních míst fuč. Německý průmysl trpí

Výrobní závod prodejce vysokozdvižných vozíků Jungheinrich
ČTK
Lukáš Kovanda
ČTK

Pád německého průmyslu zrychluje. Od roku 2019 přišel o 250 tisíc pracovních míst, vyplývá ze studie EY.

Tržby německých průmyslových firem klesly ve druhém letošním čtvrtletí meziročně o 2,1 procenta. Je to už osmé čtvrtletí v řadě, kdy německý průmysl zaznamenává pokles. A spolu s tržbami ubývají i pracovní místa.

Během posledních dvanácti měsíců ubylo v německém průmyslu zhruba 114 tisíc pracovních míst. Od roku 2019 je to už téměř 250 tisíc, tedy pokles o více než čtyři procenta. Největší ztráty hlásí automobilový průmysl: jen za poslední rok se počet zaměstnanců snížil o 6,7 procenta, což odpovídá zhruba 51 500 místům. Od předpandemického roku 2019 zaniklo v německém autoprůmyslu přes 112 tiséc pracovních míst. Téměř každý druhý ztracený průmyslový post tak připadá právě na tento sektor.

Příčin je víc. Automobilky se potýkají s nákladným přechodem na elektromobilitu, tvrdou konkurencí z Asie i s vysokými dovozními cly v USA, která zdražují evropské výrobky. Vývozní statistiky to potvrzují: ve druhém čtvrtletí se export německého průmyslu do USA propadl o 10 procent, do Číny dokonce o 14 procent Ještě v roce 2020 byla Čína druhým nejdůležitějším exportním trhem německých firem, dnes je až šestá.

Problémem ale není jen zahraničí. Poradenská společnost EY upozorňuje, že jedním z hlavních důvodů poklesu je i slabá domácí poptávka. Tržby s tuzemskými zákazníky se meziročně propadly o 3,8 procenta. Německo dlouhodobě trápí nízké investice, vysoká daňová a odvodová zátěž, složitá byrokracie a pomalá digitalizace. Bez zásadního růstového impulsu se nálada v průmyslu jen těžko zlepší.

Pro Česko jsou tato čísla varováním. Na německý průmysl jsme napojeni jako málokdo, a zejména na ten automobilový. Pokud německé automobilky a jejich dodavatelé šlapou na brzdu, projeví se to i v české ekonomice: méně zakázek pro naše firmy, nižší export, tlak na zaměstnanost. To, co se dnes děje v Německu, se tak může se zpožděním negativně promítnout i do českého průmyslu a hospodářství.

Výnosy dluhopisů Japonska a Německa rostou

Německo a Japonsko mají problém. Investoři ztrácejí zájem o jejich dluh. A ten se zdražuje

Trhy

Bývaly to země, o jejichž dluhy se investoři tradičně prali. Japonské a německé dluhopisy dlouhodobě patřily k nejžádanějším na světě, protože byly synonymem stability. A díky tomu tyto země za svůj dluh mohly platit velmi nízké úroky. Situace se ale mění. A následky mohou být velmi vážné.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

 

JARNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Porazit všechny a stát se jedničkou. Na českém trhu se to podařilo spoustě hráčům. Co když se ale pokusí prosadit na evropském, asijském, americkém, nebo dokonce globálním trhu? Pak začínají podnikatelé i firmy narážet na celou řadu problémů. Přesto řada z nich uspěla.

Zakladatel Lasvitu Leon Jakimič, zakladatel Unicorn Attacks Vít Šubert, majitel Mattoni 1873 Alessandro Pasquale či zakladatel a CEO globální platformy FTMO Otakar Šuffner. To je část hvězd jarního vydání magazínu Newstream CLUB, jehož hlavním tématem je GLOBÁLNÍ ÚSPĚCH. Jak ho dosáhnout z Česka? A lze se prosadit na celosvětovém kolbišti v éře, kdy druhé místo téměř vždy znamená prohru?

Magazín se dále věnuje velkým finančním skupinám, které svět dobývají investicemi. Zvláštní kapitolou pak je Německo, které pro tuzemské podnikatele i finančníky velmi často představuje první velkou zkoušku nebo příslovečnou bránu do světa. A platí to i ve chvíli, kdy se německá ekonomika potýká s celou řadou strukturálních problémů.

Podíváme se na největší investice, které čeští hráči v posledních letech učinili a které představují historicky největší akvizice českého kapitálu v zahraničí.

A hudební promotér David Gaydečka čtenáře pozve do tajemného Doupěte, které je úplně novým typem hudebního klubu, v němž vystupují hvězdy, které zná celý svět.

Sedmé vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v červnu.

Související

Michal Tůma, iniciátor smíření

Svoboda není samozřejmostí. Dělat něco navíc pro společnost je nezbytné, říká záchrance odkazu sudetských Němců

Filantropie

nst

Přečíst článek

Diplomatka: Česko se stalo konstruktivním hráčem v Bruselu, hlavně kvůli Ukrajině

Jitka Látal Znamenáčková
ČTK
ČTK
ČTK

Poslední tři roky v evropské diplomacii byly horská dráha, hodnotí česká diplomatka Jitka Látal Znamenáčková. "Pomohli jsme vytvořit cestu pro Ukrajinu a Moldavsko a jejich perspektivu v EU," říká. Vytvářet kompromis v ožehavých tématech je ale stále těžší.

