Průmyslníci: Tempo dekarbonizace je nad naše síly, budou padat provozy
Nové klimatické cíle EU tlačí český průmysl k rekordním investicím. Do dekarbonizace byl měl český průmysl investovat více než tři biliony korun. Takové tempo transformace je mimo realitu a pro část průmyslu by znamenalo likvidaci, varuje studie.
Česká republika bude muset kvůli splnění nových klimatických cílů EU investovat do transformace průmyslu a dekarbonizace více než tři biliony korun. Několikanásobné zvýšení investic oproti současnosti je ale mimo finanční i technologické možnosti tuzemského průmyslu. Vážně tak hrozí ztráta jeho konkurenceschopnosti, především pak energeticky náročných firem. Vyplývá to ze studie poradenské společnosti EGU pro Svaz průmyslu ČR.
EU během listopadu schválila nový klimatický cíl, podle něhož by unie do roku 2040 měla snížit emise oproti roku 1990 o 90 procent. Pět procent redukce emisí bude možné naplnit pomocí investic do dekarbonizačních projektů ve třetích zemích. Cíl platí pro celou EU, jednotlivé státy mohou mít různý podíl.
Dekarbonizace vyžaduje technologie, které zatím nejsou komerčně dostupné
Splnění nových klimatických cílů bude podle studie vyžadovat výraznou akceleraci dekarbonizace tuzemského průmyslu, a to už velmi brzy. Zapotřebí budou zejména masivní investice do elektrifikace nebo nových technologií, například na využití vodíku nebo ukládání oxidu uhličitého. Řada z těchto technologií ovšem podle studie dosud komerčně v průmyslu nefunguje.
„To by přineslo v příštích 15 letech bezprecedentní investiční a technické nároky, které nejsou realistické, a zároveň jsou pro značnou část energeticky náročného průmyslu fakticky likvidační,“ řekl projektový ředitel EGU a spoluautor studie Michal Kocůrek.
Firmy si na investice nevydělají. Ziskovost klesá
Podle Svazu průmyslu a dopravy nemají české firmy v energeticky náročných sektorech šanci na takto velké navýšení investic vydělat. „Jejich ziskovost naopak již nyní vlivem dosavadních opatření setrvale klesá. Vysoce problematická je i návratnost a profitabilita takových investic – to samozřejmě zajímá také každou banku při jednání o případných úvěrech,“ uvedl člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR Milan Brejchal.
Pod tlakem jsou dlouhodobě především hutnictví, chemický průmysl a výroba nekovových materiálů – tedy cementu, vápna, skla nebo keramiky.
Česko ztrácí konkurenceschopnost
Studie ukázala tři základní scénáře. Při splnění 85procentního snížení emisí budou podle ní zapotřebí investice za 3,2 bilionu korun, při splnění 90 procent snížení emisí pak až 3,8 bilionu korun. Třetí scénář podle EGU ukazuje maximální možnost investic, kterou český průmysl zvládne. Ten počítá s investicemi za přibližně 1,2 bilionu korun.
České firmy budou podle svazu ztrácet zejména vůči zemím s méně striktní regulací a výhodnějšími podmínkami pro rozvoj obnovitelných zdrojů. Apeluje proto na přizpůsobení cílů tuzemským podmínkám.
Průmysl žádá zrychlené odpisy, jednodušší povolování i snížení nákladů
Svaz zároveň vyzval k některým opatřením, která by průmyslu usnadnila (původně: „usnadnit“ – úprava kvůli vazbě v souvětí) proces transformace. Jde například o zrychlené odpisy investic do dekarbonizačních projektů, zjednodušení povolovacích řízení a stabilizaci investičního prostředí. Zástupci průmyslu žádají také snížení nákladovosti energeticky náročných firem například úpravou regulovaných cen energií nebo vhodnějším zacílením veřejné podpory.
