Na trhu s byty je obrovský apetit, říká Tomáš Jelínek z Century 21
Realitní trh se po letech nejistoty nadechl k růstu a letos zažívá rekordní období. „Cítíme velký apetit trhu nakupovat. Měli jsme nejúspěšnější léto za celou historii Century 21,“ říká generální ředitel jedné z největších realitních společností v Česku Tomáš Jelínek. Červenec byl nejlepším měsícem z hlediska výsledků, jaký firma kdy zaznamenala. Investoři podle něj sázejí na malé byty a studenti jsou pro ně zlatý důl.
Tahounem jsou podle Jelínka především investoři, kteří nakupují malé byty určené k pronájmu. Největší zájem je o dispozice 1+kk do 25 metrů čtverečních nebo 2+kk kolem 30 metrů čtverečních. Tyto byty se v Praze prodávají i za 200 tisíc korun za metr čtvereční, takže například garsonka vyjde na asi šest milionů korun. „Na to už musíte mít hypotéku, což je jasný limit pro mladé rodiny,“ upozorňuje Jelínek.
Investiční byty pak často končí v nájmu u mladých lidí na začátku kariéry nebo u studentů. „Studenti jsou zlatý důl. V Brně je například šedesát tisíc studentů, ale jen třetina z nich má zajištěné bydlení,“ vysvětluje.
Hodně investičních společností, které se rozhodly do studentského bydlení investovat, ať už v Praze, v Brně nebo v Olomouci, nyní těží z převisu poptávky. Studenti si proto více pronajímají větší byty, klidně i vily. Deset studentů do jednoho objektu, do vily v Praze. Ekonomicky se jim to vyplatí. A investiční společnosti, které se zaměřily na studentské bydlení, dnes sklízí ovoce,“ dodává.
Tomáš Jelínek ze Century 21 byl hostem podcastu Realitní Club. Aktuální epizoda se spouští v úvodu tohoto článku. Najdete ji také na Spotify či Apple Podcast v kanále Newstream Podcasty. Hezký poslech.
Realitní trh se po pár letech stagnace spravil, říká Tomáš Jelínek, generální ředitel realitní společnosti Century 21. Trpěli jsme, ale vše se vrátilo do zaběhnutých kolejí. Nabídka je nyní solidní, a také poptávka je velká. Jelínek věří, že letos nedojde na realitním trhu k žádným výkyvům. „Chtělo by to pár let normálního života, i toho realitního.“