Nahlížení na Českou republiku se za poslední roky změnilo, Česko se vyprofilovalo na zemi, která umí být konstruktivní a najít kompromis mezi členskými státy. V rozhovoru s ČTK to uvedla odcházející stálá představitelka v Politickém a bezpečnostním výboru EU (COPS) Jitka Látal Znamenáčková. Diplomatka končí na stálém zastoupení ČR při EU po pěti letech a od 1. září nastupuje do generálního sekretariátu Evropské komise, kde se bude věnovat podobným tématům jako dosud, tedy zahraniční politice, bezpečnosti a obraně.

Látal Znamenáčková do své funkce nastoupila v době pandemie covidu-19 v září roku 2020. A následovaly podle ní roky "připomínající horskou dráhu". Nejdříve kvůli lockdownům bylo těžké se s někým setkávat a vytvořit si síť kontaktů a následně přišlo velké množství zahraničněpolitických událostí a krizí. Mezi nimi bylo například schvalování lidskoprávních sankcí vůči Číně kvůli dění v Hongkongu nebo bezpečnostní krize v Sahelu.

"V únoru 2022 začala ruská invaze na Ukrajinu a tehdy se jednalo opravdu do noci. Právě COPS schvaloval první vojenskou i finanční pomoc pro Ukrajinu," uvedla diplomatka. "Nedlouho poté rovněž začalo české předsednictví v Radě EU, což byla jízda sama o sobě a já jsem opravdu ráda, že se nám podařilo několik důležitých věcí týkajících se například rozšiřování EU včetně podpory Ukrajiny," zmínila. "Pomohli jsme vytvořit cestu pro Ukrajinu a Moldavsko a jejich perspektivu v EU," dodala.

Hasičský útvar

Na podzim roku 2023 pak začala válka v Pásmu Gazy. "COPS teď řeší několik paralelních, opravdu vážných konfliktů a bývá to často náročné i psychicky, protože málokdy je to pozitivní agenda," uvedla Látal Znamenáčková. Politický a bezpečnostní výbor EU je složen z velvyslanců členských států sídlících v Bruselu a předsedají mu zástupci diplomatické služby EU (ESVA). Na jednání se diskutuje o otázkách právě společné zahraniční a bezpečnostní politiky a připravují se návrhy pro jednání ministrů zahraničí či obrany. Podle české diplomatky je COPS takový "hasičský" útvar EU. "Jednou byl COPS přirovnán k hasičům konfliktů, které se odehrávají ve světě. Zpětně s tím souhlasím," dodala.

Pět let, která ve výboru strávila, označila za neuvěřitelně plodné roky a nejlepší zkušenost své dosavadní kariéry. Jednání výboru bývají podle české diplomatky velmi dlouhá a u některých citlivých témat často emotivní. "V posledních měsících se řešila hlavně urgentnost zejména vojenské pomoci Ukrajině a situace v Pásmu Gazy, kde jsou v rámci EU dva různé názorové proudy a dojít k nějakému konsensu začíná být těžší a těžší," uvedla Látal Znamenáčková.

Shoda se podle ní hledá čím dál hůře i ohledně Ukrajiny a dalších východních partnerů, jako jsou například Gruzie, Arménie či Ázerbájdžán, ale třeba i ohledně postojů vůči Číně. "Je to bohužel často o jednom nebo několika málo členských státech, které nechtějí kvůli národním pozicím kompromis najít," dodala.

Pověst České republiky se podle ní naopak za poslední roky změnila a pomohlo tomu zejména české předsednictví v Radě EU ve druhé polovině roku 2022. "Česko se vyprofilovalo na zemi, která umí být konstruktivní, která umí najít kompromis mezi členskými státy a bylo to vidět i na množství agend, které se nám podařilo uzavřít. V posledních letech to pak byla zejména česká muniční iniciativa související s vojenskou pomocí pro Ukrajinu, která nám dává v Bruselu kredit," řekla Látal Znamenáčková.

V zahraničněpolitické oblasti podle ní rezonovaly zejména kroky ČR týkající se podpory Ukrajiny či rozšiřování Evropské unie. "Jsme v této oblasti důvěryhodní. Pomohli jsme Ukrajině, Moldavsku a snažili jsme se pomoci i Gruzii a západnímu Balkánu," dodala diplomatka. Jedno z témat, které Praha během předsednictví "dala na stůl", je i postupná integrace partnerských zemí do EU, tedy nejen snaha o jejich finální členství, ale v mezičase i jejich postupné začleňování do unijních struktur, například do vnitřního trhu, energetiky či zemědělství.

Dnes je poslední šance pro Čechy žijící v cizině zapsat se do voličských seznamů. Jinak v říjnu neodvolí

Politika

Dneškem končí lhůta pro zápis do voličských seznamů na zastupitelských úřadech. Češi v zahraničí si tím zajistí možnost volit v říjnových sněmovních volbách – buď osobně, nebo vůbec poprvé i korespondenčně. Zájem zatím projevilo přes 20 tisíc krajanů, ale konečný počet bude znám až příští týden. Ti, kteří chtějí hlasovat poštou, musejí navíc do 29. srpna požádat o zaslání volebních obálek.

ČTK

Přečíst článek

Související

Doporučujeme