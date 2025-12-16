Nový magazín právě vychází!

Ford ustupuje od elektroaut. Automobilka se zaměří na modely s benzinovým a hybridním pohonem

Americká automobilka Ford Motor ukončí výrobu několika modelů elektromobilů
Americká automobilka Ford Motor ukončí výrobu několika modelů elektromobilů. V souvislosti s tím zaúčtuje odpisy za 19,5 miliardy dolarů, tedy 404,1 miliardy korun, oznámila firma. Rozhodnutí automobilky je zatím nejdramatičtější ukázkou ústupu od modelů aut poháněných bateriemi v reakci na politiku administrativy amerického prezidenta Donalda Trumpa a slábnoucí poptávku po elektromobilech, uvedla agentura Reuters.

Automobilka oznámila, že přestane vyrábět elektromobil F-150 Lightning, ale zaměří se na výrobu elektromobilu s prodlouženým dojezdem, což je verze hybridního vozu, která k dobíjení baterie využívá benzinový generátor. Firma také ruší výrobu nákladního elektromobilu nové generace, který měl zatím kódové označení T3, a plánovaných elektrických užitkových dodávek. Místo toho Ford oznámil, že se bude intenzivně zaměřovat na modely s benzinovým a hybridním pohonem a nakonec přijme tisíce pracovníků, i když v blízké budoucnosti bude v bateriovém závodě v Kentucky propouštět.

Odpisy související s omezením výroby elektromobilů plánuje Ford rozložit do několika čtvrtletí. Hlavní vlna bude v tomto čtvrtletí, další odpisy plánuje v příštím roce a v roce 2027. Z celkové částky odpisů zhruba 8,5 miliardy dolarů souvisí se zrušením plánovaných modelů elektromobilů, zhruba šest miliard dolarů se zrušením společného podniku na výrobu baterií s jihokorejskou SK On a pět miliard dolarů s tím, co Ford nazývá „výdaje související s programem“.

Volkswagen poprvé ve své historii zavírá továrnu v Německu

A je to tady. Volkswagen zavírá německou fabriku na elektroauta

Zprávy z firem

Automobilka Volkswagen ukončí výrobu vozidel ve svém závodě v Drážďanech. Jde o první uzavření výrobního provozu na území Německa za 88 let existence společnosti. Rozhodnutí přichází v době, kdy firma čelí rostoucímu tlaku na hospodaření a přehodnocuje své investiční priority.

nst

Přečíst článek

Zhoršený výhled

Výhled pro elektromobily se letos výrazně zhoršil, protože Trump zrušil federální podporu pro elektromobily a zmírnil pravidla pro emise výfukových plynů, což by mohlo automobilky povzbudit k prodeji více automobilů s benzinovým motorem. Prodej elektromobilů v USA klesl v listopadu přibližně o 40 procent, neboť na konci září skončila platnost danové úlevy 7500 dolarů, která byla zavedena před více než 15 lety s cílem podpořit poptávku. Trumpova administrativa také zahrnula do daňového a výdajového zákona schváleného v červenci zmrazení pokut pro automobilky kvůli porušení předpisů o spotřebě paliva.

„Než bychom utráceli další miliardy za velké elektromobily, které teď nemají šanci vytvářet zisk, přidělujeme tyto peníze do oblastí s vyšší návratností,“ řekl šéf divize benzinových a elektrických vozů Fordu Andrew Frick. Model F-150 Lightning sjížděl z montážních linek v roce 2022 s velkou slávou a komik Jimmy Fallon o něm dokonce napsal píseň. Ford původně zvýšil výrobu, aby uspokojil příliv 200 tisíc objednávek, prodej si však neudržel tempo. V listopadu firma prodala 25 583 modelů Lightnings, o deset procent méně než loni.

Daniel Křetínský

Průmyslová politika EU je ideologická, uvedl Křetínský pro Die Welt

Leaders

Evropská a německá průmyslová politika byly v posledních 15 letech řízeny ideologicky, nikoli pragmaticky, a proto Evropská unie ani Německo nemají globální průmyslovou a klimatickou strategii. V komentáři zveřejněném v německém listu Die Welt to uvedl český podnikatel Daniel Křetínský. Podle něj dosavadní evropská klimatická politika selhala, protože příliš málo dbala na blahobyt lidí. Je proto třeba ji změnit.

ČTK

Přečíst článek

Ford svým oznámením prakticky zrušil všechny své elektromobily nové generace. Závod v Tennessee, který měl podle původních plánů vyrábět 500 tisíc elektrických pick-upů ročně, bude nyní vyrábět pick-upy se spalovacím motorem. Strategie Fordu se tak soustředí na řadu dostupnějších modelů, které vyvíjí v Kalifornii. První by se měl začít vyrábět v roce 2027.

Automobilka se také rozhodla, že využije své továrny v Kentucky a Michiganu k výrobě baterií pro skladování energie. To velmi žádají datová centra, a to v souvislosti s růstem zájmu o umělou inteligenci. Společnost uvedla, že do tohoto svého nového obchodního segmentu v příštích dvou letech investuje dvě miliardy dolarů.

